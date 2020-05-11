口罩供應｜Good Mask、Oxyair Mask港產口罩中午發售(5月11日)

每日更新最新口罩供應情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。還有香港公司製造的口罩情報，定時更新。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

【肺炎口罩】盤點15+間香港製造口罩 背景及售價及網購推出時間

Oxyair Mask HK

【5月11日更新】Oxyair Mask將於中午12時再次開放登記抽籤，至5月12日中午12時截止，登記名額200,000個。每個中籤者最多限購兩盒，每盒50個裝口罩售價為$125，全部會經順豐快遞寄運費用$30一盒 / $40兩盒，共價 $155港元 / $290港元

（Oxyair Mask HK）

Good Mask

【5月11日更新】Good Mask納米五層口罩將於中午12時發售。

網上開售詳情：

日期 : 2020年5月11日 (星期一)

時間 : 中午12時 (香港時間)

數量 : 10,000 盒

價錢 : $178 / 盒 (30片獨立包裝)

*6月份出貨

*BFE >99.9%，VFE > 99.9%，PFE >99.9%

（Good Mask）

Sasa

【5月10日中午1時更新】Sasa門市返日本製 Unicharm 超快適透氣口罩7片裝(細碼/標準)，再送希臘製 SEPTONA抗菌濕紙巾15片裝(青蘋果香)1包。售價：$35/包（VIP再享95折），每人限購2包。

FB按此

香港再出發大聯盟口罩

【5月9日上午11時50分更新】「香港再出發大聯盟」網上登記派發兒童口罩開始！由今日起至5月11日，符合資格者只需要透過指定網上連結登記，即有機會獲贈一包10個兒童口罩。

詳情FB：按此

CareHK口罩 / 實惠口罩

【CareHK口罩 / 實惠口罩】｢Pricerite 實惠｣再推售20萬個CareHK成人及兒童口罩，同樣是97.5元50個，即日起網上登記抽籤，5月10日晚上11時59分截止。

詳情：按此

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

香港再出發大聯盟

【5月8日下午2時50分更新】「香港再出發大聯盟」明日（5月9日）會在全港18區，向市民派發1000萬個口罩，上午11時開始派發，每人獲贈1包10個口罩，不過暫未透露口罩樣式，以及在哪些地點派發。

詳情：按此

（香港再出發大聯盟）

Yellowfactory

【5月8日早上11時10分更新】Yellowfactory黃廠今午（5月8日）2時再預售口罩，至5月10日下午6點止。

產品規格：

歐盟EN14683-01三層口罩

BFE（細菌過濾效率）≥99%

售價：港幣150元/ 60個

預售名額：10,000名

詳情：按此

+ 4 + 3 + 2

Mask Factory口罩工廠

【5月8日早上11時更新】Mask Factory口罩工廠今晚（5月8日）7時30分出售中童口罩，適合年齡4 至12歲，口罩尺寸：145mm X 90mm (+/-3mm)。

開售產品：

J95 Face Mask

*BFE + PFE > 95%

*三層物料保護

*產品數量：30 片

*三個月保護方案優惠價：$108 x 3 = $324

*六個月保護方案優惠價：$98 x 6 = $588

J99 Nano+ Face Mask （納米銀離子技術）

*BFE + PFE + VFE > 99%

*四層物料保護

*產品數量：30 片

*三個月保護方案優惠價：$168 x 3 = $504

*六個月保護方案優惠價：$148 x 6 = $888

每人每款限購兩套，發貨時間最早為5月18至20號。

詳情：按此

+ 3 + 2

LOG-ON

【5月8日早上9時30分更新】LOG-ON銅鑼灣時代廣場店賣ArteMed ASTM Level 1口罩，每人限購2盒，先到先得。

ArteMed ASTM Level 1口罩 (40片裝) [合共1900盒]

- 香港製造，BFE及PFE達95%

- 獨立包裝

詳情：按此

（LOG-ON）

SASA

【5月7日下午5時20分】SASA推出口罩等多防疫產品額外折扣優惠。

GOVEK 成人口罩（50個裝）

*3盒起

*每盒折實價$118

V CARE專業掛耳式三層口罩 （50個裝）

*3盒起

*每盒折實價$185

AICARE非接觸式紅外線探熱槍

*3件起

*每件折實價$308

GIG防護面罩 （1個裝）

*6個起

*每個折實價$7.9

END 1 ONE 全透明防護眼鏡

*6副起

*每副折實價$32

BE SAFE護目鏡

*6副起

*每副折實價$32

MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml

*6支起

*每支折實價$29

泰國 Hycare 無粉乳膠手套 (100隻裝)

*6盒起

*每盒折實價$41

GIG 家居除菌噴霧 480ml

*6支起

*每盒折實價$38

+ 5 + 4 + 3

卓悅

【5月7日下午5時更新】卓悅出售原裝日本進口口罩。

日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩

* BFE、PFE、VFE 平均值達99%

*PM2.5高性能過濾值

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個

*抗疫價$25/包(每人每日限買6包)

Fuji三層不織布高防護抗菌口罩50個

*抗疫價$209/盒(每人每日限買1盒)

詳情：按此

EG口罩

【5月7日下午3時20分更新】香港品牌EG口罩（BFE>99%，PFE>96%）在EGStore出售，190元50個，並送意柏樂酒精搓手啫喱1支。

詳情：按此

（EG口罩）

SASA莎莎網

【5月7日下午2時15分】SASA網再出售口罩等防疫產品。

UNICHARM超立體成人口罩中碼 (7片裝) + TOAMIT 空間除菌勳章(1件)

售價：HK$68/套（不可與VIP優惠同時使用）

*限量240套，每人限購一套，售完即止

TALK TALK BUDDY KF94口罩 (10個裝)

售價：HK$225/件

SARAYA速乾手部消毒噴霧(300ml)

售價： HK$56.7/件

卓悅

【5月7日早上11時更新】卓悅5間指定分店出售中光電COE一次性醫用防護口罩（50片，BFE≥95%，符合國家標準-YY/T 0969-2013），128元1盒。

指定5間分店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

（卓悅）

銅芯抗疫口罩CU Mask

【5月6日更新】政府向全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，香港市民即日至6月6日可在網上登記，登記後郵政一般會在兩星期內派送口罩上門；5月13日起開放予香港以外地方市民登記。

CU Mask登記10問10答做錯隨時DQ！教你正確清洗方法 切勿用熱水

CU Mask可重用銅芯抗疫口罩5.6登記 截止日期及清洗方法一文看清

↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓

樓上

【5月6日更新】樓上今日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，79元一盒(50個)，每人限購1盒。

登記方法：按此

（樓上）

Sasa莎莎網

【5月5日下午2時更新】Sasa以優惠價出售越南製 PERFETTA成人口罩50個裝。

越南製 PERFETTA成人口罩50個裝 (白色)

售價：HK$198/盒（不可與VIP優惠同時使用）

*ASTM F2100-11 level 2 驗證

*EN14683: 2014 Type II 驗證

*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

*限量600盒，每人限購一盒，售完即止。

舒放SHUFANG 口罩過濾片(40片)

售價：HK$128/盒（不可與VIP優惠同時使用）

*送舒放SHUFANG可重用口罩(黑色)(2個) 價值$35

*BFE 98% PFE 95% (GTT認證)

*中國製造

GIG防護面罩(一個)

