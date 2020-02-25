肺炎買口罩（2月26日）The Gulu App免費派　一田百貨近萬套到貨

數碼生活
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每日更新最新口罩購買情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。

The Gulu x Aim health optimization + emotional detox services義派口罩

早上10時開始，The Gulu App將會免費取籌派口罩，每張籌號可取得Descarpack外科手術口罩10片裝。成功取籌後，於當天【2月26日】星期三【早上10:00至晚上6:30】換領。共250個籌號，每個用戶最多只限領取 1個籌號，派完即止。

換領地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室

The Gulu Facebook（按此

一田百貨

新一批口罩到，今次會在一田（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店），26/2早上開店時發售。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒（4店合共約10000包手罩）。每店發售口罩款式有點唔同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。

發售日期：今早開店（2月26日）
發售地點：大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店
發售時間：開店即售（9㸃開店：大埔店／10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店）
發售名額：每店各650名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。
排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。
每人限購4包/盒

一田百貨Facebook：按此

Auto Beauty

【2月25日下午3時15分更新】Auto Beauty表示成功搜羅到10,000個口罩，今日起一連三日派發，每人限取1包，每包10個，首日已於今日下午3時在荔枝角店派發。

九龍灣店（名額：150個）：

時間：2月26日（星期三）下午3時開始

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖

北角店（名額：700個）：

時間：2月27日（星期四），下午3時開始

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

(Auto Beauty)

出入易迷你倉

【2月25日早上10時更新】出入易迷你倉成功採購了5000個日本口罩，將於2月29日（星期六）上午10時憑籌免費派發，每份5個，共1000個名額。

日期： 2月29日（星期六）

派籌時間：上午10點

取籌地點：香港仔大道232號城都工業大廈地下

（出入易迷你倉）

Mask factory口罩工廠

【2月25日早上10時15分更新】Mask factory口罩工廠的口罩即將推出，官網亦即將上線，今日（2月25日）下午3時開始會員登記。

詳情可按此

登記教學：按此

【肺炎口罩】Mask Factory自設工廠今午3時起登記　料最平1元1個

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

Penthouse Be Hair

【2月25日早上10時25分更新】元朗髮型屋Penthouse Be Hair 今日（2月25日）中午12時免費派250份口罩，每份5個，派發地點是元朗谷亭街4號（恒生銀行櫃員機旁邊）。

SASA莎莎

【2月25日早上9時45分更新】SASA表示，即日至28日不設店舖或網上派籌安排，但供應商會不時會有小量口罩供應至各分店，籲市民到分店查詢。

【2月24日晚上6時15分】SASA防疫用品晚上返貨，於指定分店出售日本製ACE高效防護口罩(5個裝)，每包99元，每人限購１包，以及出售TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml和AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器。

英譽教育

【2月24日下午5時更新】英譽教育將於今晚（2月24日）6時30分派2️0️0️0️個口罩，晚上6時15分派籌。

地點：英譽教育 - 葵涌石籬商場224號

名額：4️0️0️人

每人5個，印尼口罩沒有獨立包裝

(英譽教育)

卓悅

【2月24日早上10時更新】卓悅5間指定分店再有口罩發售，早上11時15分派籌。

日本ZODIAC三層口罩50個

98元 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒

指定分店

旺角西洋菜街南13號 (共400盒)

北角匯三期G3號舖 (共400盒)

上水廣場5樓511號舖 (共400盒)

藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共400盒)

尖沙咀彌敦道68號 (共400盒)

（卓悅）

大航假期

2月23日起利用大航假期專用App，指定時間在App內取得免費口罩籌號，合共28萬個。第一輪2月23日下午1時開始登記，成功取籌可在選擇的分店取得5個口罩。

派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm
產地：哥倫比亞（獨立包裝）

換領門市地址:

屯門分行 華都商場地下45號鋪
荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪
沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪
旺角分行 好景商業大厦22樓2219室
觀塘分行 裕民中心裕民薈1樓號142鋪
灣仔分行 國泰88商場2樓S05室

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大航假期Facebook（按此

卓悅

【2月23日上午10時更新】卓悅屯門V City分店限定出售口罩，日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個。

