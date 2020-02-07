POCO X2 平玩電競機　Redmi K30 作藍本 120Hz 屏幕加持

POCO X2 正式公布，今次 POCO 以「獨立」於小米的名義在印度推出最新的 X2，繼 2018 年的 F1 後終於再次推出高性價比的電競手機。雖然 POCO 從小米獨立，不過 X2 明顯就是以 Redmi K30 作藍本，不過兩機主打功能其實有少許差異。

POCO X2 正式發布，以印度 Rs15,999（約港幣 $1,760）開賣，繼上一代 F1 之後，再次以高性價比的電競手機作賣點。POCO X2 不論外型跟規格，同樣與小米另一「獨立」品牌 Redmi 的 K30 接近相同，不過卻缺少了後者最大賣點：5G 連線！

POCO X2 正式推出，外型設計跟中國市場的 Redmi K30 系列一致。（POCO）

換句話說，POCO X2 可以視為 Redmi K30 4G 版本的國際版，其中主打賣點就是電競級別，更新率達 120Hz 的RealityFlow 屏幕，支援 HDR 10，解像度為 2400 x 1800 的 20:9 比例 6.67 吋 LCD 屏幕。雖然 POCO 品牌向以平價電競手機作定位，上一代更配備當時最高階的 Snapdragon 845 處理器，不過今次 X2 就稍為降一級，配上稍遜於 Snapdragon 855 的 Snapdragon 730G 中階處理器，不過依然內建 LiquidCool 水冷系統，相信在處理高運算遊戲作品的時候依然足夠應付。

POCO X2 機背 4 鏡頭設計， 主鏡頭為 6,400 萬像素 Sony IMX685 感光元件。（POCO）

POCO X2 配備直排式 4 鏡頭，主鏡頭為 6,400 萬像素 Sony IMX685 感光元件（0.8μm、 f/1.89, PDAF），另外設有 800 萬像素 120 度超廣角鏡（1.12μm、f/2.2、FF）、200 萬像素 2-10cm 微距（1.75μm、f/2.4、AF）及 200 萬像素景深鏡頭。前鏡頭為屏中雙鏡設計，分別為 2,000 萬像素（0.8μm、 f/2.2） + 200 萬像素景深鏡頭。

POCO X2 其他功能（按圖放大有細節）

POCO X2 配備 4,500mAh 大電池，指紋感應為類似 Sony 的機側指紋感應設計，與電源鍵結合。POCO X2 分別設有 6GB RAM + 64GB ROM、6GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 256GB ROM 3 個版本，定價分別為 Rs15,999（約港幣 $1,760）、Rs16,999（約港幣 $1,872）及 Rs19,999（約港幣 $2,200）。到底香港會推出配備 5G 的 Redmi K30 系列，抑或是 POCO X2？大家記得留意日後我們《科技玩物》的更進報道。