口罩情報｜Oxyair Mask早晚兩時段抽籤　卓悅賣N99(4月15日)

每日更新最新口罩購買情報,包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外,亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。還有香港公司製造的口罩情報,定時更新。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等),需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則,並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問,請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者,香港01僅作消息搜集,對相關交易概不負責。

【肺炎口罩】盤點15+間香港製造口罩 背景及售價及網購推出時

卓悅

【4月15日早上11時15分更新】卓悅出售ACE高效防護口罩(日本製) 50個(採用N99同規格過濾,比N95更高規格),成本價419元1盒,每人每日限買1盒。

指定2間分店有售:

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

(卓悅)

Oxyair Mask

Oxyair Mask會在4月15號至4月17號(星期三至星期五)每日早上9時30分及晚上6時30分派籌抽籤,合共10000個名額(4月15日早晚各1500,4月16日早晚各1500,4月17日早晚各2000)。

詳情:按此

(Oxyair Mask圖片)

陳易希「光觸媒環保口罩」

「星之子」陳易希夥拍紡織製衣界港商,研發出一款可重用口罩,即使清洗50次仍可抗菌。另亦發明了一款「殺菌口罩袋」,方便市民吃飯時暫存口罩,口罩袋內置紫外光,更可即時殺滅口罩表面的細菌。

產品會以套裝形式出售,包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋,預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品,而5月初在全線卓悅亦有售。

星之子陳易希研發可重用口罩及口罩袋 一套售180元

卓悅

【4月14日下午4時33分更新】卓悅賣DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩10個,175元5盒,每人每日限買10盒(原價$40/盒)。

(卓悅)

HKmask

【4月14日下午1時更新】香港大學化學系博士K Kwong鄺士山早前研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」,支援計劃的社企「裳樂匯坊」今日(14日)再開放認購,包括男裝、女裝及童裝口罩套裝,每套有一個布口罩及10張濾芯,售價98元,合共4000套。

網上預訂時間:

4月14日至4月15日凌晨零時

登記及購買方法:按此

(裳樂匯坊)

Classic Army Health Care

【4月14日早上10時45分更新】Classic Army Health Care下午2時預購「C.A. Mask」港產口罩。Classic Army Health Care指,「C.A. Mask」達ASTM Level 1標準,細菌過濾效率(BFE)及粒子過濾效率(PFE)達95%以上,每盒港幣150元(50個),預計5月15日出貨。

預購方法:

一)登入預售網址

二)輸入電郵地址

三)等待輪候結果

四)成功獲得籌號

五)等待購買連結及購買碼電郵

六)進入購買連結並以購買碼完成交易

更多詳情:按此

(Classic Army Health Care)

愛的家Family Mask

【4月13日下午3時更新】「愛的家」推出全新升級S99口罩,沿用BFE、PFE>99%的高過濾效能物料製造,舒適及貼服性全面升級,同時有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。S99口罩將自今日(4月13日)下午3時起接受網上預售($108一盒/30個),詳情留意官方Facebook。

- 1盒裝售價$108,需另行承擔運費

- 4盒裝售價$432,可獲免除運費

- 8盒裝優惠價$828,可獲免除運費

愛的家FB(按此)

HKTVmall

【4月13日早上8時更新】HKTVmall今日起至4月19日,可於指定網站登記抽籤購買口罩。3層外科口罩(30個),每盒65元,符合美國ASTM標準Level 2,細菌過濾效率(BFE)、粒子過濾效率(PFE)、病毒過濾效率(VFE)均達98%。

由早上9時至4月19日(星期日)晚上11時59分可於指定頁面登記抽籤。首次開賣會以「先登記抽籤,中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩,每人限購1盒。

如果想知道抽籤重點,免版DQ,可參考此網頁(按此)

Yahoo

【4月13日早上8時更新】今日4月13日下午3點開始,Yahoo app再次提供5000個中童/女性口罩,每位用戶可以換領一包5個口罩,名額共1000名。

Yahoo FB(按此)

Taste

【4月12日早上11時更新】便利妥3D口罩 Size L 在TASTE全線發售,便利妥3D口罩(如圖)達到:*CE 歐盟認證、*BFE >95%、*PFE>95%(港幣 $80/包,10隻/包)