日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個🔸

【$128 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】
指定分店：屯門V City地下G10舖 (共360盒)
派籌時間：2月23日早上11:15

卓悅Facebook（按此）

鳳城酒家

【2月22日上午11時更新】上環鳳城酒家於2月22日及23日向每日名額600位免費送出一份預先包裝的口罩5個（贈予長者、孕婦、醫護人員），先到先得，送完即止。

派發詳情：

日期：2月22日及23日
地點：上環鳳城酒家（上環干諾道西21至24號地下)
時間：下午4時正開始免費派發
名額：每日600位

鳳城酒家Facebook：按此

專投商學院

【2月22日上午11時更新】2月24日上午專投商學院免費派口罩，名額合共1000位，每人可獲發3個。（65歲長者優先）

名額：1000個，每人獲發3個口罩，限取一次（其中300個名額為65歲長者優先）
日期：2020年2月24日 (星期一)
時間：上午10時派籌，11時至1時取口罩
地點：專投商學院
派籌地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場地下（尖東P1出口）
取口罩地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場404室

專投商學院Facebook：按此

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

實惠

【2月22日中午12時更新】實惠將平價發售4300支BioEm防疫噴霧輕便裝20ml，$25一支。全線Pricerite實惠和SECO by Pricerite門市及網店限量發售，今次每一間門市平均都有80-150支。

實惠Facebook：按此

HGC環電

【2月21日下午2時更新】HGC環電（2月22日）向「媽媽們」免費派出10,000個口罩。

詳情如下：

日期：2月22日（星期六）
地點：尖沙咀（確實地點明天中午12時30分公布）。
時間：中午12時30分
對象：媽媽*（派籌時向工作人員講一聲「我係媽媽」，排隊領籌人士需要是女性和16歲或以上）

HGC環電Facebook：按此

泰迎-泰國美食

【2月20日中午12時30分更新】泰迎-泰國美食昨日（2月20日）起一連兩日派12000個口罩（每人5個）、2200包1公斤米（每人1包）和2200支漂白水（每人1支），今日下午3時會有第二輪。

地點：元朗西菁街泰迎

Colourmix 卡萊美

【2月21日中午12時更新】Colourmix 卡萊美下午1時於7間指定分店發售30片盒裝口罩。

白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)

54.9元/盒 (30片裝)

憑籌每人即日限買1盒

派籌時間：下午1時正

指定分店：

香港島

銅鑼灣羅素街18號地下 (共150盒)

九龍

尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共150盒)

尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共100盒)

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共100盒)

紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號舖 (共150盒)

新界

元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 (共100盒)

上水新康街84號地下 (共150盒)

（Colourmix 卡萊美）

sasa莎莎

【2月21日早上10時45分更新】sasa有1款成人口罩及2款小童口罩陸續送抵全線分店。

白元PM 2.5女性口罩（7個裝）

售價：19.9元/包，人限購1包

白元PM 2.5小童口罩（30個裝）

售價：54.9元/盒，每人限購1盒

Skater MY MELODY兒童口罩（10個裝）

售價：32元/包，每人限購1包

寶倫食品有限公司

【2月21日早上10時30分更新】寶倫食品有限公司表示，紅磡門市於上午11時免費派發約2000個口罩給有需要長者（需年滿65歲）。

派發地點：紅磡寶倫門市 -- 紅磡蕪湖街金輝行地下C舖

數量：每人10個

人數：200個

（寶倫食品有限公司）

永安百貨

【2月21日早上10時10分更新】永安百貨表示，韓國製造的Sunna抗菌銅可清洗重用口罩預計於3月初到貨，即日起至2020年2月29日可到彌敦道店登記預購。永安百貨稱，該口罩能清洗100次，清洗100次後還是99%抗菌，一個可用3個月。

預購詳情：

預購價：160元（原價：229元）

到貨日期：預計3月初

每人限購2個，每店數量有限，售完即止。

（永安百貨）

永安百貨Facebook：按此

銀河工程集團

【2月20日晚上9時更新】銀河工程集團明日早上10時30分開始，在大角咀必發道91-93號THE BEDFORD地下免費派發9000個口罩及1125枝酒精搓手液，每人限取一份（8個口罩及1枝酒精搓手液），共1,125個名額。

