肺炎買口罩（3月9日）SASA下午網上發售　「本土好罩」下午起預售

每日更新最新口罩購買情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。
masHker本土好罩
【3月10日早上10時45分更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」今午（3月10日）1時會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃。
預售方法+注意位：按此
↓↓↓↓購買流程（點下圖放大）↓↓↓↓
SASA莎莎
【3月10日早上10時45分更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。
SASA網店提前註冊及免運費方法：按此
卓悅
【3月9日下午5時50分更新】卓悅10款防疫產品快閃大減價。
plu殺菌酒精免洗搓手液 30ml
22元/2支（原價$15/支）
MARCHEN LAB免洗消毒搓手液500ml
58元/支（原價$68/支）
BND殺菌免洗搓手液 500ml
58元/支（原價$68/支）
Shiseido 藥用除菌洗手液 250ml
27元/支，50元/2支（原價$32/支）
YUHANROX 抗菌無酒精消毒濕紙巾 20片
25元/2包（原價$15/包）
Unicharm MAMYPOKO 抗菌濕紙巾 18片
17元/包，30元/2包（原價$19/包）
PAPER TECH 酒精消毒濕紙巾 20片
16元/包，28元/2包（原價$18/包）
INKL 70%酒精搓手液 500ml
68元/支（原價$75/支）
BD碧迪 70%酒精棉片 100片
55元/盒（原價$68/盒）
Lion Kirei Kirei 除菌酒精濕紙巾 10片
9.9元/包（原價$12/包)
卓悅上水新豐路及沙頭角分店除外。
masHker本土好罩
【3月9日下午4時更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」明日（3月10日）會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃，今晚（3月9日）公布詳情。
SASA莎莎
【3月9日下午4時更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。
SASA網店提前註冊及免運費方法：按此
Suning 蘇寧
【3月9日更新】Suning蘇寧網店最近返了大量抗疫用品，包括日本N99口罩、消毒濕紙巾及滴露等。而花王漂白水將會在3月10日補貨上架；滴露酒精搓手液及殺菌濕紙巾50片裝都會快將補貨上架。
↓↓↓Suning 蘇寧網店現有的抗疫產品↓↓↓
↓↓↓Suning 蘇寧網店購買流程、快速落單及免運費心得（點圖放大解說）↓↓↓
Suning 蘇寧Facebook：按此
Youduud
【3月9日早上11時更新】「同路孵化器」透過Youduud免費派發1萬個口罩予醫護人員，「預先登記醫護專屬口罩蛋」活動今日（3月9日）會正式開放，詳情可瀏覽Youduud Facebook。
卓悅
【3月9日早上11時更新】卓悅表示，全線分店今日（3月9日）不設排隊派籌安排，但供應商會不時有小量口罩供應至各分店，請到分店查詢及選購。
一田百貨
【3月8日早上9時30分更新】一田百貨四間分店（屯門／新蒲崗／大埔／北角）發售三次元口罩，每店名額不同，每人限購3包／盒，每盒49.9-99.9元。
屯門/新蒲崗店名額約560
大埔店名額各約520
北角店名額各約500
一田百貨Facebook：按此
OUTBACK
【3月8日早上9時更新】Outback將會於3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共20,000個口罩幫助有需要人仕。口罩派發詳情：
3月8日
時間：上午十一時正
地點：愉景新城分店（荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖）
時間：下午五時正
地點：銅鑼灣廣場一期分店 （銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖）
* 每間分店各有5,000個口罩。
* 每人限領取1包口罩，每包合共5個口罩。
* 口罩數量有限，先到先得，送完即止。
OUTBACK Facebook（按此）
－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－
Colourmix卡萊美
【3月7日中午12時30分更新】Colourmix卡萊美指定分店有韓國KF94口罩。[新增42間換購分店]
【韓國HANSONG CLEANCARE KF94口罩】
凡購買任何產品滿$380(折實價)，可以換購價$65/ 5片]換購，加送PLU免洗抗菌搓手液30ml一件（價值$15）。
指定分店：按此
【3月6日下午5時50分更新】卡萊美賣消毒搓手液，2件再9折，4件再85折，包括ZETTA抗菌搓手液500/700/1000ml、PLU免洗抗菌搓手液30/100/240ml、W.DRESSROOM抗菌香氛噴霧30ml，以及DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧30ml。
SASA莎莎
【3月6日下午1時更新】SASA再賣澳洲製消毒噴霧、韓國製搓手液及西班牙酒精棉片。
澳洲製SINICARE抗菌消毒噴霧 25ml
售價：$48/支
澳洲製SINICARE抗菌消毒液200ml
售價：$78/支
韓國製WellDerma 酒精除菌搓手液2ml (100片獨立包裝)
售價：$48/盒，$80/2盒
西班牙Limoncol 70%酒精棉片 大片裝(20片裝)
售價：$20/20片
Dream Hub 好夢工場
【3月6日早上10時更新】Dream Hub好夢工場將在尖沙咀免費派10,000個口罩，每20個一包，今早（3月6日）11時接受登記，登記連結將於Facebook公布。
(Dream Hub 好夢工場)
CRCare 華潤堂
