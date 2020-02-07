武漢肺炎買口罩（2月7日）卓悅日本城派籌　HKTVmall下午返貨

武漢肺炎疫情觸發口罩搶購，HK01為大家整理HKTV Mall、一田百貨、屈臣氏、卓悅和莎莎等各大商店口罩供貨最新資訊，定時更新。

【截至2月7日早上10時15分】

卓悅

【2月7日早上10時15分更新】卓悅指，今日會有2款日本Bitoway三層構造不織布口罩出售，45元一盒，每人限買1盒，早上（2月7日）11時派籌，貨到即售。

日本Bitoway三層構造不織布口罩30個（成人用）：

【指定分店】

北角匯三期G3號舖（共580盒）

荃灣大河道10號登發大廈地下（共580盒）

尖沙咀海防道45號（共580盒）

日本Bitoway三層構造不織布口罩30個（女士/小面用）：

【指定分店】

銅鑼灣渣甸坊5號（共580盒）

尖沙咀中港城地下2-3號舖（共580盒）

卓悅Facebook：按此

日本城

【2月7日早上10時15分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達香港機場，會於以下5間分店派籌發售（每間約600盒），每人限買一盒。

Neo Health 50個裝3層口罩（共約3000盒）

開售時間：今日（2月7日）即時

地點：指定5間日本城分店

德輔道西426-428B號業昌大廈地下12及12B號鋪

牛池灣彩雲(I)邨彩雲商場第三期3樓B302號鋪

西貢親民街18/32號錦華樓E號舖地下及閣樓

東涌東堤灣畔二期地下14及15號鋪

天水圍天澤邨天澤商場1樓112E號舖

日本城Facebook：按此

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店

【截至2月6日晚上7時更新】ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，明日（2月7日）會再分上下午兩個時段派共650個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證。

排隊地點：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

第一階段：300個籌

時間：上午8時30分排隊，上午9時派籌，上午9時30分發售

第二階段： 350個籌

時間：下午3時30分排隊，下午4時派籌，下午4時30分發售

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此

阿布泰國生活百貨

【2月6日晚上7時更新】阿布泰國生活百貨表示，「指定人士優先購買口罩網上登記平台」只會開放到今晚（2月6日）晚上11時59分，網址：http://bit.ly/2uaDJZF。

接受優先登記購買人士包括醫院管理局前線醫務人員及工作人員、機組/地勤、持有機場禁區証/CMC人員、深圳灣及港珠澳邊境管制站紀律部隊人員（即海關丶入境丶衛生署等）、消防處救護員、孕婦。

其他公眾人士可繼續留意阿布泰國生活百貨Facebook。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

（資料圖片）

HKTV mall

（2月5日晚上7時更新）HKTV mall表示與理的合作，將會連續三日不同時段推售合共24000盒口罩，65元購入30個ASTM Level 3、獨立包裝口罩。

2月5日下午7時（尺碼 : XS 小童 12cm x 7cm／9000盒／已售罄）2月7日下午4時（尺碼 : M 中童 14.5cm x 9cm／9000盒／按此連結）

2月8日下午4時（尺碼 : L 成人 17.5cm x 9cm／6000盒／按此連結）

（商戶陸續恢復營運後，會根據各自貨源、貨量、物流安排等因素，個別在自己商店上貨，呼籲耐心等候各商戶供應。）

HKTV mall Facebook：按此

（資料圖片）

屈臣氏

屈臣氏早前指出，新到港口罩會盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣（www.watsons.com.hk），每人限購一盒，有消息會再即時公布。

屈臣氏Facebook：按此

（資料圖片）

福進國際控股

福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。

籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。

福進國際控股Facebook：按此

（黃金棋攝）

萬寧

萬寧表示，正向全球供應商搜購各類防護產品，相關防護產品會在店內收銀櫃枱出售。

萬寧Facebook：按此

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

sasa莎莎

莎莎表示，今天所有售賣口罩的籌號已全數派出，毋須再於分店外排隊輪候，而已領取籌號的人，請於今日內到領籌之分店購買口罩。

莎莎表示，會繼續努力爭取貨源，並以合理價錢發售，呼籲繼續留意莎莎Facebook專頁。

莎莎Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

一田百貨

一田百貨未有新消息，但早前表示2月初有口罩送抵分店發售，但貨量有限，每人限售2包。

一田百貨Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此