日本城

【2月20日下午5時45分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達分店，會於7間分店派籌發售（每間360盒或480盒），每籌限買一盒。

開售時間：即時

三層不織布口罩30個裝(成人用)1盒，每盒89元(共2,760盒）

７間指定分店：

香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F (480籌/盒)

香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 (360籌/盒)

九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 (360籌/盒)

九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C,5,5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 (360籌/盒)

九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 (360籌/盒)

新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 (360籌/盒)

新界上水清河邨清河商場7號鋪 (480籌/盒)

日本城Facebook：按此

Built-in Pro

【2月20日下午4時30分更新】Built-in Pro將於周日（23日）早上10時15分免費派口罩5000予65歲或以上長者，每名長者5個口罩，名額1000個。

拎取地址：旺角上海街408號地下

Built-in Pro　Facebook：按此

田生集團

【2月20日中午12時40分更新】田生集團在印尼搜購口罩到港，將向65歲以上長者派發12,000 個口罩，今日至2月22日分批派發。

第一輪已於今早11時半派發

第二輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2月21日（五）上午11時30分

派發地點: 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額:：800名

第三輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2 月 22 日（六）上午11時30分

派發地點：大角咀棕樹街晏架街交界

名額:：800名

SASA莎莎

【2月20日早上11時更新】SASA表示，韓國ATEX KF94及日本ACE N99口罩再度返貨，陸續送抵全線香港分店。

韓國ATEX KF94成人口罩(5個裝)

售價：89元/包，每人限購2包

日本ACE N99規格手術口罩(5個裝)

售價：99元/包，每人限購2包

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

SASA莎莎

【2月20日早上10時30分更新】SASA表示，今日（2月20日）不設店舖或網上派籌安排，但今天供應商會陸續有小量口罩供應至各分店，到貨後會即時在莎莎Facebook專頁 / Instagram通知。

香港中華總商會

【2月20日早上10時15分更新】香港中華總商會今日（2月20日）早上10時30分在香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下派口罩，名額2000個，每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝）。

樓上

【2月20日早上10時更新】樓上表示1元5個口罩活動數量由原本20萬個增加到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼），即係會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）

登記步驟：

於帖文留言指定句子：

會員想要5個口罩？

留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」

會員選擇將口罩留返畀人，而要樓上小小心意？

留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」

非會員想要5個口罩？

留言「同❤抗疫 我要口罩😷」

之後會收到登記網址，進入後請填寫資料及揀門市

成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花，在印花有效期內到門市以1元換購

登記方法：按此

至於入會資格，包括購物滿500元或以上，及購買2件或以上產品。

樓上Facebook：按此

卓悅

【2月19日下午4時15分更新】卓悅網下午再快閃賣口罩。

DAIEI 三層不織布PM2.5女士小顏口罩30個

$89/ 盒，每人每款只可限購一件(共2000盒)

卓悅

【2月19日中午12時32分更新】卓悅表示，今日（2月19日）下午「卓悅購物網」有2000盒日本口罩、消毒啫喱等發售。

Angel Beauty Bar

【2月19日早上10時20分更新】Angel Beauty Bar藍田及屯門分店有口罩發售，中午12時開始派籌，下午2時發售

3層醫療防護口罩(掛頭式)

20元4/片（每人限買4片）

ABB門市地址:

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（口罩共100包）

九龍啓田商場2樓215舗（掛頭式口罩共200包）

Angel Beauty Bar Facebook：按此

LinkedMarts

【2月19日早上10時15分更新】LinkedMarts今日（2月19日）分3個時段賣3款口罩，全部在21日或22日於葵芳取貨。

【早上 11 時】

越南三層式口罩

2人Group Cheers價錢：27元 /包（10個）

【下午2時】

韓國製成人立體KF 94級別4層口罩

2人Group cheers價錢：75元 /包（5個）

【晚上8時】

越南四層式口罩

2人Group Cheers價錢：30元 /包（10個）

Group Cheers教學：按此

日本城

【2月19日上午10時更新】日本城再有一批口罩抵達分店，即時於5間分店派籌發售（每間約480盒），每籌限買1盒，每盒89元

3層不織布口罩40個裝(獨立包裝)(女性/小面SIZE) （共約2,400盒）

指定分店：

香港香港仔中心5期商場1樓G舖(請從後門樓梯排隊等候派籌)

