九巴推八達通尋人啟示系統　失蹤長者上車拍卡即有警號提車長通報

認知障礙長者走失，情況可大可少，就算最後無事都會令家人或照料者忐忑不安。九巴新推以八達通號碼做記認的「尋人啟示功能」，跟車上系統連接。官方建議家人及早記低長者八達通號碼，緊急情況下提供九巴作中央系統登記。若有失散長者登車「拍卡」時，車中駕駛室蜂鳴器會即刻發出特別聲響警號，提示車長聯絡相關人士。

據知，九巴的官方免費App約兩年前起提供尋人啟示功能，平均每個月有1至2宗求助個案。不過功能十分基本，只是於App上刊登廣告，顯示走失長者特徵等資料助尋（點擊放大圖片細睇詳情）：

九巴尋人啟示服務去年10月起加強。家人或看護可在緊急情況下提供長者的八達通號碼，九巴便會輸入相關資料去車上收費系統。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪林子豪表示，九巴正同協助腦退休症長者組織合作，希望可尋回走失長者。（黃偉倫攝）

遇有失蹤長者登車使用已登記的八達通卡繳付車資時，不出3秒內車長軚盤右上方駕駛提示器會發出特別「咇咇」聲響5至10秒，兼亮起紅燈。車長得知該為長者需要特別照料後，可請乘客協助看顧，同時聯絡車站督察等支援以便聯絡家屬。

對於個人私隱問題，九巴表示成功找回長者後，八達通號碼等資料紀錄便會刪除，亦會在App刊登成功尋回資訊。九巴正計劃同非政府機構如協助腦退休症長者組織合作，向有需要家屬轉介此服務。內部而言，尋人啟示未來或加入自動通知車站職員的功能，加快效率。需要使用的乘客亦可透過App內即時通訊，或致電九巴顧客服務熱線2745 4466。