【3月6日早上10時更新】華潤堂再售兩款抗疫套裝，分別有KF94口罩、酒精殺菌消毒噴霧、抗菌洗手液及酒精搓手液，套裝將於指定分店以7️5️元發售，每人限購一套。
抗疫套裝A
Product Lab KF94口罩大碼2個
私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支
Asepso檸檬抗菌洗手液250毫升1支
指定40間華潤堂分店發售：按此
抗疫套裝B
Product Lab KF94口罩大碼2個
私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支
Lifebuoy酒精搓手液50毫升1支
指定26間華潤堂分店發售：按此
Hong Kong Hardware Supplier LTD香港裝飾材料有限公司
【3月5日晚上6時10分更新】香港裝飾材料有限公司明日（3月6日）分兩次在旺角派共10,000個口罩，可憑籌號領取一包5個口罩，每人限取籌號一個。
詳情如下：
日期: 3月6日（星期五）
時間:上午10時派籌，上午10時30分派發／下午3時派籌，下午3時30分派發
派發地址: 旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）
可憑籌號領取一包5個口罩, 每人限取籌號一個。以排隊先到先得形式派發, 派完即止。
（Hong Kong Hardware Supplier LTD）
SASA莎莎
【3月5日晚上6時更新】SASA於北角分店推出300套防疫套裝，包括Fitty 白元PM2.5柔滑口罩(7個裝) X 1包、意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支、威威消毒水1000ml X 1支，以及Pure Ones消毒濕紙巾(80片裝) X 1包，每套98元，低於六折發售。
日本城
【3月5日下午5時20分更新】日本城「J Fun」APP再推出口罩攞籌服務，毋須排隊，今次特選4間分店。
產品：Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [成人] 獨立包裝
售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包
派籌時間：3月6日中午12時正開始
取貨店舖：4 間指定日本城分店 (佐敦 / 荃灣 / 火炭 / 銅鑼灣)
取貨時間：3月6日下午4時至下午8時
荃灣/火炭/銅鑼灣分店各有400 張籌; 佐敦分店有480張籌
日本城App使用方法：按此
（日本城）
Youduud
【3月5日下午3時更新】手機App Youduud舉行「預先登記」口罩蛋活，今晚（3月5日）8時截止。
活動詳情：按此
數量：1,000隻「口罩蛋」(共50,000個口罩)
TITOS 秘魯3層成人醫護耳戴式口罩
$150/1盒（50個）
取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心
取貨時間：2020年3月6日下午4時至晚上8時
資訊科技界立法會議員莫乃光
【3月5日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。
網上登記：
日期：3月5日（星期四）
時間：下午1時
名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）
對象：現職IT人（資料齊全者優先）
口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）
日本城
【3月5日早上11時更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品
套裝包括:
（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝
（2）鋁毯 (1件)
（3）雨衣 (1件)
（4）即棄廁所 (2個)
（5）即棄廁所膠袋 (2個)
售價:$59.9
貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。
↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓
日本城App使用方法：按此
－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－
SASA莎莎
【3月4日中午12時45分更新】SASA出售法國酒精紙、韓國製消毒搓手液及濕紙巾。
法國Ront Production歐洲製70％酒精紙(100片裝)
售價：$48/盒
韓國製JMsolution抗菌免沖洗搓手液500ml
售價：$38/支
韓國製Nuri Care消毒濕紙巾（10片裝）
售價：$9/包, $15/2包
萬寧
【3月4日早上9時50分更新】萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，明日（3月5日）早上分3個時段進行，成功攞籌的顧客必須於即日晚上8時前到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。
售價：65元／盒（30個）
派籌日期：2020年3月5日（星期四）
派籌時間：早上9時30分／9時45分／10時（參考附圖）
取貨店舖：15間指定萬寧分店
取貨時間： 3月5日晚上8時前
每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌）
大航假期
利用大航假期專用App，指定時間在App內取得免費口罩籌號，合共28萬個。第二輪3月4日下午1時開始登記，成功取籌可在選擇的分店取得5個口罩。（第一輪已取得口罩的用戶，不能在第二輪取得籌號）
派發口罩標準如下：
呎寸：95 x 175mm
產地：哥倫比亞（獨立包裝）
換領門市地址:
1. 屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
2. 觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00
