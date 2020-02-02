【真人版春麗】上前線踢走武漢肺炎！中醫+健身做抗炎英雄？

武漢肺炎疫情嚴重，中國國內的確診人數和懷疑患者數量更令人擔憂。口罩供應緊張的同時，醫護人員人手也相當不足，早前筆者介紹過的「真人版春麗」袁合榮，亦以中醫師身份行上前線，在她強勁的肌肉面前，患者應該很難逃走拒絕隔離。

春麗轉職中醫師

30 歲的健身愛好者袁合榮，另一個身份是與一身肌肉格格不入的中醫師。在武漢肺炎爆發後，就在社交網站上貼出身穿醫生袍的和防疫衣物的照片，指她作為一個醫生，有責任站在前線幫助感染武漢肺炎的患者。同時，捐贈 10 萬人民幣予「湖北省慈善總會」，用在湖北疫情防控工作上。

↓↓真人版春麗上前線↓↓

中醫治療武漢肺炎

袁合榮其後更指出，現階段已經治好了 171 個武漢肺炎患者，以及現時有 15238 個疑似病例，這亦是國家衛生委員會在 1 月 30 日公布的數字。她寫到現時以中醫和其他療法幫助患者，不過照片也只看到她手握針筒﹑試管，未知她確實的醫療工作是什麼，以及在那一所醫院工作。

↓↓春麗 Cosplay 特輯↓↓

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抗炎不忘保持春麗身材

自袁合榮上載會行在前線的貼文後，在其 Instagram 上就再看不到在健身室或戶外的相片。她表示為免下班後受感染，所以只要堅持在家中健身，維持一身春麗般的強勁肌肉。雖然一身肌肉不等於可以減低受感染的機會，不過她仍在 IG 上教大家在中的健身方法。在疫情緊張的當下，家中健身又不用接觸另人，又可以消磨時間，實屬不錯的活動。

↓↓「真人版春麗」的鍊成過程↓↓

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在 Instagram 查看這則貼文 Exercise at home 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 29 日 下午 7:59 張貼

資料來源：NYTimes﹑Kotaku