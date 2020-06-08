口罩供應｜萬寧牌港產口罩出售　GPMASK配綠巴盒90元1盒(6月8日)

每日更新最新口罩供應情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。還有香港公司製造的口罩情報，定時更新。
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
【肺炎口罩】盤點15+間香港製造口罩 背景及售價及網購推出時間
口罩更新
【6月8日更新】萬寧於門市出售香港製造mannings萬寧牌口罩，1盒50個賣113元。根據包裝，萬寧牌口罩BFE、PFE達99%，並達ASTM level 2。
(口罩分享區Facebook)
詳情：按此
GPMASK
【6月8日更新】GPMASK新推出（獨立包裝）3層過濾防護口罩，配上綠色小巴盒設計，現開始接受訂購，建議零售價120元盒，首批3萬盒優惠價90元盒。
GPMASK（獨立包裝）3層過濾防護口罩
*一盒30PCS
*BFE>99%、PFE>99%
*香港INTERTEK 化驗報告，符合ASTM F2100 標準
*運費：每單$25
*取貨方法：ALFRED 智能櫃取貨。
*截止日期：6月14日23:59
*取貨日期：6月15日至6月25日。
*每人每次限購3盒，同一個電郵訂購次數不限
卓悅
【6月5日更新】卓悅8間分店出售PROTECTOR 獨立包裝成人口罩。
PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30個
*PFE >= 98%，BFE ＞= 98%
*歐盟CE認證
*98元/盒，每人每日限買2盒
指定8間分店現貨發售：
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
旺角西洋菜街南59號地下
旺角登打士街41-43號地下
旺角弼街69號地下
葵涌廣場地下23A舖
荃灣大河道10-20號登發大廈地下
荃灣沙咀道254至256號地下
更多詳情：按此
（卓悅）
卓悅另出售香港製造SOSo Mask三層醫用兒童口罩，平均每個3元。
SOSo Mask 即棄型三層醫用兒童口罩 25個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*75元/盒，每人每日限買2盒
指定銅鑼灣2間分店有售：
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
銅鑼灣駱克道535 號地下
（卓悅）
中衛口罩
【6月5日更新】台灣解除口罩管制禁令後，蝦皮購物（shopee）宣布即日起每天傍晚5時會在蝦皮超市開賣醫療口罩，又說口罩會持續補貨，民眾毋須恐慌搶購。
皓淨口罩 Hygiene Mask
【6月5日更新】港產Hygiene Mask 皓淨口罩推出試用價，名額1000個。
發售詳情：
時間：至6月8日晚上9時結束
*每盒100元（50片），包郵
*細菌過濾效率（BFE）、微粒過濾效率（PFE）、病毒過濾效率（VFE）≥ 99%
＊6月10日按購買順序發貨
更多詳情：按此
(皓淨口罩 Hygiene Mask)
Bake Lab 烘焙研究所
【6月5日更新】BAKE LAB今日（6月5日）早上11時30分至晚上8時賣香港製造ComNsafe口罩（ASTM F2100 LEVEL 1，P.F.E.、B.F.E ≥ 95%），共5000盒，98元1盒（50個）。
詳情：按此
Buy Mask HK
【6月5日更新】Buy Mask HK與THE GULU App合作加碼1,800盒PERFETTA Level 2成人口罩，只賣現貨，每次交易只限1盒，交易次數不限，售完即止。
發售詳情：
時間：6月5號下午5時截止
PERFETTA 成人口罩 50個裝
*BFE PFE VFE >99%
*ASTM F2100-11 level 2 驗證
*EN14683: 2014 Type II 驗證
*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子
*產地：越南
*THE GULU售價：HK$139/一盒
更多詳情：按此
卓悅
【6月4日更新】卓悅出售香港製造口罩MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩，平均每個3元。
MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩 30個
*BFE>99%，PFE >99%
*美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2
*90元/盒
詳情：按此
（卓悅）
Oxyair Mask HK彩虹口罩
【6月4日更新】Oxyair Mask於6月4日起登記抽籤購買「彩虹口罩三色別注版」，90元1盒（30個）。
更多詳情：Oxyair Mask彩虹版口罩6.4抽籤！90元1盒 7大免DQ須知一文看清
彩虹口罩登記詳情：
日期：6月4日早上9時30分至6月5日早上9時30分
登記名額：200,000
*如在截止登記時間前已有200,000人登記，會即時截止，抽出40,000名中籤人士。
↓↓↓ Oxyair Mask外形 + 規格如下 ↓↓↓
SASA莎莎網
【6月3日更新】SASA網出售兒童口罩等。
UNICHARM 超立體透氣兒童口罩(白色)(3+2枚入) +TOAMIT 隨身空氣除菌器(1件)
*售價: $59/套，每單限購2套 (不可與VIP優惠同時使用)
UNICHARM 超立體透氣兒童口罩(粉色)(3+2枚入)+TOAMIT 空間除菌勳章(1件)
售價: $59/套，每單限購2套 (不可與VIP優惠同時使用)