3. 灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00
4. 香港仔分行 (自置物業) 舊大街兆群商場UG18號舖 營業時間 : 10:00-19:00
5. 旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00
6. 元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
7. 沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
8. 大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪 營業時間 : 10:00-19:00
9. 柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪 營業時間 : 10:00-19:00
10. 荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00
↓↓↓用App取籌方法（點下圖放大解說）↓↓↓
大航假期Facebook（按此）
日本城
【3月4日更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品
套裝包括:
（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝
（2）鋁毯 (1件)
（3）雨衣 (1件)
（4）即棄廁所 (2個)
（5）即棄廁所膠袋 (2個)
售價:$59.9
貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。
↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓
日本城App使用方法：按此
Hong Kong Hardware Supplier LTD
【3月3日中午12時20分更新】Hong Kong Hardware Supplier LTD將於下午派發5000個口罩，每人憑籌號領取一包5個口罩。
派發詳情：
日期:：3月3日（星期二）
時間：下午 3時派籌，下午3時30分派發
地點: 灣仔駱克道285號高華大廈地下（港鐡灣仔站A1出口，步行約6分鐘）
Hong Kong Hardware Supplier LTD周五會再派兩輪口罩。
日期: 3月6日（星期五）
時間：上午10時派籌，上午10時30分派發
地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）
日期：3月6日（星期五）
時間：下午3時派籌，下午 3時30分派發
地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）
（Hong Kong Hardware Supplier LTD）
資訊科技界立法會議員莫乃光
【3月3日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。
網上登記：
日期：3月5日（星期四）
時間：下午1時
名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）
對象：現職IT人（資料齊全者優先）
口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）
田生集團
【3月3日早上11時更新】田生集團於今日繼續向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個）。
(田生集團)
詳情如下：
派發日期 : 3 月 3 日(二)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)
名額 : 900 名
派發日期 : 3 月 4 日(三)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)
名額 : 900 名
派發日期 : 3 月 5 日(四)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界
名額 : 900 名
ChargeSpot
【3月3日早上11時更新】ChargeSpot從外地搜購到4000個口罩，已將整批口罩分成十個一袋以保鮮袋裝好，周四會聯同北河同行明哥一齊派口罩予區內露宿者。
卓悅
【3月3日下午5時更新】卓悅多款防疫產品返貨發售。
yuner免洗消毒搓手液 100ml
25元/支
yuner免洗消毒洗手噴霧 100ml
25元/支
Sanitelle消毒酒精搓手噴霧 20ml
25元/件
Sanitelle消毒酒精搓手液 250ml
59元/支
NISSIN L.mo手指、皮膚洗淨消毒噴霧 60ml
42元/支
daymellow免洗消毒啫喱 50ml
35元/支
Dettol免洗萬用殺菌消毒噴霧 500ml
48元/支
Soda Mall
【3月3日中午12時30分更新】Soda Mall下午發售「防疫 3️寶」，包括日本品牌成人口罩5個裝（非獨立包裝）2包、日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1 包、韓國OSÈQUE免洗消毒搓手液（50ml）2支，每人限購2套，每套售價 100元。
日期：3️月 3️日
地點：旺角始創中心地下展銷攤位（九龍彌敦道750號）
時間：下午 1️時至晚上9時
（Soda Mall）
田生集團
【3月2日早上11時25分更新】田生集團於今日（3月2日）至3月5日於 黃大仙、土瓜灣、深水埗、大角咀，向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個），每區 900 份。
詳情如下：
派發 4,500 個口罩予 900 名市民
派發日期 : 3 月 2 日(一)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 黃大仙地鐵站 A 出口
名額 : 900 名，先到先得，送完即止!
