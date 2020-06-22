口罩供應｜卓悅愛的家口罩醫護優惠1元1個(6月22日)

每日更新最新口罩供應情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。還有香港公司製造的口罩情報，定時更新。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

【肺炎口罩】盤點15+間香港製造口罩 背景及售價及網購推出時間

愛的家 X 卓悅

【6月22日更新】卓悅及愛的家合作推出「醫護優惠計劃2.0」，即日起至6月26日所有公私營醫療機構員工，可到卓悅全線分店出示證件，以1元1口罩優惠價格購買愛的家V99成人口罩，毋須網上登記。

愛的家V99醫用口罩50個

*香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%

*三層保護結構，有效阻隔細菌、病毒及微粒

*取得國際級檢測機構SGS驗證

*歐盟標準：EN14683

*美國標準：ASTM F2100 / 2101

*醫護優惠價50元/盒

（卓悅）

詳情：按此

卓悅「愛的家口罩」買2送1

【6月20日更新】「愛的家」社區關懷計劃，為響應此計劃，卓悅全線分店於今、明2天(20-21/6) 進行V99及S99成人口罩「買2送1」優惠。

資料來源

Classic Army口罩

【6月18日更新】Classic Army出售兒童口罩（BFE、PFE、VFE達99%或以上），每盒50個售150元，預計6月22日起陸續出貨。

+ 3 + 2

詳情：按此

九巴口罩

【6月18日更新】九巴推出「九巴月票」送口罩，向月票乘客免費送贈自家生產口罩。6月25日起乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈三層外科成人口罩一盒（30個）。

↓↓↓ 送口罩詳情 ↓↓↓

更多詳情：按此

卓悅

【6月17日更新】卓悅出售櫻花粉紅SOSo Mask三層醫用學童口罩。

SOSo Mask 即棄型三層醫用學童口罩 50個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*150元/盒，每人每日限買2盒

指定分店有售：

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

尖沙咀彌敦道36號重慶大廈地下

尖沙咀中港城地下2-3號舖

尖沙咀廣東道86-98號文利大廈地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

旺角快富街25號地下

（卓悅）

詳情：按此

EG口罩

【6月17日更新】台灣製造EG口罩將於6月17日中午12時開始在EG Store現貨發售，出貨時間7至10個工作天。

台灣EG口罩50個裝

*BFE>99%、PFE>99%、VFE>99%

(EG口罩)

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GPMASK

【6月15日】GPMASK口罩正接受訂購。

綠色小巴盒，成人口罩 獨立包裝30PCS

*$90盒

黃校巴盒，中童口罩 獨立包裝 30PCS

*$90盒

*高過濾效能

*BFE>99%

*PFE>99%

*香港INTERTEK 化驗報告，符合ASTM F2100 標準

+ 3 + 2

更多詳情：按此

理的Ultra Ready口罩再有抽籤購買

【6月14日更新】盈健醫療蒐羅550盒口罩，包括成人、中童及小童，以成本價$65出售，與大家齊心抗疫。即日至6月17日中午12時以網上登記並隨機抽籤。每位人仕只可登記一次，並只可選擇一款口罩，如身份證號碼有重複，將不接納該登記。

詳情：盈健醫療

Classic Army Health Care CA mask

【6月11日更新】Classic Army Health Care將於今日（6月11日）下午2時開賣CA mask（ASTM 第2級防護標準、符合EN14683 Type IIR、細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達99%以上），150元1盒（50個），預計6月12日陸續發貨。

（Classic Army Health Care）

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MERS口罩

【6月11日更新】MERS Limited將出售香港製造4 層口罩，1盒50個賣180元，限量500盒，每人最多2盒。

（MERS Limited）

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卓悅

【6月10日更新】卓悅出售SOSo Mask即棄型三層醫用兒童口罩，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用兒童口罩 25個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*75元/盒，每人每日限買2盒

指定3間分店有售：

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

詳情：按此

SASA莎莎網

【6月10日更新】SASA莎莎網推出優惠價買KF94口罩等，優惠期至6月16日。

產品如下：

韓國製ATEX F94成人口罩 (5片裝)(白色)$89/包（7折）

韓國製AIR-GREEN KF94兒童口罩 (單片裝)$20/包（71折）

日本製 PITTA立體口罩三枚入(淺灰色)$28/包（8折）

+ 4 + 3 + 2

更多產品及詳情：按此

卓悅

【6月10日更新】卓悅出售香港品牌MEDIPRO口罩，平均每個1.96元。

MEDIPRO 一次性防護(白色)口罩50個

*BFE 99%，有效過濾空氣中微粒，阻隔飛沬及過濾99%細菌

*合乎GB 15979-2002標準

*通過歐盟認證FFP2 級別

*FDA認證

*約17.5cm x 9.5cm

*98元/盒

(卓悅)

詳情：按此

EG MASK 兒童口罩

【6月10日更新】EG兒童口罩在EG Store現貨發售，首批現貨3000盒，先到先得，每人最多可買20盒。

EG口罩 (兒童) 10個

*BFE>99%、PFE>99%、VFE>99%

*台灣製造

*出貨時間7至10個工作天

（EG MASK）

Good Mask

【6月9日更新】Good Mask中童口罩開賣至6月11日晚上11時59分。除了中童口罩，成人口罩會開賣納米口罩。

產品：

納米口罩 3E>99.9 $178/30片(獨立包裝)

*成人size: 175*95mm

Good Mask child 99 3E>99 $138/30 片 (獨立包裝)

Good Mask child 99 3E>99 $168/50片 (50片包裝)

Good Mask child 納米口罩 3E>99.9 $178/30片 (獨立包裝)

