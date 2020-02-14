肺炎買口罩（2月14日）SASA賣日本N99口罩　荃灣小店派予殘疾人士

每日更新最新口罩購買情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。

荃灣友信日韓藥粧

【2月14日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧免費送出100盒日本Seiwa-pro三層獨立包裝口罩（每盒20個），只限殘疾人士，下午3時以手機App THE GULU取籌。

荃灣友信日韓藥粧表示，歡迎屋企人或朋友代殘疾人士領取（領取時需出示正本殘疾證明）。

(荃灣友信日韓藥粧)

荃灣友信日韓藥粧Facebook：按此

Colourmix 卡萊美

【2月14日下午1時更新】Colourmix卡萊美將於7間分店發售FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝)，每包35元，下午2時派籌，憑籌每人即日限買2包

FITTY口罩 - Colourmix指定分店：

香港島

1. 銅鑼灣羅素街18號地下 (共600包)

2. 銅鑼灣駱克道523號地下 (共600包)

九龍

1. 旺角西洋菜南街67號地下 (600包)

2. 尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (600包)

新界

1. 元朗青山公路(大馬路)157號地下 (600包)

2. 元朗青山公路142-148號國華大廈地下C號舖 (600包)

3. 上水新康街84號地下 (600包)

【FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩】

-有效過濾99% PM2.5懸浮微粒及花粉，通過BFE、VFE、PFE測試。

(Colourmix卡萊美)

Colourmix卡萊美Facebook：按此

SASA莎莎

【2月14日下午1時更新】莎莎表示日本ACE N99規格手術口罩（標準）5個裝返貨，每包99元，全線分店發售，不設派籌，先到先得售完即止。

不過德福分店日本ACE N99規格手術口罩已售罄。

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

莎莎Facebook：按此

屈臣氏

【2月14日早上11時更新】屈臣氏於中午12時推出「口罩網上輪候系統」，登記後一旦有口罩發售，就會收到通知，愈早登記，機會愈大。

登記教學及４大須知：按此

【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩 教你點登記 做錯隨時DQ

2月14日12：22分更新 記者成功排頭輪登記，可點下圖放大睇登記流程

屈臣氏Facebook：按此

卓悅

【2月14日早上10時15分更新】卓悅今早（2月14日）賣L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩（女士用）50個，89元 / 盒，上午11時15分派籌，一人一籌，每籌限買1盒。

【指定分店】

銅鑼灣渣甸坊5號 (共420盒)

尖沙咀重慶大廈地下 (共420盒)

荃灣大河道10號登發大廈地下 (共360盒)

卓悅Facebook：按此

（卓悅）

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

AbouThai 阿布泰國生活百貨

【晚上6時45分更新】阿布泰國生活百貨表示，晚上7時會在青衣城分店出售200盒口罩（共10,000片），以「快閃青衣同心抗疫」。

阿布泰國生活百貨指出，由於貨量不多，又希望多些人可以受惠，決定安排同事拆盒散賣，每人限買10片，每片1元。

(阿布泰國生活百貨)

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

LinkedMarts

【2月13日下午4時更新】LinkedMarts表示，將最後庫存500包越南四層式口罩全數推出，今晚8時開售，2月16日派貨。

發售詳情：

日期：2月13日

時間：晚上8時正

2人Group Cheers價錢：30元/包（10個)，每個帳戶限買一包

LinkedMarts Facebook：按此

（LinkedMarts）

Youduud

【下午2時30分更新】手機app Youduud表示，會在平台上發售口罩，名額800個，下午3時起派籌，分3輪隨機上載到Youduud app。

口罩資料：

GreetMed 成人醫護3層耳戴式口罩

50片/盒(非獨立包裝)

價錢：80元/盒 (50片)

取貨地區：九龍灣

取貨時間：2月14日 15:30至20:30

Youduud指，每人每月只限兌換一隻「口罩蛋」（購買口罩的籌號，兌換30天後重新計算），須先登記成Youduud會員。

Youduud Facebook：按此

萬寧

【2月13日早上10時45分更新】萬寧今日（2月13日）會在指定分店出售手術口罩，部份其餘非指定分店亦有極少貨量出售，每人最多購入10個（散件裝）或最多1盒（10個或以上）。

萬寧在各分店開店營業前45分鐘派籌，口罩每日售完即止。

指定分店：按此

萬寧Facebook：按此

日本城

【2月13日早上10時更新】日本城表示，再有一批口罩抵達分店，會於4間分店派籌發售（每間約360盒）。

開售時間：即時

地點：指定4間日本城分店（每籌限買一盒。）

三層不織布口罩60個裝（女性/小面SIZE）1盒（共約1,440盒）

1.香港銅鑼灣駱克道476號地下及1樓舖

2.九龍尖沙咀柯士甸道110號地下

3.九龍長沙灣荔枝角道863號泓景匯商場1樓13A及13B號舖

4.新界將軍澳天晉滙2期1樓123號舖

日本城Facebook：按此

Soda Mall

【2月13日早上10時更15分更新】Soda Mall指由於狂風暴雨及黃色暴雨警告生效，為顧及顧客安全，提早上午10時30分派籌。

【2月13日早上10時更新】Soda Mall今天（2月13日）出售12500個日本品牌 Face Mask口罩（2500包），中午12時派500個籌，每籌只限購買5包口罩（每包有5個），每包12元。

地點：Soda Mall 精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海。東岸地下）

Soda Mall Facebook：按此

（Soda Mall）

Club Like

【2月12日晚上6時15分更新】網購平台Club Like表示，將會有1000盒藍鷹牌兒童口罩在2月14日（周五）返貨及於當日早上11點上架，Club Like會員限定，每個帳戶限購一盒。

