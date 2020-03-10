肺炎買口罩（3月9日）SASA下午網上發售　「本土好罩」下午起預售

每日更新最新口罩購買情報，包括卓悅、日本城、Sasa等不同藥妝店的情報。另外，亦會追蹤最新用App派口罩籌的情況。

masHker本土好罩

【3月10日早上10時45分更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」今午（3月10日）1時會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃。

預售方法+注意位：按此

↓↓↓↓購買流程（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

SASA莎莎

【3月10日早上10時45分更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。

SASA網店提前註冊及免運費方法：按此

+ 10 + 9 + 8

卓悅

【3月9日下午5時50分更新】卓悅10款防疫產品快閃大減價。

plu殺菌酒精免洗搓手液 30ml

22元/2支（原價$15/支）

MARCHEN LAB免洗消毒搓手液500ml

58元/支（原價$68/支）

BND殺菌免洗搓手液 500ml

58元/支（原價$68/支）

Shiseido 藥用除菌洗手液 250ml

27元/支，50元/2支（原價$32/支）

YUHANROX 抗菌無酒精消毒濕紙巾 20片

25元/2包（原價$15/包）

Unicharm MAMYPOKO 抗菌濕紙巾 18片

17元/包，30元/2包（原價$19/包）

PAPER TECH 酒精消毒濕紙巾 20片

16元/包，28元/2包（原價$18/包）

INKL 70%酒精搓手液 500ml

68元/支（原價$75/支）

BD碧迪 70%酒精棉片 100片

55元/盒（原價$68/盒）

Lion Kirei Kirei 除菌酒精濕紙巾 10片

9.9元/包（原價$12/包)

卓悅上水新豐路及沙頭角分店除外。

+ 6 + 5 + 4

masHker本土好罩

【3月9日下午4時更新】本地社企品牌「masHker本土好罩」明日（3月10日）會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃，今晚（3月9日）公布詳情。

SASA莎莎

【3月9日下午4時更新】SASA明日（3月10日）下午一時起正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。

SASA網店提前註冊及免運費方法：按此

+ 10 + 9 + 8

Suning 蘇寧

【3月9日更新】Suning蘇寧網店最近返了大量抗疫用品，包括日本N99口罩、消毒濕紙巾及滴露等。而花王漂白水將會在3月10日補貨上架；滴露酒精搓手液及殺菌濕紙巾50片裝都會快將補貨上架。

↓↓↓Suning 蘇寧網店現有的抗疫產品↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

↓↓↓Suning 蘇寧網店購買流程、快速落單及免運費心得（點圖放大解說）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

Suning 蘇寧Facebook：按此

Youduud

【3月9日早上11時更新】「同路孵化器」透過Youduud免費派發1萬個口罩予醫護人員，「預先登記醫護專屬口罩蛋」活動今日（3月9日）會正式開放，詳情可瀏覽Youduud Facebook。

卓悅

【3月9日早上11時更新】卓悅表示，全線分店今日（3月9日）不設排隊派籌安排，但供應商會不時有小量口罩供應至各分店，請到分店查詢及選購。

一田百貨

【3月8日早上9時30分更新】一田百貨四間分店（屯門／新蒲崗／大埔／北角）發售三次元口罩，每店名額不同，每人限購3包／盒，每盒49.9-99.9元。

屯門/新蒲崗店名額約560

大埔店名額各約520

北角店名額各約500

一田百貨Facebook：按此

OUTBACK

【3月8日早上9時更新】Outback將會於3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共20,000個口罩幫助有需要人仕。口罩派發詳情：

3月8日

時間：上午十一時正

地點：愉景新城分店（荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖）

時間：下午五時正

地點：銅鑼灣廣場一期分店 （銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖）

* 每間分店各有5,000個口罩。

* 每人限領取1包口罩，每包合共5個口罩。

* 口罩數量有限，先到先得，送完即止。

OUTBACK Facebook（按此）

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

Colourmix卡萊美

【3月7日中午12時30分更新】Colourmix卡萊美指定分店有韓國KF94口罩。[新增42間換購分店]

【韓國HANSONG CLEANCARE KF94口罩】

凡購買任何產品滿$380(折實價)，可以換購價$65/ 5片]換購，加送PLU免洗抗菌搓手液30ml一件（價值$15）。

指定分店：按此

【3月6日下午5時50分更新】卡萊美賣消毒搓手液，2件再9折，4件再85折，包括ZETTA抗菌搓手液500/700/1000ml、PLU免洗抗菌搓手液30/100/240ml、W.DRESSROOM抗菌香氛噴霧30ml，以及DUFT & DOFT 99.9% 抗菌搓手噴霧30ml。

