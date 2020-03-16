肺炎口罩（3月16日）HK MASK網上預購　卓悅賣口罩抗疫套裝

數碼生活
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每日更新最新口罩購買情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。

卓悅

【3月16日下午2時更新】卓悅快閃出售阿根廷口罩抗疫套裝，包括阿根廷ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩25個、daymellow免洗消毒啫喱 50ml 2支，120元一套，每人每日限買一套，全線分店發售。

(卓悅）

卓悅

【3月16日中午12時05分】卓悅快閃於4間指定分店出售日本幼童口罩抗疫套裝，299元一套，每人每日限買一套。

包括：

日本ERA MASK 99 三層式防護口罩(幼童用) 60個

Au Fairy除菌濕紙巾(花香/無味) 30片

TOWA AG銀離子消毒殺菌搓手液 25ml

Coreana CLEAN & FRESH 酒精搓手液 60ml

日本獅王麵包超人兒童牙膏(草莓味/蜜瓜味) 40g

(隨機任何一款)

【4間指定分店】

旺角中心一期地下GSA號舖 (120套)

元朗青山公路81號地下 (120套)

荃灣大河道10號登發大廈地下 (120套)

葵涌廣場地下23A舖 (94套)

HK MASK

【3月16日早上9時更新】香港大學化學系博士K Kwong鄺士山早前研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」，支援計劃的社企「裳樂匯坊」宣布今日（3月16日）早上可以預購。

「裳樂匯坊」預購詳情：

1.男裝(尺寸大碼)口罩套裝(一套2件)，限量2000套，售價$150

2.女裝(尺寸中碼)口罩套裝(一套2件)，限量2000套 ，售價$150

3.nanofiber 濾心，30張，一個月份量， 成人尺寸，限量5000套，售價$70 (其中$10是包裝費用)

預購流程：

星期一3/16日上午11點會開放預售

1.網上填表(google form)申請，先到先得

2.同日晚上7時截止/超過9000人都會截

3.裳樂匯坊收集所有申請後，將於3月18日之前於網上公布成功訂購者名單(先到先得) ，同時向成功訂購者發出電郵(3月19到21)，內附線上付款連結

4.成功購入者付款後 (3月21到27日)，會順序寄出

5. 預計發貨日期:3月尾開始

每人限買口罩套裝及濾芯各一套。

卓悅

【3月15日下午1時】卓悅快閃口罩抗疫套裝，包括烏克蘭 BUK FFP2 帶空氣閥式口罩及其他防疫用品。

1.烏克蘭 BUK FFP2 帶空氣閥式口罩 1個

2.DERMASCO CLEAN & FRESH 殺菌酒精搓手液 50ml

【＄29.9/套】(每人每日限買一套)

2間指定分店

10間指定分店

-旺角中心一期地下GSA號舖-銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下-荃灣大河道10號登發大廈地下-葵涌廣場地下23A舖
-尖沙咀彌敦道68號地下
-尖沙咀海防道45號地下
-旺角弼街69號地下
-旺角西洋菜街南13號好望角大廈地下
-旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
-佐敦道23號新寶廣場地下

【3月15日上午11時】卓悅快閃日本DAISO防霧口罩7個裝，及其他防疫用品套裝。

包括：

1.日本DAISO防霧口罩(眼鏡專用防霧氣) 7個

2.daymellow 免洗消毒啫喱 50ml

3.ZENO兩用黑棉棒200支 x 2件

【＄99/套】(每人每日限買一套)

2間指定分店

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下 (96套)銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下 (96套)

卓悅Facebook（按此

Zenon Cafe

【3月15日上午11時】中環Zenon Cafe將於3月15日下午4時至5時30分，於Zenon Cafe店外派抗疫福袋，包括5個外科醫療口罩、消毒搓手啫喱、消毒濕紙巾及個人保健品，合共400份。

Zenon Cage IG（按此

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

Hero's Friday

【3月14日上午11時更新】今日Hero's Friday荔枝角店免費派300份口罩，長者，長期病患等人仕為優先。

日期：14/3/2020 星期六時間：下午4時開始直至派完地點：Hero's Friday 荔枝角店對象：長者，長期病患等人仕為優先。名額：300份

派發流程:

下午3:45分開始登記

請預先準備長者卡或身份證作登記(只登記首4位數字包括英文字母)。

下午4:00開始派發

口罩為醫用級非獨立包裝款，以密實袋包好，一包10個。

每位登記人仕限取乙份

Hero's Friday Facebook（按此

友和YOHO

【3月13日晚上6時更新】友和YOHO於網上售賣Hustorm KF94專業口罩（5個裝），每包29元，將於今晚9時20分開賣。

（友和YOHO）

荃灣友信日韓藥粧

【3月13日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧賣可手洗重複使用日本兒童棉紗口罩2個，10元1包。

地址：荃灣眾安街47號地舖

卓悅

【3月13日下午1時05分】卓悅快閃限購阿根廷ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩（25個），68元1包，每人每日限買1包。

卓悅門市地址：按此

(上水新豐路及沙頭角分店除外)

（卓悅）

卓悅

【3月13日早上11時更新】卓悅推出VIP會員以優惠價購買抗疫套裝。

抗疫套裝M2：($99/套)

YOKOI (SUN MILLION)高密度三層PM2.5防護口罩10片

Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml (瑞士製) 1支

PAX MOLY 濟洲蜂蜜舒緩啫喱300g (韓國製) 1件

【指定分店】

銅鑼灣渣甸坊5號

旺角西洋菜街南13號

抗疫優惠套裝N2 ($99/套)

