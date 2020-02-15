【武漢肺炎】鑽石公主號隔離旅客船員突獲贈2千部iPhone用意何在?

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

武漢肺炎肆虐全球，停泊日本的鑽石公主號郵輪上有約3,700名乘客和船員正於橫濱港對出進行隔離檢疫，不過船上確診人數與日俱增，正在隔離的乘客船員人人自危，擔心自己成為下個中招者。據聞有日本電訊商將會提供約2,000部iPhone予輪上隔離人士，方便獲取新資訊、進行網上醫療諮詢。

日本軟銀 Softbank將提供約2,000部安裝了全新醫療諮詢App的iPhone給鑽石公主號郵輪上的受隔離觀察者。每個船艙或船員宿舍將共享一部手機。

鑽石公主號上有約3,700名乘客正在日本橫濱港對出進行隔離檢疫。（Google圖片）

據日本網站Macotakara說，這些iPhone都裝有日本厚生勞動省特別醫療諮詢程式，郵輪上的人能以手機App詢問關於藥物和病情的資料，亦可預約跟醫生透過聊天功能會面。如此一來醫生能夠遙距接受諮詢、問診、以及跟隔離人士交流。

Softbank送出之iPhone都裝有日本厚生勞動省特別醫療諮詢程式。（Apple）

鑽石公主號郵輪最初於1月20日離開橫濱港，航行原定於2月4日結束。但一名在香港落船的80歲男子確診感染冠狀病毒武漢肺炎。該船因此被拒絕在日本、泰國、菲律賓、關島和台灣港口停靠。鑽石公主號上旅客人數為2,666人、船員人數為1,045人。截至2月14日，據稱機上只有700人接受了病毒檢測，當中218人確診感染。

不過在艱難時刻，郵輪上都有乘客決定苦在作樂（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：鑽石公主號乘客網購紅酒　竟繞過警衛直接收貨？將再網購更多產品

據英國《衛報》（The Guardian）報導，日本政府將iPhone送給乘客而非簡單借出。目前沒有乘客和船員死於冠狀病毒的報導。另有報導稱日本政府可能批准部份年長乘客落船。

資料來源：cnBetaApple InsiderThe Guardian

鑽石公主號乘客網購紅酒　竟繞過警衛直接收貨？將再網購更多產品
【武漢肺炎】香港推強制隔離App　專利定位及人聲辨識技術防偷走
【武漢肺炎情人節】最多女仔想收的禮物是？哪個網站最多人瀏覽？
【武漢肺炎買口罩】幾步示範如何用App拎籌（日本城、Sasa等店）
【武漢肺炎】AUSAIR 澳洲防冠狀病毒口罩眾籌完成　網上認購教學
【武漢肺炎買口罩】 兩個設定　增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會
【武漢肺炎】酒精消毒教學　九大注意事項不小心使用會引起火災！
【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊
【武漢肺炎】消毒品用錯慘過無用！網購要看清成份 18款有效推介
MWC 2020參展商因武漢肺炎退出　西班牙世界移動通訊大會正式取消
【武漢肺炎】本地數據達人整資料庫一網盡覽確診入境數字及高危區
【武漢肺炎】土耳其外科口罩信唔信得過？網上買口罩4 大安全貼士
【武漢肺炎】Dyson申請隨身空氣清新機專利置入耳機邊聽歌邊淨化?
【武漢肺炎】驚傳美國郵政停收寄中港澳郵件　港府及USPS緊急澄清
【武漢肺炎】PS5及Xbox X或延期推出　因疫情及中國生產停頓影響
【武漢肺炎】中國外判畫師人手不足？2020日本冬番動畫被迫作調動
【武漢肺炎．網購口罩攻略】泰國高規格口罩$40盒　教你如何集運
【武漢肺炎】蘋果延長產品保養限期　要符合一條件　有咩唔包？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。