地址

香港區

港運城商場(北角)TASTE 北角英皇道500號港運城商場地庫B05舖

合和中心(灣仔) TASTE 灣仔皇后大道東 183 號合和中心地下及地庫

九龍區

半山壹號商場(何文田) TASTE 何文田常盛街 80 號半山壹號商場壹號茗薈1 樓 12 號舖

荷里活廣場 2 TASTE 九龍鑽石山荷里活廣場3樓入口及4樓401號鋪

黃埔花園 TASTE 九龍紅磡黃埔花園第十二期地庫 2 號

又一城TASTE 九龍達之路又一城地下鐵路 5 號

淘大廣場 TASTE 九龍牛頭角道77號淘大商場第三期一樓F188-204號舖

新界區

WE GO MALL(馬鞍山) TASTE 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL 3 樓301室

海之戀(荃灣) TASTE 新界荃灣海之戀商場3樓3011號舖

青衣城(盈翠半島) TASTE 新界青衣盈翠半島313號

馬鞍山廣場 TASTE 沙田馬鞍山廣場 3 樓 343-363 號

綠陽新邨(荃灣) TASTE 荃灣惠荃路22-66號綠陽新邨市場

屯門市廣場 TASTE 新界屯門屯隆街屯門市廣場第二期二樓全層

東薈城(東涌) TASTE 大嶼山東涌東達路20號東薈城

便利妥FB(按此)

Good Mask

【4月12日早上11時更新】香港品牌口罩Good Mask於元朗及灣仔有現貨賣口罩,4月12-13日,每盒$198/50個。

日期: 2020年4月12-13日

營業時間 : 10:00 a.m. - 9:00 p.m.

地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)

日期: 2020年4月12-13, 18-20日

營業時間 : 10:00 am - 8:00pm

地點: 元朗福德街18號 國康藥房

Good Mask FB(按此)

卓悅

【4月12日早上11時更新】卓悅全線分店️️賣,DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個($38)。

卓悅

【4月11日早上11時更新】卓悅3間指定分店出售Asahi三層外科醫用口罩。

Asahi 三層外科醫用口罩 50個($179一盒)

-日本品牌,中國製造

-BFE 95%或以上,通過美國醫用口罩標準ASTM F2100

-$179/盒,每人每日限買1盒

-限定優惠,買口罩送搓手液

指定3分間店

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

大渣哥茶記

【4月11日上午11時更新】早前大渣哥已開始抽樣型式向有需要的食客贈送口罩,每包10個。而渣哥亦希望取得口罩的人士,可以轉贈給身邊有需要幫助的老人家,發揮香港人獨有獅子山下互助精神。

大渣哥茶記FB原文(按此)

HKTVmall

【4月10日下午19時更新】4月10日上午11點起,於HKTVmall內購物,購買標有「送HKTVmall口罩」的產品,買滿$400送5個、$750送10個HKTVmall口罩。限量50000個。送完即止(以結賬頁面顯示為準)。

SASA莎莎

【4月10日下午12時45分更新】SASA出售超快適口罩防疫組合,內有口罩、抗菌濕紙巾、潤手霜及防UV噴霧套裝,中午12時於全線莎莎香港分店發售。(售價:$98/套)

限量4000套 | 每人限購1套

1. 日本製 Unicharm 超快適透氣口罩 7片裝 (細碼 /標準)

2. 德國製 GLYSOMED特效修護潤手霜 (清新香味 /無香味) 50ml

3. 希臘製SEPTONA抗菌濕紙巾 15片裝 (青蘋果香) 2包

4. 日本製 AJUSTE SPF50+PA++++戶外防UV防蚊蟲全身噴霧 100g /SPF50+PA++++防UV全身噴霧(花香) 100g

Mask Lab HK

【4月10日上午11時更新】預售將於4月10日中午12:00 開始網上預售,我們會提供Visa,Master ,AE信用卡(經由Stripe平台進行交易) 和Apple Pay付款。

送貨可選順豐辦公室/住宅地址直送,順豐站、服務中心、智能櫃自取,OK便利店自取,7-11便利店自取。順豐運費首1KG : $30 ( 1-3 盒口罩) , 首1.5KG : $36 (4-5盒口罩) 住宅及偏遠地區派送附加費將由收件人付費。

Mask Lab HK(FB內有連結)