DUSNON KF94口罩
售價: $25/件，優惠價$19.9/件
香港製V Care Mask專業掛耳式三層口罩升級版(25個獨立包裝)
售價: $99/盒，選購2件或以上9折
*不可與VIP優惠同時使用
中國製GOVEK 小童口罩20個獨立包裝/中童或小顏口罩20個裝
售價: $59/盒，門市及莎莎網同步發售
中國製GOVEK成人口罩(30個裝)
售價: $69/盒 (VIP可享95折)
Sanrio 親子三層抗菌環保口罩(成人及小童)
售價: $49/件
詳情：按此
Good Mask
【6月3日更新】Good Mask正舉行感恩祭，向每個會員送出5張E-coupon，每張單用一張E-coupon可全單每盒便宜10元。感恩祭即日起到6月3日晚上23時59分。Good Mask稱今次不限購並會在1個月內出貨。
產品：
Good Mask 95，$118/50片（50片包裝）
Good Mask 99，$138/30片（獨立包裝）
Good Mask 99，$198/50片（50片包裝）
納米口罩，$178/30片（獨立包裝）
Good Mask child 99，$138/30片（獨立包裝）
Good Mask child 99，$168/50片（50片包裝）
Good Mask child 納米口罩，$178/30片（獨立包裝）
詳情：按此
(Good Mask)
卓悅
【6月3日更新】卓悅出售SOSo Mask紫色限量版，平均每個3元，於銅鑼灣2間指定分店發售。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*90元/盒，每人每日限買2盒
*銅鑼灣2間指定分店：
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
銅鑼灣駱克道535 號地下
（卓悅）
詳情：按此
卓悅另有3間分店賣PROTECTOR 獨立包裝成人口罩。
PROTECTOR獨立包裝成人口罩30個
*PFE >= 98%，BFE ＞= 98%
*歐盟CE認證
*生產製造符合ISO 9001
*98元/盒，每人每日限買2盒
*指定香港3間分店現貨發售：
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
銅鑼灣駱克道535 號地下
北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖
（卓悅）
詳情：按此
日本城
【6月3日更新】日本城出售口罩抗疫組合，35元1套。
Fitty 三層不織布口罩(7個裝)
*女士/兒童(獨立包裝) (粉紅色)，Size : 14.5x9cm
*BFE/ PFE/ VFE 測試達99%
西班牙EYA酒精搓手液30ml 1支
Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝(純淨/香水/檸檬)2包
以上於指定225間香港JHC日本城及生活提案分店發售，每間分店出售約20套，每人限買1套。
詳情：按此
Mask X
【6月3日更新】Mask X正登記抽籤，至6月5日中午12時截止，每盒50個（獨立包裝）售98元，名額800個；首輪未能中籤人士將自動撥入下輪抽籤，毋須重新登記。
「Mask X黑白型格口罩」規格：
*三層過濾防護口罩
*原材料達BFE ≥95%
*預期達至 EN 14683 Type II （正等待檢驗報告）
*隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶
（Mask X）
更多詳情：按此
Tri Care台灣口罩
【6月3日更新】美藝香港集團有限公司正接受預訂台灣製造的Tri Care三層口罩，首批預計6月下旬送到香港，暫時只有成人一袋裝（非獨立包裝）及小童一袋裝（非獨立包裝*只有小量），120元1盒50片（B.F.E.、P.F.E. 99.8%），訂購滿20盒免費送貨（一個送貨點計算），貨到付現金或現票。
詳情：按此
（Tri Care台灣口罩）
卓悅
【6月2日中午12時更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*90元/盒，每人每日限買2盒
*屯門及元朗3間指定分店有售
屯門市廣場第一期二樓2198C號舖
屯門V City地下G10舖
元朗青山公路81號地下
（卓悅）
Mask X
【6月1日下午2時50分更新】Mask X正登記抽籤，至6月5日中午12時截止，每盒50個（獨立包裝）售98元，名額800個；首輪未能中籤人士將自動撥入下輪抽籤，毋須重新登記。
「Mask X黑白型格口罩」規格：
*三層過濾防護口罩
*原材料達BFE ≥95%
*預期達至 EN 14683 Type II （正等待檢驗報告）
*隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶
（Mask X）
更多詳情：按此
Tri Care台灣口罩
【6月1日早上10時45分更新】美藝香港集團有限公司正接受預訂台灣製造的Tri Care三層口罩，首批預計6月下旬送到香港，暫時只有成人一袋裝（非獨立包裝）及小童一袋裝（非獨立包裝*只有小量），120元1盒50片（B.F.E.、P.F.E. 99.8%），訂購滿20盒免費送貨（一個送貨點計算），貨到付現金或現票。
詳情：按此
（Tri Care台灣口罩）
Yellowfactory黃廠口罩
【6月1日早上10時45分更新】Yellowfactory黃廠於6月1日及2日啟動第三輪認購登記。黃廠表示，頭兩輪已登記但未有中選的人，今輪特別安排他們可直接認購；如不超額，新登記人士亦可在開賣期間直接認購；若人數超額，新登記人士需接到SMS銷售碼才可購買。
認購詳情：
時間：6月1日下午2時開始預售登記
*6月3日至7日開始認購
*6月第三輪認購預計7月出貨
另外，今次新增全黑色口罩，黃黑白三色隨機派貨，150元50個。
更多詳情：按此
