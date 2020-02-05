顧客戴 AirPods 美國買咖啡店員拒受理？聽完理由你可能都會同意

戴住 AirPods，咖啡都唔 serve 你？美國有網民到咖啡店購買咖啡，但一直到自己脫下 AirPods，店員才願意為他服務。大家聽完會否覺得「黑人問號」？不如聽一聽當中的理由，看看大家覺得店員的反應是否合理。

美國一位署名 Kevin 的網民，寫信到餐飲網站的專欄作家The Salty Waitress，分享自己在咖啡店被無視的經歷。事緣 Kevin 在咖啡店嘗試購買咖啡，但一直不獲店員理會，直到他將自己的單邊 AirPods（他只戴了一邊 AirPods）脫下，店員才願意為自己落單，詢問難道是自己的行為有問題？

有美國網民戴住 AirPods 點咖啡被無視，搞到「黑人問號」（示意圖非當事人）。（Unsplash: Dugba Cauley-Hushie）

Kevin 的遭遇不幸未有得到 Salty Waitress 的同情，該專欄作家認為，若果 Kevin 真的有什麼緊要事，例如正在進行一個很重要的電話，或者有必須聆聽的訊息，大可以先完成再點咖啡；若果 Kevin 是一個很熱愛 Tech 的人，亦大可以到 Starbucks 一類大型連鎖店，直接以 App 下單，省卻人與人之間交流的需要。Salty 覺得，就算咖啡店店員對於 Kevin 來說，只是一個短暫的、純粹提供服務的角色，不代表咖啡店店不需要 Kevin 的禮貌及尊重，而禮貌及尊重，本來就應該是雙向的。Salty 亦認為，Kevin 若果脫下 AirPods 的話，更可以確保點餐的內容準確。

AirPods 各代隔音功能分野（按圖放大看解釋）

有關文章很快就引起諸如ZDNet等科技網站的留意，其中 ZDNet 的編輯亦借這一個故事，指出其實現時不少服務業員工在工作的時候，亦有配戴 AirPods 的習慣，似乎是同意尊重是互相的這一個重點。ZDNet 亦補充，就算單邊戴著已經關閉的 AirPods，始終會給人一種沒有在專心聆聽別人說話的感覺，而其他人亦沒有責任去理解，到底你戴著的 AirPods 是否正在使用中。

雖然在香港，店員配戴 AirPods 的做法應該並不常見，不過未知是否生活節奏急促，一邊講電話一邊在快餐店、咖啡店點餐的朋友實在為數不少。可能很多朋友已經忘記了，尊重是雙向的一個道理，反而是執著劉德華多年前一句：「今時今日咁嘅服務態度係唔夠㗎」；其實近年香港愈來愈多「奧客」，可能是劉華這一句說話害成的。