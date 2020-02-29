Fujifilm X100V 數碼相機5代復古港版襲來 X-T200追加電子雲台

【Fujifilm X100V / X-T200 數碼相機 】富士早前已公布推出X系列新一代數碼相機香港版，包括 Fujifilm X100的第五代23mm f2大光圈定焦機：X100V，另有升級版X-T200輕便換鏡相機，並公布售價及推出日期，兩部新機撞正財政司司長日前公布向全港市民派10,000元，是否衝著它們而來？

Fujifilm X100V 5代（右）及X-T200 【鄧鴻至 攝】

Fujifilm X100V 復古5代

Fujifilm X100V

Fujifilm X100V作為X系列第5代，配備 23mm f2.0 定焦鏡、新一代背照式 X-Trans 4 感光原件及X-Processor 4處理器，內置對焦系統擁有425點3段對焦範圍選擇，拍攝2,610萬像素相片同時支援4K 30 fps拍攝影片、1080p影片最高120fps超慢動作，而內置黑白模式及色彩效果，即時顯現拍攝效果，在新設計的369萬OLED電子觀景器（EVF）或0.52放大倍率的光學觀景器（OVF）即時觀看。

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X100V可配專用廣角鏡頭（WCL-X100 II）或望遠鏡頭（TCL-X100 II），將23mm定焦擴展到至約 35mm格式的28mm（0.8倍）或50mm（1.4倍）焦段。（售價： HK$10,999 / 已推出）

X-T200輕身內置電子雲台

Fujifilm X-T200

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富士同時在香港推出 Fujifilm X-T200，以最輕便370克重量機身（包括電池及記憶卡）、 15-45mm f3.5-5.6 光學穩定鏡頭，APS-C CMOS拍攝2,420萬像素相片、支援拍攝4K 30fps / 1080p 120fps影片，系統設計參考手機拍攝控制，3.5吋LCD輕觸式螢幕點按拍攝外，系統功能以app模式擺放於螢幕上隨時選擇模式。另外加入的「電子雲台」功能，可以在手持環境下提供模擬實體穩定器的雲台拍攝效果。（售價HK$6,680 / 已推出）