卓悅
【5月29日晚上6時08分更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask三層醫用口罩，平均每個3元。
SOSo Mask即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*90元/盒，每人每日限買2盒
*旺角指定3間分店有售
- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
- 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
- 旺角弼街69號地下
（卓悅）
詳情：按此
SASA莎莎
【5月29日下午3時更新】莎莎網出售AA99可重用納米高效能口罩，79元1️個，139元2️個。
詳情：按此
中科諾翹Lockill口罩
【中科諾翹Lockill口罩】中科工程的港產諾翹Lockill口罩現正開放第二輪登記抽籤，有成人3層口罩、兒童3層口罩和FaceOff可重用面罩，周六（5月30日）晚上11時截止，其中成人和兒童3層口罩118元50個，FaceOff可重用面罩則每個118元。
更多詳情：中科諾翹Lockill口罩抽籤5.30截止 登記流程及須知一覽
↓↓↓ 口罩規格如下 ↓↓↓
卓悅
【5月28日下午5時50分更新】卓悅再賣香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*90元/盒，每人每日限買2盒
*指定葵涌、荃灣及屯門4間分店有售
葵涌廣場地下23A舖
荃灣大河道10-20號登發大廈地下
屯門市廣場第一期二樓2198C號舖
屯門V City地下G10舖
（卓悅）
詳情：按此
Good Mask
【5月28日早上11時更新】Good Mask舉行感恩祭，向每個會員送出5張E-coupon，每張單用一張E-coupon可全單每盒便宜10元。感恩祭即日起到6月3日晚上23時59分。Good Mask稱今次不限購並會在1個月內出貨。
產品：
Good Mask 95，$118/50片（50片包裝）
Good Mask 99，$138/30片（獨立包裝）
Good Mask 99，$198/50片（50片包裝）
納米口罩，$178/30片（獨立包裝）
Good Mask child 99，$138/30片（獨立包裝）
Good Mask child 99，$168/50片（50片包裝）
Good Mask child 納米口罩，$178/30片（獨立包裝）
詳情：按此
(Good Mask)
Protector
【5月28日早上11時更新】Protector成人口罩今日（5月28日）返貨。根據之前標價，Protector成人口罩（30片裝）售95元，BFE、PFE > 98%。
更多詳情：按此
（Protector）
卓悅SOSo Mask
【5月27日下午5時15分更新】卓悅再出售香港製造口罩SOSo Mask。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*168 x 94 (+/-3) mm
*90元/盒，每人每日限買2盒
*指定元朗、上水2間分店有售（元朗青山公路81號地下、上水符興街27號地下）
詳情：按此
(卓悅)
OK便利店
【5月27日下午1時更新】OK便利店將於今日（5月27日）下午2時於指定25間香港OK便利店發售FUJI成人3層口罩50片裝，每人每日限購1盒，每盒125元。
FUJI 成人3層口罩50片裝產品特點:
*3層過濾設計
*BFE細菌過濾效率 99%
*PFE微粒子過濾效率 99%
*VFE病毒過濾效率 99%
*尺寸: 17.5 cm x 9.5 cm
（OK便利店）
指定分店及更多詳情：按此
SASA
【5月27日中午12時30分更新】SASA出售GOVEK成人口罩等防疫產品。
中國製GOVEK成人口罩 50個裝
*售價$ 128 /盒（VIP再享95折）
*送韓國Cellapy 護膚酒精搓手液25m或韓國SHINE K消毒搓手啫喱30ml一包
*加$10可換購韓國製D-20口罩替換式芯片10片裝一包
更多貨品及詳情：按此
Accmask
【5月27日早上11時05分更新】Accmask台灣口罩公布訂購詳情，預購第一波維持88元1盒（50片台灣製口罩），成人及兒童口罩名額各1000盒，現時購買則顯示158元1盒。
詳情：按此
（Accmask）
日本城
【5月27日早上11時05分更新】日本城於指定256間分店出售抗疫優惠組合，29.9元1套。
日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝 (女士/小面size) (Size : 約9 x 14.5cm)
*通過 PFE (粒子過濾效率) 及VFE (病毒過濾效率) 測試達99%
*韓國 TONYMOLY 蘆薈消毒啫喱搓手液30ml 1支
*Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝 (純淨/香水/檸檬)^ 2包
*款式隨機發售
*每間分店出售約20套
*每人限買1套
詳情：按此
Accmask
【5月25日下午5時18分更新】Accmask台灣口罩將於今個星期公布訂購詳情，預購第一波維持88元1盒（50片台灣製口罩），成人及兒童口罩名額各1000盒。
詳情：按此
（Accmask）
卓悅SOSo Mask
【5月25日下午3時更新】卓悅再出售港產SOSo Mask。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒
指定3間分店有售：
尖沙咀廣東道86-98號文利大廈地下
旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
旺角登打士街41-43號地下
（卓悅）
詳情：按此
SASA莎莎網
【5月25日下午3時更新】SASA再賣口罩等防疫產品。
