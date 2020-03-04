爵爵與貓叔首推港式自訂文字貼圖！創作人點用即時通訊軟件賺錢？

社交平台上，越來越多人借助貼圖代替文字傳情達意。即時通訊軟件暨社交平台LINE以種類多元化的貼圖見稱。近日LINE香港發表業績概況，發現今年頭兩季貼圖收益及付費用戶數量都有進賬。此外於日本和台灣LINE流行已久的「隨你填」貼圖功能亦引入香港，用戶可於貼圖指定地方加入自己的文字。而首套港式隨你填貼圖正是由曾旅居香港的台灣人氣畫師「爵爵與貓叔」的新作。（攝影：黃正軒）

LINE最流行的貼圖，或者好多人以為是LINE官方的熊大和朋友 Brown and Friends，不過原創市集的貼圖也很受歡迎，甚至有部份貼圖紅過該公司自家的LINE Friends，逐漸成為一個用戶和原創者也開始重視的發表平台。

據LINE香港內容業務總監劉志偉（Gareth Lau）稱，2020年頭兩個月貼圖收益比去年同期升11%；貼圖付費用戶則升13%。LINE香港一直引入台灣原創貼圖，就連貼圖數量也錄得4倍增長。他推算目前武漢肺炎疫情不無影響，港人多用了通訊App社交，越漸踴躍利用貼圖，靈活表達所想。

LINE貼圖種類主要包括靜態、動態、全螢幕和最新在香港公佈的隨你填貼圖，各有不同玩法。

劉志偉表示LINE貼圖可於全球逾200個市場上架，對角色創作者而言接觸層面廣。LINE貼圖小舖既有官方自家貼圖如LINE Friends、BT21等；亦有原創市集。所有LINE用戶也可成為貼圖的創作者和發布者。香港也不乏知名畫手推出貼圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

不時有網民因應時事而迅速在WhatsApp發佈緊貼大眾話題的貼圖，LINE則需要經過專門團隊審批確認是原創方可上架。劉志偉強調LINE把關重要，因為「唔想有假嘢」。LINE從事產品開發和審核的團隊，主要是認識深入知識產權的日本人和台灣人組成，於全球運作，確認各地提交的貼圖沒有抄襲和侵權成份。他補充稱該團隊處事小心，重視知識產權，以保障創作人的利益。

不說不知，LINE Friends並非最紅貼圖！即睇2019年第4季LINE貼圖小舖最受歡迎創作者（點擊放大圖片細睇詳情）：

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現時創作者可獲取35%貼圖收益。劉志偉稱要令市集成為可持續賺取收入的地方：「台灣創作者不少都有正職，因着LINE貼圖而有更多收入，也可廣泛接觸不同用戶，成名後便有機會開拓副業。」不少台灣品牌為了宣傳其官方LINE帳號跟不同貼圖創作者合作推出限時的sponsor sticker，用戶只要讚好帳號即可免費下載限時使用，也是創作者的商機所在。

爵爵與貓叔談與LINE合作出貼圖點滴 未來將創作更多盞鬼粵語Stickers

「爵爵與貓叔」越洋介紹他們剛推出最新的隨你填貼圖，引入香港本土文化，亦緊貼香港最新熱話如「兩盒thx」等。LINE香港表示這套貼圖是爵爵為香港人「疫境」打氣之作。

創作年資已屆8年的台灣人氣搞笑插畫師組合「爵爵與貓叔」（Jiejie & Uncle Cat），成員爵爵機緣巧合下曾到香港工作，也開展其平面設計以外的創作之路。爵爵表示自小已酷愛香港流行文化，像周星馳港產片，到港才發現本地生活跟自己原先想像不同。自覺同香港有緣，爵爵便把觀察到的港台文化差異、時事新聞甚至跟畫迷的趣事化作靈感話題，於社交網絡發表抵死又貼地的插畫公仔。

爵爵自2013年起創作LINE貼圖，曾參與官方和原創市集。曾推出過8組貼圖，亦涵蓋了靜動態、有聲的種類（點擊放大圖片細睇詳情）：

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LINE用戶付費下載貼圖固然直接為原創者帶來收入；貼圖在通訊中使用、流通廣，也幫助原創者建立知名度。爵爵憑着插畫和LINE貼圖，再加上圖文本和聯乘產品而人氣急升；因着拍檔貓叔喜歡煮食，他於3年前在高雄開辦爵爵與貓叔的主題餐廳。爵爵發現人們經常說香港是文化沙漠，指在香港做創作好辛苦云云。箇中原因是港人難把藝術當飯食，單憑創意的微薄收入不足以糊口。他認為LINE貼圖小舖是個保障到創作人的生存條件的平台。

爵爵與貓叔《開心隨你填貼圖！》（點擊放大圖片細睇詳情）：

爵爵的風格充滿香港地道情懷。不過他強調角色樣子盞鬼以外，也須注意貼圖本身實用與否，畢竟貼圖原始目的是傳意，宜做到貼地、趣味和實用並重。爵爵有聲貼圖不只有書面語，亦有粵語白話可揀，還可以加入語帶相關的元素；甚至有台灣用戶下載廣東話發聲貼圖，意外學曉了港人日常問候語。新推出之《開心隨你填貼圖！》，爵爵緊貼香港最熱門話題，每張都有彩蛋和背後故事，還可以自行輸入文字：「是最好用的貼圖，可讓人說出心中的話」。

爵爵畫風線條簡約，配色以黑、白、灰為主（間中點綴紅色，據說爵爵學生時代因鼻黏膜過薄而常流鼻血，故把此特色加入插畫），公仔總不失逗趣。他表示製作一組靜態貼圖需時兩周左右；製作動態貼圖則要花上最少兩個月，「因動畫格數多，要畫的圖較多」。然而爵爵表示「想梗」是所有工序中最考耐性，因為笑點是很難度出來的。他寄語新手貼圖創作者，要吸引人便先要建立出獨特的風格，更要突出作者自身的個性。

即睇LINE「隨你填」貼圖自訂文字功能簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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爵爵表示，接下來即將推出另一組全新香港地道風格貼圖，將加入香港特色景物如招牌。

平台積極訓練新手 憑勤力同創意進軍世界

劉志偉稱LINE一直支援貼圖創作者事業。團隊審批貼圖上架速度正提高，現在已做到數日內完成整個程序，「除了保障版權外，也會幫助創作者審視貼圖的大小、以及動畫的菲林格數。一張動態貼圖有20張。」LINE也定是請來稱為「MVP」的人氣貼圖創作者，向新手分享經驗。

「貼圖不一定要畫得很靚，最緊要是靈活，使用家在不同情況下也能用到。」劉志偉說，LINE Store貼圖小舖是全球性，創作者可剔選主攻國家市場。香港藝術家也可選擇在在日文版LINE市集上架，但如果只提供中文貼圖，乏人問津是意料之內。不過如果創作到一些獨到的意念點子，人人看得明，可以跨越不同文化和語言隔閡，也許會在異國的市場闖出血路。