售價：HK$15/個

樓上

【5月5日早上10時45分更新】樓上明日（5月6日）中午12時有1,000,000個成人口罩網上登記，稱低於半價便可換領。

登記方法：按此

（樓上）

UNICEF

【兒童口罩免費派發】聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）免費派發50萬個兒童口罩，今日起至5月5日開放登記抽籤。

聯合國兒童基金香港委員會表示，獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買了100萬個兒童口罩，其中一半送予基層，餘下一半（50萬個）預留予全港家庭免費抽籤領取。

UNICEF HK派發的兒童口罩一盒50片，非獨立包裝，有「中童款」及「幼童款」可供選擇。

兒童口罩登記抽籤詳情：

（UNICEF HK）

時間：4月28日至5月5日

名額：1萬個

登記抽籤流程：

登記網址＋更多詳情：按此

SOSo Mask

【5月3日中午12時更新】SOSo Mask將在下午2時起於卓悅荃灣分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。

地址：大河道10至20號登發大廈地下二號至三號A鋪

SOSo Mask 即棄型三層醫用口罩 30個

－香港製造

－VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

－美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

－歐盟醫用器材認證 等級1

－可燃性級別1

－合成血液阻擋能力120 MMHG

－168 x 94 (+/-3) mm

卓悅

【5月3日下午2時45分更新】指定分店再度返貨，Hadariki 3層不織布立體設計口罩 50個。（$189盒50個）

詳情：卓悅FB

Sasa

【5月3日下午2時45分更新】全線分店抗疫產品9折，包括最近返貨的GOVEK成人口罩（$142.2／50個），即送口罩納夾2️個。

卓悅

【5月2日下午3時更新】指定5間分店再度返貨，私+呵護 BFE 99% 3層醫用口罩 50個。（$139盒50個）

指定5分間店現貨發售

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

SOSo Mask

【5月1日上午11時更新】SOSo Mask即時起在旺角好望角分店開賣，負責人指賣完之後還會有機會補貨。以及假期後會有更多分店開賣。

實惠CareHK口罩

【5月1日更新】實惠第三輪預購CareHK成人及兒童口罩，數量每款各10萬個，以登記抽籤訂購方式處理，可同時登記預購成人及小童口罩，每人每款限購1盒，名額每款各4000位。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

網上登記時間：即日至5月3日晚上11時59分

*每人只限登記1次

*中籤人士獲手機短訊通知日期：5月6日

*口罩取貨日期： 5月7日至5月10日

*未能成功預購人士將獲發相關電郵通知

*上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤

*如未能成功中籤，會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記

詳情：按此

Avant Science Company

【4月30日中午12時更新】Avant Science Company（智研醫學科技有限公司）港產口罩將於今日4月30日下午6時，開放2000個名額網上登記，1人限購2盒，每盒125元（50個，ASTM Level-1, BFE 99.6%, PFE 95.6%）。

詳情：按此

卓悅

【4月29日早上11時30分更新】卓悅於5間分店出售N99 ACE高效防護口罩(日本製) 50個，成本價419元1盒，每人每日限買1盒

指定5間分店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

元朗青山公路81號地下

（卓悅）

WeSafe口罩

【4月29日早上10時45分更新】港產口罩WeSafe Mask將於下午1時預售，每盒定價100元（50個獨立包裝），數量12萬盒。

購買方法 + 詳情：按此

（WeSafe）

Good Mask

【4月29日上午10時更新】Good Mask加推 Good Mask 95，稱會在14天內交貨。

（Good Mask）

詳情：按此

卓悅

【4月28日下午4時更新】卓悅快閃賣Hadariki 3層不織布立體設計口罩（50個，PFE / BFE / VFE 達99%），189元1盒，每人每日限買1盒。

(卓悅)

聯合國兒童基金香港委員會

【兒童口罩免費派發】聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）免費派發50萬個兒童口罩，今日起至5月5日開放登記抽籤。

詳情：按此

香港色彩口罩 HK Colours Surgical Mask

【4月28日早上11時更新】港產香港色彩口罩 HK Colours Surgical Mask在火炭開設香港囗罩工廠，出售成人及中童醫用口罩，正接受預訂，100元1盒（40個，獨立包裝，BFE>99%，PFE>99%），5月取貨。

詳情：按此

日本城

【4月28日早上10時更新】日本城於90間分店出售三層不織布口罩50個裝，178元1盒，送Saakin酒精搓手液100ml 1支，每人限買1盒。

卓悅

【4月27日晚上6時05分】卓悅出售N99高規格日本製口罩。

ACE 高效防護口罩(日本製) 50個

*成本價419元/盒，每人每日限買1盒

指定旺角分店有售：

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

（卓悅）

SASA莎莎網

【4月27日下午2時15分更新】SASA網賣口罩等防疫產品。

日本Fitty成人口罩（7個裝） + TOAMI空間除菌勳章（1件）

*售價：$69/套｜每人限購2️套

*限量800套

其他產品：按此

Medicom 麥迪康

【4月27日早上10時45分更新】Medicom 麥迪康日本製𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 醫用耳掛口罩今日在多個零售點發售，建議零售價每包（5片）48元至50元。

荃灣激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong

開售日期：2020.04.27

*每人限購2包

尖沙咀激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong

開售日期: 2020.04.27

（Medicom 麥迪康）

中科LOCKILL諾翹

【4月25日下午4時更新】由中科工程製造的LOCKILL諾翹，將於FairBuy.hk口罩訂購平台上開賣，今日起於特定網站登記會員（截止登記時間為2020年5月3日星期日下午6點），首8000位成功註冊人士將會將會經電郵收到優惠碼，之後正式推出時以優惠價購買。（口罩達到ASTM F2100 & F2101 第一級標準, BFE及PFE≥95%）

優惠詳情

首8000位登記可獲得以下優惠價：

－成人口罩2盒 $188

－成人口罩1盒＋中童口罩1盒 $199

－成人口罩2盒＋中童口罩2盒 $388

(每人只可選擇其中一項及只可限選購一次)

詳情：FairBuy.hk FaceBook

Good Mask

【4月25日早上更新／Good Mask口罩開售】港產口罩商Good Mask（4月25日）中午12時發售口罩，包括成人及中童款式，最平大約3元1個。如想成功購買，最好預先登記帳號

-95 20,000盒、 99 6,000盒、中童 - 20,000 盒

️-Good Mask 95 / 99 會在14日內送貨，而中童口罩會在6月份出貨

-口罩款式分別有內耳式及外耳式，不設選擇隨機派發

－每名會員限購每款2盒 (95: 2盒, 99: 2盒 及中童: 2盒)

－選擇郵寄方法(郵局門市自取 / 郵局送貨上門 / 智郵站自取)

－選擇訂單支付方法 (PayPal / Visa / Master / 轉數快 / 微信支付)

Good Mask口罩款式、價錢及規格如下：

發售詳情：按此

一田

【4月24日早上9時25分更新】一田原訂今天（4月24日）發售的兒童抗疫套裝，改為登記抽籤（登記時間： 4月24日上午10時至4月27日早上9時59分或之前），抽籤結果會在4月27日公布，中籤者會收到SMS及電郵通知，再另外安排付款取貨，登記時需填寫小朋友出世紙/身份證姓名、出世紙/身份證登記號碼頭4位數字。

一田表示，每位小朋友資料只限登記1款口罩，以及必須符合指定出生日期要求，一經登記不能更改，重複登記會被取消資格。

口罩資料：

日本SKATER兒童3層式立體口罩(12cm X 10cm)(1包10個) +澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 228個]