3M Nexcare 醫用成人口罩(5片裝)
售價：HK$15/包（不可與VIP優惠同時使用）
*送SHINE K消毒搓手啫喱(30毫升)一包
*限量500套，每人限購一套件，售完即止
*細菌過濾率(BFE)>99%；0.1微粒過濾率(PFE)>99%
🇰🇷韓國DUSNON KF94口罩 (單片裝)
售價：HK$25/包
*KF94級別，有效過濾94%的0.4微米微細懸浮粒
日本製 PITTA立體口罩三枚入 (淺灰)
售價：HK$32.9/包
*有效阻隔99%花粉及塵埃
更多詳情：按此
Simply Mask
【5月25日早上10時45分更新】Simply Mask將於今日（5月25日）中午12時至5月27日中午12時開放登記抽籤，詳情如下。
要注意的是，是次登記的Simply Mask未取得國際認證，買家須自行決定風險。
更多詳情：按此
實惠CareHK口罩
【5月22日晚上6時30分更新】實惠再開賣CareHK成人及兒童口罩，以網上抽籤形式預購，數量共30萬個，每人限登記1次，可同時登記預購成人及兒童口罩，每人每款限購1盒，同樣97.5元50個，其中成人口罩名額4000位，兒童口罩名額2000位。
↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓
登記詳情：
時間：即日至5月24日晚上11時59分
*每人只限登記1次
*中籤人士獲手機短訊通知日期： 5月28日
*口罩取貨日期： 5月29日至31日
*如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記
詳情：按此
(實惠)
Good Mask
【5月22日晚上6時30分更新】Good Mask將於5月27日正式開賣成人及中童口罩，時間待定，預計會在1個月內發貨。
詳情：按此
（Good Mask）
香港口罩科技有限公司HK-m口罩
【5月22日早上8時50分更新】香港口罩科技有限公司今日（5月22日）分兩個時段預售口罩
預售詳情
日期： 5月22日
時間：中午12時至下午3時／下午5時至晚上8時
3種商品出售：
成人非獨立包裝$150@50
成人獨立包裝$165@50
中童獨立包裝$99@30
*中童尺寸145*90
更多詳情：按此
（香港口罩科技有限公司）
卓悅
【5月21日晚上6時42分更新】卓悅再賣香港製造口罩SOSo Mask即棄型三層醫用口罩，平均每個3元。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*168 x 94 (+/-3) mm
*$90/盒，每人每日限買2盒
*旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
詳情：按此
（卓悅）
實惠光觸媒口罩
【5月21日晚上6時30分更新】出售100nm光觸媒殺菌重用式口罩，由「星之子」陳易希研發。
據介紹，100nm光觸媒殺菌重用式口罩套裝附設的熔噴無紡布濾芯，達GB2626-2006：KN95國際標準，有效阻隔空氣中99.6%細菌及微粒，配合100nm口罩外層的「醫療級光觸媒塗層」及UV殺菌口罩，釋放出的負離子能將細菌消滅及分解。每次除下口罩，將口罩放入袋中，按下紫外光按鈕，殺菌程序立即啟動，使用期1個月。
詳情：按此
香港口罩科技有限公司HK-ｍ
【5月21日更新】香港口罩科技有限公司預告即將開售中童口罩（過濾病毒99%，底層是防敏感無紡布）及成人口罩。
詳情：按此
（香港口罩科技有限公司）
SPT Mask口罩
【5月21日更新】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的港產「SPT Mask」，增加了學生口罩生產線，今日（5月21日）開放登記抽籤。
（SPT Mask）
↓↓↓ SPT Mask學生口罩規格及價錢 ↓↓↓
登記詳情：
日期： 5月21日（星期四）
時間：上午10時正至下午3時正
網址：5月21日約上午9時在Facebook公布
抽籤配額：10000個
學生套裝 3 個月計劃
數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒
售價：690元（平均每盒115元）
學生套裝 6 個月計劃
數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒
售價：港幣1,320元（平均每盒$110元）
↓↓↓ 登記詳情 + 取貨日期 ↓↓↓
更多詳情：按此
卓悅
【5月20日晚上6時更新】卓悅出售香港製造口罩SOSo Mask，平均每個3元。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*168 x 94 (+/-3) mm
*90元/盒，每人每日限買2盒
*旺角西洋菜街南59號地下
詳情：按此
（卓悅）
同舟口罩
【5月20日下午4時50分更新】港產同舟口罩unitemask將於下周二（5月26日）公開預售，一盒50個150元。
公開預售
預售名額：3500個（額滿即止）
登記期間：5月26日中午12時至5月27日中午12時
＊如果在截止登記時間前已經有3500人登記，登記時間會即時截止，第三方系統供應商會即時發電郵給成功登記人士，及付上購買產品連結。
登記方式：
*登記者在限時內輸入個人電郵及電話號碼登記
*每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效
口罩規格
*香港製造
*成人口罩 17.5cm x 9.5cm
*BFE ,PFE >99%
*SGS認證ASTM Level 1
更多詳情：按此
（同舟口罩）
SASA
【5月20日下午2時30分更新】SASA多款口罩以優惠價發售。
香港製造V Care Mask專業掛耳式三層口罩50片裝
*售價: $198/盒
PERFETTA成人口罩(白色/藍色) 50個裝
*售價: $198/盒
