小米 9 Lite 平價上陣　準旗艦規格 DxO 靚鏡香港開賣

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小米 9 Lite 突然宣布在香港推出，其實即是中國市場的小米 CC9。其實小米 9 Lite 早於 2019 年的 9 月打後已經開始在歐洲市場推出，原以為不會登陸香港，卻突然在小米官網開賣，成為 2020 年廠商首台在香港推出的手機。

小米 9 Lite 雖然比歐洲市場遲了幾個月推出，不過香港定價 $2,199 依然有著不俗的性價比優勢。對比起上年上半年推出的旗艦機小米 9，小米 9 Lite 在外型設計上幾近相同，配備同樣大小的 6.39 吋 AMOLED 屏幕（1080 x 2340 像素），而且同樣設有屏下指紋感應，HDR 顯示支援就由 HDR10 降級至普通 HDR，不過從外觀上看，其實很難去將兩者區分。

小米 9 Lite 在香港官網上架，定價 $2,199。（小米）

小米 9 Lite 採用中階的 Snapdragon 710 處理器，設有 6GB RAM + 128GB ROM，雖然比不上小米 9 的 Snapdragon 855 處理器，不過在一般使用及進行遊戲而言，Snapdragon 710 處理器已經足夠應付。

小米 9 Lite 最主要保留了小米 9 的 4800 萬像素（f/1.8、1/2.0 吋感光元件、0.8µm、PDAF）主鏡頭，是後者獲得 DxOMobile 110 分高分的重要因素。雖然小米 9 Lite 未設有長焦距鏡頭，超廣角鏡亦降級至 800 萬像素（1/4.0 吋感光元、1.12µm），換入了一門 200 萬像素的景深鏡頭，不過在合適的燈光環下拍攝，4800 萬像素主鏡頭的 4 合 1 大像素設計，可以拍攝高達 1.6µm 大像素照片，跟小米 9 的相片質素應該相去不遠，至少會比大部份接近 3 千價位的對手出眾。

小米 9 Lite 主要功能（按圖放大

另外，小米9 Lite 在中國市場另設美圖特別版（加入更多 AI 拍攝效果），所以國際版前鏡頭亦同樣升級至 3200 萬像素水平（f/2.0、1/2.8 吋感光元件、0.8µm、26mm 廣角）。雖然未有加入美圖軟件，不過作為合照之用，絕對有水準的表現。

小米 9 Lite 保留了小米 9 沒有的 3.5mm 耳機插，支援 NFC，機背 xiaomi 標誌設有燈光效果，而且用上更巨型的 4030mAh 大電池並支援 18W 快充，可以平玩旗艦級拍攝體驗，絕對適合入門級市場用家的需要。

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