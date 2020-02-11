武漢肺炎買口罩（2月11日）建達太陽能下午元朗派1.5萬口罩

【截至2月11日早上10時15分】
建達太陽能
【2月11日早上10時15分更新】建達太陽能表示，從土耳其採購到100,000個合規格口罩，第一批剛到港，將會分3階段免費派發。
第一階段：
預留5,000個口罩優先送給舊有客戶，舊客戶只需pm inbox留下登記電話號碼和姓名，職員核對資料後會安排交收事宜。每個舊客戶都會獲發10個口罩。
第二階段：15,000個口罩
將於元朗錦田路展銷廳免費派發，每人8個，先到先得派完即止。
日期：2月11日
時間：下午1時派籌
地點：新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）
P.S. 須出示香港身份證明文件
第三階段：（待定）
餘下口罩於短期內到港，將會用流動形式於各區派發，詳情待公布。
P.S. 須出示香港身份證明文件，65歲以上長者優先。
建達太陽能Facebook：按此
Angel Beauty Bar
【2月11日早上10時更新】Angel Beauty Bar表示，今日（2月11日）繼續有波蘭直送3層醫療防護口罩賣，20元4片／包（每人限買4片），早上11時開始派籌。
ABB門市地址:
九龍花園街205C-E號地下C及D鋪（187包）
新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（125包）
新界元朗青山公路169號地下（187包）
九龍啓田商場2樓215舗（125包）
Angel Beauty Bar Facebook：按此
－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－
卓悅
【2月10日下午5時20分】卓悅「快閃」賣口罩，晚上6時於4間指定分店
派籌並即發售口罩，50元1盒，每人限買1盒。
理的 外科手術口罩(M女士/小面用) 30個
【指定分店】
1️.銅鑼灣渣甸坊5號 (共200盒)
2.旺角中心一期地下 (共200盒)
3.尖沙咀重慶大廈地下 (共200盒)
4.尖沙咀中港城地下2-3號舖 (共150盒)
卓悅Facebook：按此
HGC環球全域電訊
【2月10日下午1時更新】HGC環球全域電訊表示，成功從外地搜羅到50,000個口罩，將陸續抵港，預計第一批10,000個口罩會在今日（2月10日）免費派出，詳情如下：
日期：2月10日（星期一）
口罩類別：印尼Sensi3層耳掛式手術口罩（成人適用）；95% BFE；95%阻隔0.3um微粒
派籌時間：下午1時30分
派口罩時間：下午2時
地點：旺角砵蘭街234號
派發細則：每位可獲1包（內有10個口罩），合共1000個名額
HGC環球全域電訊又說，預留了一批口罩在另一日派予長者，正計劃往後派發方式，呼籲留意Facebook公布。
HGC環球全域電訊Facebook：按此
（HGC Facebook）
銀河工程集團
【2月10日早上10時30分更新】銀河工程集團表示，今日（2月10日）下午1時30分開始在大角咀免費派發10,000個口罩，每人限取5個，共2,000個名額；若排隊人龍過長，會派發2,000個籌號。
銀河工程集團Facebook：按此
(銀河工程集團Facebook)
Sasa莎莎
【2月8日早上10時更新】莎莎表示，今日（2月8日）於指定24間分店發售日本製 elleair成人口罩（7片裝，59.9元），早上10時30分派籌，憑籌號可於當日到獲籌之分店購買。每間分店貨量200件、派籌200個，每人憑籌號限購1件。
指定分店地址：http://bit.ly/373j2w5
莎莎Facebook：按此
HKTV mall
【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。
網址 : https://bit.ly/2tAdCuQ
2月8日（六）晚上7時
尺碼 : L成人 (17.5cm x 9cm)
數量 : 6000盒
HKTV mall Facebook：按此
OK便利店
【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。
以下20間指定分店各有1000個名額，以派籌形式進行，額滿即止。
香港區
香港康山花園第一座地下H1及H2
筲箕灣愛東商場地下14號舖
香港華富商業中心7號地下
.九龍區
黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖
將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號
馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖
觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖
紅磡家維邨家義樓店號3及4號
深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖
九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)
旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖
.新界區
荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖
沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖
上水彩園邨彩華樓301-2號
屯門蝴蝶村熟食市場13-16號
元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖
元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖
大埔運頭塘邨商場1號店
青衣村一期停車場大廈地下6號.
離島區
長洲海傍街34-5號地下及閣樓
OK便利店Facebook：按此
萬寜
【2月7日早上11時27分更新】萬寜於網站表示，今日（2月7日）開始，會在指定分店出售手術口罩，每人限購10個或1盒（包括不同尺寸）；各分店會在開店營業前30分鐘派籌，口罩每日售完即止。
各區指定分店位置：按此
萬寧Facebook：按此
日本城
【2月7日早上10時15分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達香港機場，會於以下5間分店派籌發售（每間約600盒），每人限買一盒。
Neo Health 50個裝3層口罩（共約3000盒）
開售時間：今日（2月7日）即時
地點：指定5間日本城分店
德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪
牛池灣彩雲(I)邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪
西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓
東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪
天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖
日本城Facebook：按此
ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店
【截至2月6日晚上7時更新】ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，明日（2月7日）會再分上下午兩個時段派共650個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證。
排隊地點：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁
第一階段：300個籌
時間：上午8時30分排隊，上午9時派籌，上午9時30分發售
第二階段： 350個籌
時間：下午3時30分排隊，下午4時派籌，下午4時30分發售
ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此
阿布泰國生活百貨
【2月6日晚上7時更新】阿布泰國生活百貨表示，「指定人士優先購買口罩網上登記平台」只會開放到今晚（2月6日）晚上11時59分，網址：http://bit.ly/2uaDJZF。
接受優先登記購買人士包括醫院管理局前線醫務人員及工作人員、機組/地勤、持有機場禁區証/CMC人員、深圳灣及港珠澳邊境管制站紀律部隊人員（即海關丶入境丶衛生署等）、消防處救護員、孕婦。
其他公眾人士可繼續留意阿布泰國生活百貨Facebook。
阿布泰國生活百貨Facebook：按此
（資料圖片）
屈臣氏
屈臣氏早前指出，新到港口罩會盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣（www.watsons.com.hk），每人限購一盒，有消息會再即時公布。
屈臣氏Facebook：按此
（資料圖片）
福進國際控股
福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。
籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。
福進國際控股Facebook：按此
（黃金棋攝）
實惠
實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。
實惠Facebook：按此
AEON
AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。
AEON Facebook：按此
一田百貨
一田百貨未有新消息，但早前表示2月初有口罩送抵分店發售，但貨量有限，每人限售2包。
一田百貨Facebook：按此
123 by Ella
123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁
123 by Ella Facebook：按此