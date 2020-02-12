試玩FiR Audio M3／M4／M5新耳機　64前設計師操刀兔仔耳一門三傑

FiR Audio M3 M4 M5 三款入耳式耳機，係由64 Audio前設計師自立門戶、花2年多時間開發而成，整個構造都屬新概念、使用多項自家新技術開發，2月中開始發售，即睇試玩簡報。

新的 FiR Audio是由一批在64 Audio獨立出來的猛人成立，最終這品牌原來是搞耳機保養清潔用品，但真正目標當然是儲銀彈開發自家耳機！其IEM 產品「M series」在2019 年開始在各地影音展提供試玩吸引意見，在新加坡、香港、東京反應都不俗。在正式發售前的近日，代理提供了一場試玩會。

叛逆兔仔耳 反其道而行的玩法

自從3D Print技術平民化後，很多細廠都有能力去自行開發耳機hosing內的分音導管，即是將高／中／低音單元聲音獨立引導到耳塞位置的分隔組件。然而FiR Audio認為耳導管本身已經影響發聲，決定使用一種名為Direct Aperture Acoustics(DAA)的技術，反其道而行、不加任何聲音導管！取而代之，它將高音單元安裝在耳塞導演的盡頭處，直接入耳（稱之為DIRECT BORE技術）；而低音單元更玩了一個新構思TACTILE BASS技術，原理有點像4D影院那些會震的座椅，就是將底音單元直接貼在hosing外殼內，增加共鳴並將震感直接送到耳仔。

三隻兔配合不同需要

3款FiR Audio IEM 分別為M3/M4/M5，其實本來還有一款M2，但經多個用家及代理意見後覺得產品線有點重複，決定集中為3款，數字愈大愈貴，但各自有本身風格，比如M3注重低音、M4重視人聲、M5分析力最強合聽高清file，不代表愈貴愈好。

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個人試玩感想： 筆者最喜歡的是4路分音的M4 ( 1低音動圈+3動鐵 (中／中高／高音），M5比較多細節，個人反而喜歡M4的人聲比較突出，而且低音又沒有M3般重口。

筆者喜歡FiR Audio M4順滑的人聲（鍾世傑攝）

FiR Audio IEM入耳式耳機售價：M3 $9,380/M4 $14,980/M5 $22,800

代理：ECT