HOGY 醫療級4層防護口罩 (日本製) 3片裝 2件

DAYMELLOW 免洗消毒啫喱 50ml (韓國製) 1支

Adin 熊果素美白淡斑面膜 (韓國製) 2片

【指定分店】

旺角西洋菜街南13號

旺角西洋菜街南59號

荃灣大河道10號登發大廈地下

葵涌廣場地下23A號舖

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日本城

【3月13日早上11時更新】日本城發售抗疫優惠組合套裝，於5間分店派籌發售（每間400套）。

開售時間：即時

抗疫優惠組合套裝，包括：

三層不織布口罩1包15個裝 (女士/小童size)

西班牙EYA消毒搓手液30ml 1支

每套$69.9(共2,000套）🔸

1.香港堅尼地城卑路乍街82號地下7號舖

2.九龍旺角運動場道5號地下及閣樓

3.九龍城賈炳達道128號九龍城廣場1樓111-112舖

4.新界沙田沙田第一城置富第一城樂薈地下G21, G105及G107舖

5.新界元朗安寧路38號世宙5座地下35舖

SASA莎莎

【3月13日早上10時45分更新】SASA網站下午1時再賣防疫產品及口罩。

日本Fitty 絲柔口罩7個裝(女士及兒童口14.5cm x 9cm）

售價：HK$29.9/包（不可與VIP優惠同時使用）

*每人限購2包，售完即止

韓國製ACE小童防疫帽（橙色/黑色/粉紅色）

售價：HK$99/件

AQ BIO多功能滅菌配方 230ml

售價：HK$280/件

COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼

售價：HK$268/件

*每人限購1件，售完即止

德仁中西大藥房

【3月12日下午1時更新】德仁中西大藥房將於今日（3月12日）下午3時發售成人口罩（50個獨立包裝，3層獨立包裝，產地：青島），60元一盒，在Facebook留言排隊攞籌，名額120個。

參與方法：按此

CRCare 華潤堂

【3月12日中午12時40分更新】華潤堂推出130元Green Card會員尊享抗疫套裝，在指定42間分店發售。

抗疫套裝：

iimono成人口罩50個裝1盒

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支

Elleair除菌濕紙巾100片1件

華潤堂指定分店發售:按此

SASA莎莎

【3月12日中午12時30分】SASA防疫組合（KF94口罩、消毒搓手液、護目鏡返貨，全線莎莎分店均有出售。

消毒搓手液防疫組合：

韓國ATEX KF94成人口罩(5個裝) X 1包

Primagel Plus消毒搓手液50ml X 2支

售價：$128/套，每人限購2套

BE SAFE 護目鏡 (黑色 / 藍色)

售價：$49/副

卓悅

【3月12日早上11時更新】卓悅推出VIP會員以優惠價購買抗疫優惠套裝。

抗疫優惠套裝（$89/套）

EVERGREEN KF94 四層高防護口罩 （韓國製造） 3個

Sanitelle 消毒酒精搓手液250 ml （俄羅斯製）1支

詳情：按此

SASA莎莎

【3月11日晚上6時更新】SASA指，Perfetta成人口罩再度返貨，268元一盒（50個），每人限購1盒，於指定分店發售。

領華旅遊社

【3月11日下午1時更新】領華旅遊社有4000個名額可以換領口罩，對象為65歲或以上長者，每人可獲得5個口罩，共20,000個口罩。

登記網址:按此

換領日期：3月12至15 日

換領門市：

旺角好景商業中心2202室

灣仔道125號國泰88商場2樓 S38

荃立方商場1樓F28號舖

元朗嘉城廣場地下G028號舖

大埔同秀坊16號後A舖

牛頭角道300-302號裕民中心一樓裕民薈178號舖

營業時間: 上午10時至晚上7時

Sasa莎莎

【3月11日早上11時15分更新】SASA表示，防疫產品及口罩將於今日（3月11日）下午一時正式於莎莎網發售，而中午12時30分至下午1時為停站準備時間，並非提前排隊，提醒要下午1時準時登陸莎莎網。

莎莎網站口罩發售：按此（一時正口罩及口罩套裝正式推出）

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即將發售：

DR.C日本製銀離子+5濃度4層防霧口罩（3個裝，16*9cm）

售價：HK$48/包（不可與VIP優惠同時使用）

*是次將發售800件，每人限購2件，售完即止。

ACE N99 日本製高級口罩（5枚裝，9.5cm*17.5cm）

售價： HK$99/包（不可與VIP優惠同時使用）

*是次將發售750包，每人限購1包，售完即止。

SAFE HANDLER小童防護眼鏡（1件）

售價：HK$49

PYRAMEX防護眼鏡(細碼)（1件）

售價：HK$49

口罩工廠Mask factory

【3月11日早上10時50分更新】Mask factory口罩工廠今日（3月11日）下午5時正式開售口罩，20元一盒（20個，平均1元1個），每人限購一盒，3月開始發貨。

購買方法：按此

捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司

【3月11日早上10時50分更新】捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司今日（3月11日）中午派1000個泰國製3M醫療專用口罩，名額200個（每人一份，5個口罩）。

派籌時間：中午12時

派發時間：下午1時

地點：火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈地下J室

實惠

【3月10日下午5時50分更新】實惠將於今晚（3月10日）晚上6時在指定門市及網店發售「日本製HOGY醫療級4層口罩3片裝」（$39），每人限買3包

【指定分店】

實惠分店：元朗、銅鑼灣、北角、MegaBox、青衣、沙田、葵芳（每間150包，每人限買3包）

旺角創興（120包，每人限買3包）

SECO by Pricerite分店：馬鞍山新港城、 將軍澳popcorn（每間90包，每人限買3包）

保信慈善基金

【3月10日下午5時45分更新】保信慈善基金將於周四（3月12日）早上9時30分透過THE GULU App派2000個籌，憑籌號可以到分店換領Vital Medic口罩10個裝，同日上午11時至下午5時半前換領。

