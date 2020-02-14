小米10 Pro 發布　配超色準屏幕 DxO新王者不再平價

小米10 Pro 系列以小米十周年紀念作的身份登場，除了一口氣問鼎 DxOMobile 最高分寶座外，小米10 系列更配備市場上色準最出眾的屏幕，加上全面追貼華為 Mate 30 Pro 及 Samsung S20 系列的機能，到底能否繼續貫徹品牌一向的高性價比傳統？

小米一口氣宣布十周年作小米10 及頂配版小米10 Pro，前者某程度上依然繼續品牌的高性價比路線，不過鏡頭上就比起小米10 Pro 有所不及；後者不單效能強勁，就連拍攝質素，都以總分 124 分直接問鼎 DxOMobile 王座。

小米10 Pro 及小米 10 正式發布。（小米）

小米 10 系列的其中一個主打賣點，就是超色準的 6.67 雙曲面 AMOLED 全面屏。這個屏幕除了支援 DCI-P3 色域、亮度達 1,200 nit 外，其色準亦高於同級機種，色彩精準度 JNCD

小米10 Pro 及小米10 配色（按圖放大）

另外，小米10 系列全面支援 5G 雙模 SA/NSA 制式，用上 Snapdragon 865 處理器，使用最新的 LDDR5 RAM、UFS 3.0 級別的 ROM、支援 Wi-Fi 6。手機特別在散熱上下了不少心思，除加入石墨烯及大型的 VC 液冷散熱板外，機身內設有 9 個溫度感應器，準確測量及控制手機溫度。

小米10 系列重點功能（按圖放大）

小米 10 配備 4,780mAh 的大型電池，而且更支援 30W 有線、30W 無線的快速充電，另外更可以提供 10W 的逆向充電功能，用小米 10 為其他手機、配件充電。而小米10 Pro 則配備 4,500mAh 大電池，更支援達 50W 的有線快充。

小米10 鏡頭功能（按圖放大）

小米10 配備 1 億 8 百萬像素 7P 鏡片主鏡頭（1/1.33 吋感光元件、4 合 1 的 1.16µm 大像素、PDAF、OIS）、1,300 萬像素超廣角（f/2.4、1.12µm、123 度視角）、200 萬像素微距（f/2.4、1.75µm、2-10cm 對焦）及 200 萬像素景深鏡頭（f/2.4、1.75µm）；未設有長焦距鏡頭。

小米10 Pro 鏡頭功能（按圖放大）

而小米10 Pro 則設有 1 億 8 百萬像素 8P 鏡片主鏡頭（1/1.33 吋感光元件、4 合 1 的 1.16µm 大像素、PDAF、OIS）、2,000 萬像素超廣角（f/2.2、117 度視角、6P 鏡頭）、1,200 萬像 2X 人像鏡頭（f/2.0、1.4µm、2PDAF、6P 鏡頭）及超長焦距 10X 混合光學變焦鏡頭（f/2.0、1.0µm、5P 鏡頭、OIS）。基本規格跟上年底推出的小米 Note 10 Pro 相近，成功奪得 DxOMobile 總分 124 分成為現時榜首新機。

簡單點說，小米10 跟小米10 Pro 在一般使用上的體驗非常接近，而在拍攝方面，兩者同樣配備 1 億 8 百萬像素主鏡頭，一般拍攝的質素不會相去太多。不過小米10 Pro 更設有全焦段的變焦功能，可以拍攝 10 倍混合變焦及 50 倍數碼變焦相片，另外小米10 系列亦跟 Samsung S20 系列一樣，支援 8K 影片拍攝，更可以在 8 K 影片中截取相片。

小米10 系列中國市場定價。（小米）

小米10 的定價為 8GB + 128GB 人民幣 3,999 元（約港幣 $4,528）、 8GB + 256GB 人民幣 4,299 元（約港幣 $4,866）及 12GB + 256GB 人民幣 4,699 元（約港幣 $5,319）。至於小米10 Pro 的定價為 8GB + 256GB 人民幣 4,999 元（約港幣 $5,659）、 12GB + 256GB 人民幣 5,499 元（約港幣 $6,225）及 12GB + 512GB 人民幣 5,999 元（約港幣 $6,791）。小米10 的定價可以視為廠商繼續保持高性價比的傳統，不過小米10 Pro 的定價就開始拍得上其他大廠的價位，到底 fans 會否受落，待兩機分別在 14 日及 18 日於中國開賣自有分曉（香港上市時間待定）。