*中童 size: 145*95mm

*無限購

*毋須抽籤

*14日內送貨

+ 2

更多詳情：按此

SAVEWO 救世面罩

【6月9日更新】香港製造SAVEWO 救世面罩現正接受訂購。

SAVEWO MASK Rider Black 救世面罩（騎士型 Black）

*初回套裝 原價$248 預訂價「$199！」

*救世濾棉（清涼型）30片（可以使用30-90天）

*顏色：白 / 銀 / 黑

*SAVEWO Filter Type.Cool 救世濾棉（清涼型）10片補充裝 定價「$49」

* BFE/ PFE / VFE均大於99%、ASTM F2100、EN14683、GB/T31402

*「救世濾棉（清涼型）10片」預計 6月中下旬出貨

*「救世面罩」預計 7月初出貨

詳情：按此

萬寧口罩

【6月8日更新】萬寧於門市出售香港製造mannings萬寧牌口罩，1盒50個賣113元。根據包裝，萬寧牌口罩BFE、PFE達99%，並達ASTM level 2。

(口罩分享區Facebook)

詳情：按此

GPMASK

【6月8日更新】GPMASK新推出（獨立包裝）3層過濾防護口罩，配上綠色小巴盒設計，現開始接受訂購，建議零售價120元盒，首批3萬盒優惠價90元盒。

GPMASK（獨立包裝）3層過濾防護口罩

*一盒30PCS

*BFE>99%、PFE>99%

*香港INTERTEK 化驗報告，符合ASTM F2100 標準

*運費：每單$25

*取貨方法：ALFRED 智能櫃取貨。

*截止日期：6月14日23:59

*取貨日期：6月15日至6月25日。

*每人每次限購3盒，同一個電郵訂購次數不限

卓悅

【6月5日更新】卓悅8間分店出售PROTECTOR 獨立包裝成人口罩。

PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30個

*PFE >= 98%，BFE ＞= 98%

*歐盟CE認證

*98元/盒，每人每日限買2盒

指定8間分店現貨發售：

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角西洋菜街南59號地下

旺角登打士街41-43號地下

旺角弼街69號地下

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

更多詳情：按此

（卓悅）

卓悅另出售香港製造SOSo Mask三層醫用兒童口罩，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用兒童口罩 25個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*75元/盒，每人每日限買2盒

指定銅鑼灣2間分店有售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

（卓悅）

中衛口罩

【6月5日更新】台灣解除口罩管制禁令後，蝦皮購物（shopee）宣布即日起每天傍晚5時會在蝦皮超市開賣醫療口罩，又說口罩會持續補貨，民眾毋須恐慌搶購。

+ 3 + 2

皓淨口罩 Hygiene Mask

【6月5日更新】港產Hygiene Mask 皓淨口罩推出試用價，名額1000個。

發售詳情：

時間：至6月8日晚上9時結束

*每盒100元（50片），包郵

*細菌過濾效率（BFE）、微粒過濾效率（PFE）、病毒過濾效率（VFE）≥ 99%

＊6月10日按購買順序發貨

更多詳情：按此

(皓淨口罩 Hygiene Mask)

Bake Lab 烘焙研究所

【6月5日更新】BAKE LAB今日（6月5日）早上11時30分至晚上8時賣香港製造ComNsafe口罩（ASTM F2100 LEVEL 1，P.F.E.、B.F.E ≥ 95%），共5000盒，98元1盒（50個）。

詳情：按此

Buy Mask HK

【6月5日更新】Buy Mask HK與THE GULU App合作加碼1,800盒PERFETTA Level 2成人口罩，只賣現貨，每次交易只限1盒，交易次數不限，售完即止。

發售詳情：

時間：6月5號下午5時截止

PERFETTA 成人口罩 50個裝

*BFE PFE VFE >99%⁣

*ASTM F2100-11 level 2 驗證

*EN14683: 2014 Type II 驗證

*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

*產地：越南⁣

*THE GULU售價：HK$139/一盒

更多詳情：按此

卓悅

【6月4日更新】卓悅出售香港製造口罩MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩，平均每個3元。

MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩 30個

*BFE>99%，PFE >99%

*美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2

*90元/盒

詳情：按此

（卓悅）

Oxyair Mask HK彩虹口罩

【6月4日更新】Oxyair Mask於6月4日起登記抽籤購買「彩虹口罩三色別注版」，90元1盒（30個）。

更多詳情：Oxyair Mask彩虹版口罩6.4抽籤！90元1盒 7大免DQ須知一文看清

彩虹口罩登記詳情：

日期：6月4日早上9時30分至6月5日早上9時30分

登記名額：200,000

*如在截止登記時間前已有200,000人登記，會即時截止，抽出40,000名中籤人士。

↓↓↓ Oxyair Mask外形 + 規格如下 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

SASA莎莎網

【6月3日更新】SASA網出售兒童口罩等。

UNICHARM 超立體透氣兒童口罩(白色)(3+2枚入) +TOAMIT 隨身空氣除菌器(1件)

*售價: $59/套，每單限購2套 (不可與VIP優惠同時使用)

UNICHARM 超立體透氣兒童口罩(粉色)(3+2枚入)+TOAMIT 空間除菌勳章(1件)

售價: $59/套，每單限購2套 (不可與VIP優惠同時使用)

DUSNON KF94口罩

售價: $25/件，優惠價$19.9/件

香港製V Care Mask專業掛耳式三層口罩升級版(25個獨立包裝)

售價: $99/盒，選購2件或以上9折

*不可與VIP優惠同時使用

中國製GOVEK 小童口罩20個獨立包裝/中童或小顏口罩20個裝

售價: $59/盒，門市及莎莎網同步發售

中國製GOVEK成人口罩(30個裝)