地址：香港筲箕灣道212-214號禮林大廈地下2A

HK01香港01

香港01在市場上找到200盒德國口罩供會員兌換，只要8,100「01積分」加上$120即可兌換。

兌換教學：按此

CRCare 華潤堂

【3月10日早上11時45分更新】華潤堂於56間指定分店賣抗疫套裝，$130一套，包括日本直送iimono成人口罩50個裝1盒、私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、日本直送Elleair除菌濕紙巾32片1件，每人限購一套。

華潤堂發售分店：按此

masHker本土好罩

【3月10日早上10時45分更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」今午（3月10日）1時會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃。

預售方法+注意位：按此

↓↓↓↓購買流程（點下圖放大）↓↓↓↓

SASA莎莎

【3月10日早上10時45分更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。

SASA網店提前註冊及免運費方法：按此

莎莎網站口罩發售：按此（一時正口罩及口罩套裝正式推出）

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即將發售項目：

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝（16.5cm x 9cm）

售價：$29.9/包（不可與VIP優惠同時使用）

*是次將發售1800件，每人限購2件

Sa Sa抗疫心意包 A，包括：

韓國Atex KF94口罩 X 5片

意大利PRIMAGEL PLUS免沖消毒搓手液 50ml X 2件

韓國ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 10片X 2件：

售價： HK$142/套（不可與VIP優惠同時使用）

*是次將發售800套，每人限購1套

日本TOAMIT隨身空氣除菌器（1件）

售價：HK$49

韓國MASU環保口罩儲存袋（130MMX158MM）

售價：HK$45

LIFE日本制桶裝除菌濕紙巾150枚 +補充裝150枚入

售價： HK$69.9

卓悅

【3月9日下午5時50分更新】卓悅10款防疫產品快閃大減價。

plu殺菌酒精免洗搓手液 30ml

22元/2支（原價$15/支）

MARCHEN LAB免洗消毒搓手液500ml

58元/支（原價$68/支）

BND殺菌免洗搓手液 500ml

58元/支（原價$68/支）

Shiseido 藥用除菌洗手液 250ml

27元/支，50元/2支（原價$32/支）

YUHANROX 抗菌無酒精消毒濕紙巾 20片

25元/2包（原價$15/包）

Unicharm MAMYPOKO 抗菌濕紙巾 18片

17元/包，30元/2包（原價$19/包）

PAPER TECH 酒精消毒濕紙巾 20片

16元/包，28元/2包（原價$18/包）

INKL 70%酒精搓手液 500ml

68元/支（原價$75/支）

BD碧迪 70%酒精棉片 100片

55元/盒（原價$68/盒）

Lion Kirei Kirei 除菌酒精濕紙巾 10片

9.9元/包（原價$12/包)

卓悅上水新豐路及沙頭角分店除外。

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masHker本土好罩

【3月9日下午4時更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」明日（3月10日）會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃，今晚（3月9日）公布詳情。

SASA莎莎

【3月9日下午4時更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。

SASA網店提前註冊及免運費方法：按此

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Suning 蘇寧

【3月9日更新】Suning蘇寧網店最近返了大量抗疫用品，包括日本N99口罩、消毒濕紙巾及滴露等。而花王漂白水將會在3月10日補貨上架；滴露酒精搓手液及殺菌濕紙巾50片裝都會快將補貨上架。

↓↓↓Suning 蘇寧網店現有的抗疫產品↓↓↓

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↓↓↓Suning 蘇寧網店購買流程、快速落單及免運費心得（點圖放大解說）↓↓↓

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Suning 蘇寧Facebook：按此

Youduud

【3月9日早上11時更新】「同路孵化器」透過Youduud免費派發1萬個口罩予醫護人員，「預先登記醫護專屬口罩蛋」活動今日（3月9日）會正式開放，詳情可瀏覽Youduud Facebook。

卓悅

【3月9日早上11時更新】卓悅表示，全線分店今日（3月9日）不設排隊派籌安排，但供應商會不時有小量口罩供應至各分店，請到分店查詢及選購。

一田百貨

【3月8日早上9時30分更新】一田百貨四間分店（屯門／新蒲崗／大埔／北角）發售三次元口罩，每店名額不同，每人限購3包／盒，每盒49.9-99.9元。

屯門/新蒲崗店名額約560

大埔店名額各約520

北角店名額各約500

一田百貨Facebook：按此

OUTBACK

【3月8日早上9時更新】Outback將會於3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共20,000個口罩幫助有需要人仕。口罩派發詳情：

3月8日

時間：上午十一時正地點：愉景新城分店（荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖）

時間：下午五時正地點：銅鑼灣廣場一期分店 （銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖）

* 每間分店各有5,000個口罩。* 每人限領取1包口罩，每包合共5個口罩。* 口罩數量有限，先到先得，送完即止。

OUTBACK Facebook（按此

Colourmix卡萊美

【3月7日中午12時30分更新】Colourmix卡萊美指定分店有韓國KF94口罩。[新增42間換購分店]

【韓國HANSONG CLEANCARE KF94口罩】

凡購買任何產品滿$380(折實價)，可以換購價$65/ 5片]換購，加送PLU免洗抗菌搓手液30ml一件（價值$15）。

指定分店：按此

【3月6日下午5時50分更新】卡萊美賣消毒搓手液，2件再9折，4件再85折，包括ZETTA抗菌搓手液500/700/1000ml、PLU免洗抗菌搓手液30/100/240ml、W.DRESSROOM抗菌香氛噴霧30ml，以及DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧30ml。