*指定出生日期為: 2014年1月1日至2016年12月31日

ULTRA READY加細碼兒童外科過濾口罩(加細碼 12cm X 7cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 180個]

*指定出生日期為:2014年1月1日至2019年6月30日

ULTRA READY中碼兒童外科過濾口罩(中碼 14.5cm X 9cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 180個]

*指定出生日期為: 2006年1月1日至2015年12月31日

詳情：按此

（一田）

卓悅

【4月24日晚上6時更新】卓悅於指定5間分店賣私+呵護BFE 99% 3層醫用口罩 50個，149元1盒，每人每日限買1盒。

指定5分間店：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

（卓悅)

SASA莎莎網

【4月24日下午2時15分更新】SASA網再賣口罩。

韓國製AIR-GREEN KF94兒童口罩 (單片裝)

售價：HK$28/包，HK$100/4包

*每單限購4包

韓國製 TALK TALK BUDDY KF94口罩 (黑色五個裝)

售價：HK$138/包 HK$259/ 2包

*買兩包即送sasatinnie倍柔潔膚濕紙巾(25片)兩包

THE GOOD KF94口罩 (單片裝)

售價：原價$29.5/包，HK$100/4包

*每單限購4包

卓悅

【4月24日中午12時更新】卓悅以成本價出售DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 50個（BFE >=98%，歐洲標準認證 CE:EN14683:2019，符合國家標準-YY/T0969-2013 一次性使用醫用口罩規範），每盒169元，每人每日限買1盒。

(卓悅)

SASA莎莎網

【4月23日下午4時15分更新】SASA網出售越南製PERFETTA成人口罩50個裝，268元1盒，限量1000盒，每人限購1盒，送SHINE K消毒搓手啫喱(30ml)兩包。

(SASA)

卓悅

【4月23日下午3時45分更新】卓悅出售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩10個，99元 3盒，每人每日限買6盒。

（卓悅）

華潤堂

【4月23日下午2時05分更新】華潤堂賣180元抗疫套裝，包括日本直送iimono成人口罩50個裝1盒、Shine K 消毒搓手液500毫升1支、CIF家居清潔濕紙巾30片1件，指定29間分店有售，每人限購一套。

詳情：按此

(華潤堂)

卓悅

【4月23日下午1時30分更新】卓悅於5間指定分店賣PROTECTOR 獨立包裝成人口罩。

PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30個

*$98/盒，每人每日限買1盒

*PFE > 95%，BFE ＞ 95%

*歐盟CE認證

*限定優惠買口罩送香港製造的樂信酒精搓手液30ml一支

指定5間分店：

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

（卓悅）

日本城

【4月23日早上10時05分更新】日本城於指定200間JHC日本城/生活提案/多來買分店出售抗疫優惠套裝，包括Krasimo 小童不織布口罩8個裝、韓國Tonymoly蘆薈消毒啫喱搓手液30ml 1件、Mitu抗菌濕紙巾 (純淨/香水/檸檬) 10片裝2包，49元1套，每間分店出售30套 (共6000套)，每人限買1套。

+ 3 + 2

Medicom 麥迪康

【4月23日早上9時30分更新】Medicom 麥迪康日本製𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 醫用耳掛口罩將於明日（4月24日）起在多個零售點發售，建議零售價每包（5片）48元至50元。

荃灣激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong

開售日期：2020.04.27

*每人限購2包

尖沙咀激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong

開售日期: 2020.04.27

*每人限購2包

Big Big Shop

開售日期及時間: 2020.04.24, 下午3點

*每人限購2包

Ztore

開售日期及時間: 2020.04.24, 中午12點

*每人限購2包

（Medicom 麥迪康）

HK-M口罩

【4月23日早上9時30分更新】香港口罩科技有限公司HK-M MASK口罩明日（24日）分3時段再預售，非獨立包裝150元50個，獨立包裝則165元50個。

網上3個時段預售（門市預售明日另行通知）

-12pm-3pm

-5pm-8pm

-9pm-12am

（香港口罩科技有限公司）

一田

【4月21日早上11時更新】一田eShop明日（4月21日）起一連四天每天早上10時賣口罩。

↓↓↓↓記者4月21日實購一田購買口罩示範步驟（點下圖放大睇）↓↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

4月23日發售

MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝) + ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

*268元/套（限售2000套）

4月24日發售

Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝) + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*129元/套（限售180套）

Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝) + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*129元/套（限售180套）

日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*109/套（限售228套）

更多詳情及須知：按此

+ 5 + 4 + 3

香港人口罩

【4月21日晚上6時更新】「香港人口罩」將於明日（4月22日）下午2時至4月23日晚上6時接受預售登記；完成預售登記後，其中10,000名客戶會收到認購SMS，詳情會在Facebook專頁公布。

3款可選擇口罩：

*「台灣製軍用納米薄膜」口罩

*「歐盟EN14683-01」，提供給長者/弱勢社群/有需要人士

*「歐盟EN14683-01」以網購價發售

根據之前公布，「台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯」五層口罩售港幣150元30個（ASTM F2100 Level 2，PFE（微粒過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）及VFE（病毒過濾效率）≥99%）；「歐盟EN14683-01」三層口罩售港幣135元 50個（BFE ≥95%），「關愛版」（專供長者/ 弱勢社群/ 有需要人士）則售港幣95元50個（限量500盒）。

「香港人口罩」是「香港人醫療用品有限公司」成立的本地口罩生產線，其中一條生產線已獲政府批出資助。

詳情：按此

(香港人口罩)

SASA

【4月22日下午1時32分更新】SASA指，隨着搜購成本放緩，已下調部份口罩價錢。

V Care Mask 專業掛耳式三層口罩50片裝｜售價：$238/盒

*加送韓國製Shine K酒精搓手液2支

MORDIKA 成人口罩50片裝｜售價：$198/盒

康之源 三層式口罩(女士/兒童)50片裝｜售價：$198/盒

舒放SHUFANG 口罩過濾片40片裝｜售價：$118/盒

Perfetta成人/女士小顏中童口罩50片裝(白色）｜售價：$268/盒

*加送韓國製Shine K酒精搓手液 2支

PERFETTA ULTRA 成人口罩50個裝(藍色) ｜售價：$268/盒

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日本城

【4月22日下午1時05分更新】日本城出售日本製 UniCharm 超快適口罩30個裝 (淡粉紅色/女士或小面size)、韓國製CHERESKIN消毒搓手液100ml、韓國製NURI CARE消毒濕紙巾10片裝(2包)、ISOPAS 70%酒精抹片50片裝，組合價268元1套，每人限買1套。

指定2 間JHC日本城分店地址（每間分店出售50套）：

香港銅鑼灣駱克道476號地下及1樓舖

九龍尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈地庫27A-31A號舖

SaSa x AlipayHK eShop

【4月22日中午12時05分更新】SaSa x AlipayHK eShop再出售Perfetta 成人口罩50個裝（50個裝）。

Perfetta 成人口罩50個裝(白色) 送韓國Shine K 酒精搓手液 2包

*原價$268/盒，於AlipayHK eShop選購口罩，可享HK$15折扣，以優惠價$253購買

*ASTM F2100-11 level 2驗證

*EN14683：2014 Type II 驗證

*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

*越南製造

*每個AlipayHK用戶限購1盒

SASA莎莎網

【4月21日下午2時05分更新】SASA網出售口罩及其他抗疫產品。

越南製 PERFETTA女士小顏/中童口罩50個裝 (白色)