派發日期 : 3 月 3 日(二)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)
名額 : 900 名
派發日期 : 3 月 4 日(三)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)
名額 : 900 名
派發日期 : 3 月 5 日(四)
派發時間 : 上午 11:30
派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界
名額 : 900 名
鄰住買 Neigbuy
【3月2日早上9時45分更新】「鄰住買」出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩。
口罩發售日期及開售時間：
時段一：
3月第1個星期（2/3至6/3 ），下午6點正
時段二：
3月第2個星期一（9/3），下午6點正
3月第2個星期二（10/3），下午6點正
每日限量發售900件，每戶口限購5件
一田
【3月1日上午8時更新】新一批口罩到，今次會在一田（荃灣/元朗/將軍澳/西環店），1/3早上開店時發售。由於數量有限，每店約有600個名額，每人限購4包/盒。每店發售口罩款式有點不同，每包/盒為3/7/10個裝，價格$19.9-$39。
發售日期：今早開店（2月26日）
發售地點：荃灣/元朗/將軍澳/西環店
發售時間：開店即售
發售名額：每店各600名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。
排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。
每人限購4包/盒
SASA莎莎
【2月29日中午12時更新】SASA再賣Perfetta成人口罩、韓國製🇰消毒濕紙巾。
Perfetta 成人口罩 (50個裝)
售價：$268/盒、每人限購1盒
韓國製RICO 99.9%消毒濕紙巾(50片裝）
售價：$39/包
↓↓↓地址於下圖解說（點下圖放大）↓↓↓
Sasa 莎莎 Facebook（按此）
小黑糖
2月29（六）及3月1（日）下午4點到小黑糖門外，派發籌號俾合資格人士，每人可拎10個口罩（每日名額100名，憑籌獲派*）
*活動安排：
－地址：尖沙咀宏生大廈D1
－在小黑糖門口排隊，並等待點人數
－️16:00開始安排派100張籌號
－17:00憑籌入店內領取口罩10個
－非獨立包裝，敬請自備袋/信封放置
－打尖、不守秩序及滋事人士都不獲派籌
參與要求：
－只限香港人參加
－100個籌號，每日1000個口罩，派完即止
－領取時需要出示香港身分證作核實，但不會收集個人資料
－️每人只可領取一次
小黑糖Facebook（按此）
L'Azur
【2月28日下午1時40分更新】賣歐洲進口產品的食品及日用品店L'Azur，從越南採購到一批共17,500口罩，為免香港人捱貴口罩，決定免費送出予55歲或以上有需要人士，每人限登記及領取一份（20個）。
詳情：
登記時間：星期六（2月29日）中午12時開始（登記連結明日在Facebook發布）
L'Azur提醒，登記後要帶身份證（代領者請帶身份證副本或出示手機相片），以及一個乾淨密實袋，在指定日期到選取的分店拿口罩。
荃灣分店（領取日期：3月3至9日)
地址: 荃灣大河道98號如心廣場二期一樓113號舖
時間: 中午12時至晚上9時
將軍澳分店（領取日期：3月3至5日）
地址: 將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下2號舖
時間: 早上10時至晚上9時
↓↓↓ L'Azur登記教學 ↓↓↓
Medisource Supply (Asia) Co Ltd 普康(亞洲)醫療儀器有限公司
【2月27日下午1時15分更新】普康(亞洲)醫療儀器有限公司表示，將提供現貨180盒中童口罩（50片裝）在網上認購，可50元認購一盒，而公司扣除成本開支後，會把收益捐款往慈善團體。
活動結束時間：2020年3月1日23時59分（時間或會調整，請留意公司公布）
結果公布時間：2020年3月4日中午12時
認購方式：按此
認購形式：
1. Like普康(亞洲)醫療儀器有限公司專頁
2. SHARE此活動帖子到自己Facebook，並將該帖子設為公開
3. 同時在活動帖子留下一句以#「守護孩童；齊心防疫」為題，為所有人加油的句子
符合以上條件者，會選出最具創意留言。
- 頭10名最有創意的得獎者將免費獲得一盒中童口罩
- 其餘得獎者能夠以港幣50元認購一盒50個的中童口罩（扣除成本開支，把收益直接捐款往慈善團體）
士多Ztore
【2月27日下午1時更新】Ztore出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，每訂單限購10個）。
日本城
【2月28日早上10時45分更新】日本城4間分店試行J Fun APP口罩攞籌，
毋須排隊，可在家中先取籌號再到店購買口罩。
產品：Fitty三層不織布口罩(7片裝) [女士/兒童] 獨立包裝
售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包
派籌時間：2月28日下午1時30分開始
取貨店舖：4間指定日本城分店 (上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔)，每間指定分店各有480張籌
取貨時間：2月29日下午1時至晚上8時
日本城App使用方法：按此
Angel Beauty Bar
【2月28日早上9時45分更新】Angel Beauty Bar免費派發2,000片口罩予60歲以上持有香港身份證長者。
活動詳情：