九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號舖

新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號舖

新界屯門山景邨山景商場107-108號舖

新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號舖

日本城Facebook：按此

Youduud

【2月18日早上10時10分更新】手機App Youduud今日（2月18日）有「口罩蛋」兌換籌號活動，分晚上6時、7時、8時、9時四輪上載到youduud app，數量400隻「口罩蛋」（共20,000個口罩）

Youduud Facebook：按此

Suning 蘇寧

【2月17日下午5時45分更新】Suning蘇寧表示，今日（2月17日）開售的3M成人口罩經已售罄，明日（2月18日）約下午5時30分會開售3M Nexcare醫用兒童口罩（實際開售時間或因上架情況有所延誤），13元一包，每人限購一包，每包５個。

↓↓↓Suning 蘇寧網店購買流程、快速落單及免運費心得（點圖放大解說）↓↓↓

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Suning 蘇寧Facebook：按此

領航地產 Vanguard Realty

【2月17日下午2時10分更新】領航地產聯同駿璽家族、萬昇建築及星滙物業，下午免費派發印尼外科醫療三層口罩（DISPOSABLE SURGICAL MASK 3ply）2500個及韓國天然抑菌劑500支。

獲派發者只可以選擇其一：

1. 印尼外科醫療三層口罩（1包5個，數量500 包）

2. 韓國天然抑菌劑1支（數量500支）

日期： 2月17日

時間：下午3時30分

地點：西灣河港鐵站A出口外面

屆時會派發1000個籌，優先派發300個籌號予長者

士多Ztore

【2月17日下午2時更新】士多Ztore於下午3時在網上發售NASK淨化空氣殺菌口罩（每包5個），每訂單只限買1包。

士多Ztore Facebook：按此

賓德汽車服務

【2月17日早上9時45分更新】賓德汽車服務明日（2月18日）免費派發6500個成人口罩，其中1500個（10個1包，共150包）交由北區區議會羅庭德主席安排上門派發給有需要長者，5000個（10個1包，共500包）於賓德汽車服務驗車中心工場旁派發，詳情如下：

派發地址：粉嶺安居街15號友昌中心地下

日期：2月18日（星期二）

派籌時間：早上8時30分

派發時間：早上9時30分

名額：500個，每人憑籌獲派成人口罩10個（1包），派完即止。

【2月17日 中午12時開賣】Suning 蘇寧網店 3M口罩 13元5個、「滴露清潔用品」開售

Suning 蘇寧網店將會有3M口罩（1包5個）以及滴露消毒藥水、地板清潔劑、萬用消毒噴劑、濕紙巾、潔手液同埋沐浴露等產品再補貨，預計中午12時開賣（實際開賣時間或因上架情況有所延誤）。

網店按此

*預先登入、填好送貨資料，落單更快！
*每款產品每人限買一件，產品數量有限，售完即止。

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【2月17日 早上10點登記】再生會派4000個口罩予基層及長者（500套）

『永輝物流』公司執行董事捐出5,000個口罩，部份會捐贈予『關愛病患基金會』及『香港視障視全人士協會』，餘下大約 4,000 個則會贈送給基層長者及長期病患者等有需要人士。只需致電或 WhatsApp 再生會留下個人資料，即可把口罩郵寄給有需要人士。

登記日期﹕2020年2月17日 (星期一) 上午10時正開始
對象：65 歲以上長者、長期病患者及有需要人士
名額：500 名 (每位可獲贈 8 個口罩)
登記方法﹕致電或 WhatsApp 5446 7672 提供姓名、電話、地址及相關符合資格的證明，再生會職員會盡快聯絡登記者並寄上口罩 (每人限取一次，名額有限，派完即止)