售價：HK$268/件（不可與VIP優惠同時使用）

*ASTM F2100-11 level 2 驗證

*EN14683: 2014 Type II 驗證

*可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

*限量800盒，每人限購一盒，售完即止

*送SHINE K 消毒搓手啫喱(30ml)兩包

EYEMAN 防霧眼鏡布 1片裝

售價：$39/件

韓國製防紫外線護目帽(米白/黑色/粉紅色)

售價：$99/件

一田

【4月21日早上11時更新】一田eShop明日（4月21日）起一連四天每天早上10時賣口罩。

↓↓↓↓記者4月21日實購一田購買口罩示範步驟（點下圖放大睇）↓↓↓↓

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4月21日發售

O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝) + ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

*338元/套（限售1000套）

4月22日發售

MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝) + ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

*268元/套（限售1800套）

4月23日發售

MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝) + ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

*268元/套（限售2000套）

4月24日發售

Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝) + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*129元/套（限售180套）

Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝) + 澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*129元/套（限售180套）

日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

*109/套（限售228套）

更多詳情及須知：按此

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友和 Yoho

【4月20日晚上6時30分更新】友和Yoho明日（4月21日）起一連兩天發售友和口罩（BFE、PFE、VFE 99%以上），一盒50個180元。

發售時間：

4月21日早上10時（600盒）

4月22日早上10時（600盒）

詳情：按此

(友和 Yoho)

SASA網

【4月20日下午2時更新】SASA莎莎網出售日本UNICHARM超立體成人口罩 中碼7片裝（32.9元1件，通過PFE，VFE測試，每人限購兩件），並送韓國Cellapy思理膚護膚酒精搓手液1包；PERFETTA 成人口罩50個裝（268元1盒，ASTM F2100-11 level 2，可隔絕99%細菌及0.1微米粒子，每人限購兩盒，送韓國Cellapy思理膚護膚酒精搓手液25ml兩包。

SASA網另賣韓國製Minam Project殺菌消毒棒7g，售價138元1件。

LOG-ON

【4月20日早上9時30分更新】LOG-ON又一城店出售日本Easy Breath Comfy / Nippon Mask口罩。

限購1️包 | Nippon Mask Moist Rich 口罩 (5片裝) [合共1,400包]

- BFE、PFE及VFE達99%

限購1️包 | Easy Breath Comfy 口罩 (7片裝) [合共1,400包]

- 日本製造，BFE同PFE達98%

限購1️包 | 可追加以下其中一款小臉口罩

-Fitty Queen’s Rich 口罩 (5片裝)或Fitty Virus Protect 口罩 (5片裝)或Fitty Silky Touch 口罩 (7片裝)

*BFE、PFE及VFE均達99%

詳情：按此

先施百貨

【4月19日中午1時更新】先施百貨指定兩間分店於4月20日（一）開售香港製造M+PLUS醫用口罩，只限中環及油塘分店。經過測試， BFE ≥98.9%、PFE ≥96.5% 及 VFE≥ 99.9%，可有效阻隔花粉、細菌及病毒，口罩數量有限，售完即止。日期：4月20日 (星期一)

時間：12:00pm (中環分店)；5:00pm (油塘分店)

－中環分店地址: 中環德輔道中189號李寶樁大廈 (上環站E3出口)

－油塘分店地址: 油塘大本型一樓(油塘站A1出口)

先施FB（按此）

Sasa

【4月19日中午1時更新】SasaUNICHARM超快適 兒童口罩套裝，包括：UNICHARM超快適 兒童口罩3+1片裝 x1包、日本製TOAMIT 空間除菌勳章x1件。指定7間分店有售，每店各有約 80套。

Mask Lab HK

【4月18日上午9時更新】公開預售將於4月18日（六）中午12:00 開始網上預售，提供Visa，Master ，AE信用卡（經由Stripe平台進行交易) 和Apple Pay付款。預售數量約三萬盒，售價會分為兩種 (三層防護口罩 $128盒/50個 及 五層納米級防護口罩 $198盒/40個)。還有六間商戶聯乘的特別包裝版本推出（ 三層防護口罩 $128盒/50個)，同時在網店出售，於個別店內取貨。

包括：Mask Lab. x Beaute Land、Mask Lab. x 慢煮工業 & 我愛慢煮、MaskLab. x you、Mask Lab. x 吱吱朕、Mask Lab. x 番茄師兄、Mask Lab. x 怡紅院

Mask Lab HK（FB）

↓↓↓↓六款本港商戶聯乘特別版包裝盒設計↓↓↓↓

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－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

卓悅

【4月17日下午4時35分更新】卓悅賣日本MASTO 立體型不織布口罩65個（BFE，PFE，VFE：平均99%過濾），209元1盒，每人每日限買1盒。

（卓悅）

Sasa

【4月17日下午3時5分更新】Sasa出售韓國製COMMA LIVING兒童KF94口罩5片裝，138元1件，並送Cellapy 酒精搓手液乙包；250元2件，送Cellapy 酒精搓手液兩包。

SASA網則出售日本UNICHARM 超快適口罩（低學年兒童適用(3片裝)），29.9元1包，另出售HELIOPTO隨身空氣清淨機（680元1件）、DHC高濃度維他命C粉（30包裝，45元1件）、西班牙LIMONCOL 70%酒精棉片大片裝20片（20元20片）。

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友和 Yoho

【4月17日更新】友和出售友和三層防護口罩口罩共600盒，每人限購1盒（50個），成本價180元。

【口罩規格】

*一盒50片裝

*BFE PFE VFE 99%以上

*中國生產，日本著名口罩製造商品質監控。

詳情：按此

（友和 Yoho）

HKTVmall

【4月13日早上8時更新】HKTVmall今日起至4月19日，可於指定網站登記抽籤購買口罩。3層外科口罩（30個），每盒65元，符合美國ASTM標準Level 2，細菌過濾效率（BFE）、粒子過濾效率（PFE）、病毒過濾效率（VFE）均達98%。

由即日早上9時至4月19日（星期日）晚上11時59分可於指定頁面登記抽籤。首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購1盒。

如果想知道抽籤重點，免版DQ，可參考此網頁（按此）

CareHK實惠口罩

【4月17日更新】Pricerite實惠網上登記抽籤預購CareHK兒童口罩，每人限登記1次，成功中籤人士可於指定時間於Pricerite實惠門市取貨。

預購CareHK兒童口罩詳情：

網上登記時間：2020年4月16日晚上9:00至2020年4月19日晚上11:59

*每人只限登記1次

*中籤人士獲手機短訊通知日期：4月22日

*口罩取貨日期：4月23-29日

*未能成功預購人士將獲發相關電郵通知

產品詳情：

CareHK 兒童口罩 (50個裝) $97.5

*ASTM Level 1

*PFE微粒子過濾效率 ≥ 98%

*BFE細菌過濾效率 ≥ 98%

*香港製造

詳情：按此

日本城

【4月17日更新】日本城於指定60間分店出售抗疫優惠組合，包括SANWA超立體口罩50個裝（BFE 細菌過濾效率99%）、韓國SNP便攜版70%酒精搓手液50ml 2包、Sanicare濕紙巾15片裝(蘆薈/薰衣草)2包，238元1套，每人限買1套。