日期：2020年2月28日（星期五）
派發數量：口罩4片一包，共500包，每人限取1包
派發時間：中午12時開始派籌
地點: 九龍花園街205C-E號地下C及D舖
SASA莎莎
【2月27日下午6時10分】SASA韓國酒精消毒搓手液及地板清潔劑再返貨。
韓國製ENZYSEPT 酒精消毒搓手液400ml
售價：$98/支
Hygiene & Nature 地板清潔劑(清香/檸檬/白花香味) 20ml
售價：$12/包
買4送1
阿布泰國生活百貨
【2月27日下午4時30分更新】阿布泰國生活百貨派10000萬個口罩予18歲以下大專生丶中學生及所有DSE應屆考生，只要持有有效本地學生證，在網上填寫表格登記就可以免費領取一份口罩（每份10片），名額1000個，今晚（2月27日）晚上11時59分截止；登記如果超額登記，將會以先到先得形式送出。
登記免費領取口罩表格：按此
SASA莎莎
【2月26日晚上6時45分更新】SASA殺菌濕紙巾、酒精搓手液、抗菌洗手液返貨。
Dettol蘆薈酒精搓手液50ml
售價：$20.9/支，每人限購3支
Dettol殺菌濕紙巾10片
售價：$9.9/包，每人限購3包
韓國MARCHEN LAB. 酒精搓手液500ml
售價：$68/支，每人限購3支
SHISEIDO 日本製資生堂藥用洗手液250ml
售價：$32/支，每人限購3支
華潤堂
【2月26日下午1時45分更新】華潤堂派25,000個口罩予5000位65歲以上長者。
派發詳情：
日期：2月26日（星期三）
時間：下午2時
形式：每位年滿 65歲或以上長者（需出示長者咭或香港身份證）可親身免費領取口罩5個。以下分店各有500個名額，先到先得，送完即止。
港島區
．香港仔中心第四期地下6F號舖
．西營盤正街36號地下
九龍
．油塘大本型二樓234號舖
．慈雲山購物中心四樓405號舖
新界
．將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖
．葵涌石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖
．青衣長發邨長發廣場2樓214A號舖
．元朗朗屏邨朗屏商場1樓L112號舖
．屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖
．上水彩園邨彩園廣場3樓30號舖
Auto Beauty
【2月26日早上9時30分更新】Auto Beauty今日及明日會再派發口罩，每人限取1包，每包10個。
九龍灣店（名額：150個）：
時間：2月26日（星期三）下午3時開始
地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖
北角店（名額：700個）：
時間：2月27日（星期四），下午3時開始
地址：七姊妹道206號地下（模範里側）
The Gulu x Aim health optimization + emotional detox services義派口罩
早上10時開始，The Gulu App將會免費取籌派口罩，每張籌號可取得Descarpack外科手術口罩10片裝。成功取籌後，於當天【2月26日】星期三【早上10:00至晚上6:30】換領。共250個籌號，每個用戶最多只限領取 1個籌號，派完即止。
換領地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室
The Gulu Facebook（按此）
一田百貨
新一批口罩到，今次會在一田（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店），26/2早上開店時發售。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒（4店合共約10000包手罩）。每店發售口罩款式有點唔同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。
發售日期：今早開店（2月26日）
發售地點：大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店
發售時間：開店即售（9㸃開店：大埔店／10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店）
發售名額：每店各650名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。
排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。
每人限購4包/盒
一田百貨Facebook：按此
Auto Beauty
【2月25日下午3時15分更新】Auto Beauty表示成功搜羅到10,000個口罩，今日起一連三日派發，每人限取1包，每包10個，首日已於今日下午3時在荔枝角店派發。
九龍灣店（名額：150個）：
時間：2月26日（星期三）下午3時開始
地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖
北角店（名額：700個）：
時間：2月27日（星期四），下午3時開始
地址：七姊妹道206號地下（模範里側）
出入易迷你倉
【2月25日早上10時更新】出入易迷你倉成功採購了5000個日本口罩，將於2月29日（星期六）上午10時憑籌免費派發，每份5個，共1000個名額。
日期： 2月29日（星期六）
派籌時間：上午10點
取籌地點：香港仔大道232號城都工業大廈地下
Mask factory口罩工廠
【2月25日早上10時15分更新】Mask factory口罩工廠的口罩即將推出，官網亦即將上線，今日（2月25日）下午3時開始會員登記。