售價: $69/盒 (VIP可享95折)

Sanrio 親子三層抗菌環保口罩(成人及小童)

售價: $49/件

+ 3 + 2

詳情：按此

Good Mask

【6月3日更新】Good Mask正舉行感恩祭，向每個會員送出5張E-coupon，每張單用一張E-coupon可全單每盒便宜10元。感恩祭即日起到6月3日晚上23時59分。Good Mask稱今次不限購並會在1個月內出貨。

產品：

Good Mask 95，$118/50片（50片包裝）

Good Mask 99，$138/30片（獨立包裝）

Good Mask 99，$198/50片（50片包裝）

納米口罩，$178/30片（獨立包裝）

Good Mask child 99，$138/30片（獨立包裝）

Good Mask child 99，$168/50片（50片包裝）

Good Mask child 納米口罩，$178/30片（獨立包裝）

詳情：按此

(Good Mask)

卓悅

【6月3日更新】卓悅出售SOSo Mask紫色限量版，平均每個3元，於銅鑼灣2間指定分店發售。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*90元/盒，每人每日限買2盒

*銅鑼灣2間指定分店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

（卓悅）

詳情：按此

卓悅另有3間分店賣PROTECTOR 獨立包裝成人口罩。

PROTECTOR獨立包裝成人口罩30個

*PFE >= 98%，BFE ＞= 98%

*歐盟CE認證

*生產製造符合ISO 9001

*98元/盒，每人每日限買2盒

*指定香港3間分店現貨發售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

（卓悅）

詳情：按此

日本城

【6月3日更新】日本城出售口罩抗疫組合，35元1套。

Fitty 三層不織布口罩(7個裝)

*女士/兒童(獨立包裝) (粉紅色)，Size : 14.5x9cm

*BFE/ PFE/ VFE 測試達99%

西班牙EYA酒精搓手液30ml 1支

Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝(純淨/香水/檸檬)2包

以上於指定225間香港JHC日本城及生活提案分店發售，每間分店出售約20套，每人限買1套。

+ 3 + 2

詳情：按此

Mask X

【6月3日更新】Mask X正登記抽籤，至6月5日中午12時截止，每盒50個（獨立包裝）售98元，名額800個；首輪未能中籤人士將自動撥入下輪抽籤，毋須重新登記。

「Mask X黑白型格口罩」規格：

*三層過濾防護口罩

*原材料達BFE ≥95%

*預期達至 EN 14683 Type II （正等待檢驗報告）

*隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

（Mask X）

更多詳情：按此

Tri Care台灣口罩

【6月3日更新】美藝香港集團有限公司正接受預訂台灣製造的Tri Care三層口罩，首批預計6月下旬送到香港，暫時只有成人一袋裝（非獨立包裝）及小童一袋裝（非獨立包裝*只有小量），120元1盒50片（B.F.E.、P.F.E. 99.8%），訂購滿20盒免費送貨（一個送貨點計算），貨到付現金或現票。

詳情：按此

（Tri Care台灣口罩）

卓悅

【6月2日中午12時更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*90元/盒，每人每日限買2盒

*屯門及元朗3間指定分店有售

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

（卓悅）

Mask X

【6月1日下午2時50分更新】Mask X正登記抽籤，至6月5日中午12時截止，每盒50個（獨立包裝）售98元，名額800個；首輪未能中籤人士將自動撥入下輪抽籤，毋須重新登記。

「Mask X黑白型格口罩」規格：

*三層過濾防護口罩

*原材料達BFE ≥95%

*預期達至 EN 14683 Type II （正等待檢驗報告）

*隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

（Mask X）

更多詳情：按此

Tri Care台灣口罩

【6月1日早上10時45分更新】美藝香港集團有限公司正接受預訂台灣製造的Tri Care三層口罩，首批預計6月下旬送到香港，暫時只有成人一袋裝（非獨立包裝）及小童一袋裝（非獨立包裝*只有小量），120元1盒50片（B.F.E.、P.F.E. 99.8%），訂購滿20盒免費送貨（一個送貨點計算），貨到付現金或現票。

詳情：按此

（Tri Care台灣口罩）

Yellowfactory黃廠口罩

【6月1日早上10時45分更新】Yellowfactory黃廠於6月1日及2日啟動第三輪認購登記。黃廠表示，頭兩輪已登記但未有中選的人，今輪特別安排他們可直接認購；如不超額，新登記人士亦可在開賣期間直接認購；若人數超額，新登記人士需接到SMS銷售碼才可購買。

認購詳情：

時間：6月1日下午2時開始預售登記

*6月3日至7日開始認購

*6月第三輪認購預計7月出貨

另外，今次新增全黑色口罩，黃黑白三色隨機派貨，150元50個。

更多詳情：按此

卓悅

【5月29日晚上6時08分更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask三層醫用口罩，平均每個3元。

SOSo Mask即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*90元/盒，每人每日限買2盒

*旺角指定3間分店有售

- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

- 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

- 旺角弼街69號地下

（卓悅）

詳情：按此

SASA莎莎

【5月29日下午3時更新】莎莎網出售AA99可重用納米高效能口罩，79元1️個，139元2️個。

詳情：按此

中科諾翹Lockill口罩

【中科諾翹Lockill口罩】中科工程的港產諾翹Lockill口罩現正開放第二輪登記抽籤，有成人3層口罩、兒童3層口罩和FaceOff可重用面罩，周六（5月30日）晚上11時截止，其中成人和兒童3層口罩118元50個，FaceOff可重用面罩則每個118元。

