【新冠肺炎】港府終公布近6000大廈家居檢疫名單　即Check有無份

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新型冠狀病毒（武漢肺炎 / COVID-19）疫情未見受控，網上近日（2月28日）流傳一份數千幢大廈有家居檢疫者名單，雖然衛生署一直未有承認或否認名單是否真確，但衛生署晚上終在防疫網站上載一份近6000幢大廈有家居檢疫者的名單，讓小編整理一下如何查看。

要查看資料，首先進入衛生署網頁（按此），然後按下列步驟進行：

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香港疫情互動地圖一鍵查看更方便

其實武漢肺炎疫情爆發超過1個月後，港府月初終於製作了香港疫情互動地圖，定時更新確診和懷疑個案、過去14天內確診個案曾經逗留過的建築物、過去14天內確診個案曾經乘搭的公共交通工具及日期、檢疫中心、正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單（現已暫停更新）、急症室等候時間、以及個案趨勢圖等。

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互動地圖之後亦更新了「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」資訊，包括商廈及商場等，有去過或在這些地方上班的要留意。

查閱「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」方法如下：

稱再無家居檢疫人士

不過該互動地圖稱，自昨日（27日）開始，再無根據香港法例第599A正在接受強制家居檢疫人士，若有變更會即時更新。

（港府武漢肺炎疫情網頁）

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