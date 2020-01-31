華為企硬拒絕 Google Apps？高層明言：「禁令取消都不會再用」

正當中美雙方簽署了第一階段貿易協議，各界都以為華為新機有轉機、有望重拾 Google Apps 之時，華為卻反高潮地走出來表態：「Google Apps，不了。」

自上年 5 月起，華為就因中美貿易戰而被美國商務部封殺、未能在新推出的手機之上使用 Google Mobile Service（GMS），結果在這半年間推出的旗艦，包括 Mate X 以及 Mate 30 系列，全部都只能用到開源版本的 Android 外殼。

Mate 30 系列初推出時，華為方面曾指只要禁令一除，用戶將可以重新安裝 GMS，但現在情況又有變了（蔡浩騰 攝）

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雖然此事並沒有對中國內地版本的新機銷量做成影響（因為網絡城牆關係，中國版本機本來就不支援 Google 大多數服務），但卻大幅影響其國際市場的銷量。當中美兩國關係緩和，不少人正待華為可以重新用到 Google Apps、以便發揮新機 100％ 威力之時，華為高層卻在日前與奧地利報章 Der Standard 的一次訪問中表明，即使美國對華為禁令撤銷，華為亦不會重新使用 GMS。

據報導，華為奧地利地區經理 Fred WangFei 指出華為正欲擺脫美國政策對其的影響，即使一個限制被挪開，沒有人知道下一次的禁令又會何時來到。亦因為如此，華為方面已致力於開發 iOS、Android 之後的第三大智能手機生態系統。

目前華為正不斷投入資源開發自家的 Huawei Mobile Service（HMS），長遠而言是想要吸引不同的開發者在不額外付出太多的前提下為華為手機系統加入與 GMS 相同的功能，據華為透露，在 4000 名開發者的努力之下，HMS 已經可以實現 60 個關鍵 API 功能中的 24 個。

HMS 涵蓋的主要範圍，就是要補足因沒有 GMS 而失去的 Google Drive、Google Pay 等一切 Google 相關的同步功能

要讓沒有 Google Play Store 的華為手機都可以享有與國際市場其他 Android 機一樣的體驗，Apps 支援顯得十分重要，現階段很多常用 Android Apps 如《Facebook》、《Whatsapp》等等都未有加入華為自家的 AppGallery，其中一個原因還是因為美國商務部的禁令，使這些出自美國的 Apps 不能提供予華為。據悉華為正就此問題尋求一些位於歐洲的代理服務以繞過禁令限制。

然而要擺脫美國的這些野心和願景，全都是華為方面的一廂情願，要開發出完全獨立於 Google、Apple 以外的新系統，過去 10 年已經有不少失敗例子，縱然華為目前仍然是「水頭充足」，但有些問題卻不是用錢就能輕易解決得了，單是要讓習慣完全版 Android 的用戶繼續留下、使用一個半完成的系統，已經是一個令人頭痛的課題。

資料來源：AndroidPolice、DerStandard