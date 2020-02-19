THE GULU 抗炎專區遙距手機派籌　公布單日最高排隊買口罩人數

買口罩令香港排隊的人龍處處，良心商戶找來原本專為餐飲食肆遙距手機派籌的 THE GULU 合作，方便大家唔使排隊。THE GULU 近日更公布錄得單日最高人次，可見香港實在有不少朋友依據欠缺足夠的口罩防疫。

買口罩，令香港人要冒住寒風凜凜通宵排隊，甚至要炒價 3、4 倍入手，一罩難求；不知情的可能以為香港是第三世界國家要排物資。幸好一批良心商戶為香港人努力四出入貨，更找來原本專為餐飲食肆提供手機派籌的 THE GULU 合作，讓市民可以透過手機排隊買口罩，亦減低太多市民聚集，令疫情有一步擴散的危險。

口罩難求，香港人為了正價入手口罩，不惜大排長龍。（歐嘉樂攝）

THE GULU 近日就公布在新增「抗炎專區」後，在 2 月 16 日與莎莎化妝品合作為購買口罩的市民提供手機遙距派籌，總共錄得超過 128 萬人次同日登錄的新高，跟情人節屈臣氏網上排隊的 150 萬人次不相伯仲。THE GULU 利用騰訊國際旗下騰訊雲的技術支援，去為超過 128 萬用戶提供穩定流暢的派籌服務。

↓↓↓↓如何使用The Gulu app拎口罩籌（以日本城作示範／點下放大解說） ↓↓↓↓

除了莎莎化妝品外，THE GULU 的「抗炎專區」更分別與卓悅 Bonjour 、日本城，及荃灣友信日韓藥粧總共 4 間連鎖零售店及药房合作，為市民提供遙距手機派籌購買口罩，省卻大家通宵排隊的時間。