SASA莎莎

【3月6日下午1時更新】SASA再賣澳洲製消毒噴霧、韓國製搓手液及西班牙酒精棉片。

澳洲製SINICARE抗菌消毒噴霧 25ml

售價：$48/支

澳洲製SINICARE抗菌消毒液200ml

售價：$78/支

韓國製WellDerma 酒精除菌搓手液2ml (100片獨立包裝)

售價：$48/盒，$80/2盒

西班牙Limoncol 70%酒精棉片 大片裝(20片裝)

售價：$20/20片

Dream Hub 好夢工場

【3月6日早上10時更新】Dream Hub好夢工場將在尖沙咀免費派10,000個口罩，每20個一包，今早（3月6日）11時接受登記，登記連結將於Facebook公布。

(Dream Hub 好夢工場)

CRCare 華潤堂

【3月6日早上10時更新】華潤堂再售兩款抗疫套裝，分別有KF94口罩、酒精殺菌消毒噴霧、抗菌洗手液及酒精搓手液，套裝將於指定分店以7️5️元發售，每人限購一套。

抗疫套裝A

Product Lab KF94口罩大碼2個

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支

Asepso檸檬抗菌洗手液250毫升1支

指定40間華潤堂分店發售：按此

抗疫套裝B

Product Lab KF94口罩大碼2個

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升1支

Lifebuoy酒精搓手液50毫升1支

指定26間華潤堂分店發售：按此

Hong Kong Hardware Supplier LTD香港裝飾材料有限公司

【3月5日晚上6時10分更新】香港裝飾材料有限公司明日（3月6日）分兩次在旺角派共10,000個口罩，可憑籌號領取一包5個口罩，每人限取籌號一個。

詳情如下：

日期: 3月6日（星期五）

時間:上午10時派籌，上午10時30分派發／下午3時派籌，下午3時30分派發

派發地址: 旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

可憑籌號領取一包5個口罩, 每人限取籌號一個。以排隊先到先得形式派發, 派完即止。

（Hong Kong Hardware Supplier LTD）

SASA莎莎

【3月5日晚上6時更新】SASA於北角分店推出300套防疫套裝，包括Fitty 白元PM2.5柔滑口罩(7個裝) X 1包、意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支、威威消毒水1000ml X 1支，以及Pure Ones消毒濕紙巾(80片裝) X 1包，每套98元，低於六折發售。

日本城

【3月5日下午5時20分更新】日本城「J Fun」APP再推出口罩攞籌服務，毋須排隊，今次特選4間分店。

產品：Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [成人] 獨立包裝

售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨店舖：4 間指定日本城分店 (佐敦 / 荃灣 / 火炭 / 銅鑼灣)

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時

荃灣/火炭/銅鑼灣分店各有400 張籌; 佐敦分店有480張籌

日本城App使用方法：按此

（日本城）

Youduud

【3月5日下午3時更新】手機App Youduud舉行「預先登記」口罩蛋活，今晚（3月5日）8時截止。

活動詳情：按此

數量：1,000隻「口罩蛋」(共50,000個口罩)

TITOS 秘魯3層成人醫護耳戴式口罩

$150/1盒（50個）

取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心

取貨時間：2020年3月6日下午4時至晚上8時

資訊科技界立法會議員莫乃光

【3月5日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。

網上登記：

日期：3月5日（星期四）

時間：下午1時

名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）

對象：現職IT人（資料齊全者優先）

口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

日本城

【3月5日早上11時更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝

（2）鋁毯 (1件)

（3）雨衣 (1件)

（4）即棄廁所 (2個)

（5）即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法：按此

－－－－－－－我是分界線（以下是之前的口罩購買情報）－－－－－－－

SASA莎莎

【3月4日中午12時45分更新】SASA出售法國酒精紙、韓國製消毒搓手液及濕紙巾。

法國Ront Production歐洲製70％酒精紙(100片裝)

售價：$48/盒

韓國製JMsolution抗菌免沖洗搓手液500ml

售價：$38/支

韓國製Nuri Care消毒濕紙巾（10片裝）

售價：$9/包, $15/2包

萬寧

【3月4日早上9時50分更新】萬寧聯同THE GULU推出網上派籌，明日（3月5日）早上分3個時段進行，成功攞籌的顧客必須於即日晚上8時前到籌號上指定分店購買「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒。

