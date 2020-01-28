WeChat Pay HK、支付寶香港、PayMe　電子錢包新春優惠大集合

雖然香港沒有太多人用電子錢包派利是，不過依然無阻 WeChat Pay HK、AlipayHK 及 PayMe 等電子錢包在新春推出優惠。有著數當然不要錯過，即睇各電子錢包新春優惠詳情。

WeChat Pay HK 用戶由即日起至 2020 年 2 月 29 日，可以在接受 WeChat Pay HK 消費的商戶，掃瞄指定小程序碼，就可以領取一張 $5 多用多賞通用電子現金券，可以在全香港接受WeChat Pay HK 的商戶單次消費滿 $10 使用。

大家可以用 WeChat 掃瞄這個小程序碼，就可以開啟優惠，不用四處找有小程序碼的店鋪。（WeChat）

每次使用現金券後再掃瞄小程序碼，就可以順序得到 $2、$3 及另一張 $5 的多用多賞通用電子現金券，用戶每月最多可以得到 4 張。

WeChat Pay HK 新年精選商戶小程式碼優惠玩法（按圖放大）

另外，WeChat Pay HK 用戶可以在活動期內，在包括大快活、LADY M NEW YORK、MUJI、玩具反斗城、759阿信屋、YATA、Harvey Nichols、GIORDANO、DIOR 及 BIODERMA 等多間商戶（完整商戶列表可於 WeChat 小程序中找到），掃描「新年精選商戶海報」上的小程式碼，即可領取總值共 $50 的「新年精選商戶套券」，包括兩張 $10 電子現金券、兩張 $5 電子現金券及一張 $20 電子現金券，於指定新年精選商戶消費（商戶推廣期及使用條款各有不同，詳情請參閱店內的宣傳刊物）。

另外在活動期間，逢星期六於指定香港商戶以 WeChat Pay HK 單次消費滿 $10，即可參加「週六加碼賞」抽獎，隨機搖出金額由 $0.5 至 $100 電子現金券一張，或價值HK$1,000電子現金券禮包。

WeChat 用戶把「友你著數」推廣活動連結（或 QR Code）分享至其他WeChat Pay HK用戶，並邀請好友「點亮」印花，即可獲得1個印花；幫助好友點亮印花，亦可獲得印花 1 個。每集齊 3 個印花，即可換領通用現金券一張，最多可以換領四張順序為 $5、 $3、 $3及 $5 的電子現金券，可於單次消費滿 $10 時使用。

PayMe 購物入 code 最直接（按圖放大看商戶優惠）

PayMe 用戶由即日起至 1 月 31 日，由 Price.com.hk、Nabwork、iGameBuy 及 Gopopstation 等線上線下，以 PayMe 購物，付款時輸入優惠碼「PAYMEPERKS」，即可享用不同的優惠。

支付寶參加遊戲贏利是

AlipayHK 支付寶用戶由即日起，每次成功邀請朋友註冊並使用 AlipayHK，即可獲得 $30 獎賞。另外，由即日起至 2 月 8 日期間，使用 AlipayHK 派利是給朋友，截圖後再上傳到 AlipayHK Facebook 的活動帖文再加上創意留言，最有創意的 20 位朋友，將可以各獲得 $100 電子賀年利是。另外，由即日起至 2 月 3 日期間，拍攝以「金」物件為主題的相片上載至 Instagram，並 hashtag「#AlipayHK歡樂金鼠影獲金」，最有創意的20位，同樣可以各獲得 $100 電子賀年利是。