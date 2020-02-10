武漢肺炎買口罩（2月10日）HGC旺角派1萬口罩　ABB賣400包口罩

數碼生活
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【截至2月10日早上10時30分】

銀河工程集團

【2月10日早上10時30分更新】銀河工程集團表示，今日（2月10日）下午1時30分開始在大角咀免費派發10,000個口罩，每人限取5個，共2,000個名額；若排隊人龍過長，會派發2,000個籌號。

銀河工程集團Facebook：按此

(銀河工程集團Facebook)

HGC環球全域電訊

【2月10日早上10時30分更新】HGC環球全域電訊表示，成功從外地搜羅到50,000個口罩，將陸續抵港，預計

第一批10,000個口罩會在今日（2月10日）免費派出，詳情如下：

日期：2月10日（星期一）

口罩類別：印尼Sensi3層耳掛式手術口罩（成人適用）；95% BFE；95%阻隔0.3um微粒

派籌時間：下午1時30分

派口罩時間：下午2時

地點：旺角（確實地點中午12時30分公布）

派發細則：每位可獲1包（內有10個口罩），合共1000個名額

HGC環球全域電訊又說，預留了一批口罩在另一日派予長者，正計劃往後派發方式，呼籲留意Facebook公布。

HGC環球全域電訊Facebook：按此

（HGC Facebook）

Angel Beauty Bar

【2月10日早上10時30分更新】Angel Beauty Bar於Facebook表示，今日（2月10日）有波蘭3層醫療防護口罩出售，全線分店2月10日早上11時派籌，12時發售，20元一包（4/片），每人限買4片，全線分店各100包。

ABB門市地址:

九龍花園街205C-E號地下C及D鋪

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖

新界元朗青山公路169號地下

九龍啓田商場2樓215舗a

Angel Beauty Bar Facebook：按此

卓悅

【2月8日早上10時05分更新】卓悅再有2款日本Bitoway三層構造不織布口罩出售，今日（2月8日）早上11時派籌，一人一籌，45元一盒，每人限購一盒。

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (成人用)

【指定分店】

北角匯三期G3號舖 (共600盒)
荃灣大河道10號登發大廈地下 (共600盒)
尖沙咀海防道45號 (共600盒)

日本Bitoway三層構造不織布口罩 30個 (女士/ 小面用)

【指定分店】

銅鑼灣駱克道535號 (共600盒)
屯門V City地下G10舖 (共600盒)

卓悅Facebook：按此

Sasa莎莎

【2月8日早上10時更新】莎莎表示，今日（2月8日）於指定24間分店發售日本製 elleair成人口罩（7片裝，59.9元），早上10時30分派籌，憑籌號可於當日到獲籌之分店購買。每間分店貨量200件、派籌200個，每人憑籌號限購1件。

指定分店地址：http://bit.ly/373j2w5

莎莎Facebook：按此

HKTV mall

【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。

網址 : https://bit.ly/2tAdCuQ

2月8日（六）晚上7時

尺碼 : L成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000盒

網址 :https://bit.ly/371URxQ

HKTV mall Facebook：按此

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

OK便利店

【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。

以下20間指定分店各有1000個名額，以派籌形式進行，額滿即止。

香港區

香港康山花園第一座地下H1及H2

筲箕灣愛東商場地下14號舖

香港華富商業中心7號地下

.九龍區

黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖

將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號

馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖

觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖

紅磡家維邨家義樓店號3及4號

深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖

九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)

旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖

.新界區

荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖

沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖

上水彩園邨彩華樓301-2號

屯門蝴蝶村熟食市場13-16號

元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖

元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖

大埔運頭塘邨商場1號店

青衣村一期停車場大廈地下6號.

離島區

長洲海傍街34-5號地下及閣樓

OK便利店Facebook：按此

萬寜

【2月7日早上11時27分更新】萬寜於網站表示，今日（2月7日）開始，會在指定分店出售手術口罩，每人限購10個或1盒（包括不同尺寸）；各分店會在開店營業前30分鐘派籌，口罩每日售完即止。

各區指定分店位置：按此

萬寧Facebook：按此

日本城

【2月7日早上10時15分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達香港機場，會於以下5間分店派籌發售（每間約600盒），每人限買一盒。

Neo Health 50個裝3層口罩（共約3000盒）

開售時間：今日（2月7日）即時

地點：指定5間日本城分店

德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪
牛池灣彩雲(I)邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪
西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓
東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪
天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖

日本城Facebook：按此

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店

【截至2月6日晚上7時更新】ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，明日（2月7日）會再分上下午兩個時段派共650個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證。

排隊地點：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

第一階段：300個籌

時間：上午8時30分排隊，上午9時派籌，上午9時30分發售

第二階段： 350個籌

時間：下午3時30分排隊，下午4時派籌，下午4時30分發售

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此

阿布泰國生活百貨

【2月6日晚上7時更新】阿布泰國生活百貨表示，「指定人士優先購買口罩網上登記平台」只會開放到今晚（2月6日）晚上11時59分，網址：http://bit.ly/2uaDJZF

接受優先登記購買人士包括醫院管理局前線醫務人員及工作人員、機組/地勤、持有機場禁區証/CMC人員、深圳灣及港珠澳邊境管制站紀律部隊人員（即海關丶入境丶衛生署等）、消防處救護員、孕婦。

其他公眾人士可繼續留意阿布泰國生活百貨Facebook。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

（資料圖片）

屈臣氏

屈臣氏早前指出，新到港口罩會盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣（www.watsons.com.hk），每人限購一盒，有消息會再即時公布。

屈臣氏Facebook：按此

（資料圖片）

福進國際控股

福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。

籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。

福進國際控股Facebook：按此

（黃金棋攝）

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

一田百貨

一田百貨未有新消息，但早前表示2月初有口罩送抵分店發售，但貨量有限，每人限售2包。

一田百貨Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此

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