詳情：按此

SaSa x AlipayHK eShop

【4月17日更新】SaSa x AlipayHK eShop今日（4月17日）中午12時發售Perfetta女士小顏/中童口罩（50個裝）。

詳情：按此

（SASA）

日本城

【4月16日下午4時50分更新】日本城出售日本製造三層口罩3個及消毒噴霧20ml套裝，49元1套。

詳情：按此

SASA莎莎

【4月16日中午12時更新】SASA半價賣防疫心意包，內有可重用布口罩和具BFE 98%及PFE 95%的過濾片40片，售價188元1套，限量4000套，每人限購1套。

防疫包：

*舒放口罩過濾片-加強版(40片) X 1盒

*舒放可重用口罩(黑色) X 2個

*意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 1支

*Cyber Colors SPF50+PA++++冰感美白防曬噴霧150ml x 1支

*Dr. Jart+V7維他命亮白面膜 5片

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CareHK口罩

【4月16日中午12時更新】Pricerite實惠全線門巿即時發售CareHK口罩，今日率先發售成人口罩100,000個，中午12時15分開售，每人限購 1 盒。

詳情：按此

Pasion口罩

【4月16日早上11時更新】Pasion口罩正進行登記抽籤。

Pasión三層不織布口罩 - 50片/盒

登記日期及時間：4月16日00:00至4月18日23:59

口罩數量：4500盒

限額：每人上限兩盒*

售價：HK$100一盒

抽籤結果公佈時間：4月20日中午12點前

詳情：按此

友和 Yoho

【4月16日早上11時更新】友和 Yoho分階段發售1800盒口罩，一盒50個180元。

發售時間：

4月17日早上10時（600盒）

4月21日早上10時（600盒）

4月22日早上10時（600盒）

口罩規格及開售詳情：按此

（友和 Yoho）

小魔怪Little Monster

【4月16日早上10時30分更新】小魔怪Little Monster觀塘門市賣Awei小童口罩，130元1盒，400盒現貨。

詳情：按此

卓悅

【4月15日早上11時15分更新】卓悅出售ACE高效防護口罩(日本製) 50個（採用N99同規格過濾，比N95更高規格），成本價419元1盒，每人每日限買1盒。

指定2間分店有售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

Oxyair Mask

Oxyair Mask會在4月15號至4月17號（星期三至星期五）每日早上9時30分及晚上6時30分派籌抽籤，合共10000個名額（4月15日早晚各1500，4月16日早晚各1500，4月17日早晚各2000）。

詳情：按此

（Oxyair Mask圖片）

陳易希「光觸媒環保口罩」

「星之子」陳易希夥拍紡織製衣界港商，研發出一款可重用口罩，即使清洗50次仍可抗菌。另亦發明了一款「殺菌口罩袋」，方便市民吃飯時暫存口罩，口罩袋內置紫外光，更可即時殺滅口罩表面的細菌。

產品會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋，預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品，而5月初在全線卓悅亦有售。

星之子陳易希研發可重用口罩及口罩袋 一套售180元

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卓悅

【4月14日下午4時33分更新】卓悅賣DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩10個，175元5盒，每人每日限買10盒（原價$40/盒）。

HKmask

【4月14日下午1時更新】香港大學化學系博士K Kwong鄺士山早前研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」，支援計劃的社企「裳樂匯坊」今日（14日）再開放認購，包括男裝、女裝及童裝口罩套裝，每套有一個布口罩及10張濾芯，售價98元，合共4000套。

網上預訂時間：

4月14日至4月15日凌晨零時

登記及購買方法：按此

（裳樂匯坊）

Classic Army Health Care

【4月14日早上10時45分更新】Classic Army Health Care下午2時預購「C.A. Mask」港產口罩。Classic Army Health Care指，「C.A. Mask」達ASTM Level 1標準，細菌過濾效率（BFE）及粒子過濾效率（PFE）達95%以上，每盒港幣150元（50個），預計5月15日出貨。

預購方法：

一）登入預售網址

二）輸入電郵地址

三）等待輪候結果

四）成功獲得籌號

五）等待購買連結及購買碼電郵

六）進入購買連結並以購買碼完成交易

更多詳情：按此

愛的家Family Mask

【4月13日下午3時更新】「愛的家」推出全新升級S99口罩，沿用BFE、PFE>99%的高過濾效能物料製造，舒適及貼服性全面升級，同時有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。S99口罩將自今日（4月13日）下午3時起接受網上預售（$108一盒／30個），詳情留意官方Facebook。

- 1盒裝售價$108，需另行承擔運費

- 4盒裝售價$432，可獲免除運費

- 8盒裝優惠價$828，可獲免除運費

愛的家FB（按此）

Yahoo

【4月13日早上8時更新】今日4月13日下午3點開始，Yahoo app再次提供5000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1000名。

Yahoo FB（按此）

Taste

【4月12日早上11時更新】便利妥3D口罩 Size L 在TASTE全線發售，便利妥3D口罩（如圖）達到：*CE 歐盟認證、*BFE >95%、*PFE>95%（港幣 $80/包，10隻/包）

地址

香港區

港運城商場(北角)TASTE 北角英皇道500號港運城商場地庫B05舖

合和中心(灣仔) TASTE 灣仔皇后大道東 183 號合和中心地下及地庫

九龍區

半山壹號商場(何文田) TASTE 何文田常盛街 80 號半山壹號商場壹號茗薈1 樓 12 號舖

荷里活廣場 2 TASTE 九龍鑽石山荷里活廣場3樓入口及4樓401號鋪

黃埔花園 TASTE 九龍紅磡黃埔花園第十二期地庫 2 號

又一城TASTE 九龍達之路又一城地下鐵路 5 號

淘大廣場 TASTE 九龍牛頭角道77號淘大商場第三期一樓F188-204號舖

新界區

WE GO MALL(馬鞍山) TASTE 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL 3 樓301室

海之戀(荃灣) TASTE 新界荃灣海之戀商場3樓3011號舖

青衣城(盈翠半島) TASTE 新界青衣盈翠半島313號

馬鞍山廣場 TASTE 沙田馬鞍山廣場 3 樓 343-363 號

綠陽新邨(荃灣) TASTE 荃灣惠荃路22-66號綠陽新邨市場

屯門市廣場 TASTE 新界屯門屯隆街屯門市廣場第二期二樓全層

東薈城(東涌) TASTE 大嶼山東涌東達路20號東薈城

便利妥FB（按此）

Good Mask

【4月12日早上11時更新】香港品牌口罩Good Mask於元朗及灣仔有現貨賣口罩，4月12－13日，每盒$198／50個。

日期: 2020年4月12-13日

營業時間 : 10:00 a.m. - 9:00 p.m.

