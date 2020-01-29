【武漢肺炎仲上深圳？】港鐵推小童免費「深圳GO」行大運定想中招

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

武漢肺炎疫情全球擴散，內地已累計近6000宗確診個案，132人死亡。政府都已經呼籲香港人盡量不要去中國大陸，但港鐵早前推出「深圳GO! 小童免費搭港鐵來往羅湖或落馬洲站」優惠，明言「今個新年，一於一家大細遊深圳，行大運迎新歲」雖然優惠早在1月中前公布，但疫情擴散後完全沒有回收的意思，去不去自己決定吧。

小編下文另教大家如何以手機處理八達通事務，包括領取交通津貼等。

（文：李家樑／編：林勇）

該優惠至2月2日（周日）止，港鐵表示，3至11歲的乘客憑小童八達通可無限次免費乘搭港鐵經羅湖或落馬洲站來往深圳，只需於入閘前憑小童八達通到客務中心或指定車站自助換領機，即可領取優惠。

設有自助換領機車站如下：（點小圖放大看）

+5
+4
+3

更多條款及細則可瀏覽港鐵網頁：按此

(港鐵)

iPhone、Android八達通App使用教學

其實iPhone及Android都可以利用八達通App處理八達通增值、領取交通津貼等事務，毋須出門。

↓↓ iPhone 讀取八達通App Step-by-step ↓↓

+15
+14
+13

↓↓ 以iPhone八達通App 領取交通補貼步驟↓↓

+5
+4
+3

↓↓ 以Android八達通App 領取交通補貼步驟↓↓

八達通儲值限額增至$3000　教你用App兩步解鎖

iPhone直嘟八達通「領取交通補貼」教學！一鍵查數、30秒設定學懂

多款iPhone、Android 2月起無得再用WhatsApp　受影響型號一覽
【逃離武漢？】百度地圖揭武漢封城前人口遷移比例增　目的地一覽
【武漢肺炎】全球疫情實時更新！外國大學地圖整合官方數據
【武漢肺炎】網購外國口罩須注意致癌染料超標　即睇台灣檢測結果
【武漢肺炎．網購口罩攻略】泰國高規格口罩$40盒　教你如何集運
【武漢肺炎】一鍵check香港患者入住醫院、曾逗留地址及病例國家
【武漢肺炎】武漢女靠吃退燒藥入境法國　教你即時收外遊警示方法
【武漢肺炎】口罩戴錯？白醋空清機？旅保？消委會10問10答必睇
武漢肺炎襲港 戴口罩iPhone Face ID失靈！教你一鍵即熄人臉解鎖
比武漢肺炎更大的人類危機？科學家更新末日時鐘分針離子夜100秒
iPhone 儲存唔夠位？教你大掃除刪減無用檔案、Apps 釋放空間
iPhone SE 2料3月發表　iPhone 12竟維持劉海？不再有午夜綠？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。