詳情可按此
登記教學：按此
【肺炎口罩】Mask Factory自設工廠今午3時起登記 料最平1元1個
Penthouse Be Hair
【2月25日早上10時25分更新】元朗髮型屋Penthouse Be Hair 今日（2月25日）中午12時免費派250份口罩，每份5個，派發地點是元朗谷亭街4號（恒生銀行櫃員機旁邊）。
SASA莎莎
【2月25日早上9時45分更新】SASA表示，即日至28日不設店舖或網上派籌安排，但供應商會不時會有小量口罩供應至各分店，籲市民到分店查詢。
【2月24日晚上6時15分】SASA防疫用品晚上返貨，於指定分店出售日本製ACE高效防護口罩(5個裝)，每包99元，每人限購１包，以及出售TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml和AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器。
英譽教育
【2月24日下午5時更新】英譽教育將於今晚（2月24日）6時30分派2️0️0️0️個口罩，晚上6時15分派籌。
地點：英譽教育 - 葵涌石籬商場224號
名額：4️0️0️人
每人5個，印尼口罩沒有獨立包裝
卓悅
【2月24日早上10時更新】卓悅5間指定分店再有口罩發售，早上11時15分派籌。
日本ZODIAC三層口罩50個
98元 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒
指定分店
旺角西洋菜街南13號 (共400盒)
北角匯三期G3號舖 (共400盒)
上水廣場5樓511號舖 (共400盒)
藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共400盒)
尖沙咀彌敦道68號 (共400盒)
卓悅
【2月23日上午10時更新】卓悅屯門V City分店限定出售口罩，日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個。
日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個🔸
【$128 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】
指定分店：屯門V City地下G10舖 (共360盒)
派籌時間：2月23日早上11:15
卓悅Facebook（按此）
鳳城酒家
【2月22日上午11時更新】上環鳳城酒家於2月22日及23日向每日名額600位免費送出一份預先包裝的口罩5個（贈予長者、孕婦、醫護人員），先到先得，送完即止。
派發詳情：
日期：2月22日及23日
地點：上環鳳城酒家（上環干諾道西21至24號地下)
時間：下午4時正開始免費派發
名額：每日600位
鳳城酒家Facebook：按此
專投商學院
【2月22日上午11時更新】2月24日上午專投商學院免費派口罩，名額合共1000位，每人可獲發3個。（65歲長者優先）
名額：1000個，每人獲發3個口罩，限取一次（其中300個名額為65歲長者優先）
日期：2020年2月24日 (星期一)
時間：上午10時派籌，11時至1時取口罩
地點：專投商學院
派籌地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場地下（尖東P1出口）
取口罩地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場404室
專投商學院Facebook：按此
實惠
【2月22日中午12時更新】實惠將平價發售4300支BioEm防疫噴霧輕便裝20ml，$25一支。全線Pricerite實惠和SECO by Pricerite門市及網店限量發售，今次每一間門市平均都有80-150支。
實惠Facebook：按此
HGC環電
【2月21日下午2時更新】HGC環電（2月22日）向「媽媽們」免費派出10,000個口罩。
詳情如下：
日期：2月22日（星期六）
地點：尖沙咀（確實地點明天中午12時30分公布）。
時間：中午12時30分
對象：媽媽*（派籌時向工作人員講一聲「我係媽媽」，排隊領籌人士需要是女性和16歲或以上）
HGC環電Facebook：按此
泰迎-泰國美食
【2月20日中午12時30分更新】泰迎-泰國美食昨日（2月20日）起一連兩日派12000個口罩（每人5個）、2200包1公斤米（每人1包）和2200支漂白水（每人1支），今日下午3時會有第二輪。
地點：元朗西菁街泰迎
Colourmix 卡萊美
【2月21日中午12時更新】Colourmix 卡萊美下午1時於7間指定分店發售30片盒裝口罩。
白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)
54.9元/盒 (30片裝)
憑籌每人即日限買1盒
派籌時間：下午1時正
指定分店：
香港島
銅鑼灣羅素街18號地下 (共150盒)
九龍
尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共150盒)
尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共100盒)
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共100盒)
紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號舖 (共150盒)
新界
元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 (共100盒)
上水新康街84號地下 (共150盒)