（Club Like Facebook）

Club Like Facebook：按此

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

Angel Beauty Bar

【2月12日早上10時更新】Angel Beauty Bar今日（2月12日）會發售韓國製造高質4層KF94口罩和波蘭直送3層醫療防護口罩，又說全線分店今天起試行網上登記，毋須到分店門外排隊。Facebook網上登記由早上8時開始，中午12時發售（只需憑網上登記個人資料）。

韓國製造高質4層KF94口罩：29元/1個

*旺角店共約1000個

登記連結：https://forms.gle/2TiaQbyVBfkASTch7

*元朗店共約1000個

登記連結：https://forms.gle/hiAtQQrTC5pNpR5h9

*藍田店共約1000個

登記連結：https://forms.gle/6edzZ8BcyUGEzNaX6

*屯門店共約1000個

登記連結：https://forms.gle/a5THNyDdpRJrbjLj6

波蘭直送3層醫療防護口罩：$20 4/片1包（每人限買4片）

屯門分店早上11時開始派籌（共約125包）

ABB門市地址:

九龍花園街205C-E號地下C及D鋪

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖

新界元朗青山公路169號地下

九龍啓田商場2樓215舗

Angel Beauty Bar Facebook：按此

宣道會海濱堂

【2月11日早上11時30分更新】位於荃灣海濱花園的宣道會海濱堂表示，今日（2月11日）下午會派發8400個口罩，每位取得籌號的市民可獲發一包10個口罩。

詳情如下：

對象：醫護人員優先獲贈（需出示工作證）、缺乏口罩人士（請不要剝奪有需要人士獲贈機會）

日期：2月11日

派籌時間：下午2時

派籌次序：1.醫護人員 2.其他需要者

派籌地點：荃灣海濱花園怡康街1-7號133舖地下

派口罩時間：下午3時

建達太陽能

【2月11日早上10時15分更新】建達太陽能表示，從土耳其採購到100,000個合規格口罩，第一批剛到港，將會分3階段免費派發。

第一階段：

預留5,000個口罩優先送給舊有客戶，舊客戶只需pm inbox留下登記電話號碼和姓名，職員核對資料後會安排交收事宜。每個舊客戶都會獲發10個口罩。

第二階段：15,000個口罩

將於元朗錦田路展銷廳免費派發，每人8個，先到先得派完即止。

日期：2月11日

時間：下午1時派籌

地點：新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）

P.S. 須出示香港身份證明文件

第三階段：（待定）

餘下口罩於短期內到港，將會用流動形式於各區派發，詳情待公布。

P.S. 須出示香港身份證明文件，65歲以上長者優先。

建達太陽能Facebook：按此

HGC環球全域電訊

【2月10日下午1時更新】HGC環球全域電訊表示，成功從外地搜羅到50,000個口罩，將陸續抵港，預計第一批10,000個口罩會在今日（2月10日）免費派出，詳情如下：

日期：2月10日（星期一）

口罩類別：印尼Sensi3層耳掛式手術口罩（成人適用）；95% BFE；95%阻隔0.3um微粒

派籌時間：下午1時30分

派口罩時間：下午2時

地點：旺角砵蘭街234號

派發細則：每位可獲1包（內有10個口罩），合共1000個名額

HGC環球全域電訊又說，預留了一批口罩在另一日派予長者，正計劃往後派發方式，呼籲留意Facebook公布。

HGC環球全域電訊Facebook：按此

（HGC Facebook）

銀河工程集團

【2月10日早上10時30分更新】銀河工程集團表示，今日（2月10日）下午1時30分開始在大角咀免費派發10,000個口罩，每人限取5個，共2,000個名額；若排隊人龍過長，會派發2,000個籌號。

銀河工程集團Facebook：按此

(銀河工程集團Facebook)

HKTV mall

【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。

網址 : https://bit.ly/2tAdCuQ

2月8日（六）晚上7時

尺碼 : L成人 (17.5cm x 9cm)

數量 : 6000盒

網址 :https://bit.ly/371URxQ

HKTV mall Facebook：按此

OK便利店

【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。

以下20間指定分店各有1000個名額，以派籌形式進行，額滿即止。

香港區

香港康山花園第一座地下H1及H2

筲箕灣愛東商場地下14號舖

香港華富商業中心7號地下

.九龍區

黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖

將軍澳欣明苑停車場大廈地下1號

馬頭角新馬頭街38號翔龍灣廣場地下G06舖

觀塘牛頭角道239號觀塘花園大廈喜鵲樓地下239號舖

紅磡家維邨家義樓店號3及4號

深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G04號舖

九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)

旺角西海泓道富榮花園地下32-33號舖

.新界區

荃灣青山道185-187號荃勝大廈地下A2舖

沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場地下2號舖

上水彩園邨彩華樓301-2號

屯門蝴蝶村熟食市場13-16號

元朗朗屏邨鏡屏樓M009號舖

元朗天水圍天耀廣場LG1樓LG12號舖

大埔運頭塘邨商場1號店

青衣村一期停車場大廈地下6號.

離島區

長洲海傍街34-5號地下及閣樓

OK便利店Facebook：按此

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店

【截至2月6日晚上7時更新】ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，明日（2月7日）會再分上下午兩個時段派共650個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證。

排隊地點：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

第一階段：300個籌

時間：上午8時30分排隊，上午9時派籌，上午9時30分發售

第二階段： 350個籌

時間：下午3時30分排隊，下午4時派籌，下午4時30分發售

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此

福進國際控股

福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。

籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。

福進國際控股Facebook：按此

（黃金棋攝）

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

一田百貨

一田百貨未有新消息，但早前表示2月初有口罩送抵分店發售，但貨量有限，每人限售2包。

一田百貨Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此