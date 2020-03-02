【新冠肺炎】Google瑞士蘇黎世辦公室員工確診　開始限制員工出行

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據外媒報導，Google位於瑞士蘇黎世的一間辦公室中一名員工檢測出新冠病毒陽性，出於安全因素考慮，目前Google已經開始限制員工出行。不過Google並沒有關閉蘇黎世辦事處。

Google這一感染病例已通過電子郵件通知了公司員工，目前Google全球有大約12萬名員工。Google發言人向媒體證實：“我們在蘇黎世辦事處的一名員工被確診感染了冠狀病毒。”“在出現症狀之前，他在辦公室裡只呆了一小段時間。我們已經並將繼續按照公共衛生官員的建議採取一切必要的預防措施，因為我們把每位員工的健康和安全放在首位。”

蘇黎世辦事處的一名員工確診（google map）

另外，因為受到疫情影響，Google取消了原定於4月下旬在加州森尼韋爾 （Sunnyvale）舉行的全球新聞倡議峰會。Google新聞部副總裁金格拉斯（Richard Gingras）說：“我們很遺憾不得不取消我們的全球Google新聞倡議峰會，我們把受邀客人的健康和福祉置於首位。”

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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