更多詳情：中科諾翹Lockill口罩抽籤5.30截止 登記流程及須知一覽

↓↓↓ 口罩規格如下 ↓↓↓

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卓悅

【5月28日下午5時50分更新】卓悅再賣香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*90元/盒，每人每日限買2盒

*指定葵涌、荃灣及屯門4間分店有售

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

（卓悅）

詳情：按此

Good Mask

【5月28日早上11時更新】Good Mask舉行感恩祭，向每個會員送出5張E-coupon，每張單用一張E-coupon可全單每盒便宜10元。感恩祭即日起到6月3日晚上23時59分。Good Mask稱今次不限購並會在1個月內出貨。

產品：

Good Mask 95，$118/50片（50片包裝）

Good Mask 99，$138/30片（獨立包裝）

Good Mask 99，$198/50片（50片包裝）

納米口罩，$178/30片（獨立包裝）

Good Mask child 99，$138/30片（獨立包裝）

Good Mask child 99，$168/50片（50片包裝）

Good Mask child 納米口罩，$178/30片（獨立包裝）

詳情：按此

(Good Mask)

Protector

【5月28日早上11時更新】Protector成人口罩今日（5月28日）返貨。根據之前標價，Protector成人口罩（30片裝）售95元，BFE、PFE > 98%。

更多詳情：按此

（Protector）

卓悅SOSo Mask

【5月27日下午5時15分更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*168 x 94 (+/-3) mm

*90元/盒，每人每日限買2盒

*指定元朗、上水2間分店有售（元朗青山公路81號地下、上水符興街27號地下）

詳情：按此

(卓悅)

OK便利店

【5月27日下午1時更新】OK便利店將於今日（5月27日）下午2時於指定25間香港OK便利店發售FUJI成人3層口罩50片裝，每人每日限購1盒，每盒125元。

FUJI 成人3層口罩50片裝產品特點:

*3層過濾設計

*BFE細菌過濾效率 99%

*PFE微粒子過濾效率 99%

*VFE病毒過濾效率 99%

*尺寸: 17.5 cm x 9.5 cm

（OK便利店）

指定分店及更多詳情：按此

SASA

【5月27日中午12時30分更新】SASA出售GOVEK成人口罩等防疫產品。

中國製GOVEK成人口罩 50個裝

*售價$ 128 /盒（VIP再享95折）

*送韓國Cellapy 護膚酒精搓手液25m或韓國SHINE K消毒搓手啫喱30ml一包

*加$10可換購韓國製D-20口罩替換式芯片10片裝一包

更多貨品及詳情：按此

Accmask

【5月27日早上11時05分更新】Accmask台灣口罩公布訂購詳情，預購第一波維持88元1盒（50片台灣製口罩），成人及兒童口罩名額各1000盒，現時購買則顯示158元1盒。

詳情：按此

（Accmask）

日本城

【5月27日早上11時05分更新】日本城於指定256間分店出售抗疫優惠組合，29.9元1套。

日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝 (女士/小面size) (Size : 約9 x 14.5cm)

*通過 PFE (粒子過濾效率) 及VFE (病毒過濾效率) 測試達99%

*韓國 TONYMOLY 蘆薈消毒啫喱搓手液30ml 1支

*Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝 (純淨/香水/檸檬)^ 2包

*款式隨機發售

*每間分店出售約20套

*每人限買1套

+ 3 + 2

詳情：按此

Accmask

【5月25日下午5時18分更新】Accmask台灣口罩將於今個星期公布訂購詳情，預購第一波維持88元1盒（50片台灣製口罩），成人及兒童口罩名額各1000盒。

詳情：按此

（Accmask）

卓悅SOSo Mask

【5月25日下午3時更新】卓悅再出售港產SOSo Mask。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒

指定3間分店有售：

尖沙咀廣東道86-98號文利大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角登打士街41-43號地下

（卓悅）

詳情：按此

SASA莎莎網

【5月25日下午3時更新】SASA再賣口罩等防疫產品。

3M Nexcare 醫用成人口罩(5片裝)

售價：HK$15/包（不可與VIP優惠同時使用）

*送SHINE K消毒搓手啫喱(30毫升)一包

*限量500套，每人限購一套件，售完即止

*細菌過濾率(BFE)>99%；0.1微粒過濾率(PFE)>99%

🇰🇷韓國DUSNON KF94口罩 (單片裝)

售價：HK$25/包

*KF94級別，有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒

日本製 PITTA立體口罩三枚入 (淺灰)

售價：HK$32.9/包

*有效阻隔99%花粉及塵埃

更多詳情：按此

Simply Mask

【5月25日早上10時45分更新】Simply Mask將於今日（5月25日）中午12時至5月27日中午12時開放登記抽籤，詳情如下。

+ 6 + 5 + 4

要注意的是，是次登記的Simply Mask未取得國際認證，買家須自行決定風險。

更多詳情：按此

實惠CareHK口罩

【5月22日晚上6時30分更新】實惠再開賣CareHK成人及兒童口罩，以網上抽籤形式預購，數量共30萬個，每人限登記1次，可同時登記預購成人及兒童口罩，每人每款限購1盒，同樣97.5元50個，其中成人口罩名額4000位，兒童口罩名額2000位。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

登記詳情：

時間：即日至5月24日晚上11時59分

*每人只限登記1次

*中籤人士獲手機短訊通知日期： 5月28日

*口罩取貨日期： 5月29日至31日

*如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記

詳情：按此

(實惠)

