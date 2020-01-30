「孖人廚房」撐本土銷售App好用過傳統POS　餐廳改用iPad年慳10萬

一般店鋪都需要安裝POS（point of sale／銷售時點情報系統），用作零售時的記錄收入、貨品等資訊。而餐廳食肆對POS系統的要求更加高、更複雜，因為食物的配搭、客人的坐位等資料，比起一般銷售更麻煩。「孖人廚房」的大細孖（Caleb及Joshua）早幾年前就決定不再使用傳統的POS系統，轉用iPad加上本土開發的POS App，不單提高效率，更每年節省近10萬蚊！

孖人廚房的大孖Caleb對3年前改用iPad作POS系統讚不絕口（魏雪筠攝）

「孖人廚房」大細孖（Caleb及Joshua），正是出道多年以飲食作主題的孖生兄弟YouTuber，早年他們二人在本地開設了多家cafe餐廳，原本還想安裝傳統的POS系統，但最後因為一個原因而決定轉用iPad配App作POS系統。「當年傳統的POS系統配件都非常大件佔位，在香港寸金尺土的地方難以安裝，那時就開始發掘一些『另類選擇』，研究使用iPad App的POS系統。不單慳位，而且外型又靚仔，結算等效率又高，毋須多想就轉了。」Caleb道。

孖人廚房的細孖Joshua（魏雪筠攝）

Joshua接著解釋，「一般POS系統，至少要花兩、三個月時間來熟習使用，而現在用iPad配合POS App就只需要一個星期就可以了，就算對POS完全沒有概念的新入職同事，都可以只需要一至半個小時就學到如何用。」

大細孖二人旗下四間餐廳正在使用本土「Eats365」的POS系統，雖然台灣亦都有推出iPad POS系統，但Caleb就覺得本土POS系統更加貼地合適使用。「就好像『沙爹牛肉麵』，無論在早餐、午餐或下午茶餐都可以看到它的蹤影，但不同時段的份量、價錢都不同，如果是傳統或台灣的POS系統難以解決。」而且香港有著一般外國沒有的「搭枱」文化，Eat365完全可以滿足這些要求。

+ 4 + 3 + 2

除了易學易精及夠本土外，Eats365還可以即時為他們綜合銷售數據，「以前可能要花幾個月時間來整理那些及時間菜式受歡迎、很久才可以作出反應。可是現在Eats365可以一撳功能版面，就可以看到非常詳盡的數據，如好賣的餐品就當然會留下來，如某一款菜式三個月都賣得非常差才決定取消它。」

用iPad POS系列更可以同時當作員工的返工打卡機，Caleb指「用iPad的打卡，同時又可以拍下打卡的員工樣子，不怕同事『代打卡』。」Joshua再繼續補充「App可以睇盡每一位full time或part-time的員工￼，有否overwork或underwork，HR工作就更方便。」

「之前用傳統的POS系統，每年花費大約3至4萬，現在用app只需2萬左右。我旗下四間鋪每年可節省接近8-9萬，加埋其他行政費用￼￼￼每件更可慳近10多萬！」Joshua笑言節省下來的錢花在店鋪其他地方更好。「加上改用iPad的POS系統節省了不少時間￼，可以花多點時間與廚師開發更多新菜式￼。」