SASA莎莎

【3月6日下午1時更新】SASA再賣澳洲製消毒噴霧、韓國製搓手液及西班牙酒精棉片。

澳洲製SINICARE抗菌消毒噴霧 25ml

售價：$48/支

澳洲製SINICARE抗菌消毒液200ml

售價：$78/支

韓國製WellDerma 酒精除菌搓手液2ml (100片獨立包裝)

售價：$48/盒，$80/2盒

西班牙Limoncol 70%酒精棉片 大片裝(20片裝)

售價：$20/20片

Dream Hub 好夢工場

【3月6日早上10時更新】Dream Hub好夢工場將在尖沙咀免費派10,000個口罩，每20個一包，今早（3月6日）11時接受登記，登記連結將於Facebook公布。

(Dream Hub 好夢工場)

CRCare 華潤堂

【3月6日早上10時更新】華潤堂再售兩款抗疫套裝，分別有KF94口罩、酒精殺菌消毒噴霧、抗菌洗手液及酒精搓手液，套裝將於指定分店以7️5️元發售，每人限購一套。

抗疫套裝A

Product Lab KF94口罩大碼2個

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支

Asepso檸檬抗菌洗手液250毫升1支

指定40間華潤堂分店發售：按此

抗疫套裝B

Product Lab KF94口罩大碼2個

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支

Lifebuoy酒精搓手液50毫升1支

指定26間華潤堂分店發售：按此

Hong Kong Hardware Supplier LTD香港裝飾材料有限公司

【3月5日晚上6時10分更新】香港裝飾材料有限公司明日（3月6日）分兩次在旺角派共10,000個口罩，可憑籌號領取一包5個口罩，每人限取籌號一個。

詳情如下：

日期: 3月6日（星期五）

時間:上午10時派籌，上午10時30分派發／下午3時派籌，下午3時30分派發

派發地址: 旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

可憑籌號領取一包5個口罩, 每人限取籌號一個。以排隊先到先得形式派發, 派完即止。

（Hong Kong Hardware Supplier LTD）

SASA莎莎

【3月5日晚上6時更新】SASA於北角分店推出300套防疫套裝，包括Fitty 白元PM2.5柔滑口罩(7個裝) X 1包、意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支、威威消毒水1000ml X 1支，以及Pure Ones消毒濕紙巾(80片裝) X 1包，每套98元，低於六折發售。

日本城

【3月5日下午5時20分更新】日本城「J Fun」APP再推出口罩攞籌服務，毋須排隊，今次特選4間分店。

產品：Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [成人] 獨立包裝

售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨店舖：4 間指定日本城分店 (佐敦 / 荃灣 / 火炭 / 銅鑼灣)

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時

荃灣/火炭/銅鑼灣分店各有400 張籌; 佐敦分店有480張籌

日本城App使用方法：按此

（日本城）

Youduud

【3月5日下午3時更新】手機App Youduud舉行「預先登記」口罩蛋活，今晚（3月5日）8時截止。

活動詳情：按此

數量：1,000隻「口罩蛋」(共50,000個口罩)

TITOS 秘魯3層成人醫護耳戴式口罩

$150/1盒（50個）

取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心

取貨時間：2020年3月6日下午4時至晚上8時

資訊科技界立法會議員莫乃光

【3月5日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。

網上登記：

日期：3月5日（星期四）

時間：下午1時

名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）

對象：現職IT人（資料齊全者優先）

口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

日本城

【3月5日早上11時更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝（2）鋁毯 (1件)（3）雨衣 (1件)（4）即棄廁所 (2個)（5）即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法：按此

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

SASA莎莎

【3月4日中午12時45分更新】SASA出售法國酒精紙、韓國製消毒搓手液及濕紙巾。

法國Ront Production歐洲製70％酒精紙(100片裝)

售價：$48/盒

韓國製JMsolution抗菌免沖洗搓手液500ml

售價：$38/支

韓國製Nuri Care消毒濕紙巾（10片裝）

售價：$9/包, $15/2包

萬寧

【3月4日早上9時50分更新】萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，明日（3月5日）早上分3個時段進行，成功攞籌的顧客必須於即日晚上8時前到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。

售價：65元／盒（30個）

派籌日期：2020年3月5日（星期四）

派籌時間：早上9時30分／9時45分／10時（參考附圖）

取貨店舖：15間指定萬寧分店

取貨時間： 3月5日晚上8時前

每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌）

大航假期

利用大航假期專用App，指定時間在App內取得免費口罩籌號，合共28萬個。第二輪3月4日下午1時開始登記，成功取籌可在選擇的分店取得5個口罩。（第一輪已取得口罩的用戶，不能在第二輪取得籌號）

派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm產地：哥倫比亞（獨立包裝）

換領門市地址:

1. 屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:002. 觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:003. 灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:004. 香港仔分行 (自置物業) 舊大街兆群商場UG18號舖 營業時間 : 10:00-19:005. 旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:006. 元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
7. 沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
8. 大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
9. 柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪 營業時間 : 10:00-19:00
10. 荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

↓↓↓用App取籌方法（點下圖放大解說）↓↓↓

+3
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大航假期Facebook（按此

日本城

【3月4日更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝（2）鋁毯 (1件)（3）雨衣 (1件)（4）即棄廁所 (2個)（5）即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法：按此

Hong Kong Hardware Supplier LTD

【3月3日中午12時20分更新】Hong Kong Hardware Supplier LTD將於下午派發5000個口罩，每人憑籌號領取一包5個口罩。

派發詳情：

日期:：3月3日（星期二）

時間：下午 3時派籌，下午3時30分派發

地點: 灣仔駱克道285號高華大廈地下（港鐡灣仔站A1出口，步行約6分鐘）

Hong Kong Hardware Supplier LTD周五會再派兩輪口罩。

日期: 3月6日（星期五）

時間：上午10時派籌，上午10時30分派發

地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

日期：3月6日（星期五）

時間：下午3時派籌，下午 3時30分派發

地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

（Hong Kong Hardware Supplier LTD）

資訊科技界立法會議員莫乃光

【3月3日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。

網上登記：

日期：3月5日（星期四）

時間：下午1時

名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）

對象：現職IT人（資料齊全者優先）

口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

田生集團

【3月3日早上11時更新】田生集團於今日繼續向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個）。

(田生集團)