卓悅賣「愛的家」醫護人員限定優惠

【4月10日上午11時更新】愛的家特此與卓悅合作推出「醫護人員專案」,以每片$1的優惠價為前線醫護人員提供口罩。(登記連結就在官方FB Page內有)

1. 此優惠只適用於持有本港公立醫院職員證的工作人員

2. 每個職員號碼只能用作登記一次

3. 每位職員只能以優惠價訂購兩盒口罩( 每盒口罩50片 )。

4. 登記期限為即日起至4月17號(星期五)晚上11時59分截止,我們會在4月24日或之前以電郵方式通知閣下確實取貨資訊。

5. 完成登記手續後Google Form版面將會出現確認字句,表示資料已成功上傳到系統。

6. 已登記的職員在收到電郵通知後,可依電郵內所列明的期限前往卓悅四家指定分店親身購買,或由親友帶同認購電郵及職員證正/副本到分店代購。

可選擇到以下卓悅分店購買

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

元朗青山公路81號地下

愛的家FB(按此)

卓悅

【4月9日下午5時30分】卓悅買口罩送優惠券。卓悅指出,現買任何貨品即送「$20優惠券」,即日憑券再購買任何貨品折實滿250元或以上,即減20元。

DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個

*$40/盒,每人每日限買10盒

詳情:按此

(卓悅)

SASA莎莎網

【4月9日下午2時15分更新】SASA網出售再出售口罩及防疫產品。

MORDIKA成人口罩小顏 50個裝

售價:HK$238/盒

*BFE ≥ 95%,PFE ≥ 95%

*每人限購一盒

THE GOOD KF94口罩(單片裝)

售價:HK$29.5/包

*每人限購10包

日本製 YAMADA 口罩收納套(共八款)

售價:HK$14.9/個

GIG家居除菌噴霧 480ml

售價:$68/支

韓國製SAFE屏幕清潔濕紙巾 (10片裝)

售價:HK$15/件

Sasa莎莎

【4月9日中午12時15分更新】Sasa出售香港製造AA99可重用口罩,可清洗重用最少50次。

香港製造AA99可重用納米高效能口罩(共三色)

售價:$79/片,$139/2片

Sasa另售日本製KOKUBO AirDoctor空間除菌(69元1包)及日本製TOAMIT 銀離子室內消臭除菌噴霧350ml(78元1支)。

日本城

【4月8日晚上6時45分更新】日本城J Fun APP明日(4月9日)上午11時推出抗疫口罩套裝攞籌服務,特選6間分店。

套裝(138元)包括:

Seiwa-pro三層不織布口罩30個裝 (成人size: 9.5 x 17.5 cm) 1 盒

*通過BFE過濾率測試達99%

Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(純淨/檸檬/香水) 6包 [款式隨機發售]

NAXOS酒精搓手液500ml 1件

派籌時間:4月9日上午11時正開始

取貨店舖:6間指定日本城分店 (灣仔/西營盤/深水埗/尖沙咀/屯門/元朗)

取貨時間:4月9日下午2時至下午8時 (逾時籌號無效)

*6間指定分店各有180 張籌 (共1080張籌)

*每人憑籌限購1套

SASA莎莎網

【4月8日下午4時30分更新】SASA網出售AA99可重用納米高效能口罩, 79元1個 139元2個(可清洗重用最少50次),每人限購2件。

SASA網另售:

INGUARD 兒童KF94口罩白色( 5片裝)

售價: HK$129/包

*每人限購兩包

SANRIO 卡通造型搓手液(28g)

五款售價:$48/支

美國製LURELUX 消毒搓手噴霧(59ml)

售價:HK$59/件

SASA莎莎

【4月8日中午12時更新】SASA莎莎的SaSa x AlipayHK eShop小程式開售MORDIKA成人口罩(50個裝),售價248元1盒。

詳情:按此

Suning 蘇寧

【4月7日晚上6時更新】Suning 蘇寧明日上午10時開售(實際開售時間或因上架情況有所延誤)日本阿蘇製薬三層防護兒童口罩(BFE、PFE、VFE 99%)等抗疫套裝。

抗疫套裝349元(送30元電子優惠券,只適用於美妝產品):

日本阿蘇製薬三層防護兒童口罩50個裝(越南)

