【武漢肺炎】網購外國口罩須注意致癌染料超標　即睇台灣檢測結果

【武漢肺炎防疫外國網訂口罩小心致癌黑色染料超標】台灣行政院消費者保護處（下簡稱清保處）早前公布口罩品質檢測，顯示25個樣本中有17個品質檢測不合格。除了無法證明能夠防霾外，更有部份驗出可致癌染料超標。如果你最近正於網上訂購口罩來作防止病毒之用，最好多加注意口罩製作使用的物料及其含量水平是否安全，免得無法防疫反而傷身。

台灣消保處從13間實體店和6間網店買來25款聲稱防霾（PM2.5）口罩，4款為醫療用口罩，21款為一般口罩。只是當中有17款品質檢測不合格，22款標示不合格，只有2款品質和標示都合格。不合格口罩來自台灣、日本和中國的也有。換言之，抽樣調查下竟有多達7成口罩有問題，情況值得注意。

部分無法證明可防霾的口罩。（台灣消保處）

17款品質檢測不符合台灣當局「粒狀物防護效果」、「過濾效率」及「呼吸阻抗」國家標準（CNS 15980）。消保處消保官王德明表示，此17款當中有8件完全拿不出檢驗佐證資料，但卻在包裝上宣傳通過國家安全標準，要求生產商改善或下架。

在「衍生特定芳香胺之偶氮色料」和「游離甲醛」檢測中，2款口罩都含有致癌物偶氮色料，而且含量超標。它們分別是維康「AsaBuru」PM2.5防塵保暖過濾口罩（灰色）及QDY七朵雲「防霧霾立體剪裁口罩PM2.5」（黑色）。王德明指偶氮色料已確認能致癌，檢驗標準為每公斤20mg/kg，是布料使用含量的上限。但此2個樣本分別驗出43.4mg/kg及46.7mg/kg，超標逾倍，明顯有致癌風險。

行政院消費者保護處早前抽樣25件防霾口罩中僅2件全數合格。另有2件在「衍生特定芳香胺之偶氮色料含量」檢測中超標。（台灣中央社）

根據台灣消保處解釋，用來為口罩染色的偶氮色料並非必要。只是紡織品經常加入偶氮色料，有可能經由皮膚接觸和呼吸誘發致癌。戴口罩本為保護自己免於吸入有害物質，但配戴偶氮色料超標的口罩，反會增加致癌風險，

此兩款口罩已下架。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌接受台灣傳媒訪問，指出偶氮色料為工業用著色劑，少數偶氮色料進入人體後會代謝成偶氮化合物如芳香胺或聯苯胺，屬國際癌症研究機構（IARC）歸類為人體第1級致癌物，長期接觸會增加膀胱癌風險，也容易引起皮膚和鼻敏感，建議選購口罩應選擇合格產品，若使用時發現褪色情況應即刻停用。

未能證明可防霾的口罩：Kootex、SUN MILLION 日本橫井小學生用3層不織布口罩、COCORO三層立體口罩、nepia 王子鼻貴族口罩、振馨口罩、易利用醫用口罩、QDY七朵雲防霧霾立體剪裁口罩PM2.5、Honeywell 霍尼韋爾H950V耳戴摺疊式帶閥防顆粒物口罩

含超標可致癌染料的口罩：維康 AsaBuru PM2.5防塵保暖過濾口罩、QDY七朵雲防霧霾立體剪裁口罩PM2.5

由於此次台灣檢測針對口罩的防霾防PM2.5品質；部份口罩規格即使符合其國家標準，基於用途有別，並不能充當醫療口罩用作防止病毒之用。不過此次檢測揭露的致癌偶氮色料方面可警惕大家選購醫療口罩防疫時，多加關注口罩之著色用料。

消委會認證3款最強口罩 平靚正推介

肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？

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