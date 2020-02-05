iPhone 12又有3D打印實體概念模型　第4代方邊框留M額推三種尺寸

【iPhone 12情報】iPhone 12將於2020年今年內推出，風聲傳聞不絕於耳。去年9月，著名Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）已發表報告預測iPhone 12的設計將會「大改」，造型偏向早年iPhone 4的工業設計方正風格。早前日本媒體情報網站《MACお宝鑑定団》（Macotakara）曝光疑似iPhone 12 實體3D打印模型。最近該網又披露新的實體模型。除了採用iPhone 4式方邊、螢幕保留M字額瀏海外，更分為3種大小。

在了解日本《MACお宝鑑定団》（Macotakara）的新情報前，或者我們先約略回顧最近外界對iPhone 12的預測情報。

2019年9月，郭明錤對2020年iPhone 12的估計（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：iPhone 12玩復古？Apple著名分析師：或重用iPhone 4經典方框設計

2019年12月初，另一爆料達人Benjamin Geskin在其Twitter上載一張據稱是新iPhone原型機（內部代號D53）的渲染圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：iPhone 12 渲染圖曝光！外形大革新 藏驚人變化

2019年12月底，日本傳媒《MACお宝鑑定団》（Macotakara）曝光的疑似iPhone 12（他們稱之為iPhone Pro Max 2020）實體3D打印模型，據稱是經由阿里巴巴淘寶網上發現（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 11 + 10 + 9

必睇相關文章：iPhone 12實體3D打印模型流出！似iPhone 4懷舊方邊有神秘接口？

今年1月初，科技外媒LetsGoDigital引述投資銀行瑞士信貸集團報告，表示Apple有可能將為今年新一代iPhone更換全新全螢幕設計，放棄iPhone X起以來使用的「M字額」異形螢幕。新機螢幕也會內嵌類似Touch ID的屏下指紋辨識（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 5 + 4 + 3

必睇相關文章：新iPhone 12或棄M額轉用全螢幕 專利設計圖流出Face ID將會取消?

今年1月底，YouTube頻道「Everything Apple Pro」與爆料達人Max Weinbach指出，新iPhone的最高階型號將推出海軍藍（Navy Blue）（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：iPhone SE 2料3月發表 iPhone 12竟維持劉海？不再有午夜綠？

此外又另傳iPhone 12會轉用USB-C充電介面，但據聞這並非Apple方面的主意，而是多得歐洲議會？（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：傳 Apple iPhone 12 轉用 USB-C 插頭 原來要多謝歐盟？

日本媒體情報網站Macotakara最新入手的iPhone 12實體概念模型有三種大小：5.3吋螢幕、5.9吋螢幕和6.4吋螢幕。（Macotakara）

日本媒體情報網站Macotakara測量了據稱早前從阿里巴巴淘寶購買的3D打印實體概念模型，其大小跟外界最新iPhone 12傳聞不太吻合。首先Macotakara入手的模型有三種大小：5.3吋螢幕、5.9吋螢幕和6.4吋螢幕，一如iPhone 11系列有三款機。這三個模型也跟Macotakara早前報導中的6.5吋模型（他們稱之為iPhone Pro Max 2020）不同，更為厚身。下面圖輯將會詳述。

假設iPhone 12 Max為6.7吋，這批模型中的最大款6.4吋便不會太準確。但5.3吋及5.9吋機型則比較準確，至少跟早前郭明錤和Benjamin Geski等人的預測的尺寸（5.4／6.1）較接近。Macotakara跟外媒9to5Mac同樣認為如果邊框的尺寸有所縮小，5.9吋螢幕可拉大一點達到6.1吋；5.3吋螢幕亦然，可拉至5.4吋也可預期。三個模型的機身邊框仍是一如傳聞中仿照iPhone 4的方正（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 7 + 6 + 5

可以睇埋影片：

資料來源：Macotakara（1／2）、9to5Mac