Good Mask

【5月22日晚上6時30分更新】Good Mask將於5月27日正式開賣成人及中童口罩，時間待定，預計會在1個月內發貨。

詳情：按此

（Good Mask）

香港口罩科技有限公司HK-m口罩

【5月22日早上8時50分更新】香港口罩科技有限公司今日（5月22日）分兩個時段預售口罩

預售詳情

日期： 5月22日

時間：中午12時至下午3時／下午5時至晚上8時

3種商品出售：

成人非獨立包裝$150@50

成人獨立包裝$165@50

中童獨立包裝$99@30

*中童尺寸145*90

更多詳情：按此

（香港口罩科技有限公司）

卓悅

【5月21日晚上6時42分更新】卓悅再賣香港製造口罩SOSo Mask即棄型三層醫用口罩，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*168 x 94 (+/-3) mm

*$90/盒，每人每日限買2盒

*旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

詳情：按此

（卓悅）

實惠光觸媒口罩

【5月21日晚上6時30分更新】出售100nm光觸媒殺菌重用式口罩，由「星之子」陳易希研發。

據介紹，100nm光觸媒殺菌重用式口罩套裝附設的熔噴無紡布濾芯，達GB2626-2006：KN95國際標準，有效阻隔空氣中99.6%細菌及微粒，配合100nm口罩外層的「醫療級光觸媒塗層」及UV殺菌口罩，釋放出的負離子能將細菌消滅及分解。每次除下口罩，將口罩放入袋中，按下紫外光按鈕，殺菌程序立即啟動，使用期1個月。

詳情：按此

香港口罩科技有限公司HK-ｍ

【5月21日更新】香港口罩科技有限公司預告即將開售中童口罩（過濾病毒99%，底層是防敏感無紡布）及成人口罩。

詳情：按此

（香港口罩科技有限公司）

SPT Mask口罩

【5月21日更新】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的港產「SPT Mask」，增加了學生口罩生產線，今日（5月21日）開放登記抽籤。

（SPT Mask）

↓↓↓ SPT Mask學生口罩規格及價錢 ↓↓↓

登記詳情：

日期： 5月21日（星期四）

時間：上午10時正至下午3時正

網址：5月21日約上午9時在Facebook公布

抽籤配額：10000個

學生套裝 3 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒

售價：690元（平均每盒115元）

學生套裝 6 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒

售價：港幣1,320元（平均每盒$110元）

↓↓↓ 登記詳情 + 取貨日期 ↓↓↓

更多詳情：按此

卓悅

【5月20日晚上6時更新】卓悅出售香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*168 x 94 (+/-3) mm

*90元/盒，每人每日限買2盒

*旺角西洋菜街南59號地下

詳情：按此

（卓悅）

同舟口罩

【5月20日下午4時50分更新】港產同舟口罩unitemask將於下周二（5月26日）公開預售，一盒50個150元。

公開預售

預售名額：3500個（額滿即止）

登記期間：5月26日中午12時至5月27日中午12時

＊如果在截止登記時間前已經有3500人登記，登記時間會即時截止，第三方系統供應商會即時發電郵給成功登記人士，及付上購買產品連結。

登記方式：

*登記者在限時內輸入個人電郵及電話號碼登記

*每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

口罩規格

*香港製造

*成人口罩 17.5cm x 9.5cm

*BFE ,PFE >99%

*SGS認證ASTM Level 1

更多詳情：按此

（同舟口罩）

SASA

【5月20日下午2時30分更新】SASA多款口罩以優惠價發售。

香港製造V Care Mask專業掛耳式三層口罩50片裝

*售價: $198/盒

PERFETTA成人口罩(白色/藍色) 50個裝

*售價: $198/盒

越南製 Perfetta女士小顏/中童口罩(白色) 50個裝

*售價: $198/盒

LONGSUNG掛耳式三層口罩 50片裝

*售價: $148/盒

更多詳情：按此

Good Mask

【5月20日下午2時30分更新】為慶祝Good Mask 99達到ASTM Level 3標準，Good Mask會抽出1000名幸運兒，以88元購買99 ASTM level 3口罩（30片獨立包裝 /盒），以及送出10元e-coupon。

參加方法：按此

(Good Mask)

中科工程 Chinat Engineering諾翹口罩

【5月20日早上11時更新】中科工程 Chinat Engineering諾翹口罩將於下周一5月25日進行第二輪銷售，包括直接和抽簽銷售，諾翹可重用面罩亦會同步銷售，期望趕及6月10日起送貨。

詳情：按此

（諾翹口罩／資料圖片）

【5月19日下午4時31分更新】卓悅出售小童口罩，並送特大支高樂氏漂白水。

Hadariki 3層不織布立體設計口罩(小童及女士) 50個

*PFE / BFE / VFE 達99%

*阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒

*約90mm X 145mm

*$179/盒

(卓悅)

日本城

【5月19日下午1時15分更新】日本城出售白元快適口罩/Unicharm 超立體3D口罩，於$mart多來買5間分店出售。

日本製造 Unicharm 超立體3D 口罩7個裝😍 $30/件

*每間約48件

白元快適口罩30個裝 (成人size)😍 $54.9/件

*每間約30件

白元快適口罩30個裝(女士/小面size) 😍 $54.9/件

*每間約9件

（日本城）

GPMASK

【5月19日早上11時更新】第三批GPMASK加推多2000盒，截單日期順延到5月20號晚上11時59分。

GPMASK 3層過濾防護口罩

* $158盒（50個）

*BFE>99%, PFE>95%, 符合ASTM2100 LEVEL 1

*2盒以上免運費，購買一盒需付運費20元

*每人限購3盒。

*生產廠房設於國內十萬級無塵空間

SPT Mask

【5月18日晚上6時50分更新】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的「SPT Mask」，其學生口罩生產線準備就緒，將會推出適合中童（尺寸約145mm x 95mm) 的三層過濾口罩（BFE、PFE>= 95%），每盒30個，預計6月出貨。