法國Aseptonet清潔消毒濕紙巾100片裝

Hygienix抗菌免洗搓手液100ml

詳情:按此

Yellow factory黃廠

【4月6日更新】Yellowfactory黃廠港產口罩今日起預售,至4月8日(周三)下午6時截止,每盒60個口罩售價150元,每人限購最多2盒。

預售詳情:

第一關:4月6日至4月8日(三)下午6點正登記,之後會發出10000個通知。

第二關:4月9日,當中10000個已登記人士,將會收到附有購買碼的SMS,

購買詳情會在e-mail列出

第三關:進入付款程序(成功後會收到EMAIL確認訂單資料)

Yellowfactory黃廠表示,口罩將會在4月底或5月頭發貨,又說這批口罩內會有5000盒特別版。

Yellowfactory黃廠Facebook:按此

SASA莎莎網

【4月7日下午3時更新】SASA莎莎網出售香港製造V Care Mask專業掛耳式三層口罩50片裝(ASTM Level 1,BFE ≥ 95%,PFE ≥ 95%),258元1盒,限量1800盒,每人限購一盒,並送韓國SHINE K消毒搓手啫喱(30ml)兩包。

卓悅

【4月7日下午2時45分更新】卓悅指定11間分店出售DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 50個(BFE >=98%,歐洲標準認證 CE:EN14683:2019),195元1盒,每人每日限買1盒。

指定11間分店:

旺角弼街69號地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

上水符興街27號地下

上水廣場5樓511號舖

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

香港口罩科技有限公司

【4月7日下午1時30分更新】香港口罩科技有限公司網上及門市預售HK-m港產口罩。

網上:下午2時至4時及晚上7時至9時

門市:下午2時至4時及晚上7時至8時

*門市地址:佐敦道24號地下B舖萬達藥妝

香港口罩科技有限公司表示,出貨日期為2批,首批4月下旬之前寄出,另一批5月中旬之前寄出。

預售詳情:按此

同舟 Unite Mask HK

【4月7日早上9時20分更新】同舟unitemask團隊表示,即日至4月10日期間,DSE考生提供F.6學生證,並在網上填寫表格登記,可以免費領取同舟口罩一份(每份10片),名額1,000個;如果超額登記,會以先到先得形式送出。

領取口罩方法及須知:按此

香港衍生集團

【4月7日早上9時20分更新】香港衍生集團出售私+呵護3層醫用口罩。

50片裝成人size 私+呵護 3層醫用口罩

-細菌過濾率B.F.E.^ > 99%

-$150/1盒

*每人限購兩盒。

詳情:按此

PrimeHK

【4月6日晚上8時更新】Primehk表示,由於預售網站大擠塞,8個位於Amazon的分流伺服器均不勝負荷,導致未能進入網站或完成購買過程,對此致歉,決定今晚10時再次預售。

Primehk又說,不少人填好資料後無法付款,重新刷新頁面又指電郵地址已登記,故他們會陸續以電郵通知個別顧客有關支付方法。

SASA網

【4月6日晚上6時30分更新】SASA網上架MORDIKA成人口罩(50片裝),售價248元1盒(BFE >95%,PFE >95%,中國製造),限量1500盒,每人限購一盒。

卓悅

【4月6日下午2時35分更新】卓悅出售愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個,並送Dettol滴露酒精搓手液 50ml 或 daymellow 免洗消毒啫喱 50ml 或 yuner 免洗消毒搓手液 100ml一支(隨機)

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個

香港品牌,BFE> 99%,PFE > 99%

美國標準:ASTM F2100 / 2101

$188/盒,每人每日限買1盒

SASA莎莎網

【4月6日下午2時更新】SASA網賣韓國製TALK TALK BUDDY KF94口罩 (黑色五個裝),每包138元,每人限購1包,並送sasatinnie倍柔潔膚濕紙巾(25片)兩包。

SASA網另賣:

美國製LYSOL家居消毒濕紙巾35片裝(檸檬微風味)

售價:$29.9/件

Biore消毒酒精潔手液 - 30ml便攜裝

售價:$29.9/件

韓國製ACE 小童防疫帽 (粉紅色/天藍色)

售價:$99/件

卓悅

【4月6日下午1時更新】卓悅指定3間港島區分店出售DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩10個。