越南製 Perfetta女士小顏/中童口罩(白色) 50個裝
*售價: $198/盒
LONGSUNG掛耳式三層口罩 50片裝
*售價: $148/盒
更多詳情：按此
Good Mask
【5月20日下午2時30分更新】為慶祝Good Mask 99達到ASTM Level 3標準，Good Mask會抽出1000名幸運兒，以88元購買99 ASTM level 3口罩（30片獨立包裝 /盒），以及送出10元e-coupon。
參加方法：按此
(Good Mask)
中科工程 Chinat Engineering諾翹口罩
【5月20日早上11時更新】中科工程 Chinat Engineering諾翹口罩將於下周一5月25日進行第二輪銷售，包括直接和抽簽銷售，諾翹可重用面罩亦會同步銷售，期望趕及6月10日起送貨。
詳情：按此
（諾翹口罩／資料圖片）
【5月19日下午4時31分更新】卓悅出售小童口罩，並送特大支高樂氏漂白水。
Hadariki 3層不織布立體設計口罩(小童及女士) 50個
*PFE / BFE / VFE 達99%
*阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒
*約90mm X 145mm
*$179/盒
(卓悅)
日本城
【5月19日下午1時15分更新】日本城出售白元快適口罩/Unicharm 超立體3D口罩，於$mart多來買5間分店出售。
日本製造 Unicharm 超立體3D 口罩7個裝😍 $30/件
*每間約48件
白元快適口罩30個裝 (成人size)😍 $54.9/件
*每間約30件
白元快適口罩30個裝(女士/小面size) 😍 $54.9/件
*每間約9件
（日本城）
GPMASK
【5月19日早上11時更新】第三批GPMASK加推多2000盒，截單日期順延到5月20號晚上11時59分。
GPMASK 3層過濾防護口罩
* $158盒（50個）
*BFE>99%, PFE>95%, 符合ASTM2100 LEVEL 1
*2盒以上免運費，購買一盒需付運費20元
*每人限購3盒。
*生產廠房設於國內十萬級無塵空間
SPT Mask
【5月18日晚上6時50分更新】本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的「SPT Mask」，其學生口罩生產線準備就緒，將會推出適合中童（尺寸約145mm x 95mm) 的三層過濾口罩（BFE、PFE>= 95%），每盒30個，預計6月出貨。
（SPT Mask）
詳情：按此
GPMASK
【5月18日下午2時30分更新】第三批5000盒GPMASK正接受訂購，今晚（5月18日）11時59分截止，5月22日至5月30日取貨。
GPMASK 3層過濾防護口罩
* $158盒（50個）
*BFE>99%, PFE>95%, 符合ASTM2100 LEVEL 1
*2盒以上免運費，購買一盒需付運費20元
*每人限購3盒。
*生產廠房設於國內十萬級無塵空間
維特健靈 Vita Green Nano口罩
【5月18日中午12時更新】維特健靈Nano納米抗菌口罩開放予長期病患及殘疾人士登記，今日（5月18日）中午12時至5月24日晚上23時59分截止，結果將會在5月27日公布。
詳情：按此
（維特健靈）
CareGuard
【5月18日中午12時更新】卓焺有限公司CareGuard（PFE 93%）廠房聲稱位於屯門，將於周四（5月21日）接受網上訂購，每盒54元（30個），5月30日開始發貨。
詳情：按此
（CareGuard）
Protector加固幼帶版
【5月17日上午11時更新】榴槤貴族 Mr Durian網店最近返了Protector Mask，可於網站預購，下單最快會星期四、五才開始陸續發貨。
卓悅
【5月15日下午5時20分更新】卓悅元朗分店賣SOSo Mask即棄型三層醫用口罩。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩30個
*香港製造
* VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*168 x 94 (+/-3) mm
*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒
(卓悅)
卓悅
【5月15日下午4時33分更新】卓悅出售愛的家S99一次性3層口罩（高級防護版）30個，1盒108元。
愛的家S99 一次性3層口罩(高級防護版) 30個
*香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%
*日韓設計3層口罩
*防過敏無紡布
*符合歐盟 EN14683：2019 Type IIR
*175mm x 95mm
*$108/盒（原價$122）
(卓悅)
Good Mask
【5月15日更新】Good Mask五層納米口罩於聯合廣場開賣，亦可在網上預訂。
日期 : 2020 年5月15-17日 (星期五至日)
地址 : 旺角彌敦道760號聯合廣場1/F 168號B舖
時間 : 11:00至20:30
詳情：按此
（Good Mask）
SASA
【5月14日晚上6時40分更新】SASA推出荃灣眾安街及葵芳新都會分店特別口罩優惠。
妙緣一次性三層醫用口罩 (10個裝，藍色）
售價：抗疫價$10/包 （建議價$30/包）
*每人最多可購買2包
*BFE及PFE過濾效率≥95%
*凡購買任何產品，$1換購韓國Cellapy 酒精搓手液 25ml 一包(價值$18），$10換購MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml 一支（價值$39)
CRCare 華潤堂
【5月14日下午2時15分更新】華潤堂出售口罩組合套裝
自選組合套裝 $120
A項
日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100
