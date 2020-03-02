【新冠肺炎】Facebook禁絕所有宣稱可治療產品廣告嚴打造謠播恐慌

【武漢肺炎／新型冠狀病毒／COVID-19】前後擾攘三個月，已由中國蔓延至全球超過44個國家。不同地方的民眾都開始戒備，加緊防疫。不過社交網絡就有不少關於新型冠狀病毒的謠言和錯誤的醫學資訊，例如有人聲稱「蒸口罩」後可以重用等等。繼早前1月底的措施，Facebook再度升級採取更嚴厲措施遏止假消息的傳播：禁止來路不明、散播焦慮感的廣告。

Facebook在1月30日宣布加入同心抗疫的戰線，聲稱會刪除有關新型冠狀病毒的假消息。Facebook刪除主要全球衛生組織和地方衛生部門提出有關病毒的虛假陳述和陰謀論，指有關內容違反規定或導致「人身傷害」。該公司指會集中打擊阻礙人尋求治療或提出有潛在危險的治療方法的內容。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Facebook發言人對外媒Business Insider和The Verge等表示，將實拖新政策，打算禁止所有提及新冠肺炎、或營造緊張感同迫切感的產品廣告。當中包括一些暗示供應有限，或保證可以治癒或預防該疾病的廣告。好像大家都不時在FB看到的一些口罩或者是藥物、補品和疫苗廣告，暗示可以對抗甚至治療武漢肺炎，多帶有誇張誤導成份、或提供的證明資料不全面（點擊放大圖片細睇詳情）：

某些廣告賣的口罩未必無用，阻隔PM 5.5等空氣污染物或者有效，但阻隔飛沫和病毒就需要更多數據佐證。Facebook現針對類似有誇張成份廣告，實拖內容禁止。（Social Media Today）

據知，Facebook也針對旗下網購平台Marketplace採取同樣措施。其實香港人近兩個月疲於奔命撲口罩，不少也誤墮Facebook專頁預訂日本口罩騙案。因此Facebook禁絕武漢肺炎相關的商品廣告，也不能不說有意外地保護用家免於「中伏」的功用。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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即使不涉騙錢，不少Facebook因趁疫情蔓延增加人氣。目前口罩供不應求，有不少 Facebook專頁就乘香港人求罩心切之機，宣稱自己海外成功購搶，大家一輪Like & Share再Tag朋友。只是無限次「2 盒 thanks」後，口罩依然杳無音信。想一次過取消讚好呃Like專頁？當然有辦法！即睇Facebook尋找呃Like專頁並取消讚好秘技（點擊放大圖片細睇詳情）：

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