地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)

日期: 2020年4月12-13, 18-20日

營業時間 : 10:00 am - 8:00pm

地點: 元朗福德街18號 國康藥房

Good Mask FB（按此）

卓悅

【4月12日早上11時更新】卓悅全線分店️️賣，DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個（$38）。

卓悅

【4月11日早上11時更新】卓悅3間指定分店出售Asahi三層外科醫用口罩。

Asahi 三層外科醫用口罩 50個（$179一盒）

-日本品牌，中國製造

-BFE 95%或以上，通過美國醫用口罩標準ASTM F2100

-$179/盒，每人每日限買1盒

-限定優惠，買口罩送搓手液

指定3分間店

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

大渣哥茶記

【4月11日上午11時更新】早前大渣哥已開始抽樣型式向有需要的食客贈送口罩，每包10個。而渣哥亦希望取得口罩的人士，可以轉贈給身邊有需要幫助的老人家，發揮香港人獨有獅子山下互助精神。

大渣哥茶記FB原文（按此）

HKTVmall

【4月10日下午19時更新】4月10日上午11點起，於HKTVmall內購物，購買標有「送HKTVmall口罩」的產品，買滿$400送5個、$750送10個HKTVmall口罩。限量50000個。送完即止（以結賬頁面顯示為準）。

SASA莎莎

【4月10日下午12時45分更新】SASA出售超快適口罩防疫組合，內有口罩、抗菌濕紙巾、潤手霜及防UV噴霧套裝，中午12時於全線莎莎香港分店發售。（售價：$98/套）

限量4000套 | 每人限購1套

1. 日本製 Unicharm 超快適透氣口罩 7片裝 (細碼 /標準)

2. 德國製 GLYSOMED特效修護潤手霜 (清新香味 /無香味) 50ml

3. 希臘製SEPTONA抗菌濕紙巾 15片裝 (青蘋果香) 2包

4. 日本製 AJUSTE SPF50+PA++++戶外防UV防蚊蟲全身噴霧 100g /SPF50+PA++++防UV全身噴霧(花香) 100g

Mask Lab HK

【4月10日上午11時更新】預售將於4月10日中午12:00 開始網上預售，我們會提供Visa，Master ，AE信用卡（經由Stripe平台進行交易) 和Apple Pay付款。

送貨可選順豐辦公室/住宅地址直送，順豐站、服務中心、智能櫃自取，OK便利店自取，7-11便利店自取。順豐運費首1KG : $30 ( 1-3 盒口罩) , 首1.5KG : $36 (4-5盒口罩) 住宅及偏遠地區派送附加費將由收件人付費。

Mask Lab HK（FB內有連結）

卓悅賣「愛的家」醫護人員限定優惠

【4月10日上午11時更新】愛的家特此與卓悅合作推出「醫護人員專案」，以每片$1的優惠價為前線醫護人員提供口罩。（登記連結就在官方FB Page內有）

1. 此優惠只適用於持有本港公立醫院職員證的工作人員

2. 每個職員號碼只能用作登記一次

3. 每位職員只能以優惠價訂購兩盒口罩（ 每盒口罩50片 ）。

4. 登記期限為即日起至4月17號（星期五）晚上11時59分截止，我們會在4月24日或之前以電郵方式通知閣下確實取貨資訊。

5. 完成登記手續後Google Form版面將會出現確認字句，表示資料已成功上傳到系統。

6. 已登記的職員在收到電郵通知後，可依電郵內所列明的期限前往卓悅四家指定分店親身購買，或由親友帶同認購電郵及職員證正/副本到分店代購。

可選擇到以下卓悅分店購買

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

元朗青山公路81號地下

愛的家FB（按此）

卓悅

【4月9日下午5時30分】卓悅買口罩送優惠券。卓悅指出，現買任何貨品即送「$20優惠券」，即日憑券再購買任何貨品折實滿250元或以上，即減20元。

DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個

*$40/盒，每人每日限買10盒

詳情：按此

SASA莎莎網

【4月9日下午2時15分更新】SASA網出售再出售口罩及防疫產品。

MORDIKA成人口罩小顏 50個裝

售價：HK$238/盒

*BFE ≥ 95%，PFE ≥ 95%

*每人限購一盒

THE GOOD KF94口罩(單片裝)

售價：HK$29.5/包

*每人限購10包

日本製 YAMADA 口罩收納套(共八款)

售價：HK$14.9/個

GIG家居除菌噴霧 480ml

售價：$68/支

韓國製SAFE屏幕清潔濕紙巾 (10片裝)

售價：HK$15/件

Sasa莎莎

【4月9日中午12時15分更新】Sasa出售香港製造AA99可重用口罩，可清洗重用最少50次。

香港製造AA99可重用納米高效能口罩(共三色)

售價：$79/片，$139/2片

Sasa另售日本製KOKUBO AirDoctor空間除菌（69元1包）及日本製TOAMIT 銀離子室內消臭除菌噴霧350ml（78元1支）。

日本城

【4月8日晚上6時45分更新】日本城J Fun APP明日（4月9日）上午11時推出抗疫口罩套裝攞籌服務，特選6間分店。

套裝（138元）包括：

Seiwa-pro三層不織布口罩30個裝 (成人size: 9.5 x 17.5 cm) 1 盒

*通過BFE過濾率測試達99%

Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(純淨/檸檬/香水) 6包 [款式隨機發售]

NAXOS酒精搓手液500ml 1件

派籌時間：4月9日上午11時正開始

取貨店舖：6間指定日本城分店 (灣仔/西營盤/深水埗/尖沙咀/屯門/元朗)

取貨時間：4月9日下午2時至下午8時 (逾時籌號無效)

*6間指定分店各有180 張籌 (共1080張籌)

*每人憑籌限購1套

SASA莎莎網

【4月8日下午4時30分更新】SASA網出售AA99可重用納米高效能口罩， 79元1個 139元2個（可清洗重用最少50次），每人限購2件。

SASA網另售：

INGUARD 兒童KF94口罩白色( 5片裝)

售價： HK$129/包

*每人限購兩包

SANRIO 卡通造型搓手液(28g)

五款售價：$48/支

美國製LURELUX 消毒搓手噴霧(59ml)

售價：HK$59/件

SASA莎莎

【4月8日中午12時更新】SASA莎莎的SaSa x AlipayHK eShop小程式開售MORDIKA成人口罩(50個裝)，售價248元1盒。

詳情：按此

Suning 蘇寧

【4月7日晚上6時更新】Suning 蘇寧明日上午10時開售（實際開售時間或因上架情況有所延誤）日本阿蘇製薬三層防護兒童口罩（BFE、PFE、VFE 99%）等抗疫套裝。

抗疫套裝349元（送30元電子優惠券，只適用於美妝產品）：

日本阿蘇製薬三層防護兒童口罩50個裝（越南）

法國Aseptonet清潔消毒濕紙巾100片裝

Hygienix抗菌免洗搓手液100ml

詳情：按此

Yellow factory黃廠

【4月6日更新】Yellowfactory黃廠港產口罩今日起預售，至4月8日（周三）下午6時截止，每盒60個口罩售價150元，每人限購最多2盒。

預售詳情：

第一關：4月6日至4月8日（三）下午6點正登記，之後會發出10000個通知。

第二關：4月9日，當中10000個已登記人士，將會收到附有購買碼的SMS，

購買詳情會在e-mail列出

第三關：進入付款程序（成功後會收到EMAIL確認訂單資料）

Yellowfactory黃廠表示，口罩將會在4月底或5月頭發貨，又說這批口罩內會有5000盒特別版。

Yellowfactory黃廠Facebook：按此

SASA莎莎網

【4月7日下午3時更新】SASA莎莎網出售香港製造V Care Mask專業掛耳式三層口罩50片裝（ASTM Level 1，BFE ≥ 95%，PFE ≥ 95%），258元1盒，限量1800盒，每人限購一盒，並送韓國SHINE K消毒搓手啫喱(30ml)兩包。

卓悅

【4月7日下午2時45分更新】卓悅指定11間分店出售DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 50個（BFE >=98%，歐洲標準認證 CE:EN14683:2019），195元1盒，每人每日限買1盒。