+
B項 (任選1件)
私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9
Elleair除菌濕紙巾補充裝80片1件，價值$50
3M地板消毒清潔劑(玫瑰)3.8公升1支，價值$139.9
*每人限購3套，數量有限，售完即止
（CRCare 華潤堂）
Sasa莎莎網
【5月14日下午2時10分更新】Sasa莎莎網出售口罩等防疫心意包。
$99防疫心意包(4件裝)
售價：HK$99/套（不可與VIP優惠同時使用）
*限量1000套，每人限購一套件，售完即止
*UNICHARM 超立體成人口罩中碼 (7片裝)
*QUALITY FIRST晶鑽女王超保濕防敏感面膜 (4片裝)
*ALLGUARD韓國製抗菌消毒濕紙巾 (10片裝)
*AJUSTE AIRYTOUCH 防曬噴霧 SPF50+ PA++++ (GARDENING HERBS)(100g)
台灣製MIXIS AG+銀離子透氣口罩墊片(100片裝)
售價：HK$145/包
JY INNOCENT KF94口罩 (單片裝)
售價：HK$100/4片，HK$26/一片 每人限購4件
ECHO Mask一口口罩
【5月13日晚上7時更新】ECHO Mask一口口罩將於5月15號早上10時開始出售，100元1盒50個。
ECHOMASK一口口罩預售信息：
*首批預定售價$100/盒
*預售時間：5月15號早上10點開始
*成人口罩約17.5cm*9.5cm
*BFE≥99%(另亦有PFE，但PFE數據出自原料廠測試機，非第三方數據所以包裝不會寫明）
*第一批預售數量：只售5000盒
*每人限購白色1盒，藍色2盒
士多Ztore
【5月13日下午3時15分更新】士多Ztore出售比亞迪一次性醫用外科口罩50個（BFE、PFE、VFE全達99%，歐洲標準EN14683 Type II），168元1盒，今日（5月13日）最多限買10盒。
詳情：按此
卓悅
【5月13日早上11時15分更新】卓悅旺角分店出售SOSo Mask即棄型三層醫用口罩，平均每個$3。
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩30個
*香港製造
*VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
*美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
*歐盟醫用器材認證 等級1
*168 x 94 (+/-3) mm
*抗疫價$90/盒，每人每日限買2盒
*旺角弼街69號地下
（卓悅）
LOG ON
【5月13日早上10時更新】LOG ON屯門市廣場分店出售日本Easy Breath Comfy / Ease Mask Premium口罩，只收現金及八達通。
發售分店：屯門市廣場一期 1樓中央廣場 (大電視下面)
*每人限購指定數量，先到先得，售完即止
限購2️包 | 日本Easy Breath Comfy 口罩 (7片裝) [合共3,000包]
- 日本製造，BFE同PFE達98%
- 三層結構阻擋病毒細菌，Size約14.5 x 9 cm
限購1️包 | Ease Mask Premium口罩 (7片裝) [合共1,500包]
- BFE、PFE及VFE 試驗達99%
- Size約14.5 x 9 cm
（LOG ON）
卓悅
【5月12日中午12時30分更新】卓悅再賣愛的家FAMILY MASK口罩。
愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個
*$145/盒
*香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%
*取得國際級檢測機構SGS驗證
*歐盟標準：EN14683
*美國標準：ASTM F2100 / 2101
*175mm x 95mm
（卓悅）
卓悅
【5月12日早上11時15分更新】卓悅賣日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩（175 x 90mm，BFE、PFE、VFE平均值達99%）。
Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個
*25元1包，每人每日限買6包
Fuji三層不織布高防護抗菌口罩50個
*209元1盒，每人每日限買1盒
日本城
【5月12日早上11時更新】日本城於指定81間分店出售MISERA三層不織布口罩60個裝（女士/小面size），178元1盒（9cm x 14.5cm），並送韓國SNP便攜版70%酒精搓手液50ml 2包。
詳情：按此
卓悅
【5月11日下午6時30分更新】卓悅12間分店賣EG三層口罩（10個）。
EG 成人口罩 10個
*BFE > 99%，PFE > 96%
*ISO醫療級工廠製造
*獲ISO 9001質量管理認證
*17.5cm x 9cm
*$39/盒，每人每日限買6盒
指定12間分店：
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
銅鑼灣駱克道535 號地下
北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖
尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
尖沙咀中港城地下2-3號舖
佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
旺角弼街69號地下
藍田匯景廣場3樓L3-1號舖
葵涌廣場地下23A舖
(卓悅）
SASA
【5月11日中午12時30分更新】SASA出售台灣口罩墊片及GOVEK成人口罩。
台灣製MIXIS Ag +銀離子透氣口罩墊片(100片裝）
*抗疫價9️折，每包折實價$130.5