售價：65元／盒（30個）

派籌日期：2020年3月5日（星期四）

派籌時間：早上9時30分／9時45分／10時（參考附圖）

取貨店舖：15間指定萬寧分店

取貨時間： 3月5日晚上8時前

每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌）

大航假期

利用大航假期專用App，指定時間在App內取得免費口罩籌號，合共28萬個。第二輪3月4日下午1時開始登記，成功取籌可在選擇的分店取得5個口罩。（第一輪已取得口罩的用戶，不能在第二輪取得籌號）

派發口罩標準如下：

呎寸：95 x 175mm

產地：哥倫比亞（獨立包裝）

換領門市地址:

1. 屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

2. 觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00

3. 灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00

4. 香港仔分行 (自置物業) 舊大街兆群商場UG18號舖 營業時間 : 10:00-19:00

5. 旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00

6. 元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

7. 沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

8. 大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

9. 柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪 營業時間 : 10:00-19:00

10. 荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

↓↓↓用App取籌方法（點下圖放大解說）↓↓↓

+ 3 + 2

大航假期Facebook（按此）

日本城

【3月4日更新】日本城日本直送口罩+戶外衛生用品套裝，包括口罩及戶外衛生用品

套裝包括:

（1）三層口罩 (7個) - 獨立包裝

（2）鋁毯 (1件)

（3）雨衣 (1件)

（4）即棄廁所 (2個)

（5）即棄廁所膠袋 (2個)

售價:$59.9

貨品於星期五前將陸續到店，由於運輸團隊未能同時覆蓋多間門店，到店之日期及時間會不同。

↓↓↓點下圖放大看發售資料及地址↓↓

日本城App使用方法：按此

Hong Kong Hardware Supplier LTD

【3月3日中午12時20分更新】Hong Kong Hardware Supplier LTD將於下午派發5000個口罩，每人憑籌號領取一包5個口罩。

派發詳情：

日期:：3月3日（星期二）

時間：下午 3時派籌，下午3時30分派發

地點: 灣仔駱克道285號高華大廈地下（港鐡灣仔站A1出口，步行約6分鐘）

Hong Kong Hardware Supplier LTD周五會再派兩輪口罩。

日期: 3月6日（星期五）

時間：上午10時派籌，上午10時30分派發

地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

日期：3月6日（星期五）

時間：下午3時派籌，下午 3時30分派發

地點：旺角上海街675A號地下（港鐡旺角站A出口，步行約10分鐘）

（Hong Kong Hardware Supplier LTD）

資訊科技界立法會議員莫乃光

【3月3日早上11時05分更新】立法會議員莫乃光再派4000個外科口罩給有需要的前線IT人。

網上登記：

日期：3月5日（星期四）

時間：下午1時

名額：400（每份10個口罩）（上一輪已取得口罩的人士將不會再獲分配）

對象：現職IT人（資料齊全者優先）

口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

田生集團

【3月3日早上11時更新】田生集團於今日繼續向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個）。

(田生集團)

詳情如下：

派發日期 : 3 月 3 日(二)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 4 日(三)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 5 日(四)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界

名額 : 900 名

ChargeSpot

【3月3日早上11時更新】ChargeSpot從外地搜購到4000個口罩，已將整批口罩分成十個一袋以保鮮袋裝好，周四會聯同北河同行明哥一齊派口罩予區內露宿者。

卓悅

【3月3日下午5時更新】卓悅多款防疫產品返貨發售。

yuner免洗消毒搓手液 100ml

25元/支

yuner免洗消毒洗手噴霧 100ml

25元/支

Sanitelle消毒酒精搓手噴霧 20ml

25元/件

Sanitelle消毒酒精搓手液 250ml

59元/支

NISSIN L.mo手指、皮膚洗淨消毒噴霧 60ml

42元/支

daymellow免洗消毒啫喱 50ml

35元/支

Dettol免洗萬用殺菌消毒噴霧 500ml

48元/支

Soda Mall

【3月3日中午12時30分更新】Soda Mall下午發售「防疫 3️寶」，包括日本品牌成人口罩5個裝（非獨立包裝）2包、日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1 包、韓國OSÈQUE免洗消毒搓手液（50ml）2支，每人限購2套，每套售價 100元。

日期：3️月 3️日

地點：旺角始創中心地下展銷攤位（九龍彌敦道750號）

時間：下午 1️時至晚上9時

（Soda Mall）

田生集團

【3月2日早上11時25分更新】田生集團於今日（3月2日）至3月5日於 黃大仙、土瓜灣、深水埗、大角咀，向香港市民免費派發印尼3層口罩（每人5個），每區 900 份。

詳情如下：

派發 4,500 個口罩予 900 名市民

派發日期 : 3 月 2 日(一)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 黃大仙地鐵站 A 出口

名額 : 900 名，先到先得，送完即止!