詳情如下：

派發日期 : 3 月 3 日(二)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 4 日(三)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 5 日(四)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界

名額 : 900 名

ChargeSpot

【3月3日早上11時更新】ChargeSpot從外地搜購到4000個口罩，已將整批口罩分成十個一袋以保鮮袋裝好，周四會聯同北河同行明哥一齊派口罩予區內露宿者。

卓悅

【3月3日下午5時更新】卓悅多款防疫產品返貨發售。

yuner免洗消毒搓手液 100ml

25元/支

yuner免洗消毒洗手噴霧 100ml

25元/支

Sanitelle消毒酒精搓手噴霧 20ml

25元/件

Sanitelle消毒酒精搓手液 250ml

59元/支

NISSIN L.mo手指、皮膚洗淨消毒噴霧 60ml

42元/支

daymellow免洗消毒啫喱 50ml

35元/支

Dettol免洗萬用殺菌消毒噴霧 500ml

48元/支

Soda Mall

【3月3日中午12時30分更新】Soda Mall下午發售「防疫 3️寶」，包括日本品牌成人口罩5個裝（非獨立包裝）2包、日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1 包、韓國OSÈQUE免洗消毒搓手液（50ml）2支，每人限購2套，每套售價 100元。

日期：3️月 3️日

地點：旺角始創中心地下展銷攤位（九龍彌敦道750號）

時間：下午 1️時至晚上9時

（Soda Mall）

田生集團

【3月2日早上11時25分更新】田生集團於今日（3月2日）至3月5日於 黃大仙、土瓜灣、深水埗、大角咀，向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個），每區 900 份。

詳情如下：

派發 4,500 個口罩予 900 名市民

派發日期 : 3 月 2 日(一)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 黃大仙地鐵站 A 出口

名額 : 900 名，先到先得，送完即止!

派發日期 : 3 月 3 日(二)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 4 日(三)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 5 日(四)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界

名額 : 900 名

鄰住買 Neigbuy

【3月2日早上9時45分更新】「鄰住買」出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩。

口罩發售日期及開售時間：

時段一：

3月第1個星期（2/3至6/3 ），下午6點正

時段二：

3月第2個星期一（9/3），下午6點正

3月第2個星期二（10/3），下午6點正

每日限量發售900件，每戶口限購5件

一田

【3月1日上午8時更新】新一批口罩到，今次會在一田（荃灣/元朗/將軍澳/西環店），1/3早上開店時發售。由於數量有限，每店約有600個名額，每人限購4包/盒。每店發售口罩款式有點不同，每包/盒為3/7/10個裝，價格$19.9-$39。

發售日期：今早開店（2月26日）發售地點：荃灣/元朗/將軍澳/西環店發售時間：開店即售發售名額：每店各600名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。每人限購4包/盒

SASA莎莎

【2月29日中午12時更新】SASA再賣Perfetta成人口罩、韓國製🇰消毒濕紙巾。

Perfetta 成人口罩 (50個裝)

售價：$268/盒、每人限購1盒

韓國製RICO 99.9%消毒濕紙巾(50片裝）

售價：$39/包

↓↓↓地址於下圖解說（點下圖放大）↓↓↓

Sasa 莎莎 Facebook（按此

小黑糖

2月29（六）及3月1（日）下午4點到小黑糖門外，派發籌號俾合資格人士，每人可拎10個口罩（每日名額100名，憑籌獲派*）

*活動安排：

－地址：尖沙咀宏生大廈D1－在小黑糖門口排隊，並等待點人數－️16:00開始安排派100張籌號－17:00憑籌入店內領取口罩10個－非獨立包裝，敬請自備袋/信封放置－打尖、不守秩序及滋事人士都不獲派籌

參與要求：

－只限香港人參加－100個籌號，每日1000個口罩，派完即止－領取時需要出示香港身分證作核實，但不會收集個人資料－️每人只可領取一次

小黑糖Facebook（按此

L'Azur

【2月28日下午1時40分更新】賣歐洲進口產品的食品及日用品店L'Azur，從越南採購到一批共17,500口罩，為免香港人捱貴口罩，決定免費送出予55歲或以上有需要人士，每人限登記及領取一份（20個）。

詳情：

登記時間：星期六（2月29日）中午12時開始（登記連結明日在Facebook發布）

L'Azur提醒，登記後要帶身份證（代領者請帶身份證副本或出示手機相片），以及一個乾淨密實袋，在指定日期到選取的分店拿口罩。

荃灣分店（領取日期：3月3至9日)

地址: 荃灣大河道98號如心廣場二期一樓113號舖

時間: 中午12時至晚上9時

將軍澳分店（領取日期：3月3至5日）

地址: 將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下2號舖

時間: 早上10時至晚上9時

↓↓↓　L'Azur登記教學　↓↓↓

Medisource Supply (Asia) Co Ltd 普康(亞洲)醫療儀器有限公司

【2月27日下午1時15分更新】普康(亞洲)醫療儀器有限公司表示，將提供現貨180盒中童口罩（50片裝）在網上認購，可50元認購一盒，而公司扣除成本開支後，會把收益捐款往慈善團體。