GOVEK 成人口罩（50個裝）
售價：$128/盒 （VIP再享95折）
*BFE≥95% 、PFE 94.6%
*中國製造
Oxyair Mask HK
【5月11日更新】Oxyair Mask將於中午12時再次開放登記抽籤，至5月12日中午12時截止，登記名額200,000個。每個中籤者最多限購兩盒，每盒50個裝口罩售價為$125，全部會經順豐快遞寄運費用$30一盒 / $40兩盒，共價 $155港元 / $290港元
（Oxyair Mask HK）
Good Mask
【5月11日更新】Good Mask納米五層口罩將於中午12時發售。
網上開售詳情：
日期 : 2020年5月11日 (星期一)
時間 : 中午12時 (香港時間)
數量 : 10,000 盒
價錢 : $178 / 盒 (30片獨立包裝)
*6月份出貨
*BFE >99.9%，VFE > 99.9%，PFE >99.9%
（Good Mask）
Sasa
【5月10日中午1時更新】Sasa門市返日本製 Unicharm 超快適透氣口罩7片裝(細碼/標準)，再送希臘製 SEPTONA抗菌濕紙巾15片裝(青蘋果香)1包。售價：$35/包（VIP再享95折），每人限購2包。
香港再出發大聯盟口罩
【5月9日上午11時50分更新】「香港再出發大聯盟」網上登記派發兒童口罩開始！由今日起至5月11日，符合資格者只需要透過指定網上連結登記，即有機會獲贈一包10個兒童口罩。
詳情FB：按此
CareHK口罩 / 實惠口罩
【CareHK口罩 / 實惠口罩】｢Pricerite 實惠｣再推售20萬個CareHK成人及兒童口罩，同樣是97.5元50個，即日起網上登記抽籤，5月10日晚上11時59分截止。
詳情：按此
↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓
香港再出發大聯盟
【5月8日下午2時50分更新】「香港再出發大聯盟」明日（5月9日）會在全港18區，向市民派發1000萬個口罩，上午11時開始派發，每人獲贈1包10個口罩，不過暫未透露口罩樣式，以及在哪些地點派發。
詳情：按此
（香港再出發大聯盟）
Yellowfactory
【5月8日早上11時10分更新】Yellowfactory黃廠今午（5月8日）2時再預售口罩，至5月10日下午6點止。
產品規格：
歐盟EN14683-01三層口罩
BFE（細菌過濾效率）≥99%
售價：港幣150元/ 60個
預售名額：10,000名
詳情：按此
Mask Factory口罩工廠
【5月8日早上11時更新】Mask Factory口罩工廠今晚（5月8日）7時30分出售中童口罩，適合年齡4 至12歲，口罩尺寸：145mm X 90mm (+/-3mm)。
開售產品：
J95 Face Mask
*BFE + PFE > 95%
*三層物料保護
*產品數量：30 片
*三個月保護方案優惠價：$108 x 3 = $324
*六個月保護方案優惠價：$98 x 6 = $588
J99 Nano+ Face Mask （納米銀離子技術）
*BFE + PFE + VFE > 99%
*四層物料保護
*產品數量：30 片
*三個月保護方案優惠價：$168 x 3 = $504
*六個月保護方案優惠價：$148 x 6 = $888
每人每款限購兩套，發貨時間最早為5月18至20號。
詳情：按此
LOG-ON
【5月8日早上9時30分更新】LOG-ON銅鑼灣時代廣場店賣ArteMed ASTM Level 1口罩，每人限購2盒，先到先得。
ArteMed ASTM Level 1口罩 (40片裝) [合共1900盒]
- 香港製造，BFE及PFE達95%
- 獨立包裝
詳情：按此
（LOG-ON）
SASA
【5月7日下午5時20分】SASA推出口罩等多防疫產品額外折扣優惠。
GOVEK 成人口罩（50個裝）
*3盒起
*每盒折實價$118
V CARE專業掛耳式三層口罩 （50個裝）
*3盒起
*每盒折實價$185
AICARE非接觸式紅外線探熱槍
*3件起
*每件折實價$308
GIG防護面罩 （1個裝）
*6個起
*每個折實價$7.9
END 1 ONE 全透明防護眼鏡
*6副起
*每副折實價$32
BE SAFE護目鏡
*6副起
*每副折實價$32
MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml
*6支起
*每支折實價$29
泰國 Hycare 無粉乳膠手套 (100隻裝)
*6盒起
*每盒折實價$41
GIG 家居除菌噴霧 480ml
*6支起
*每盒折實價$38
卓悅
【5月7日下午5時更新】卓悅出售原裝日本進口口罩。
日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩
* BFE、PFE、VFE 平均值達99%
*PM2.5高性能過濾值
Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個
*抗疫價$25/包(每人每日限買6包)
Fuji三層不織布高防護抗菌口罩50個
*抗疫價$209/盒(每人每日限買1盒)
詳情：按此
EG口罩
【5月7日下午3時20分更新】香港品牌EG口罩（BFE>99%，PFE>96%）在EGStore出售，190元50個，並送意柏樂酒精搓手啫喱1支。
詳情：按此
（EG口罩）
SASA莎莎網
【5月7日下午2時15分】SASA網再出售口罩等防疫產品。
UNICHARM超立體成人口罩中碼 (7片裝) + TOAMIT 空間除菌勳章(1件)
售價：HK$68/套（不可與VIP優惠同時使用）
*限量240套，每人限購一套，售完即止
TALK TALK BUDDY KF94口罩 (10個裝)
售價：HK$225/件
SARAYA速乾手部消毒噴霧(300ml)
售價： HK$56.7/件
卓悅
