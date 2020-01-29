NUARL 藍牙耳機 NT100／N6／N6 Pro日系真無線　文青輕巧靚聲任揀

【NUARL NT100／N6／N6 Pro 真無線TWS藍牙耳機】說到日本耳機大家可能隨口都數得出幾個老品牌，但藍牙真無線耳機（TWS）市場則暫時由新牌子佔領，而NUARL也是其中之一。作為新貴耳機品牌NUARL積極研發TWS，近月一口氣推出NT100、N6、N6 Pro三個型號，擁有日系一貫文青風簡約設計，多色選擇及各有不同規格劍指全方位市場，本文就一次過為三款耳機做評測。

運動之選NT100

外形上NT100和N6系列有明顯分別，也是最早見街的型號。NT100主打運動人士，本體單邊只重4g輕巧和較細小的設計，配合防水度IPX7，一般活動流汗或室外被濺水都能防禦。耳機本身電池續航力為9.5小時，外加充電盒的話能提供最多67小時的電量，可說是全天候。而實機使用過後，配戴感十分舒服，其尾部勾起的設計令耳機在跑步時也不會掉落，如果擔心在街聽不到馬路環境聲，單邊使用也沒問題。

來自日本的NUARL推出三款新TWS耳機（右起）NT100／N6／N6 Pro，各有特色。（胡劍威攝）

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高規格單元N6系列

相對NT100，N6及N6 Pro除了外形，最大分別在於耳機的核心單元，大家可以看到N6系列體積稍為大一點，因為內藏自家製的6mm NUARL DRIVER，N6的是「v3」型號、N6 Pro則是「v5」。看數字都能明白N6 Pro是N6的強化版，實際音質上，試聽後發現N6 Pro明顯比N6在中低方面更突出，而N6系列相對NT100的音場闊一點，空間感更強烈。但有得必有失，N6系列較NT100大隻和重少許。不過電池續航力N6系列耳機可連續播放達11小時，加上充電盒則為55小時，一般使用也很足夠。

三個型號的充電盒仔細看品牌LOGO是不同顏色，NT100稍為大一點。（胡劍威攝）

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