DISPOSABLE MEDICAL MASK 一次性三層醫療口罩 10個

-BFE >=98%,歐洲標準認證 CE:EN14683:2019

-$40/盒,每人每日限買5盒

指定3間港島區分店:

-銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

-銅鑼灣駱克道535 號地下

-北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

PrimeHK

香港本地口罩生產商PrimeHK在香港葵涌區設廠生產口罩,工廠能容納5條生產線,預計每條生產線每日可生產12萬個口罩。

PrimeHK表示,正申請香港品質保證局(HKQAA)「醫用防護口罩產品認證計劃」,並申請ISO14644-1合規證書,稱未來能夠製造合乎ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩,而今次預售,會先推出ASTM第1級防護標準成人口罩。

預售詳情:

日期:4月6日(星期一)下午2時

售價:125元50片成人外科口罩,每人限購2盒

*細菌過濾率(BFE)及粒子過濾率(PFE)達95%或以上

*首輪推出8萬盒預售,預計5月上旬交付予消費者

PrimeHK Facebook:按此

3ChemBio

【4月6日更新】3ChemBio出售日本品牌JP Shield口罩,今日(4月6日)中午12時於特快網站開售。

日本JP SHIELD三層口罩(50個)

*BFE≧99%|PFE≧91.85%

*Made in China

網上限定

3盒套裝

日本JP SHIELD三層口罩 X 3件

HK$495 (平均每件$165)

抗疫套裝

日本JP SHIELD三層口罩 X 2件

美國Hand Rx免沖洗酒精搓手液 X 2件

HK$399

詳情可看3ChemBio Facebook:按此

友和

【早上9時45分更新】友和YOHO推出友和牌口罩,並在4月6日和7日發售。友和YOHO表示,委託了日本口罩製造商,在中國廠房代工生產了5萬個友和口罩(一次性三層防護口罩 (50片),180元),稱PFE, VFE, BFE達99%

友和建議選擇門市自取,因選用送貨服務將額外收取40元運費。

詳情:

VIP優先購買:4月6日早上10時

公開發售:4月7日早上10時

香港音樂公開賽 x 蘭桂坊集團

【4月5日上午9時25分更新】香港音樂公開賽連同蘭桂坊集團於4月5日下午3:30,於北角派發1000包(每包5個)給予有需要人士。

地址:北角馬寶道33號地鋪G03馬寶學林

香港音樂公開賽官方FB(按此)

縱橫遊

【4月5日早上9時45分更新】縱橫遊於其網店售賣「上海樂施.美國3M物料防護口罩」會員價為$238,現時開訂,5月下旬到貨。另還有日本高機能三層不織布口罩(大栄トレーディングPremium/一盒50個/日本檢定、中國製造),會員價為$198,6月中旬取貨。

縱橫遊FB(按此)

卓悅

【4月5日上午11時更新】卓悅5指定分店出售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩 10個。(40蚊一盒)

指定5間九龍區分店現貨發售

-尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

-佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

-旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

-旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

-旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

【4月4日中午12時30分更新】卓悅部份分店出售香港品牌愛的家FAMILY MASK口罩口罩。

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50個【💲188/盒,每人每日限買1盒】

卓悅門市地址(按此)

彩豐行預售Dr. K Kwong專利設計布口罩

【4月4日早上10時更新】彩豐行聯乘Dr. K Kwong同clotH masK®推出嘅專利設計布口罩,4月4日就可以於門市預訂。

Dr. K Kwong專利設計布口罩 $68​

- 口罩布套可重用​

- 貼面設計​

- 節省成本​

口罩一共有七款款式,尺寸有中童、S碼及M碼供大家選擇

中童尺寸有藍白格仔同適合學生返學的白色

S碼及M碼有: 灰白格仔、藍紅格仔、藍白格仔、黑灰格仔、杏白格仔、黑色​

MultiH Nanofiber filter 納米纖維濾芯 (30片) $108

- 4層設計、高效過濾, 最高可達到N90水準​

- 高透氣性​

- PFE, BFE>95%​

門市地址:按此

華潤堂

【4月3日下午2時10分】華潤堂向Green Card會員賣抗疫套裝180元一套,包括日本直送女士兒童口罩、銀離子消毒搓手液、ABS Hyper Block消毒卡,每人限購1套。