活動結束時間：2020年3月1日23時59分（時間或會調整，請留意公司公布）

結果公布時間：2020年3月4日中午12時

認購方式：按此

認購形式：

1. Like普康(亞洲)醫療儀器有限公司專頁

2. SHARE此活動帖子到自己Facebook，並將該帖子設為公開

3. 同時在活動帖子留下一句以#「守護孩童；齊心防疫」為題，為所有人加油的句子

符合以上條件者，會選出最具創意留言。

- 頭10名最有創意的得獎者將免費獲得一盒中童口罩

- 其餘得獎者能夠以港幣50元認購一盒50個的中童口罩（扣除成本開支，把收益直接捐款往慈善團體）

士多Ztore

【2月27日下午1時更新】Ztore出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，每訂單限購10個）。

日本城

【2月28日早上10時45分更新】日本城4間分店試行J Fun APP口罩攞籌，

毋須排隊，可在家中先取籌號再到店購買口罩。

產品：Fitty三層不織布口罩(7片裝) [女士/兒童] 獨立包裝

售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包

派籌時間：2月28日下午1時30分開始

取貨店舖：4間指定日本城分店 (上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔)，每間指定分店各有480張籌

取貨時間：2月29日下午1時至晚上8時

日本城App使用方法：按此

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Angel Beauty Bar

【2月28日早上9時45分更新】Angel Beauty Bar免費派發2,000片口罩予60歲以上持有香港身份證長者。

活動詳情：

日期：2020年2月28日（星期五）

派發數量：口罩4片一包，共500包，每人限取1包

派發時間：中午12時開始派籌

地點: 九龍花園街205C-E號地下C及D舖

SASA莎莎

【2月27日下午6時10分】SASA韓國酒精消毒搓手液及地板清潔劑再返貨。

韓國製ENZYSEPT 酒精消毒搓手液400ml

售價：$98/支

Hygiene & Nature 地板清潔劑(清香/檸檬/白花香味) 20ml

售價：$12/包

買4送1

阿布泰國生活百貨

【2月27日下午4時30分更新】阿布泰國生活百貨派10000萬個口罩予18歲以下大專生丶中學生及所有DSE應屆考生，只要持有有效本地學生證，在網上填寫表格登記就可以免費領取一份口罩（每份10片），名額1000個，今晚（2月27日）晚上11時59分截止；登記如果超額登記，將會以先到先得形式送出。

登記免費領取口罩表格：按此

SASA莎莎

【2月26日晚上6時45分更新】SASA殺菌濕紙巾、酒精搓手液、抗菌洗手液返貨。

Dettol蘆薈酒精搓手液50ml

售價：$20.9/支，每人限購3支

Dettol殺菌濕紙巾10片

售價：$9.9/包，每人限購3包

韓國MARCHEN LAB. 酒精搓手液500ml

售價：$68/支，每人限購3支

SHISEIDO 日本製資生堂藥用洗手液250ml

售價：$32/支，每人限購3支

華潤堂

【2月26日下午1時45分更新】華潤堂派25,000個口罩予5000位65歲以上長者。

派發詳情：

日期：2月26日（星期三）

時間：下午2時

形式：每位年滿 65歲或以上長者（需出示長者咭或香港身份證）可親身免費領取口罩5個。以下分店各有500個名額，先到先得，送完即止。

港島區

．香港仔中心第四期地下6F號舖

．西營盤正街36號地下

九龍

．油塘大本型二樓234號舖

．慈雲山購物中心四樓405號舖

新界

．將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖

．葵涌石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖

．青衣長發邨長發廣場2樓214A號舖

．元朗朗屏邨朗屏商場1樓L112號舖

．屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖

．上水彩園邨彩園廣場3樓30號舖

Auto Beauty

【2月26日早上9時30分更新】Auto Beauty今日及明日會再派發口罩，每人限取1包，每包10個。

九龍灣店（名額：150個）：

時間：2月26日（星期三）下午3時開始

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖

北角店（名額：700個）：

時間：2月27日（星期四），下午3時開始

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

The Gulu x Aim health optimization + emotional detox services義派口罩

早上10時開始，The Gulu App將會免費取籌派口罩，每張籌號可取得Descarpack外科手術口罩10片裝。成功取籌後，於當天【2月26日】星期三【早上10:00至晚上6:30】換領。共250個籌號，每個用戶最多只限領取 1個籌號，派完即止。

換領地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室

The Gulu Facebook（按此

一田百貨

新一批口罩到，今次會在一田（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店），26/2早上開店時發售。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒（4店合共約10000包手罩）。每店發售口罩款式有點唔同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。

發售日期：今早開店（2月26日）發售地點：大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店發售時間：開店即售（9㸃開店：大埔店／10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店）發售名額：每店各650名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。每人限購4包/盒

一田百貨Facebook：按此

Auto Beauty

【2月25日下午3時15分更新】Auto Beauty表示成功搜羅到10,000個口罩，今日起一連三日派發，每人限取1包，每包10個，首日已於今日下午3時在荔枝角店派發。

九龍灣店（名額：150個）：

時間：2月26日（星期三）下午3時開始

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖

北角店（名額：700個）：

時間：2月27日（星期四），下午3時開始

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

出入易迷你倉

【2月25日早上10時更新】出入易迷你倉成功採購了5000個日本口罩，將於2月29日（星期六）上午10時憑籌免費派發，每份5個，共1000個名額。

日期： 2月29日（星期六）

派籌時間：上午10點

取籌地點：香港仔大道232號城都工業大廈地下

Mask factory口罩工廠

【2月25日早上10時15分更新】Mask factory口罩工廠的口罩即將推出，官網亦即將上線，今日（2月25日）下午3時開始會員登記。

詳情可按此

登記教學：按此

【肺炎口罩】Mask Factory自設工廠今午3時起登記　料最平1元1個

Penthouse Be Hair

【2月25日早上10時25分更新】元朗髮型屋Penthouse Be Hair 今日（2月25日）中午12時免費派250份口罩，每份5個，派發地點是元朗谷亭街4號（恒生銀行櫃員機旁邊）。

