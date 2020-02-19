Samsung Galaxy Z Flip遭殘酷測試 YouTuber ：螢幕根本非玻璃嘛

數碼生活
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Samsung Galaxy Z Flip 日前在美國開售（甚至已經有水貨到港），當絕大部份人都未這部新世代摺機驚豔之際，一向愛對各類新科技產品百般折磨的 YouTube Channel《JerryRigEverything》又出動並在 Z Flip 身上作出多項耐力測試，卻在測試中多次展現他對這部新機的失望。

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綜觀全片，JerryRigEverything 對於 Z Flip 的整體評價其實不差，在總結部份他更形容 Galaxy Z Flip 的確是目前市場上最耐用的可摺疊智能手機，只不過在影片由頭至尾，他就透過實驗提出一個重要結論： Samsung 聲稱的「UTG 超薄玻璃」，其實根本不是玻璃。

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在多個測試之後，JerryRigEverything 提出 Samsung 可能有在 Galaxy Z Flip 的屏幕面層加入了部份玻璃的成份，使其強度相對 Galaxy Fold 為高，然而其主要物料仍然與塑膠相似，其強度、防刮能力根本就不足以被稱之為「玻璃」。

這在外國方面的營銷可能還過得去，然而令人在意的是，Galaxy Z Flip 來港後能否繼續以「玻璃」稱呼 Galaxy Z Flip 的屏幕表層，事關香港早在數年前已經確立了《商品說明條例》，如果將不是玻璃的物料稱為玻璃，可是有違反法例之嫌的。

資料來源：JerryRigEverything@YouTube

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