派發日期 : 3 月 3 日(二)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 土瓜灣海心公園 (利港灣 18 對面)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 4 日(三)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額 : 900 名

派發日期 : 3 月 5 日(四)

派發時間 : 上午 11:30

派發地點 : 大角咀棕樹街晏架街交界

名額 : 900 名

鄰住買 Neigbuy

【3月2日早上9時45分更新】「鄰住買」出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩。

口罩發售日期及開售時間：

時段一：

3月第1個星期（2/3至6/3 ），下午6點正

時段二：

3月第2個星期一（9/3），下午6點正

3月第2個星期二（10/3），下午6點正

每日限量發售900件，每戶口限購5件

一田

【3月1日上午8時更新】新一批口罩到，今次會在一田（荃灣/元朗/將軍澳/西環店），1/3早上開店時發售。由於數量有限，每店約有600個名額，每人限購4包/盒。每店發售口罩款式有點不同，每包/盒為3/7/10個裝，價格$19.9-$39。

發售日期：今早開店（2月26日）

發售地點：荃灣/元朗/將軍澳/西環店

發售時間：開店即售

發售名額：每店各600名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。

排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。

每人限購4包/盒

SASA莎莎

【2月29日中午12時更新】SASA再賣Perfetta成人口罩、韓國製🇰消毒濕紙巾。

Perfetta 成人口罩 (50個裝)

售價：$268/盒、每人限購1盒

韓國製RICO 99.9%消毒濕紙巾(50片裝）

售價：$39/包

↓↓↓地址於下圖解說（點下圖放大）↓↓↓

Sasa 莎莎 Facebook（按此）

小黑糖

2月29（六）及3月1（日）下午4點到小黑糖門外，派發籌號俾合資格人士，每人可拎10個口罩（每日名額100名，憑籌獲派*）

*活動安排：

－地址：尖沙咀宏生大廈D1

－在小黑糖門口排隊，並等待點人數

－️16:00開始安排派100張籌號

－17:00憑籌入店內領取口罩10個

－非獨立包裝，敬請自備袋/信封放置

－打尖、不守秩序及滋事人士都不獲派籌

參與要求：

－只限香港人參加

－100個籌號，每日1000個口罩，派完即止

－領取時需要出示香港身分證作核實，但不會收集個人資料

－️每人只可領取一次

小黑糖Facebook（按此）

L'Azur

【2月28日下午1時40分更新】賣歐洲進口產品的食品及日用品店L'Azur，從越南採購到一批共17,500口罩，為免香港人捱貴口罩，決定免費送出予55歲或以上有需要人士，每人限登記及領取一份（20個）。

詳情：

登記時間：星期六（2月29日）中午12時開始（登記連結明日在Facebook發布）

L'Azur提醒，登記後要帶身份證（代領者請帶身份證副本或出示手機相片），以及一個乾淨密實袋，在指定日期到選取的分店拿口罩。

荃灣分店（領取日期：3月3至9日)

地址: 荃灣大河道98號如心廣場二期一樓113號舖

時間: 中午12時至晚上9時

將軍澳分店（領取日期：3月3至5日）

地址: 將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下2號舖

時間: 早上10時至晚上9時

↓↓↓ L'Azur登記教學 ↓↓↓

Medisource Supply (Asia) Co Ltd 普康(亞洲)醫療儀器有限公司

【2月27日下午1時15分更新】普康(亞洲)醫療儀器有限公司表示，將提供現貨180盒中童口罩（50片裝）在網上認購，可50元認購一盒，而公司扣除成本開支後，會把收益捐款往慈善團體。