SASA莎莎

【2月25日早上9時45分更新】SASA表示，即日至28日不設店舖或網上派籌安排，但供應商會不時會有小量口罩供應至各分店，籲市民到分店查詢。

【2月24日晚上6時15分】SASA防疫用品晚上返貨，於指定分店出售日本製ACE高效防護口罩(5個裝)，每包99元，每人限購１包，以及出售TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml和AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器。

英譽教育

【2月24日下午5時更新】英譽教育將於今晚（2月24日）6時30分派2️0️0️0️個口罩，晚上6時15分派籌。

地點：英譽教育 - 葵涌石籬商場224號

名額：4️0️0️人

每人5個，印尼口罩沒有獨立包裝

卓悅

【2月24日早上10時更新】卓悅5間指定分店再有口罩發售，早上11時15分派籌。

日本ZODIAC三層口罩50個

98元 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒

指定分店

旺角西洋菜街南13號 (共400盒)

北角匯三期G3號舖 (共400盒)

上水廣場5樓511號舖 (共400盒)

藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共400盒)

尖沙咀彌敦道68號 (共400盒)

卓悅

【2月23日上午10時更新】卓悅屯門V City分店限定出售口罩，日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個。

日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個🔸

【$128 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】指定分店：屯門V City地下G10舖 (共360盒)派籌時間：2月23日早上11:15

卓悅Facebook（按此）

鳳城酒家

【2月22日上午11時更新】上環鳳城酒家於2月22日及23日向每日名額600位免費送出一份預先包裝的口罩5個（贈予長者、孕婦、醫護人員），先到先得，送完即止。

派發詳情：

日期：2月22日及23日地點：上環鳳城酒家（上環干諾道西21至24號地下)時間：下午4時正開始免費派發名額：每日600位

鳳城酒家Facebook：按此

專投商學院

【2月22日上午11時更新】2月24日上午專投商學院免費派口罩，名額合共1000位，每人可獲發3個。（65歲長者優先）

名額：1000個，每人獲發3個口罩，限取一次（其中300個名額為65歲長者優先）日期：2020年2月24日 (星期一)時間：上午10時派籌，11時至1時取口罩地點：專投商學院派籌地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場地下（尖東P1出口）取口罩地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場404室

專投商學院Facebook：按此

實惠

【2月22日中午12時更新】實惠將平價發售4300支BioEm防疫噴霧輕便裝20ml，$25一支。全線Pricerite實惠和SECO by Pricerite門市及網店限量發售，今次每一間門市平均都有80-150支。

實惠Facebook：按此

HGC環電

【2月21日下午2時更新】HGC環電（2月22日）向「媽媽們」免費派出10,000個口罩。

詳情如下：

日期：2月22日（星期六）地點：尖沙咀（確實地點明天中午12時30分公布）。時間：中午12時30分對象：媽媽*（派籌時向工作人員講一聲「我係媽媽」，排隊領籌人士需要是女性和16歲或以上）

HGC環電Facebook：按此

泰迎-泰國美食

【2月20日中午12時30分更新】泰迎-泰國美食昨日（2月20日）起一連兩日派12000個口罩（每人5個）、2200包1公斤米（每人1包）和2200支漂白水（每人1支），今日下午3時會有第二輪。

地點：元朗西菁街泰迎

Colourmix 卡萊美

【2月21日中午12時更新】Colourmix 卡萊美下午1時於7間指定分店發售30片盒裝口罩。

白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)

54.9元/盒 (30片裝)

憑籌每人即日限買1盒

派籌時間：下午1時正

指定分店：

香港島

銅鑼灣羅素街18號地下 (共150盒)

九龍

尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共150盒)

尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共100盒)

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共100盒)

紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號舖 (共150盒)

新界

元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 (共100盒)

上水新康街84號地下 (共150盒)

寶倫食品有限公司

【2月21日早上10時30分更新】寶倫食品有限公司表示，紅磡門市於上午11時免費派發約2000個口罩給有需要長者（需年滿65歲）。

派發地點：紅磡寶倫門市 -- 紅磡蕪湖街金輝行地下C舖

數量：每人10個

人數：200個

永安百貨

【2月21日早上10時10分更新】永安百貨表示，韓國製造的Sunna抗菌銅可清洗重用口罩預計於3月初到貨，即日起至2020年2月29日可到彌敦道店登記預購。永安百貨稱，該口罩能清洗100次，清洗100次後還是99%抗菌，一個可用3個月。

預購詳情：

預購價：160元（原價：229元）

到貨日期：預計3月初

每人限購2個，每店數量有限，售完即止。

（永安百貨）

永安百貨Facebook：按此

銀河工程集團

【2月20日晚上9時更新】銀河工程集團明日早上10時30分開始，在大角咀必發道91-93號THE BEDFORD地下免費派發9000個口罩及1125枝酒精搓手液，每人限取一份（8個口罩及1枝酒精搓手液），共1,125個名額。

日本城

【2月20日下午5時45分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達分店，會於7間分店派籌發售（每間360盒或480盒），每籌限買一盒。

開售時間：即時

三層不織布口罩30個裝(成人用)1盒，每盒89元(共2,760盒）

７間指定分店：

香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F (480籌/盒)

香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 (360籌/盒)

九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 (360籌/盒)

九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C,5,5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 (360籌/盒)

九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 (360籌/盒)

新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 (360籌/盒)

新界上水清河邨清河商場7號鋪 (480籌/盒)

日本城Facebook：按此

Built-in Pro

【2月20日下午4時30分更新】Built-in Pro將於周日（23日）早上10時15分免費派口罩5000予65歲或以上長者，每名長者5個口罩，名額1000個。