2月19日 G2 Beauty Group時尚美容集團送口罩及大米（已登記完畢）

【2月16日晚更新 已登記滿額】G2 Beauty Group 時尚美容集團表示，捐出口罩2500個及大米500包予香港65歲以上500位長者。

發放時間：2020年2月19日下午2時30分開始
發放地點：將軍澳新都城中心1期商場地下G10-G12舖
派發方法：長者需預先打電話預留口罩，或到香港分店登記
受惠人士：65歲以上長者（需提供姓名，電話及長者卡號碼或身份證號碼）

電話：66209671 / 66209186 / 66209603 /66203488

G2 Beauty Group 時尚美容集團Facebook：按此

【2月16日中午1時30分更新】卓悅

卓悅今午（2月16日）雖沒有口罩返貨，但在指定店鋪返了其他消毒用品，如消毒藥水、酒精抹手液等。

韓國Medilox-s天然消毒液(30秒殺滅99.9%細菌) 500ml
【$225/支，每人限買2支】

日本PRO SHARE眼罩 25個裝
【$750/盒，每人限買1盒】

韓國DM. Cell多功能消毒噴霧(殺菌99.9%) 100ml
【$68/支，每人限買2支】

Lifebuoy衛健 柔敏呵護酒精搓手液(殺菌99.9%) 50ml
【$14/支，每人限買2支】

樂信酒精搓手液 30ml
【$10/支，每人限買2支】

Rhino-Strong 犀牛牌衣物家居消毒液(殺菌99.9%) 2300ml
【$78/支，每人限買1支】

Rhino-Strong 犀牛牌免洗消毒啫喱(大支裝) 300ml
【$48/支，每人限買1支】

【指定分店】銅鑼灣駱克道535號
佐敦道23號新寶廣場地下
旺角西洋菜街南13號
藍田匯景廣場3樓L3-1號舖
葵涌廣場地下23A號舖
荃灣大河道10號登發大廈地下
屯門V City地下G10舖
元朗青山公路81號
上水廣場5樓511號舖＊以上產品2月17日及2月18日在其他分店陸續返貨

卓悅Facebook：按此

【2月16日中午12時更新】盾牌開倉售賣10000盒口罩（已經排到去上水，籌近派滿，不要再前往）

日期：2020年2月16日（星期日）
時間：早上9時開始-晚上12點
對象：只限香港市民
形式：排隊派籌，先到先得（10000張籌）
＊必須出示香港身分證才獲得派籌
地點：粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心3樓
貨品：盾牌成人/幼童/兒童/活性碳（50個獨立包裝口罩）

開倉售價：

1.盾牌 🛡成人獨立包裝口罩
HK$150/盒/50個

2.盾牌 🛡成人活性碳獨立包裝口罩
HK$200/盒/50個

3.盾牌 🛡兒童5-12歲
145x90mm 獨立包裝口罩HK$150/盒/50個

4.盾牌🛡幼童0-5歲
120x70mm 獨立包裝口罩HK$150/盒/50個

【2月16日更新】裕華網店每日限量賣印尼口罩！
（2月16日起暫停銷售）

【2月16日中午更新】裕華網店因網站瀏覽量大大超出預期，導致系統故障，令購買過程出現問題，所以只能決定暫停口罩銷售。

何時會再開售？或會否改其他方式開售？有待官方公布。

裕華網店最近搵來了印尼Diapro口罩，更取得BFE、PFE及VFE 99％認證，算是安全可靠，每日下午3時準時於其網店發售。最重要是今次一盒50個只賣$69，正是全球未炒時的正常「良心售價」。

購買心得（按此）

屯門歐冠2月16日派中童口罩（400套）

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止

【2月15日晚上10時更新】SASA莎莎 手機App派籌（18000套口罩 89間分店開賣）

今日2月16日將會利用The Gulu App派購買口罩籌，今次莎莎成功採購約18000包日本Fitty口罩（$24.6 1包7個／女士兒童size），於莎莎全線89間分店發售！為方便大家，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求讓大家更有效地領取口罩籌！