（SPT Mask）

詳情：按此

GPMASK

【5月18日下午2時30分更新】第三批5000盒GPMASK正接受訂購，今晚（5月18日）11時59分截止，5月22日至5月30日取貨。

GPMASK 3層過濾防護口罩

* $158盒（50個）

*BFE>99%, PFE>95%, 符合ASTM2100 LEVEL 1

*2盒以上免運費，購買一盒需付運費20元

*每人限購3盒。

*生產廠房設於國內十萬級無塵空間

維特健靈 Vita Green Nano口罩

【5月18日中午12時更新】維特健靈Nano納米抗菌口罩開放予長期病患及殘疾人士登記，今日（5月18日）中午12時至5月24日晚上23時59分截止，結果將會在5月27日公布。

詳情：按此

（維特健靈）

CareGuard

【5月18日中午12時更新】卓焺有限公司CareGuard（PFE 93%）廠房聲稱位於屯門，將於周四（5月21日）接受網上訂購，每盒54元（30個），5月30日開始發貨。

詳情：按此

（CareGuard）

Protector加固幼帶版

【5月17日上午11時更新】榴槤貴族 Mr Durian網店最近返了Protector Mask，可於網站預購，下單最快會星期四、五才開始陸續發貨。

詳情：榴槤貴族FB

卓悅

【5月15日下午5時20分更新】卓悅元朗分店賣SOSo Mask即棄型三層醫用口罩。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩30個

*香港製造

* VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*168 x 94 (+/-3) mm

*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒

(卓悅)

卓悅

【5月15日下午4時33分更新】卓悅出售愛的家S99一次性3層口罩（高級防護版）30個，1盒108元。

愛的家S99 一次性3層口罩(高級防護版) 30個

*香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%

*日韓設計3層口罩

*防過敏無紡布

*符合歐盟 EN14683：2019 Type IIR

*175mm x 95mm

*$108/盒（原價$122）

(卓悅)

Good Mask

【5月15日更新】Good Mask五層納米口罩於聯合廣場開賣，亦可在網上預訂。

日期 : 2020 年5月15-17日 (星期五至日)

地址 : 旺角彌敦道760號聯合廣場1/F 168號B舖

時間 : 11:00至20:30

詳情：按此

（Good Mask）

SASA

【5月14日晚上6時40分更新】SASA推出荃灣眾安街及葵芳新都會分店特別口罩優惠。

妙緣一次性三層醫用口罩 (10個裝，藍色）

售價：抗疫價$10/包 （建議價$30/包）

*每人最多可購買2包

*BFE及PFE過濾效率≥95%

*凡購買任何產品，$1換購韓國Cellapy 酒精搓手液 25ml 一包(價值$18），$10換購MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml 一支（價值$39)

CRCare 華潤堂

【5月14日下午2時15分更新】華潤堂出售口罩組合套裝

自選組合套裝 $120

A項

日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100

+

B項 (任選1件)

私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9

Elleair除菌濕紙巾補充裝80片1件，價值$50

3M地板消毒清潔劑(玫瑰)3.8公升1支，價值$139.9

*每人限購3套，數量有限，售完即止

（CRCare 華潤堂）

Sasa莎莎網

【5月14日下午2時10分更新】Sasa莎莎網出售口罩等防疫心意包。

$99防疫心意包(4件裝)

售價：HK$99/套（不可與VIP優惠同時使用）

*限量1000套，每人限購一套件，售完即止

*UNICHARM 超立體成人口罩中碼 (7片裝)

*QUALITY FIRST晶鑽女王超保濕防敏感面膜 (4片裝)

*ALLGUARD韓國製抗菌消毒濕紙巾 (10片裝)

*AJUSTE AIRYTOUCH 防曬噴霧 SPF50+ PA++++ (GARDENING HERBS)(100g)

台灣製MIXIS AG+銀離子透氣口罩墊片(100片裝)

售價：HK$145/包

JY INNOCENT KF94口罩 (單片裝)

售價：HK$100/4片，HK$26/一片 每人限購4件

ECHO Mask一口口罩

【5月13日晚上7時更新】ECHO Mask一口口罩將於5月15號早上10時開始出售，100元1盒50個。

ECHOMASK一口口罩預售信息：

*首批預定售價$100/盒

*預售時間：5月15號早上10點開始

*成人口罩約17.5cm*9.5cm

*BFE≥99%(另亦有PFE，但PFE數據出自原料廠測試機，非第三方數據所以包裝不會寫明）

*第一批預售數量：只售5000盒

*每人限購白色1盒，藍色2盒

+ 2

士多Ztore

【5月13日下午3時15分更新】士多Ztore出售比亞迪一次性醫用外科口罩50個（BFE、PFE、VFE全達99%，歐洲標準EN14683 Type II），168元1盒，今日（5月13日）最多限買10盒。

詳情：按此

卓悅

【5月13日早上11時15分更新】卓悅旺角分店出售SOSo Mask即棄型三層醫用口罩，平均每個$3。

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩30個

*香港製造

*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

*歐盟醫用器材認證 等級1

*168 x 94 (+/-3) mm

*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒

*旺角弼街69號地下

（卓悅）

LOG ON

【5月13日早上10時更新】LOG ON屯門市廣場分店出售日本Easy Breath Comfy / Ease Mask Premium口罩，只收現金及八達通。

發售分店：屯門市廣場一期 1樓中央廣場 (大電視下面)

*每人限購指定數量，先到先得，售完即止

限購2️包 | 日本Easy Breath Comfy 口罩 (7片裝) [合共3,000包]

- 日本製造，BFE同PFE達98%

- 三層結構阻擋病毒細菌，Size約14.5 x 9 cm

限購1️包 | Ease Mask Premium口罩 (7片裝) [合共1,500包]