活動結束時間：2020年3月1日23時59分（時間或會調整，請留意公司公布）

結果公布時間：2020年3月4日中午12時

認購方式：按此

認購形式：

1. Like普康(亞洲)醫療儀器有限公司專頁

2. SHARE此活動帖子到自己Facebook，並將該帖子設為公開

3. 同時在活動帖子留下一句以#「守護孩童；齊心防疫」為題，為所有人加油的句子

符合以上條件者，會選出最具創意留言。

- 頭10名最有創意的得獎者將免費獲得一盒中童口罩

- 其餘得獎者能夠以港幣50元認購一盒50個的中童口罩（扣除成本開支，把收益直接捐款往慈善團體）

士多Ztore

【2月27日下午1時更新】Ztore出售韓國製O2 WEAR KF94 成人醫療口罩，每訂單限購10個）。

日本城

【2月28日早上10時45分更新】日本城4間分店試行J Fun APP口罩攞籌，

毋須排隊，可在家中先取籌號再到店購買口罩。

產品：Fitty三層不織布口罩(7片裝) [女士/兒童] 獨立包裝

售價：$24.6/包，每人憑籌限購2包

派籌時間：2月28日下午1時30分開始

取貨店舖：4間指定日本城分店 (上環 / 油麻地 / 荃灣 / 大埔)，每間指定分店各有480張籌

取貨時間：2月29日下午1時至晚上8時

日本城App使用方法：按此

+ 5 + 4 + 3

Angel Beauty Bar

【2月28日早上9時45分更新】Angel Beauty Bar免費派發2,000片口罩予60歲以上持有香港身份證長者。

活動詳情：

日期：2020年2月28日（星期五）

派發數量：口罩4片一包，共500包，每人限取1包

派發時間：中午12時開始派籌

地點: 九龍花園街205C-E號地下C及D舖

SASA莎莎

【2月27日下午6時10分】SASA韓國酒精消毒搓手液及地板清潔劑再返貨。

韓國製ENZYSEPT 酒精消毒搓手液400ml

售價：$98/支

Hygiene & Nature 地板清潔劑(清香/檸檬/白花香味) 20ml

售價：$12/包

買4送1

阿布泰國生活百貨

【2月27日下午4時30分更新】阿布泰國生活百貨派10000萬個口罩予18歲以下大專生丶中學生及所有DSE應屆考生，只要持有有效本地學生證，在網上填寫表格登記就可以免費領取一份口罩（每份10片），名額1000個，今晚（2月27日）晚上11時59分截止；登記如果超額登記，將會以先到先得形式送出。

登記免費領取口罩表格：按此

SASA莎莎

【2月26日晚上6時45分更新】SASA殺菌濕紙巾、酒精搓手液、抗菌洗手液返貨。

Dettol蘆薈酒精搓手液50ml

售價：$20.9/支，每人限購3支

Dettol殺菌濕紙巾10片

售價：$9.9/包，每人限購3包

韓國MARCHEN LAB. 酒精搓手液500ml

售價：$68/支，每人限購3支

SHISEIDO 日本製資生堂藥用洗手液250ml

售價：$32/支，每人限購3支

華潤堂

【2月26日下午1時45分更新】華潤堂派25,000個口罩予5000位65歲以上長者。

派發詳情：

日期：2月26日（星期三）

時間：下午2時

形式：每位年滿 65歲或以上長者（需出示長者咭或香港身份證）可親身免費領取口罩5個。以下分店各有500個名額，先到先得，送完即止。

港島區

．香港仔中心第四期地下6F號舖

．西營盤正街36號地下

九龍

．油塘大本型二樓234號舖

．慈雲山購物中心四樓405號舖

新界

．將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖

．葵涌石蔭邨石蔭購物商場地下10號舖

．青衣長發邨長發廣場2樓214A號舖

．元朗朗屏邨朗屏商場1樓L112號舖

．屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖

．上水彩園邨彩園廣場3樓30號舖

Auto Beauty

【2月26日早上9時30分更新】Auto Beauty今日及明日會再派發口罩，每人限取1包，每包10個。

九龍灣店（名額：150個）：

時間：2月26日（星期三）下午3時開始

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖

北角店（名額：700個）：

時間：2月27日（星期四），下午3時開始

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

The Gulu x Aim health optimization + emotional detox services義派口罩

早上10時開始，The Gulu App將會免費取籌派口罩，每張籌號可取得Descarpack外科手術口罩10片裝。成功取籌後，於當天【2月26日】星期三【早上10:00至晚上6:30】換領。共250個籌號，每個用戶最多只限領取 1個籌號，派完即止。

換領地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場802室

The Gulu Facebook（按此）

一田百貨

新一批口罩到，今次會在一田（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店），26/2早上開店時發售。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒（4店合共約10000包手罩）。每店發售口罩款式有點唔同，每包/盒為5/7/10個裝，價格$24.9-$89.9。

發售日期：今早開店（2月26日）

發售地點：大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店

發售時間：開店即售（9㸃開店：大埔店／10點開店：觀塘/葵芳/新蒲崗店）

發售名額：每店各650名額，每人限購4包/盒。每款貨量有限，售完即止。

排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。

每人限購4包/盒

一田百貨Facebook：按此

Auto Beauty

【2月25日下午3時15分更新】Auto Beauty表示成功搜羅到10,000個口罩，今日起一連三日派發，每人限取1包，每包10個，首日已於今日下午3時在荔枝角店派發。

