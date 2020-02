Apple出摺機？蘋果新專利曝光揭摺疊螢幕設計 有望出折疊iPhone

【蘋果新專利 iPhone有摺機?】 Apple 面對一眾Android廠商陸續推出,如 Samsung Galaxy Z Flip摺疊OLED螢幕手機,日前疑有新動向!美國有關專利及商標部門日前公開蘋果公司一項新註冊專利,反映 Apple 有意向推出折疊式 iPhone 甚至 iPad!

美國專利及商標局 (United States Patent and Trademark Office / USPTO)日前公開 蘋果公司一份最新專利設計「Electronic devices with flexible displays and hinges」(具有捲軸顯示器和鉸鏈的電子設備),意思是一部備有可摺疊捲軸的螢幕,在機體上摺疊動作中能自動預留位置,騰出空間讓OLED螢幕摺疊。

美國專利及商標局日前公布的蘋果公司專利,顯示有意向製造摺疊式螢幕手機或平板電腦。 【網頁截圖】

在專利案中,顯示蘋果意向製作一種外殼分為兩部分的電子產品,在摺疊過程中,有可移動擋板騰出空間、打開機體時可縮回機體,讓可摺疊OLED螢幕在摺疊時,維持最少角度保護螢幕,避免過度折疊破壞螢幕。

▼▼ Apple呈交專利案中設計圖片【點圖放大】▼▼

當然,呈交了專利案的蘋果亦不一定會將設計案直接投產,要視乎市場對摺疊式手機或平板的接受程度;不過近期新Samsung Galaxy Z Flip,無可否認為Apple帶來須生產可摺式iPhone、iPad的壓力。