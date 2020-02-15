【武漢肺炎】鑽石公主號隔離旅客船員突獲贈2千部iPhone用意何在?

武漢肺炎肆虐全球，停泊日本的鑽石公主號郵輪上有約3,700名乘客和船員正於橫濱港對出進行隔離檢疫，不過船上確診人數與日俱增，正在隔離的乘客船員人人自危，擔心自己成為下個中招者。據聞有日本電訊商將會提供約2,000部iPhone予輪上隔離人士，方便獲取新資訊、進行網上醫療諮詢。

日本軟銀 Softbank將提供約2,000部安裝了全新醫療諮詢App的iPhone給鑽石公主號郵輪上的受隔離觀察者。每個船艙或船員宿舍將共享一部手機。

鑽石公主號上有約3,700名乘客正在日本橫濱港對出進行隔離檢疫。（Google圖片）

據日本網站Macotakara說，這些iPhone都裝有日本厚生勞動省特別醫療諮詢程式，郵輪上的人能以手機App詢問關於藥物和病情的資料，亦可預約跟醫生透過聊天功能會面。如此一來醫生能夠遙距接受諮詢、問診、以及跟隔離人士交流。

Softbank送出之iPhone都裝有日本厚生勞動省特別醫療諮詢程式。（Apple）

鑽石公主號郵輪最初於1月20日離開橫濱港，航行原定於2月4日結束。但一名在香港落船的80歲男子確診感染冠狀病毒武漢肺炎。該船因此被拒絕在日本、泰國、菲律賓、關島和台灣港口停靠。鑽石公主號上旅客人數為2,666人、船員人數為1,045人。截至2月14日，據稱機上只有700人接受了病毒檢測，當中218人確診感染。

不過在艱難時刻，郵輪上都有乘客決定苦在作樂（點擊放大圖片細睇詳情）：

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據英國《衛報》（The Guardian）報導，日本政府將iPhone送給乘客而非簡單借出。目前沒有乘客和船員死於冠狀病毒的報導。另有報導稱日本政府可能批准部份年長乘客落船。

資料來源：cnBeta、Apple Insider、The Guardian