九龍灣店（名額：150個）：

時間：2月26日（星期三）下午3時開始

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7舖

北角店（名額：700個）：

時間：2月27日（星期四），下午3時開始

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

出入易迷你倉

【2月25日早上10時更新】出入易迷你倉成功採購了5000個日本口罩，將於2月29日（星期六）上午10時憑籌免費派發，每份5個，共1000個名額。

日期： 2月29日（星期六）

派籌時間：上午10點

取籌地點：香港仔大道232號城都工業大廈地下

Mask factory口罩工廠

【2月25日早上10時15分更新】Mask factory口罩工廠的口罩即將推出，官網亦即將上線，今日（2月25日）下午3時開始會員登記。

詳情可按此

登記教學：按此

【肺炎口罩】Mask Factory自設工廠今午3時起登記 料最平1元1個

Penthouse Be Hair

【2月25日早上10時25分更新】元朗髮型屋Penthouse Be Hair 今日（2月25日）中午12時免費派250份口罩，每份5個，派發地點是元朗谷亭街4號（恒生銀行櫃員機旁邊）。

SASA莎莎

【2月25日早上9時45分更新】SASA表示，即日至28日不設店舖或網上派籌安排，但供應商會不時會有小量口罩供應至各分店，籲市民到分店查詢。

【2月24日晚上6時15分】SASA防疫用品晚上返貨，於指定分店出售日本製ACE高效防護口罩(5個裝)，每包99元，每人限購１包，以及出售TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml和AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器。

英譽教育

【2月24日下午5時更新】英譽教育將於今晚（2月24日）6時30分派2️0️0️0️個口罩，晚上6時15分派籌。

地點：英譽教育 - 葵涌石籬商場224號

名額：4️0️0️人

每人5個，印尼口罩沒有獨立包裝

卓悅

【2月24日早上10時更新】卓悅5間指定分店再有口罩發售，早上11時15分派籌。

日本ZODIAC三層口罩50個

98元 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒

指定分店

旺角西洋菜街南13號 (共400盒)

北角匯三期G3號舖 (共400盒)

上水廣場5樓511號舖 (共400盒)

藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共400盒)

尖沙咀彌敦道68號 (共400盒)

卓悅

【2月23日上午10時更新】卓悅屯門V City分店限定出售口罩，日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個。

日本Kuchimoto 3層防護不織布口罩 60個🔸

【$128 / 盒，一人一籌，每籌限買1盒】

指定分店：屯門V City地下G10舖 (共360盒)

派籌時間：2月23日早上11:15

卓悅Facebook（按此）

鳳城酒家

【2月22日上午11時更新】上環鳳城酒家於2月22日及23日向每日名額600位免費送出一份預先包裝的口罩5個（贈予長者、孕婦、醫護人員），先到先得，送完即止。

派發詳情：

日期：2月22日及23日

地點：上環鳳城酒家（上環干諾道西21至24號地下)

時間：下午4時正開始免費派發

名額：每日600位

鳳城酒家Facebook：按此

專投商學院

【2月22日上午11時更新】2月24日上午專投商學院免費派口罩，名額合共1000位，每人可獲發3個。（65歲長者優先）

名額：1000個，每人獲發3個口罩，限取一次（其中300個名額為65歲長者優先）

日期：2020年2月24日 (星期一)

時間：上午10時派籌，11時至1時取口罩

地點：專投商學院

派籌地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場地下（尖東P1出口）

取口罩地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場404室

專投商學院Facebook：按此

實惠

【2月22日中午12時更新】實惠將平價發售4300支BioEm防疫噴霧輕便裝20ml，$25一支。全線Pricerite實惠和SECO by Pricerite門市及網店限量發售，今次每一間門市平均都有80-150支。

實惠Facebook：按此

HGC環電

【2月21日下午2時更新】HGC環電（2月22日）向「媽媽們」免費派出10,000個口罩。

詳情如下：

日期：2月22日（星期六）

地點：尖沙咀（確實地點明天中午12時30分公布）。

時間：中午12時30分

對象：媽媽*（派籌時向工作人員講一聲「我係媽媽」，排隊領籌人士需要是女性和16歲或以上）

HGC環電Facebook：按此

泰迎-泰國美食

【2月20日中午12時30分更新】泰迎-泰國美食昨日（2月20日）起一連兩日派12000個口罩（每人5個）、2200包1公斤米（每人1包）和2200支漂白水（每人1支），今日下午3時會有第二輪。

地點：元朗西菁街泰迎

Colourmix 卡萊美

【2月21日中午12時更新】Colourmix 卡萊美下午1時於7間指定分店發售30片盒裝口罩。

白元PM2.5柔滑口罩(30片裝)

