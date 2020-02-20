Samsung Galaxy Z Flip拆解第二回：原來屏幕超薄玻璃在「這裡」

在 Samsung 新摺機 Galaxy Z Flip 發售後不久，網上面就不少媒體對其實行解體處理，而知名「破壞王」、YouTuber JerryRigEverything 就在其測試影片中大肆破壞 Z Flip 的屏幕面層，多次指出 Samsung 聲稱採用的 UTG 超薄玻璃言過其實。

然而一日過去，Samsung 對於此番言論就作出了正式回應，指出超薄玻璃真實存在，只不過上面再加上了一層保護用的塑膠面層而已。為了求證，JerryRigEverything 拿出了已經千蒼百孔的 Z Flip，並進行了更深入的拆解，果然真的如 Samsung 所言有玻璃存在！？

在拆解影片的一開首，Jerry 就先扯開了 Samsung 官方所稱的塑膠保護層，果然下面真的藏了一層很薄的玻璃：

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由 JerryRigEverything 的追加拆解中可見，玻璃物料是確實存在於 Z Flip 的保護膜之下，而玻璃面層的作用亦起到加固屏幕、減少不均勻顯示的效果；但 Jerry 在片中提到十分關鍵的一點，就是此貼在玻璃面上的這一塊塑料，在移除之後基本上就已令屏幕報廢，實際上就是屏幕的一部份，稱之為「保護膜」不太貼切呢。

至於拆解影片的後半部份，由於 Jerry 手上的 Z Flip 已經基本報廢，就沒有甚麼特別資訊可言，要看正經拆解的，或者可以等等稍後的 iFixit，不過如果有興趣的還是可以看以下的全段影片的：