- BFE、PFE及VFE 試驗達99%

- Size約14.5 x 9 cm

（LOG ON）

卓悅

【5月12日中午12時30分更新】卓悅再賣愛的家FAMILY MASK口罩。

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個

*$145/盒

*香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%

*取得國際級檢測機構SGS驗證

*歐盟標準：EN14683

*美國標準：ASTM F2100 / 2101

*175mm x 95mm

（卓悅）

卓悅

【5月12日早上11時15分更新】卓悅賣日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩（175 x 90mm，BFE、PFE、VFE平均值達99%）。

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個

*25元1包，每人每日限買6包

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩50個

*209元1盒，每人每日限買1盒

日本城

【5月12日早上11時更新】日本城於指定81間分店出售MISERA三層不織布口罩60個裝（女士/小面size），178元1盒（9cm x 14.5cm），並送韓國SNP便攜版70%酒精搓手液50ml 2包。

詳情：按此

卓悅

【5月11日下午6時30分更新】卓悅12間分店賣EG三層口罩（10個）。

EG 成人口罩 10個

*BFE > 99%，PFE > 96%

*ISO醫療級工廠製造

*獲ISO 9001質量管理認證

*17.5cm x 9cm

*$39/盒，每人每日限買6盒

指定12間分店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

尖沙咀中港城地下2-3號舖

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

旺角弼街69號地下

藍田匯景廣場3樓L3-1號舖

葵涌廣場地下23A舖

(卓悅）

SASA

【5月11日中午12時30分更新】SASA出售台灣口罩墊片及GOVEK成人口罩。

台灣製MIXIS Ag +銀離子透氣口罩墊片(100片裝）

*抗疫價9️折，每包折實價$130.5

GOVEK 成人口罩（50個裝）

售價：$128/盒 （VIP再享95折）

*BFE≥95% 、PFE 94.6%

*中國製造

Oxyair Mask HK

【5月11日更新】Oxyair Mask將於中午12時再次開放登記抽籤，至5月12日中午12時截止，登記名額200,000個。每個中籤者最多限購兩盒，每盒50個裝口罩售價為$125，全部會經順豐快遞寄運費用$30一盒 / $40兩盒，共價 $155港元 / $290港元

（Oxyair Mask HK）

Good Mask

【5月11日更新】Good Mask納米五層口罩將於中午12時發售。

網上開售詳情：

日期 : 2020年5月11日 (星期一)

時間 : 中午12時 (香港時間)

數量 : 10,000 盒

價錢 : $178 / 盒 (30片獨立包裝)

*6月份出貨

*BFE >99.9%，VFE > 99.9%，PFE >99.9%

（Good Mask）

Sasa

【5月10日中午1時更新】Sasa門市返日本製 Unicharm 超快適透氣口罩7片裝(細碼/標準)，再送希臘製 SEPTONA抗菌濕紙巾15片裝(青蘋果香)1包。售價：$35/包（VIP再享95折），每人限購2包。

FB按此

香港再出發大聯盟口罩

【5月9日上午11時50分更新】「香港再出發大聯盟」網上登記派發兒童口罩開始！由今日起至5月11日，符合資格者只需要透過指定網上連結登記，即有機會獲贈一包10個兒童口罩。

詳情FB：按此

CareHK口罩 / 實惠口罩

【CareHK口罩 / 實惠口罩】｢Pricerite 實惠｣再推售20萬個CareHK成人及兒童口罩，同樣是97.5元50個，即日起網上登記抽籤，5月10日晚上11時59分截止。

詳情：按此

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

香港再出發大聯盟

【5月8日下午2時50分更新】「香港再出發大聯盟」明日（5月9日）會在全港18區，向市民派發1000萬個口罩，上午11時開始派發，每人獲贈1包10個口罩，不過暫未透露口罩樣式，以及在哪些地點派發。

詳情：按此

（香港再出發大聯盟）

Yellowfactory

【5月8日早上11時10分更新】Yellowfactory黃廠今午（5月8日）2時再預售口罩，至5月10日下午6點止。

產品規格：

歐盟EN14683-01三層口罩

BFE（細菌過濾效率）≥99%

售價：港幣150元/ 60個

預售名額：10,000名

詳情：按此

+ 4 + 3 + 2

Mask Factory口罩工廠

【5月8日早上11時更新】Mask Factory口罩工廠今晚（5月8日）7時30分出售中童口罩，適合年齡4 至12歲，口罩尺寸：145mm X 90mm (+/-3mm)。

開售產品：

J95 Face Mask

*BFE + PFE > 95%

*三層物料保護

*產品數量：30 片

*三個月保護方案優惠價：$108 x 3 = $324

*六個月保護方案優惠價：$98 x 6 = $588

J99 Nano+ Face Mask （納米銀離子技術）

*BFE + PFE + VFE > 99%

*四層物料保護

*產品數量：30 片

*三個月保護方案優惠價：$168 x 3 = $504

*六個月保護方案優惠價：$148 x 6 = $888

每人每款限購兩套，發貨時間最早為5月18至20號。

詳情：按此

+ 3 + 2

LOG-ON

【5月8日早上9時30分更新】LOG-ON銅鑼灣時代廣場店賣ArteMed ASTM Level 1口罩，每人限購2盒，先到先得。

ArteMed ASTM Level 1口罩 (40片裝) [合共1900盒]