拎取地址：旺角上海街408號地下

Built-in Pro　Facebook：按此

田生集團

【2月20日中午12時40分更新】田生集團在印尼搜購口罩到港，將向65歲以上長者派發12,000 個口罩，今日至2月22日分批派發。

第一輪已於今早11時半派發

第二輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2月21日（五）上午11時30分

派發地點: 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額:：800名

第三輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2 月 22 日（六）上午11時30分

派發地點：大角咀棕樹街晏架街交界

名額:：800名

SASA莎莎

【2月20日早上11時更新】SASA表示，韓國ATEX KF94及日本ACE N99口罩再度返貨，陸續送抵全線香港分店。

韓國ATEX KF94成人口罩(5個裝)

售價：89元/包，每人限購2包

日本ACE N99規格手術口罩(5個裝)

售價：99元/包，每人限購2包

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

SASA莎莎

【2月20日早上10時30分更新】SASA表示，今日（2月20日）不設店舖或網上派籌安排，但今天供應商會陸續有小量口罩供應至各分店，到貨後會即時在莎莎Facebook專頁 / Instagram通知。

香港中華總商會

【2月20日早上10時15分更新】香港中華總商會今日（2月20日）早上10時30分在香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下派口罩，名額2000個，每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝）。

樓上

【2月20日早上10時更新】樓上表示1元5個口罩活動數量由原本20萬個增加到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼），即係會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）

登記步驟：

於帖文留言指定句子：

會員想要5個口罩？

留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」

會員選擇將口罩留返畀人，而要樓上小小心意？

留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」

非會員想要5個口罩？

留言「同❤抗疫 我要口罩😷」

之後會收到登記網址，進入後請填寫資料及揀門市

成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花，在印花有效期內到門市以1元換購

登記方法：按此

至於入會資格，包括購物滿500元或以上，及購買2件或以上產品。

樓上Facebook：按此

Angel Beauty Bar

【2月19日早上10時20分更新】Angel Beauty Bar藍田及屯門分店有口罩發售，中午12時開始派籌，下午2時發售

3層醫療防護口罩(掛頭式)

20元4/片（每人限買4片）

ABB門市地址:

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（口罩共100包）

九龍啓田商場2樓215舗（掛頭式口罩共200包）

Angel Beauty Bar Facebook：按此

LinkedMarts

【2月19日早上10時15分更新】LinkedMarts今日（2月19日）分3個時段賣3款口罩，全部在21日或22日於葵芳取貨。

【早上 11 時】

越南三層式口罩

2人Group Cheers價錢：27元 /包（10個）

【下午2時】

韓國製成人立體KF 94級別4層口罩

2人Group cheers價錢：75元 /包（5個）

【晚上8時】

越南四層式口罩

2人Group Cheers價錢：30元 /包（10個）

Group Cheers教學：按此

日本城

【2月19日上午10時更新】日本城再有一批口罩抵達分店，即時於5間分店派籌發售（每間約480盒），每籌限買1盒，每盒89元

3層不織布口罩40個裝(獨立包裝)(女性/小面SIZE) （共約2,400盒）

指定分店：

香港香港仔中心5期商場1樓G舖(請從後門樓梯排隊等候派籌)

九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號舖

新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號舖

新界屯門山景邨山景商場107-108號舖

新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號舖

日本城Facebook：按此

士多Ztore

【2月17日下午2時更新】士多Ztore於下午3時在網上發售NASK淨化空氣殺菌口罩（每包5個），每訂單只限買1包。

士多Ztore Facebook：按此

屯門歐冠2月16日派中童口罩（400套）

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止

【2月15日晚上10時更新】SASA莎莎 手機App派籌（18000套口罩 89間分店開賣）

今日2月16日將會利用The Gulu App派購買口罩籌，今次莎莎成功採購約18000包日本Fitty口罩（$24.6 1包7個／女士兒童size），於莎莎全線89間分店發售！為方便大家，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求讓大家更有效地領取口罩籌！

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

莎莎Facebook：按此

Colourmix 卡萊美

【2月15日11時15分更新】Colourmix 卡萊美FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝）再返貨，35元一包，下午1時派籌，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix卡萊美Facebook：按此

荃灣友信日韓藥粧

【2月14日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧免費送出100盒日本Seiwa-pro三層獨立包裝口罩（每盒20個），只限殘疾人士，下午3時以手機App THE GULU取籌。

荃灣友信日韓藥粧表示，歡迎屋企人或朋友代殘疾人士領取（領取時需出示正本殘疾證明）。

荃灣友信日韓藥粧Facebook：按此

屈臣氏

【2月14日早上11時更新】屈臣氏於中午12時推出「口罩網上輪候系統」，登記後一旦有口罩發售，就會收到通知，愈早登記，機會愈大。

登記教學及４大須知：按此

【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩　教你點登記　做錯隨時DQ

屈臣氏Facebook：按此

AbouThai 阿布泰國生活百貨

【晚上6時45分更新】阿布泰國生活百貨表示，晚上7時會在青衣城分店出售200盒口罩（共10,000片），以「快閃青衣同心抗疫」。

阿布泰國生活百貨指出，由於貨量不多，又希望多些人可以受惠，決定安排同事拆盒散賣，每人限買10片，每片1元。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

萬寧

【2月13日早上10時45分更新】萬寧今日（2月13日）會在指定分店出售手術口罩，部份其餘非指定分店亦有極少貨量出售，每人最多購入10個（散件裝）或最多1盒（10個或以上）。

萬寧在各分店開店營業前45分鐘派籌，口罩每日售完即止。

指定分店：按此

萬寧Facebook：按此

HKTV mall

【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。

HKTV mall Facebook：按此

OK便利店

【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。

OK便利店Facebook：按此

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此

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