54.9元/盒 (30片裝)

憑籌每人即日限買1盒

派籌時間：下午1時正

指定分店：

香港島

銅鑼灣羅素街18號地下 (共150盒)

九龍

尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖 (共150盒)

尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 (共100盒)

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 (共100盒)

紅磡黃埔花園商場第11期聚寶坊地下G18&G18A號舖 (共150盒)

新界

元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 (共100盒)

上水新康街84號地下 (共150盒)

寶倫食品有限公司

【2月21日早上10時30分更新】寶倫食品有限公司表示，紅磡門市於上午11時免費派發約2000個口罩給有需要長者（需年滿65歲）。

派發地點：紅磡寶倫門市 -- 紅磡蕪湖街金輝行地下C舖

數量：每人10個

人數：200個

永安百貨

【2月21日早上10時10分更新】永安百貨表示，韓國製造的Sunna抗菌銅可清洗重用口罩預計於3月初到貨，即日起至2020年2月29日可到彌敦道店登記預購。永安百貨稱，該口罩能清洗100次，清洗100次後還是99%抗菌，一個可用3個月。

預購詳情：

預購價：160元（原價：229元）

到貨日期：預計3月初

每人限購2個，每店數量有限，售完即止。

（永安百貨）

永安百貨Facebook：按此

銀河工程集團

【2月20日晚上9時更新】銀河工程集團明日早上10時30分開始，在大角咀必發道91-93號THE BEDFORD地下免費派發9000個口罩及1125枝酒精搓手液，每人限取一份（8個口罩及1枝酒精搓手液），共1,125個名額。

日本城

【2月20日下午5時45分更新】日本城表示，再有一批口罩抵達分店，會於7間分店派籌發售（每間360盒或480盒），每籌限買一盒。

開售時間：即時

三層不織布口罩30個裝(成人用)1盒，每盒89元(共2,760盒）

７間指定分店：

香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F (480籌/盒)

香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 (360籌/盒)

九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 (360籌/盒)

九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C,5,5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 (360籌/盒)

九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 (360籌/盒)

新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 (360籌/盒)

新界上水清河邨清河商場7號鋪 (480籌/盒)

日本城Facebook：按此

Built-in Pro

【2月20日下午4時30分更新】Built-in Pro將於周日（23日）早上10時15分免費派口罩5000予65歲或以上長者，每名長者5個口罩，名額1000個。

拎取地址：旺角上海街408號地下

Built-in Pro Facebook：按此

田生集團

【2月20日中午12時40分更新】田生集團在印尼搜購口罩到港，將向65歲以上長者派發12,000 個口罩，今日至2月22日分批派發。

第一輪已於今早11時半派發

第二輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2月21日（五）上午11時30分

派發地點: 深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額:：800名

第三輪

派發4000個口罩予800名長者

派發時間：2 月 22 日（六）上午11時30分

派發地點：大角咀棕樹街晏架街交界

名額:：800名

SASA莎莎

【2月20日早上11時更新】SASA表示，韓國ATEX KF94及日本ACE N99口罩再度返貨，陸續送抵全線香港分店。

韓國ATEX KF94成人口罩(5個裝)

售價：89元/包，每人限購2包

日本ACE N99規格手術口罩(5個裝)

售價：99元/包，每人限購2包

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

SASA莎莎

【2月20日早上10時30分更新】SASA表示，今日（2月20日）不設店舖或網上派籌安排，但今天供應商會陸續有小量口罩供應至各分店，到貨後會即時在莎莎Facebook專頁 / Instagram通知。

香港中華總商會

【2月20日早上10時15分更新】香港中華總商會今日（2月20日）早上10時30分在香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下派口罩，名額2000個，每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝）。

樓上

【2月20日早上10時更新】樓上表示1元5個口罩活動數量由原本20萬個增加到30萬個（成人3層口罩，主要來自印尼），即係會員及非會員各有15萬個（換購名額各3萬份）

登記步驟：

於帖文留言指定句子：

會員想要5個口罩？

留言「會員：同❤抗疫 我要口罩😷」或

會員選擇將口罩留返畀人，而要樓上小小心意？

留言「會員：同❤抗疫 口罩留返俾人哋💪」或

非會員想要5個口罩？

留言「同❤抗疫 我要口罩😷」

之後會收到登記網址，進入後請填寫資料及揀門市

成功登記後，24小時內可經電話短訊收到換購印花，在印花有效期內到門市以1元換購

登記方法：按此

至於入會資格，包括購物滿500元或以上，及購買2件或以上產品。

樓上Facebook：按此

Angel Beauty Bar

【2月19日早上10時20分更新】Angel Beauty Bar藍田及屯門分店有口罩發售，中午12時開始派籌，下午2時發售

3層醫療防護口罩(掛頭式)