-日本直送iimono女士兒童口罩50個裝1盒

-日本直送TOWA銀離子消毒搓手液25毫升3支

-日本直送ABS Hyper Block消毒卡1個裝1件

詳情及指定分店:按此

SASA莎莎

【4月3日下午1時更新】SASA出售韓國KF94口罩。

韓國製 TALK TALK BUDDY KF94口罩(五個裝)

售價:$138/包,每人限購2️包

*購買TALK TALK BUBBY KF94口罩一包,送sasatinnie滋潤手霜30ml一支

LURELUX 消毒搓手噴霧59ml

售價:$59/件

韓國製 SAFE 屏幕清潔濕紙巾 (10片裝)

售價:$15/件

卓悅

【4月3日早上11時5分更新】卓悅3間指定分店出售Asahi三層外科醫用口罩。

Asahi 三層外科醫用口罩 50個

-日本品牌,中國製造

-BFE 95%或以上,通過美國醫用口罩標準ASTM F2100

-$249/盒,每人每日限買1盒

-限定優惠,買口罩送搓手液

指定3分間店

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

(卓悅)

荃灣友信日韓藥粧

【4月2日晚上6時更新】荃灣友信日韓藥粧出售便利妥D成人/兒童護理口罩,59元一包,每包10個,每人限買2包。

-CE歐盟認證

-BFE >95%,PFE >95%

- Made in China

(荃灣友信日韓藥粧)

SASA莎莎網

【4月2日更新】SASA莎莎網再賣口罩及防疫產品。

ACE MORSE GUARD 4層銀系抗菌口罩(5個裝)

售價:HK$119/包(不可與VIP優惠同時使用)

*限量1000包,每人限購1包售完即止

舒放可重用口罩2個 (灰色/白色)

售價:HK$35/2個(不可與VIP優惠同時使用)

*每人限購2件,售完即止

COW 牛乳石鹼清潔家族洗手液250ml

售價:HK$15.9/支

ANTIS消毒噴霧 55ml (青檸味/青瓜味)

售價:HK$24.9/支

BIORE消毒酒精潔手液 400ML

售價:HK$59.9/支

D-20 韓國製口罩替換式芯片10片裝

售價:HK$28/包

日本城

【4月2日早上10時05分更新】日本城J Fun APP下午派籌。

套裝包括:

Seiwa-pro三層口罩10個裝 (成人size – 17.5 x 9.5cm) 1 包

-通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%

Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(檸檬) 6包*

NAXOS酒精搓手液80ml 1件

組合價: $89.9

*如售罄,會以相同產品不同款式作代替

派籌時間:4月2日下午1時正開始

取貨店舖:8間指定日本城分店 (屯門/天水圍/元朗/深水埗/油麻地/鰂魚涌/灣仔/西環)

取貨時間:4月3日上午11時至下午8時(逾時籌號無效)

8間指定分店各有240 張籌 (共1920張籌),每人憑籌限購1套

(日本城)

EG口罩

【4月1日晚上6時45分更新】香港品牌EG表示,將於4月2日早上11時在網站推出1700盒現貨EG口罩,100元一盒(每盒50個),每人限購一盒。

口罩規格:

- 每盒50個 (非獨立裝)

- BFE>95%,PFE>97%

- 中國ISO醫療級工廠生產

購買方法及詳情:按此

(EG Facebook)

荃灣友信日韓藥粧

【4月1日下午5時50分更新】荃灣友信日韓藥粧賣越南Perfetta Ultra成人口罩35個裝,298元一盒,共有400盒。

-ASTM F2100-11 Level 3驗證

-EN14683:2014 Type IIR驗證

-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

-獨立包裝

(荃灣友信日韓藥粧)

卓悅

【4月1日下午4時35分更新】卓悅於8間指定分店賣DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩10個。

DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩

-通過美國FDA ASTM-2100口罩標準認可

-歐洲標準認證 CE:EN14683:2019

-獨立包裝

-$40/盒,每人每日限買5盒

指定8間分店:

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254號地下

葵芳葵涌廣場地下23A舖

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下

(卓悅)

SASA莎莎網

【4月1日下午2時30分更新】SASA網再發售口罩及其他防疫產品

越南PERFETTA ULTRA 成人外科口罩35個裝(藍色)

