【新冠肺炎】女護士抗疫多天沒回家　兒子手機亂課金花光十萬積蓄

【武漢肺炎、新冠狀病毒 COVID-2019】前前後後擾攘了三個多月，前線醫護人員疲於奔命對抗疫情，沒料到因久不歸家竟然發生「家居意外」的大危機！山西一名護士在三日內失去全副積蓄，而罪魁禍首竟是她的親生兒子？

據中國《看看新聞》報導，山西省大同市有位韓姓女護士近日因新型冠狀病毒武漢肺炎而忙於照料病人，加上丈夫在外地工作，兩公婆無奈只有獨留10歲兒子在家中。

2月8日，在武漢一間隔離病房裏，一名身穿防護服的護士正在給一名新型冠狀病毒肺炎患者餵飯。（Reuters）

韓護士留下手機給兒子。本來以為他看網上課業及網上課堂。沒料到這是惡夢的開始！即睇極度驚慌、超級恐怖的送禮驚魂錄！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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據知，韓護士知道自己無晒全副身家後馬上聯絡抖音客服，希望有得退款，但對方拖近1星期都無消息。韓護士連繫女主播所屬的經紀公司亦得不到正面回應。

事件曝光後網民紛紛鬧爆抖音同涉事主播。有人認為係時間打擊惡俗的主播打賞；有人覺得平台應該退錢同嚴加監管未成年人使用；有人則分析如果涉事女主播知道事主是兒童未成年還收其打賞，應得到永久封鎖的懲罰。即睇件事最後點收科！（點擊放大圖片細睇詳情）：

事件一輪驚惶後幸好得到解決，尚算美滿收場。其實未成年人亂在手機App上課金巨款，近年不時發生。早前日本也發生過有6歲兒打手遊瘋狂課金的超恐怖案例（點擊放大圖片細睇詳情）：

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如果你都擔心家中兒童打手機遊戲時亂課金，可以參考以下防止在iTunes及App Store上進行購買的教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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防止在Google Play Store上進行購買教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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懷疑信用卡遭盜用來課金，也可以在iPhone上查閱購買記錄（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Google Play Store上查閱購買記錄（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：看看新聞Knews