【台灣買口罩注意】口罩存貨地圖上架！ 一鍵check邊度有貨

武漢肺炎肆虐全球，香港口罩難求，不少人會到外地「入貨」碰碰運氣。而在台灣，口罩供應亦緊張，有工程師就製作了「超商口罩現況回報」地圖，透過回報機制，幫助台灣人民尋找口罩。

「超商口罩現況回報」由「好想工作室」工程師Howard製作，讓民眾即時回報台灣四大超商當前口罩存貨，並以地圖標示方式顯示。

（自由時報）

「超商口罩現況回報」基於Google地圖資訊，列出使用者所在位置附近5公里內超商，以4種顏色劃分超商口罩銷售狀況。

綠色: 3小時內有回報口罩充足

黃色：3小時內有回報口罩量少

紅色: 3小時內有回報口罩售完

灰色: 3小時內無任何回報訊息

除了做資訊接收者，用家也可回報自己發現的超商口罩銷售狀況，方法是點擊地圖，並揀選「售完」、「量少」或「充足」即可。

當然，要使用這功能，就要開啟手機或電腦的「位置」功能，並允許網站存取你的位置。該網站昨（2日）傍晚起關站調整，預計今日（3日）重開，如未能使用，可耐心等候。

(「超商口罩現況回報」)

不過，由於「超商口罩現況回報」主要依靠民眾回報，實際情況可能與地圖資訊有出入。無論如何，在台灣找口罩時先看看地圖，絕對可以減少白走一趟情況，比香港更好。

另外提提大家，目前於台灣超商買口罩，一人限購3個，而台灣疾管署亦有釋出口罩協助穩定供應

澳門設官網即時更新口罩存量 香港要靠自己

（澳門「抗疫」專頁）

台灣有「超商口罩現況回報」地圖，與香港一水之隔的澳門，其「新型冠狀病毒感染應變協調中心」亦早已設立「抗疫」專頁，每15分鐘更新各商舖口罩存量，更推出「保障口罩供應澳門巿民計劃」，持有澳門身份證或外地僱員身份認別證（藍咭）的人，可到各衛生中心、衛生站、衛生局協議藥房等登記購買口罩，每人每次可買10個，解決了搶購及炒賣口罩等行為。

相比之下，貴為「國際金融中心」的香港，雖然有特首林鄭月娥領導抗疫的督導委員會暨指揮中心，但除了說在全球採購口罩，未見有實質措施遏止口罩炒賣，港人要繼續捱貴口罩，也沒有官方整合市面商舖口罩存量，港人要找口罩，只有靠自己，疲於奔命。未知這困局，何時才能解決。

↓↓↓ 香港搶購口罩情況 ↓↓↓