指定11間分店：

旺角弼街69號地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

上水符興街27號地下

上水廣場5樓511號舖

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

香港口罩科技有限公司

【4月7日下午1時30分更新】香港口罩科技有限公司網上及門市預售HK-m港產口罩。

網上：下午2時至4時及晚上7時至9時

門市：下午2時至4時及晚上7時至8時

*門市地址：佐敦道24號地下B舖萬達藥妝

香港口罩科技有限公司表示，出貨日期為2批，首批4月下旬之前寄出，另一批5月中旬之前寄出。

預售詳情：按此

同舟 Unite Mask HK

【4月7日早上9時20分更新】同舟unitemask團隊表示，即日至4月10日期間，DSE考生提供F.6學生證，並在網上填寫表格登記，可以免費領取同舟口罩一份（每份10片），名額1,000個；如果超額登記，會以先到先得形式送出。

領取口罩方法及須知：按此

香港衍生集團

【4月7日早上9時20分更新】香港衍生集團出售私+呵護3層醫用口罩。

50片裝成人size 私+呵護 3層醫用口罩

-細菌過濾率B.F.E.^ > 99%

-$150/1盒

*每人限購兩盒。

詳情：按此

PrimeHK

【4月6日晚上8時更新】Primehk表示，由於預售網站大擠塞，8個位於Amazon的分流伺服器均不勝負荷，導致未能進入網站或完成購買過程，對此致歉，決定今晚10時再次預售。

Primehk又說，不少人填好資料後無法付款，重新刷新頁面又指電郵地址已登記，故他們會陸續以電郵通知個別顧客有關支付方法。

SASA網

【4月6日晚上6時30分更新】SASA網上架MORDIKA成人口罩(50片裝)，售價248元1盒（BFE >95%，PFE >95%，中國製造），限量1500盒，每人限購一盒。

卓悅

【4月6日下午2時35分更新】卓悅出售愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個，並送Dettol滴露酒精搓手液 50ml 或 daymellow 免洗消毒啫喱 50ml 或 yuner 免洗消毒搓手液 100ml一支（隨機）

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個

香港品牌，BFE> 99%，PFE > 99%

美國標準：ASTM F2100 / 2101

$188/盒，每人每日限買1盒

SASA莎莎網

【4月6日下午2時更新】SASA網賣韓國製TALK TALK BUDDY KF94口罩 (黑色五個裝)，每包138元，每人限購1包，並送sasatinnie倍柔潔膚濕紙巾(25片)兩包。

SASA網另賣：

美國製LYSOL家居消毒濕紙巾35片裝(檸檬微風味)

售價：$29.9/件

Biore消毒酒精潔手液 - 30ml便攜裝

售價：$29.9/件

韓國製ACE 小童防疫帽 (粉紅色/天藍色)

售價：$99/件

卓悅

【4月6日下午1時更新】卓悅指定3間港島區分店出售DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩10個。

DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 10個

-BFE >=98%，歐洲標準認證 CE:EN14683:2019

-$40/盒，每人每日限買5盒

指定3間港島區分店：

-銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

-銅鑼灣駱克道535 號地下

-北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

PrimeHK

香港本地口罩生產商PrimeHK在香港葵涌區設廠生產口罩，工廠能容納5條生產線，預計每條生產線每日可生產12萬個口罩。

PrimeHK表示，正申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」，並申請ISO14644-1合規證書，稱未來能夠製造合乎ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩，而今次預售，會先推出ASTM第1級防護標準成人口罩。

預售詳情：

日期：4月6日（星期一）下午2時

售價：125元50片成人外科口罩，每人限購2盒

*細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達95%或以上

*首輪推出8萬盒預售，預計5月上旬交付予消費者

PrimeHK Facebook：按此

3ChemBio

【4月6日更新】3ChemBio出售日本品牌JP Shield口罩，今日（4月6日）中午12時於特快網站開售。

日本JP SHIELD三層口罩（50個）

*BFE≧99%｜PFE≧91.85%

*Made in China

網上限定

3盒套裝

日本JP SHIELD三層口罩 X 3件

HK$495 (平均每件$165)

抗疫套裝

日本JP SHIELD三層口罩 X 2件

美國Hand Rx免沖洗酒精搓手液 X 2件

HK$399

詳情可看3ChemBio Facebook：按此

友和

【早上9時45分更新】友和YOHO推出友和牌口罩，並在4月6日和7日發售。友和YOHO表示，委託了日本口罩製造商，在中國廠房代工生產了5萬個友和口罩（一次性三層防護口罩 (50片)，180元），稱PFE, VFE, BFE達99%

友和建議選擇門市自取，因選用送貨服務將額外收取40元運費。

詳情：

VIP優先購買：4月6日早上10時

公開發售：4月7日早上10時

香港音樂公開賽 x 蘭桂坊集團

【4月5日上午9時25分更新】香港音樂公開賽連同蘭桂坊集團於4月5日下午3：30，於北角派發1000包（每包5個）給予有需要人士。

地址：北角馬寶道33號地鋪G03馬寶學林

香港音樂公開賽官方FB（按此）

縱橫遊

【4月5日早上9時45分更新】縱橫遊於其網店售賣「上海樂施．美國3M物料防護口罩」會員價為$238，現時開訂，5月下旬到貨。另還有日本高機能三層不織布口罩（大栄トレーディングPremium／一盒50個／日本檢定、中國製造），會員價為$198，6月中旬取貨。

縱橫遊FB（按此）

卓悅

【4月5日上午11時更新】卓悅5指定分店出售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個。（40蚊一盒）

指定5間九龍區分店現貨發售

－尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

－佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

－旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

－旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

－旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

【4月4日中午12時30分更新】卓悅部份分店出售香港品牌愛的家FAMILY MASK口罩口罩。

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個【💲188/盒，每人每日限買1盒】

卓悅門市地址（按此）

彩豐行預售Dr. K Kwong專利設計布口罩

【4月4日早上10時更新】彩豐行聯乘Dr. K Kwong同clotH masK®推出嘅專利設計布口罩，4月4日就可以於門市預訂。

Dr. K Kwong專利設計布口罩 $68​

- 口罩布套可重用​

- 貼面設計​

- 節省成本​

口罩一共有七款款式，尺寸有中童、S碼及M碼供大家選擇

中童尺寸有藍白格仔同適合學生返學的白色

S碼及M碼有: 灰白格仔、藍紅格仔、藍白格仔、黑灰格仔、杏白格仔、黑色​

MultiH Nanofiber filter 納米纖維濾芯 (30片) $108

- 4層設計、高效過濾, 最高可達到N90水準​

- 高透氣性​

- PFE, BFE>95%​

門市地址：按此

華潤堂

【4月3日下午2時10分】華潤堂向Green Card會員賣抗疫套裝180元一套，包括日本直送女士兒童口罩、銀離子消毒搓手液、ABS Hyper Block消毒卡，每人限購1套。

-日本直送iimono女士兒童口罩50個裝1盒

-日本直送TOWA銀離子消毒搓手液25毫升3支

-日本直送ABS Hyper Block消毒卡1個裝1件

詳情及指定分店：按此

SASA莎莎

【4月3日下午1時更新】SASA出售韓國KF94口罩。

韓國製 TALK TALK BUDDY KF94口罩(五個裝)

售價：$138/包，每人限購2️包

*購買TALK TALK BUBBY KF94口罩一包，送sasatinnie滋潤手霜30ml一支

LURELUX 消毒搓手噴霧59ml

售價：$59/件

韓國製 SAFE 屏幕清潔濕紙巾 (10片裝)

