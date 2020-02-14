屈臣氏口罩輪候系統獲激讚　勁過旅發局？屈臣氏親解「秘密技術」

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屈臣氏Watsons 今日（2月14日）中午推出「口罩網上輪候系統」，一開放即吸引逾百萬入進入網站登記，最高峰時輪候人數更達149萬人次，對網站處理流量能力是一大考驗。事後不少網民留言讚揚屈臣氏系統，至少在巨大流量挑戰下沒有「死server」，屈臣氏就拆解了支撐這個系統的秘密。

回想2019年除夕旅發局舉行、163萬人登記參加的大抽獎，活動一開始即「冧檔」，在之後的數小時活動內亦問題多多，結果劣評如潮。

↓↓↓ 回顧當日「旅發局除夕大抽獎」一開始即死server災情連連，更有嚴重漏洞 ↓↓↓

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【除夕大抽獎】系統供應商致歉︰準備時間不足　電郵認證超出容量

屈臣氏今次推出的「口罩網上輪候系統」，在口罩荒下自然引起流量憂慮。不過實際推出後，雖然大部份人都要輪候進入網頁，惟在149萬人次流量下，依然未有死server問題，不少網民在30,000個名額下，縱使未能成功登記，仍留言讚揚屈臣氏系統。

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究竟支撐屈臣氏系統的秘密是什麼呢？屈臣氏向香港01表示，這系統由屈臣氏集團內部科技團隊研發和製作，運用雲端技術處理，即使龐大流量也能夠暢順運作。

至於何時有下一輪「口罩網上輪候系統」登記，屈臣氏說明白近日顧客對口罩的需求急增，會盡力從全球各地爭取更多供貨，有新消息會在網上發布。

另外，屈臣氏下午於Facebook緊急澄清，指網上現流傳冒充屈臣氏口罩輪候登記系統的後備網站，但此網站與屈臣氏無關，重申其官方口罩輪候系統已經在下午1點前完結，而登記網站現時已關閉。

（屈臣氏）

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