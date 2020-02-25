華為 Mate Xs、MatePad Pro 5G 懶人包　AppGallery先係重點

華為 Mate Xs、MatePad Pro 5G、MateBook X Pro 等新產品，照原定計劃在已取消的 Mobile World Congress 舉行期間公布。不過一系列新產品，其實亦不及華為堅決起用 HMS 及 Huawei AppGallery 那麼重要。

華為公布了支援 5G 的 Mate Xs、MatePad Pro 5G，個人電腦系列 MateBook X Pro、MateBook D14 及 D15，支援 Wi-Fi 6+ 的 WiFi AX3 及 5G 網絡中繼器 5G CPE Pro 2 等一系列新產品，不過對於本來屬於 MWC 一部份，原本計劃面對眾多廠商及開發者的華為發布會，向業界公布華為堅決使用 HMS 及 Huawei AppGallery 作為 Google Android 及 iOS 之外的第三選擇，恐怕才是原本的重點。

華為 Mate Xs 支援 5G 網絡，據報將會在香港推出。（Huawei）

先說一說新產品，如無意外將會在香港上市的 Huawei Mate Xs，其實就是上年度摺 Mon 手機 Mate X 的 5G 版本。換入最新的 Kirin 990 處理器及加入對 5G 網絡的支援，不過其餘規格、設計其實跟上年度的 Mate X 基本上一致。

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華為 Mate Xs 沿用 8 吋（2200 x 2480）摺疊式 OLED 屏幕，摺疊後大小的 6.6 吋（1148 x 2480），同樣配備由 Leica 認證的 4 鏡頭系統，分別為一枚 4,000 萬像素主鏡（f/1.8 、 27mm、1/1.7 吋感光元件、PDAF）、800 萬像素長焦距鏡頭（f/2.4、52mm）、1,600 萬像素超廣角鏡（f/2.2、17mm）以及一枚 ToF 3D 感測鏡頭。

跟上年度 Mate X 的最大分別，是 Mate Xs 將會全球上市，預載 HMS 系統及華為自家 Huawei AppGallery，歐洲定價為 €2,499（約港幣 $21,1428），香港定價相信會較為便宜。

華為 MatePad Pro 5G 平板加入 5G 連線，其他規格跟上年底型號接近。（Huawei）

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另外，華為亦公布了 MatePad Pro 5G 平板，是上年底推出的 MatePad Pro 5G 版本。5G 版本跟普通版規格基本上一致。同樣使用 10.8 吋屏中鏡設計 IPS 屏幕（2560 x 1600），配備 Kirin 990 處理器，設有 1,300 萬像素主鏡頭及 800 萬像素自拍鏡，而且更設有 40W 快速、27W 無線充電及逆向無線充電功能。MatePad Pro 5G 定價為 8GB RAM + 256GB ROM 版本 €799（約港幣 $6,760）、8GB RAM + 512GB ROM 版本 €949（約港幣 $8,030）。

華為 MateBook X Pro 2020 年版，換入最新第十代 Intel Core 處理器。（Huawei）

華為 MateBook X Pro 2020 年版定價由 €1,499 起。（Huawei）

至於MateBook X Pro 及 MateBook D14、D15 則為全新 2020 年版本。前者配備 13.9 吋（3,000 x 2,000）觸控式屏幕，使用第十代 Intel Core 處理器，頂配版為 Core i7、16GB RAM 及 1TB SSD 儲存，而且可以加配 Nvidia MX250 獨立顯示卡。MateBook X Pro 的 i5 + 16GB RAM + 512GB SSD 為 €1,499（約港幣 $12,682）、i5 + MX250 + 16GB RAM + 512GB SSD 為 €1,699（約港幣 $14,374）、i7 + MX250 + 16GB RAM + 1TB SSD 為 €1,999（約港幣 $16,912）。

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另外入門級的 MateBook D 系列，同樣配備第十代 Intel Core 處理器，而且更加入與電源鍵合併的指紋感應器，以及跟 MateBook X Pro 一樣可以收納在鍵盤中的 Recessed Camera。

Huawei AppGallery 及 HMS 系統恐怕才是今次發布會的重點。（Huawei）

雖然華為今次的發布會以新硬件產品為主，不過一眾產品可以利用 Huawei Share 功能，同時間在不同裝置之間分享操作、將文件拖拉到另一台裝置，而且華為堅決不再使用 Google Mobile Service 及 Google Play，將會以自家 Huawei Mobile Service 及 Huawei AppGallery 作代替，才是今次發布會希望傳達給業界的訊息。

↓↓ 華為 HMS 及 AppGallery 功能 ↓↓

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根據華為的資料，AppGallery 為現時市場上第 3 大的應用程式市場，在 170 個國家以上，有超過 4 億的每月活躍用戶，而且更邀請到英國其中一家最大新聞機構 News UK 作為合作伙伴，提供新聞媒體內容，似乎是希望 HMS 可以在沒有 Google 支援下，殺出一條血路。