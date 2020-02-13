【武漢肺炎】AUSAIR 澳洲防冠狀病毒口罩眾籌完成　網上認購教學

【AUSAIR 澳洲超級口罩】武漢肺炎 / 新型冠狀病毒肆虐下，口罩供應尤其亞洲區異常緊絀，全民一罩難求！除了香港已有商人自行生產即棄式醫療口罩，世界各地也有科研初創開發可清洗重用、過濾網持久使用的口罩；澳洲AUSAIR開發一年，日前將超級口罩放於眾籌計畫網站Kickstarter共開籌集資金並已成事，最快6月付運，到底AUSAIR有何厲害？

AUSAIR 是2017年澳洲一家初創科研公司，頭號作品正值全球口罩荒時期 【AUSAIR】

KN95 / N95級數

市面上、社交媒體近日都有不同的口罩廣告，聲稱能防止PM2.5甚至0.5等防菌級數，AUSAIR口罩交付生產前，已通過KN95阻隔空氣懸浮粒子認證，稱能阻擋97% PM2.5污染物；另一P2測試等同N95，有效阻隔吸入病毒附在空氣懸浮物傳播。

一般N95 / KN95醫療外科口罩會有部分人認為呼吸時較困難、或感覺侷促，AUSAIR在外層防水布料及內層過濾棉的結合上亦考慮用者呼吸時的感覺，在左右兩旁設有海軍級316不銹鋼製活瓣片，呼吸時更順暢進出空氣，同時過濾網能過濾吸入或呼出氣體。

【AUSAIR】

設計上，AUSAIR口罩備有黑、淺灰及粉紅3種顏色口罩外層，可洗重用；只須更換內層過濾網，貼面的內層備有記憶棉、活性碳吸水濾網及隱藏鋁質鼻形固定條，更換濾層的時間可維持使用4星期，最特別的可更換內層備有3種香味及無味選擇，戴上口罩不用擔心氣味問題，同時貼面設計更有效防止眼鏡霧氣及飛沫傳播入侵。

認購最平$228

AUSAIR計畫日前已於Kickstarter 展開眾籌計畫，籌集2萬澳元（約10.2萬港元），截至日前（2月11日）已募集超過28萬澳元（約143萬港元），所以計畫將如承諾展開生產及付運；據AUSAIR表示，會於2020年4月完成生產，並於2020年6月國際付運（售價已包括郵費），以4人套裝179澳元計算，每個售價約44.75澳元（約HK$228）已包括濾網、保護套及國際運費。長遠計算，使用能重用的口罩可減少對即棄外科口罩需求，而AUSAIR亦已更新濾網訂購售價：每個3.5澳元（約HK$17.85，限Kickstarter贊助戶）、零售價19.9澳元（約HK$101）4個 （60澳元以上免運費）。

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