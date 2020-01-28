【武漢肺炎．網購口罩攻略】泰國高規格口罩$40盒　教你如何集運

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【武漢肺炎．網購口罩攻略】近排因為武漢肺炎而令不少港人搶購口罩，由原本4－50蚊一盒的口罩都被搶購炒至百幾二百蚊一盒。不少人紛紛轉向日本、美國或韓國網購。其實，想有更多貨量及價格更廉宜的高質口罩，大家可以考慮去泰國網購，不單平得多，質素亦有保證。今次就教大家如何去泰國一大網店Lazada網購口罩，以及如何集運回港。

泰國Lazada網店，就如HKTVMALL等的網店一樣綜合貨品網店，亦都有不少口罩以供選購，不過，大都不會直送香港，所以如在Lazada購物，就一定要利用集運才可以。提供泰國集運的公司不算太多，今次就選擇以「Buyandship」作示範。

大約只需40蚊就可以買到一盒高規格的口罩（網上截圖）

↓↓↓↓泰國Lazada網購口罩教學（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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集運運費大約20多元1磅（大約2盒口罩左右重量），大家可以計算一下自己買了多少口罩再計重量，如果一口氣與朋友買得多，更會慳一點運費。

很多款式都開始斷市了，想買就要快手！

如果大家登記Buyandship時，可考慮輸入這個推薦碼，雙方都可以獲取30分（網上截圖）

因為有不少貨品都是以泰文解說，請善用Google Translate（網上截圖）

這款Medi Infinit有不少口罩套裝配搭（網上截圖）

3M 1926口罩都只是895 baht三盒（220蚊3盒），可惜截稿時已經賣晒，希望之後可以再補貨，可自行按「Add to wishlist」等待返貨通知（網上截圖）

建議購買口罩（按下圖放大）

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購買連結參考（連結1連結2連結3連結4連結5

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