寶倫食品有限公司
【2月21日早上10時30分更新】寶倫食品有限公司表示，紅磡門市於上午11時免費派發約2000個口罩給有需要長者（需年滿65歲）。
派發地點：紅磡寶倫門市 -- 紅磡蕪湖街金輝行地下C舖
數量：每人10個
人數：200個
永安百貨
【2月21日早上10時10分更新】永安百貨表示，韓國製造的Sunna抗菌銅可清洗重用口罩預計於3月初到貨，即日起至2020年2月29日可到彌敦道店登記預購。永安百貨稱，該口罩能清洗100次，清洗100次後還是99%抗菌，一個可用3個月。
預購詳情：
預購價：160元（原價：229元）
到貨日期：預計3月初
每人限購2個，每店數量有限，售完即止。
（永安百貨）
永安百貨Facebook：按此
銀河工程集團
【2月20日晚上9時更新】銀河工程集團明日早上10時30分開始，在大角咀必發道91-93號THE BEDFORD地下免費派發9000個口罩及1125枝酒精搓手液，每人限取一份（8個口罩及1枝酒精搓手液），共1,125個名額。
日本城
【2月20日下午5時45分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達分店，會於7間分店派籌發售（每間360盒或480盒），每籌限買一盒。
開售時間：即時
三層不織布口罩30個裝(成人用)1盒，每盒89元(共2,760盒）
７間指定分店：
香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F (480籌/盒)
香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 (360籌/盒)
九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 (360籌/盒)
九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C,5,5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 (360籌/盒)
九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 (360籌/盒)
新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 (360籌/盒)
新界上水清河邨清河商場7號鋪 (480籌/盒)
日本城Facebook：按此
Built-in Pro
【2月20日下午4時30分更新】Built-in Pro將於周日（23日）早上10時15分免費派口罩5000予65歲或以上長者，每名長者5個口罩，名額1000個。
拎取地址：旺角上海街408號地下
Built-in Pro Facebook：按此
田生集團
【2月20日中午12時40分更新】田生集團在印尼搜購口罩到港，將向65歲以上長者派發12,000 個口罩，今日至2月22日分批派發。
第一輪已於今早11時半派發
第二輪
派發4000個口罩予800名長者
派發時間：2月21日（五）上午11時30分
派發地點: 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)
名額:：800名
第三輪
派發4000個口罩予800名長者
派發時間：2 月 22 日（六）上午11時30分
派發地點：大角咀棕樹街晏架街交界
名額:：800名
SASA莎莎
【2月20日早上11時更新】SASA表示，韓國ATEX KF94及日本ACE N99口罩再度返貨，陸續送抵全線香港分店。
韓國ATEX KF94成人口罩(5個裝)
售價：89元/包，每人限購2包
日本ACE N99規格手術口罩(5個裝)
售價：99元/包，每人限購2包
Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。
SASA莎莎
【2月20日早上10時30分更新】SASA表示，今日（2月20日）不設店舖或網上派籌安排，但今天供應商會陸續有小量口罩供應至各分店，到貨後會即時在莎莎Facebook專頁 / Instagram通知。
香港中華總商會
【2月20日早上10時15分更新】香港中華總商會今日（2月20日）早上10時30分在香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下派口罩，名額2000個，每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝）。
樓上
【2月20日早上10時更新】樓上表示1元5個口罩活動數量由原本20萬個增加到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼），即係會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）
登記步驟：
於帖文留言指定句子：
會員想要5個口罩？
留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」或
會員選擇將口罩留返畀人，而要樓上小小心意？
留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」或
非會員想要5個口罩？
留言「同❤抗疫 我要口罩😷」
之後會收到登記網址，進入後請填寫資料及揀門市
成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花，在印花有效期內到門市以1元換購
登記方法：按此
至於入會資格，包括購物滿500元或以上，及購買2件或以上產品。
樓上Facebook：按此
Angel Beauty Bar