20元4/片（每人限買4片）

ABB門市地址:

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖（口罩共100包）

九龍啓田商場2樓215舗（掛頭式口罩共200包）

Angel Beauty Bar Facebook：按此

LinkedMarts

【2月19日早上10時15分更新】LinkedMarts今日（2月19日）分3個時段賣3款口罩，全部在21日或22日於葵芳取貨。

【早上 11 時】

越南三層式口罩

2人Group Cheers價錢：27元 /包（10個）

【下午2時】

韓國製成人立體KF 94級別4層口罩

2人Group cheers價錢：75元 /包（5個）

【晚上8時】

越南四層式口罩

2人Group Cheers價錢：30元 /包（10個）

Group Cheers教學：按此

日本城

【2月19日上午10時更新】日本城再有一批口罩抵達分店，即時於5間分店派籌發售（每間約480盒），每籌限買1盒，每盒89元

3層不織布口罩40個裝(獨立包裝)(女性/小面SIZE) （共約2,400盒）

指定分店：

香港香港仔中心5期商場1樓G舖(請從後門樓梯排隊等候派籌)

九龍李鄭屋邨李鄭屋商場1樓107號舖

新界沙田秦石邨秦石商場1樓20號舖

新界屯門山景邨山景商場107-108號舖

新界元朗青山公路251號元朗廣場3樓307-312號舖

日本城Facebook：按此

士多Ztore

【2月17日下午2時更新】士多Ztore於下午3時在網上發售NASK淨化空氣殺菌口罩（每包5個），每訂單只限買1包。

士多Ztore Facebook：按此

屯門歐冠2月16日派中童口罩（400套）

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止

【2月15日晚上10時更新】SASA莎莎 手機App派籌（18000套口罩 89間分店開賣）

今日2月16日將會利用The Gulu App派購買口罩籌，今次莎莎成功採購約18000包日本Fitty口罩（$24.6 1包7個／女士兒童size），於莎莎全線89間分店發售！為方便大家，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求讓大家更有效地領取口罩籌！

Sasa及日本城等藥妝店將試行用App取籌的方式，取籌方式示範按此，其他詳情按此。

莎莎Facebook：按此

Colourmix 卡萊美

【2月15日11時15分更新】Colourmix 卡萊美FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝）再返貨，35元一包，下午1時派籌，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix卡萊美Facebook：按此

荃灣友信日韓藥粧

【2月14日下午3時更新】荃灣友信日韓藥粧免費送出100盒日本Seiwa-pro三層獨立包裝口罩（每盒20個），只限殘疾人士，下午3時以手機App THE GULU取籌。

荃灣友信日韓藥粧表示，歡迎屋企人或朋友代殘疾人士領取（領取時需出示正本殘疾證明）。

荃灣友信日韓藥粧Facebook：按此

屈臣氏

【2月14日早上11時更新】屈臣氏於中午12時推出「口罩網上輪候系統」，登記後一旦有口罩發售，就會收到通知，愈早登記，機會愈大。

登記教學及４大須知：按此

【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩 教你點登記 做錯隨時DQ

屈臣氏Facebook：按此

AbouThai 阿布泰國生活百貨

【晚上6時45分更新】阿布泰國生活百貨表示，晚上7時會在青衣城分店出售200盒口罩（共10,000片），以「快閃青衣同心抗疫」。

阿布泰國生活百貨指出，由於貨量不多，又希望多些人可以受惠，決定安排同事拆盒散賣，每人限買10片，每片1元。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

萬寧

【2月13日早上10時45分更新】萬寧今日（2月13日）會在指定分店出售手術口罩，部份其餘非指定分店亦有極少貨量出售，每人最多購入10個（散件裝）或最多1盒（10個或以上）。

萬寧在各分店開店營業前45分鐘派籌，口罩每日售完即止。

指定分店：按此

萬寧Facebook：按此

HKTV mall

【2月7日下午3時45分更新】HKTVmall表示，新一輪Ultra Ready理的口罩開售時間有變，統一改為晚上7時。

HKTV mall Facebook：按此

OK便利店

【2月7日中午12時45分更新】OK便利店表示，今日會免費向65歲或以上長者派共100,000個口罩，協助長者防疫，下午1時開始派籌，長者親身可領取免費口罩籌號1個，憑籌限取口罩5個。

OK便利店Facebook：按此

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此