- 香港製造，BFE及PFE達95%

- 獨立包裝

詳情：按此

（LOG-ON）

SASA

【5月7日下午5時20分】SASA推出口罩等多防疫產品額外折扣優惠。

GOVEK 成人口罩（50個裝）

*3盒起

*每盒折實價$118

V CARE專業掛耳式三層口罩 （50個裝）

*3盒起

*每盒折實價$185

AICARE非接觸式紅外線探熱槍

*3件起

*每件折實價$308

GIG防護面罩 （1個裝）

*6個起

*每個折實價$7.9

END 1 ONE 全透明防護眼鏡

*6副起

*每副折實價$32

BE SAFE護目鏡

*6副起

*每副折實價$32

MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml

*6支起

*每支折實價$29

泰國 Hycare 無粉乳膠手套 (100隻裝)

*6盒起

*每盒折實價$41

GIG 家居除菌噴霧 480ml

*6支起

*每盒折實價$38

+ 5 + 4 + 3

卓悅

【5月7日下午5時更新】卓悅出售原裝日本進口口罩。

日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩

* BFE、PFE、VFE 平均值達99%

*PM2.5高性能過濾值

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個

*抗疫價$25/包(每人每日限買6包)

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩50個

*抗疫價$209/盒(每人每日限買1盒)

詳情：按此

EG口罩

【5月7日下午3時20分更新】香港品牌EG口罩（BFE>99%，PFE>96%）在EGStore出售，190元50個，並送意柏樂酒精搓手啫喱1支。

詳情：按此

（EG口罩）

SASA莎莎網

【5月7日下午2時15分】SASA網再出售口罩等防疫產品。

UNICHARM超立體成人口罩中碼 (7片裝) + TOAMIT 空間除菌勳章(1件)

售價：HK$68/套（不可與VIP優惠同時使用）

*限量240套，每人限購一套，售完即止

TALK TALK BUDDY KF94口罩 (10個裝)

售價：HK$225/件

SARAYA速乾手部消毒噴霧(300ml)

售價： HK$56.7/件

卓悅

【5月7日早上11時更新】卓悅5間指定分店出售中光電COE一次性醫用防護口罩（50片，BFE≥95%，符合國家標準-YY/T 0969-2013），128元1盒。

指定5間分店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

（卓悅）

銅芯抗疫口罩CU Mask

【5月6日更新】政府向全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，香港市民即日至6月6日可在網上登記，登記後郵政一般會在兩星期內派送口罩上門；5月13日起開放予香港以外地方市民登記。

CU Mask登記10問10答做錯隨時DQ！教你正確清洗方法 切勿用熱水

CU Mask可重用銅芯抗疫口罩5.6登記 截止日期及清洗方法一文看清

↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓

樓上

【5月6日更新】樓上今日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，79元一盒(50個)，每人限購1盒。

登記方法：按此

（樓上）

Sasa莎莎網

【5月5日下午2時更新】Sasa以優惠價出售越南製 PERFETTA成人口罩50個裝。

越南製 PERFETTA成人口罩50個裝 (白色)

售價：HK$198/盒（不可與VIP優惠同時使用）

*ASTM F2100-11 level 2 驗證

*EN14683: 2014 Type II 驗證

*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

*限量600盒，每人限購一盒，售完即止。

舒放SHUFANG 口罩過濾片(40片)

售價：HK$128/盒（不可與VIP優惠同時使用）

*送舒放SHUFANG可重用口罩(黑色)(2個) 價值$35

*BFE 98% PFE 95% (GTT認證)

*中國製造

GIG防護面罩(一個)

售價：HK$15/個

樓上

【5月5日早上10時45分更新】樓上明日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，稱低於半價便可換領。

登記方法：按此

（樓上）

UNICEF

【兒童口罩免費派發】聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）免費派發50萬個兒童口罩，今日起至5月5日開放登記抽籤。

聯合國兒童基金香港委員會表示，獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買了100萬個兒童口罩，其中一半送予基層，餘下一半（50萬個）預留予全港家庭免費抽籤領取。

UNICEF HK派發的兒童口罩一盒50片，非獨立包裝，有「中童款」及「幼童款」可供選擇。

兒童口罩登記抽籤詳情：

（UNICEF HK）

時間：4月28日至5月5日

名額：1萬個

登記抽籤流程：

登記網址＋更多詳情：按此

SOSo Mask

【5月3日中午12時更新】SOSo Mask將在下午2時起於卓悅荃灣分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。

地址：大河道10至20號登發大廈地下二號至三號A鋪

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

－香港製造

－VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

－美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

－歐盟醫用器材認證 等級1

－可燃性級別1

－合成血液阻擋能力120 MMHG

－168 x 94 (+/-3) mm

卓悅

【5月3日下午2時45分更新】指定分店再度返貨，Hadariki 3層不織布立體設計口罩 50個。（$189盒50個）

詳情：卓悅FB

Sasa

【5月3日下午2時45分更新】全線分店抗疫產品9折，包括最近返貨的GOVEK成人口罩（$142.2／50個），即送口罩納夾2️個。

卓悅

【5月2日下午3時更新】指定5間分店再度返貨，私+呵護 BFE 99% 3層醫用口罩 50個。（$139盒50個）

指定5分間店現貨發售

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

SOSo Mask

【5月1日上午11時更新】SOSo Mask即時起在旺角好望角分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。

實惠CareHK口罩

【5月1日更新】實惠第三輪預購CareHK成人及兒童口罩，數量每款各10萬個，以登記抽籤訂購方式處理，可同時登記預購成人及小童口罩，每人每款限購1盒，名額每款各4000位。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

網上登記時間：即日至5月3日晚上11時59分

*每人只限登記1次

*中籤人士獲手機短訊通知日期：5月6日

*口罩取貨日期： 5月7日至5月10日

*未能成功預購人士將獲發相關電郵通知

*上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤

*如未能成功中籤，會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記

詳情：按此