Amazon 將聲稱有效對抗武漢肺炎產品下架　防賣家借假消息炒賣

武漢肺炎（COVID-19）疫情緊張，傳染性高，為免受到感染大部分人都小心謹慎，口罩和酒精搓手液不離身已是基本。而只要網絡上傳出某產品能有助殺死病毒，就會出現搶購潮，03 年沙士的板藍根、11 年日本核洩漏的「盲搶鹽」，到今年的「雙黃蓮」。Amazon 為免網站上出現大量成效未明的產品誤導消費者，決定把這類產品下架。

「雙黃連」﹑「雙黃蓮蓉月餅」?

武漢肺炎疫情持續蔓延的同時，網絡上出現不少聲稱有助對抗武漢肺炎的產品（抑制﹑殺死或預防病毒），2 月初中國科學院在網上發表指，中成藥「雙黃連口服液」能抑制武漢肺炎，甚至被《人民日報》轉載。「雙黃連口服液」因此成為板藍根的 2020 版本，在市面和網上被瘋狂搶購。更誇張的是，這種一傳十﹑十傳百的未證實消息比病毒流傳得更快，最後竟出現誤傳，使「雙黃蓮蓉月餅」也被搶購一空。

網傳「雙黃連口服液」有助抑制冠狀病毒（Google 圖片）

「雙黃連口服液」的搶購風波，就有如 03 年沙士時的板藍根（Google 圖片）

網上出現大量未證實效用的產品

武漢肺炎的病毒分析仍未全面，目前仍未有醫療報告指出「雙黃連」等中藥是否百份百有效，但網購平台就已標明其出售的產品，有效對抗武漢肺炎。在 Amazon 上亦有賣家聲稱，維他命 C 具有抵抗武漢肺炎的功能，利用虛假報告宣傳和出售產品。

Amazon 主動下架闢謠

由於這些產品對武漢肺炎的功效仍未有醫學報告證明，Amazon 為了防止大量誤導消息出現，已通知平台上的第三方賣家，將會開始標記所有聲稱有效對抗武漢肺炎的產品，如果產品未經美國食品藥品監督管理局事先審查和批准醫療營銷許可，會直接將產品下架。此舉不但可以有助闢謠，更可以打擊假冒商品的銷售，自 Facebook 和 Google 後，Amazon 也盡力幫大家 fact check。

資料來源：cnbc