售價：$15/件

卓悅

【4月3日早上11時5分更新】卓悅3間指定分店出售Asahi三層外科醫用口罩。

Asahi 三層外科醫用口罩 50個

-日本品牌，中國製造

-BFE 95%或以上，通過美國醫用口罩標準ASTM F2100

-$249/盒，每人每日限買1盒

-限定優惠，買口罩送搓手液

指定3分間店

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

（卓悅）

荃灣友信日韓藥粧

【4月2日晚上6時更新】荃灣友信日韓藥粧出售便利妥D成人/兒童護理口罩，59元一包，每包10個，每人限買2包。

-CE歐盟認證

-BFE >95%，PFE >95%

- Made in China

（荃灣友信日韓藥粧）

SASA莎莎網

【4月2日更新】SASA莎莎網再賣口罩及防疫產品。

ACE MORSE GUARD 4層銀系抗菌口罩(5個裝)

售價：HK$119/包（不可與VIP優惠同時使用）

*限量1000包，每人限購1包售完即止

舒放可重用口罩2個 (灰色/白色)

售價：HK$35/2個（不可與VIP優惠同時使用）

*每人限購2件，售完即止

COW 牛乳石鹼清潔家族洗手液250ml

售價：HK$15.9/支

ANTIS消毒噴霧 55ml (青檸味/青瓜味)

售價：HK$24.9/支

BIORE消毒酒精潔手液 400ML

售價：HK$59.9/支

D-20 韓國製口罩替換式芯片10片裝

售價：HK$28/包

日本城

【4月2日早上10時05分更新】日本城J Fun APP下午派籌。

套裝包括：

Seiwa-pro三層口罩10個裝 (成人size – 17.5 x 9.5cm) 1 包

-通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%

Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(檸檬) 6包*

NAXOS酒精搓手液80ml 1件

組合價: $89.9

*如售罄，會以相同產品不同款式作代替

派籌時間：4月2日下午1時正開始

取貨店舖：8間指定日本城分店 (屯門/天水圍/元朗/深水埗/油麻地/鰂魚涌/灣仔/西環)

取貨時間：4月3日上午11時至下午8時(逾時籌號無效)

8間指定分店各有240 張籌 (共1920張籌)，每人憑籌限購1套

EG口罩

【4月1日晚上6時45分更新】香港品牌EG表示，將於4月2日早上11時在網站推出1700盒現貨EG口罩，100元一盒（每盒50個），每人限購一盒。

口罩規格：

- 每盒50個 (非獨立裝)

- BFE>95%，PFE>97%

- 中國ISO醫療級工廠生產

購買方法及詳情：按此

荃灣友信日韓藥粧

【4月1日下午5時50分更新】荃灣友信日韓藥粧賣越南Perfetta Ultra成人口罩35個裝，298元一盒，共有400盒。

-ASTM F2100-11 Level 3驗證

-EN14683:2014 Type IIR驗證

-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

-獨立包裝

卓悅

【4月1日下午4時35分更新】卓悅於8間指定分店賣DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩10個。

DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩

-通過美國FDA ASTM-2100口罩標準認可

-歐洲標準認證 CE:EN14683:2019

-獨立包裝

-$40/盒，每人每日限買5盒

指定8間分店：

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254號地下

葵芳葵涌廣場地下23A舖

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下

SASA莎莎網

【4月1日下午2時30分更新】SASA網再發售口罩及其他防疫產品

越南PERFETTA ULTRA 成人外科口罩35個裝（藍色）

售價：HK$328/盒（不可與VIP優惠同時使用）

-ASTM F2100-11 level III驗證

-EN14683：2014 Type IIR 驗證

-BFE，PFE，VFE ≥99%

*限量1200盒，每人限購1盒，售完即止

*送意大利Primagel Plus免沖洗消毒搓手液(50ml)兩支（價值$50）

BLACKMORES 維他命C 500MG 60粒

售價：HK$78/2件

HEALTHY CARE 蜂膠膠囊2000MG 200粒

售價： HK$199/2件

WAYWAY威威 洗衣及家居消毒藥水500ＭL

售價：HK$25/支

未來世界口罩

【4月1日中午12時更新】未來世界口罩今日（4月1日）中午12時至下午3時優先預售。

三種口罩規格：

（香港製造）

成人一次性三層過濾防護口罩

價錢：每盒$148（一盒50個），每次限買5盒

到貨日期：暫定4月底前

*口罩濾材符合ASTM F2100 Level 1 (BFE≧95%) 規格，預料發貨前通過檢測或達到更高標準

（未來世界合作生產 - 內地廠房）

成人一次性三層過濾防護口罩

價錢：每盒$148（一盒50個），每次限買5盒

到貨日期：暫定4月中

*口罩已獲FDA及CE認證

（未來世界合作生產 - 內地廠房）

小童一次性三層過濾防護口罩

價錢：每盒$148（一盒50個），每次限買2盒

到貨日期：暫定4月中

*口罩已獲FDA及CE認證

預購詳情：按此

「未來世界金融控股有限公司」為一間投資控股公司，主要從事證券買賣及投資、提供融資服務、香港投資物業、電子商務業務，以及貿易業務及相關服務。

（未來世界控股有限公司 - 上市編號00572.hk Facebook）

J&K Home

【4月1日早上11時更新】J&K Home今日（4月1日）舉行開倉日，出售3款抗疫套裝，每人限購一套。

時間: 4月1日中午12時至下午2時

地址: 香港新界葵涌大連排道21-23號 宏達工業中心1106A室

套裝詳情：

J&K Home Facebook：按此

Sasa莎莎網

【3月31日下午2時15分】莎莎網再發售口罩及防疫用品。

PERFETTA 成人口罩50個裝（白色）

售價：HK$268/盒（不可與VIP優惠同時使用）

*限量1600盒，每人限購1盒，售完即止

*送韓國SHINE K消毒搓手啫喱30ml兩包 （價值$36）

Sasatinnie 韓國製70%酒精棉(100片)

售價： HK$38/盒

*送sasatinnie香甜花簇滋潤手霜-堅果叢林(香港限定)30ml一支（價值$35）

sasatinnie 免沖洗手噴霧15ml (清新無味/淡香牡丹/海洋木香/柑子青檸葉)

售價：HK$28/件

OxyAIR Mask

【3月24日早上10時45分更新】OxyAIR Mask指，將於6月推出彩虹特別版口罩。Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」，會出售成人口罩（50個）及兒童口罩（30個），計劃4月起每逢星期一至星期五，每天早晚在網上各派籌一次。

（OxyAIR Mask）

Oxyair Mask

【3月19日早上10時45分更新】Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」，會出售成人口罩（50個）及兒童口罩（30個），下周一（3月23日）會開放登記抽籤，首輪抽籤預2萬盒，預計4至5月能生產而交付到的成人口罩約為600萬個（12萬盒），兒童口罩約250萬個（8萬盒），4月初逢星期一至星期五每日兩次早晚網上派籌。

大航假期

【3月17日中午12時45分更新】大航假期將於周三（3月18日）下午1時在App內派發第三輪5萬個口罩。

換領門市地址：

屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00

灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00

旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00

沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖 營業時間 : 10:00-19:00

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

**門市午飯時間為下午2時至3時**

↓↓↓用App取籌方法（點下圖放大解說）↓↓↓

+ 3 + 2

日本城

【3月5日早上11時更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝（2）鋁毯 (1件)（3）雨衣 (1件)（4）即棄廁所 (2個)（5）即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法：按此