售價:HK$328/盒(不可與VIP優惠同時使用)

-ASTM F2100-11 level III驗證

-EN14683:2014 Type IIR 驗證

-BFE,PFE,VFE ≥99%

*限量1200盒,每人限購1盒,售完即止

*送意大利Primagel Plus免沖洗消毒搓手液(50ml)兩支(價值$50)

BLACKMORES 維他命C 500MG 60粒

售價:HK$78/2件

HEALTHY CARE 蜂膠膠囊2000MG 200粒

售價: HK$199/2件

WAYWAY威威 洗衣及家居消毒藥水500ML

售價:HK$25/支

未來世界口罩

【4月1日中午12時更新】未來世界口罩今日(4月1日)中午12時至下午3時優先預售。

三種口罩規格:

(香港製造)

成人一次性三層過濾防護口罩

價錢:每盒$148(一盒50個),每次限買5盒

到貨日期:暫定4月底前

*口罩濾材符合ASTM F2100 Level 1 (BFE≧95%) 規格,預料發貨前通過檢測或達到更高標準

(未來世界合作生產 - 內地廠房)

成人一次性三層過濾防護口罩

價錢:每盒$148(一盒50個),每次限買5盒

到貨日期:暫定4月中

*口罩已獲FDA及CE認證

(未來世界合作生產 - 內地廠房)

小童一次性三層過濾防護口罩

價錢:每盒$148(一盒50個),每次限買2盒

到貨日期:暫定4月中

*口罩已獲FDA及CE認證

預購詳情:按此

「未來世界金融控股有限公司」為一間投資控股公司,主要從事證券買賣及投資、提供融資服務、香港投資物業、電子商務業務,以及貿易業務及相關服務。

(未來世界控股有限公司 - 上市編號00572.hk Facebook)

J&K Home

【4月1日早上11時更新】J&K Home今日(4月1日)舉行開倉日,出售3款抗疫套裝,每人限購一套。

時間: 4月1日中午12時至下午2時

地址: 香港新界葵涌大連排道21-23號 宏達工業中心1106A室

套裝詳情:

J&K Home Facebook:按此

Sasa莎莎網

【3月31日下午2時15分】莎莎網再發售口罩及防疫用品。

PERFETTA 成人口罩50個裝(白色)

售價:HK$268/盒(不可與VIP優惠同時使用)

*限量1600盒,每人限購1盒,售完即止

*送韓國SHINE K消毒搓手啫喱30ml兩包 (價值$36)

Sasatinnie 韓國製70%酒精棉(100片)

售價: HK$38/盒

*送sasatinnie香甜花簇滋潤手霜-堅果叢林(香港限定)30ml一支(價值$35)

sasatinnie 免沖洗手噴霧15ml (清新無味/淡香牡丹/海洋木香/柑子青檸葉)

售價:HK$28/件

OxyAIR Mask

【3月24日早上10時45分更新】OxyAIR Mask指,將於6月推出彩虹特別版口罩。Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號,聲稱由幾位小市民小商人創辦,沒有「強大背景」,會出售成人口罩(50個)及兒童口罩(30個),計劃4月起每逢星期一至星期五,每天早晚在網上各派籌一次。

(OxyAIR Mask)

Oxyair Mask

【3月19日早上10時45分更新】Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號,聲稱由幾位小市民小商人創辦,沒有「強大背景」,會出售成人口罩(50個)及兒童口罩(30個),下周一(3月23日)會開放登記抽籤,首輪抽籤預2萬盒,預計4至5月能生產而交付到的成人口罩約為600萬個(12萬盒),兒童口罩約250萬個(8萬盒),4月初逢星期一至星期五每日兩次早晚網上派籌。

大航假期

【3月17日中午12時45分更新】大航假期將於周三(3月18日)下午1時在App內派發第三輪5萬個口罩。

換領門市地址:

屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00

灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00

旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00

沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖 營業時間 : 10:00-19:00

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

**門市午飯時間為下午2時至3時**

↓↓↓用App取籌方法(點下圖放大解說)↓↓↓

日本城

【3月5日早上11時更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝,包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

(1)三層口罩 (7個) - 獨立包裝(2)鋁毯 (1件)(3)雨衣 (1件)(4)即棄廁所 (2個)(5)即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店,由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店,到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法:按此