Sony MW-ZX500 Walkman 回歸Android平台 高清串流細節分明

【Sony MW-ZX507／ZX500】Sony 索尼高清音樂 Signature Series以金／黑磚重新打響名堂，而ZX-300這款「小黑磚」亦以相對廉宜價格打入進階音樂播放器市場。而今次介紹這部MW-ZX500，則為黑磚／小黑兩級中間層次的新作品，不單重新回歸android界面，能夠連線收聽spotify、Tidal、KKBOX等高清串流，6K身價換來比黑磚更清淨細明的音樂情節，性價比相當高。

Sony MW-ZX500 Walkman（鍾世傑 攝）

Sony MW-ZX500 機身比各款Sony Walkman舊作來得長而窄，相當好揸手，機身使用原片鋁合金CFC切割而成，也對防震和防干擾都起到很大作用，仿皮革料機背則換成啜手的軟膠料，實用主義為先。

仿皮革料機背則換成啜手的軟膠料，實用主義為先。（鍾世傑 攝）

屏幕右邊為實體操作鍵，大粒是夠大粒了，但鍵粒厚度有點不足，在口袋內很難靠「甩牌手」去操作。至於屏幕左邊為USB-Type C駁口以及micro SD卡槽，棄用了Sony獨家的駁線，充電更方便。

屏幕右邊為實體操作鍵。（鍾世傑 攝）

+ 4 + 3 + 2

ZX500重新回到android介面擁抱，可以經google play下載各種串流聽歌app，提供高清格式的MOOV、Tidal，以至歌曲眾多的新平台YouTube music。而接駁各款真無線藍牙耳機時，更能安裝相應app，比如配同廠WF-1000XM3就可以詳細設定ANC降噪level。（不過就別幻想可以裝app打機，其CPU、內置RAM及屏幕反應度都不太適合。）

ZX500重新回到android介面擁抱，除了方便聽串流，配對ANC藍牙耳機如WF-1000XM3時就可以裝app調校降噪功能。（鍾世傑 攝）

+ 7 + 6 + 5

播歌介面的設計跟過去分別不大，最好玩是加設了Walkman Screensaver！當開動後，播歌兩／三秒後畫面會跳進一個模擬卡式帶walkman在播歌轉帶的介面，歌名／歌手會顯示在盒卡的貼紙上，而不同類型盒帶就代表不同的音樂file format。

Sony MW-ZX500 的推力比上代ZX300更強大，3.5mm／4.4mm平衡輸出兩組零件各自使用Sony開發的電容，並以含金焊料接駁；而運算、電源、外部傳輸各部份是使用獨立的底板，中間有銅片分隔以防互相干擾，令ZX500的背景聲的乾淨感覺，比高階的黑磚有過之而無不及，如果你喜歡聽細節豐富的高清file，ZX500是最適合你的Sony機種。