【5月7日早上11時更新】卓悅5間指定分店出售中光電COE一次性醫用防護口罩（50片，BFE≥95%，符合國家標準-YY/T 0969-2013），128元1盒。
指定5間分店：
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
旺角弼街69, 71及73號地下
旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
（卓悅）
銅芯抗疫口罩CU Mask
【5月6日更新】政府向全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，香港市民即日至6月6日可在網上登記，登記後郵政一般會在兩星期內派送口罩上門；5月13日起開放予香港以外地方市民登記。
CU Mask登記10問10答做錯隨時DQ！教你正確清洗方法 切勿用熱水
CU Mask可重用銅芯抗疫口罩5.6登記 截止日期及清洗方法一文看清
↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓
樓上
【5月6日更新】樓上今日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，79元一盒(50個)，每人限購1盒。
登記方法：按此
（樓上）
Sasa莎莎網
【5月5日下午2時更新】Sasa以優惠價出售越南製 PERFETTA成人口罩50個裝。
越南製 PERFETTA成人口罩50個裝 (白色)
售價：HK$198/盒（不可與VIP優惠同時使用）
*ASTM F2100-11 level 2 驗證
*EN14683: 2014 Type II 驗證
*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子
*限量600盒，每人限購一盒，售完即止。
舒放SHUFANG 口罩過濾片(40片)
售價：HK$128/盒（不可與VIP優惠同時使用）
*送舒放SHUFANG可重用口罩(黑色)(2個) 價值$35
*BFE 98% PFE 95% (GTT認證)
*中國製造
GIG防護面罩(一個)
售價：HK$15/個
樓上
【5月5日早上10時45分更新】樓上明日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，稱低於半價便可換領。
登記方法：按此
（樓上）
UNICEF
【兒童口罩免費派發】聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）免費派發50萬個兒童口罩，今日起至5月5日開放登記抽籤。
聯合國兒童基金香港委員會表示，獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買了100萬個兒童口罩，其中一半送予基層，餘下一半（50萬個）預留予全港家庭免費抽籤領取。
UNICEF HK派發的兒童口罩一盒50片，非獨立包裝，有「中童款」及「幼童款」可供選擇。
兒童口罩登記抽籤詳情：
（UNICEF HK）
時間：4月28日至5月5日
名額：1萬個
登記抽籤流程：
登記網址＋更多詳情：按此
SOSo Mask
【5月3日中午12時更新】SOSo Mask將在下午2時起於卓悅荃灣分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。
地址：大河道10至20號登發大廈地下二號至三號A鋪
SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個
－香港製造
－VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
－美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
－歐盟醫用器材認證 等級1
－可燃性級別1
－合成血液阻擋能力120 MMHG
－168 x 94 (+/-3) mm
卓悅
【5月3日下午2時45分更新】指定分店再度返貨，Hadariki 3層不織布立體設計口罩 50個。（$189盒50個）
詳情：卓悅FB
Sasa
【5月3日下午2時45分更新】全線分店抗疫產品9折，包括最近返貨的GOVEK成人口罩（$142.2／50個），即送口罩納夾2️個。
卓悅
【5月2日下午3時更新】指定5間分店再度返貨，私+呵護 BFE 99% 3層醫用口罩 50個。（$139盒50個）
指定5分間店現貨發售
銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
銅鑼灣駱克道535 號地下
北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖
荃灣大河道10-20號登發大廈地下
荃灣沙咀道254至256號地下
SOSo Mask
【5月1日上午11時更新】SOSo Mask即時起在旺角好望角分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。
實惠CareHK口罩
【5月1日更新】實惠第三輪預購CareHK成人及兒童口罩，數量每款各10萬個，以登記抽籤訂購方式處理，可同時登記預購成人及小童口罩，每人每款限購1盒，名額每款各4000位。
↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓
網上登記時間：即日至5月3日晚上11時59分
*每人只限登記1次
*中籤人士獲手機短訊通知日期：5月6日
*口罩取貨日期： 5月7日至5月10日
*未能成功預購人士將獲發相關電郵通知
*上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤
*如未能成功中籤，會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記
詳情：按此