【2月19日早上10時20分更新】Angel Beauty Bar藍田及屯門分店有口罩發售，中午12時開始派籌，下午2時發售
3層醫療防護口罩(掛頭式)
20元4/片（每人限買4片）
ABB門市地址:
新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（口罩共100包）
九龍啓田商場2樓215舗（掛頭式口罩共200包）
Angel Beauty Bar Facebook：按此
LinkedMarts
【2月19日早上10時15分更新】LinkedMarts今日（2月19日）分3個時段賣3款口罩，全部在21日或22日於葵芳取貨。
【早上 11 時】
越南三層式口罩
2人Group Cheers價錢：27元 /包（10個）
【下午2時】
韓國製成人立體KF 94級別4層口罩
2人Group cheers價錢：75元 /包（5個）
【晚上8時】
越南四層式口罩
2人Group Cheers價錢：30元 /包（10個）
Group Cheers教學：按此
日本城
【2月19日上午10時更新】日本城再有一批口罩抵達分店，即時於5間分店派籌發售（每間約480盒），每籌限買1盒，每盒89元
3層不織布口罩40個裝(獨立包裝)(女性/小面SIZE) （共約2,400盒）
指定分店：
香港香港仔中心5期商場1樓G舖(請從後門樓梯排隊等候派籌)
九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號舖
新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號舖
新界屯門山景邨山景商場107-108號舖
新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號舖
日本城Facebook：按此
士多Ztore
【2月17日下午2時更新】士多Ztore於下午3時在網上發售NASK淨化空氣殺菌口罩（每包5個），每訂單只限買1包。
士多Ztore Facebook：按此
屯門歐冠2月16日派中童口罩（400套）
全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止
【2月15日晚上10時更新】SASA莎莎 手機App派籌（18000套口罩 89間分店開賣）
今日2月16日將會利用The Gulu App派購買口罩籌，今次莎莎成功採購約18000包日本Fitty口罩（$24.6 1包7個／女士兒童size），於莎莎全線89間分店發售！為方便大家，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求讓大家更有效地領取口罩籌！
Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。
莎莎Facebook：按此
Colourmix 卡萊美
【2月15日11時15分更新】Colourmix 卡萊美FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝）再返貨，35元一包，下午1時派籌，憑籌每人即日限買2包。
Colourmix卡萊美Facebook：按此
荃灣友信日韓藥粧
【2月14日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧免費送出100盒日本Seiwa-pro三層獨立包裝口罩（每盒20個），只限殘疾人士，下午3時以手機App THE GULU取籌。
荃灣友信日韓藥粧表示，歡迎屋企人或朋友代殘疾人士領取（領取時需出示正本殘疾證明）。
荃灣友信日韓藥粧Facebook：按此
屈臣氏
【2月14日早上11時更新】屈臣氏於中午12時推出「口罩網上輪候系統」，登記後一旦有口罩發售，就會收到通知，愈早登記，機會愈大。
登記教學及４大須知：按此
【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩 教你點登記 做錯隨時DQ
屈臣氏Facebook：按此
AbouThai 阿布泰國生活百貨
【晚上6時45分更新】阿布泰國生活百貨表示，晚上7時會在青衣城分店出售200盒口罩（共10,000片），以「快閃青衣同心抗疫」。
阿布泰國生活百貨指出，由於貨量不多，又希望多些人可以受惠，決定安排同事拆盒散賣，每人限買10片，每片1元。
阿布泰國生活百貨Facebook：按此
萬寧
【2月13日早上10時45分更新】萬寧今日（2月13日）會在指定分店出售手術口罩，部份其餘非指定分店亦有極少貨量出售，每人最多購入10個（散件裝）或最多1盒（10個或以上）。
萬寧在各分店開店營業前45分鐘派籌，口罩每日售完即止。
指定分店：按此
萬寧Facebook：按此
HKTV mall
【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。
HKTV mall Facebook：按此
OK便利店
【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。
OK便利店Facebook：按此
實惠
實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。
實惠Facebook：按此
AEON
AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。
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123 by Ella
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