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

莎莎Facebook：按此

Colourmix 卡萊美

【2月15日11時15分更新】Colourmix 卡萊美FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝）再返貨，35元一包，下午1時派籌，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix卡萊美Facebook：按此

葵涌皇家體育會免費派1000個口罩

皇家體育會將於2月15日星期六派發1000個口罩，為香港人打打氣

小時光 scoool

【2月14日下午3時45分更新】小時光 scoool明日（2月15日）免費派發10,000個口罩予學生（須出示有效學生證，中學或以上，全制或兼讀），下午2時派籌，下午3時派發。

地址：觀塘興業街18號美興工業大廈A座1樓C室

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自由夾

【2月14日下午3時30分更新】自由夾將於今晚（2月14日）免費派發5000個普通三層外科口罩予香港居民及「老友記」，晚上6時派籌，晚上7時派發，每人只限一次，每次一包（3個裝）

地址：荃灣西樓角道170-184號荃灣華都中心商場地下55,56-57號舖

自由夾Facebook：按此

荃灣友信日韓藥粧

【2月14日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧免費送出100盒日本Seiwa-pro三層獨立包裝口罩（每盒20個），只限殘疾人士，下午3時以手機App THE GULU取籌。

荃灣友信日韓藥粧表示，歡迎屋企人或朋友代殘疾人士領取（領取時需出示正本殘疾證明）。

荃灣友信日韓藥粧Facebook：按此

屈臣氏

【2月14日早上11時更新】屈臣氏於中午12時推出「口罩網上輪候系統」，登記後一旦有口罩發售，就會收到通知，愈早登記，機會愈大。

登記教學及４大須知：按此

【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩　教你點登記　做錯隨時DQ

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AbouThai 阿布泰國生活百貨

【晚上6時45分更新】阿布泰國生活百貨表示，晚上7時會在青衣城分店出售200盒口罩（共10,000片），以「快閃青衣同心抗疫」。

阿布泰國生活百貨指出，由於貨量不多，又希望多些人可以受惠，決定安排同事拆盒散賣，每人限買10片，每片1元。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

萬寧

【2月13日早上10時45分更新】萬寧今日（2月13日）會在指定分店出售手術口罩，部份其餘非指定分店亦有極少貨量出售，每人最多購入10個（散件裝）或最多1盒（10個或以上）。

萬寧在各分店開店營業前45分鐘派籌，口罩每日售完即止。

指定分店：按此

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Soda Mall

【2月13日早上10時更15分更新】Soda Mall指由於狂風暴雨及黃色暴雨警告生效，為顧及顧客安全，提早上午10時30分派籌。

【2月13日早上10時更新】Soda Mall今天（2月13日）出售12500個日本品牌 Face Mask口罩（2500包），中午12時派500個籌，每籌只限購買5包口罩（每包有5個），每包12元。

地點：Soda Mall 精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海。東岸地下）

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宣道會海濱堂

【2月11日早上11時30分更新】位於荃灣海濱花園的宣道會海濱堂表示，今日（2月11日）下午會派發8400個口罩，每位取得籌號的市民可獲發一包10個口罩。

建達太陽能

【2月11日早上10時15分更新】建達太陽能表示，從土耳其採購到100,000個合規格口罩，第一批剛到港，將會分3階段免費派發。

建達太陽能Facebook：按此

HGC環球全域電訊

【2月10日下午1時更新】HGC環球全域電訊表示，成功從外地搜羅到50,000個口罩，將陸續抵港，預計第一批10,000個口罩會在今日（2月10日）免費派出。

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銀河工程集團

【2月10日早上10時30分更新】銀河工程集團表示，今日（2月10日）下午1時30分開始在大角咀免費派發10,000個口罩，每人限取5個，共2,000個名額；若排隊人龍過長，會派發2,000個籌號。

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HKTV mall

【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。

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OK便利店

【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。

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ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店

【截至2月6日晚上7時更新】ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，明日（2月7日）會再分上下午兩個時段派共650個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證。

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此

福進國際控股

福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。

籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。

福進國際控股Facebook：按此

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

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AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

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123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此

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