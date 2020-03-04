免費電視毋須再播港台節目！TVB提要求　通訊局正式撤銷指示

通訊事務管理局（通訊局）公布，撤銷向本地免費電視節目服務（免費電視）持牌機構發出須播放香港電台節目指示。

【下午5時25分更新無綫回應】電視廣播有限公司發聲明歡迎有關指示，指港台已擁有自己的數碼及模擬電視頻道多年，覆蓋率不低於無綫電視，若繼續規定播放港台節目是不合時宜，既重複亦減少觀眾選擇。

【下午4時25分】通訊局指，根據免費電視牌照的相關牌照條件，通訊局可指示持牌機構播放由政府提供的電視節目及其他關乎公眾利益的資訊，而現時無綫及香港電視娛樂須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目。

(頭條新聞片段)

TVB年初要求 通訊局今拍板

通訊局今年1月9日收到無綫提出免除播放港台節目的要求，通訊局稱，處理有關要求時，亦徵詢了商務及經濟發展局意見。

通訊局表示，考慮持牌機構的要求和商經局意見後，認同現時已沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目，而免除有關要求可讓免費電視持牌機構更有效地運用騰出的頻譜和廣播時間。

通訊局補充，知悉港台對免除有關要求不持異議，通訊局已通知無綫和香港電視娛樂有關撤銷指示決定。

電視廣播有限公司發聲明歡迎有關指示，指港台已擁有自己的數碼及模擬電視頻道多年，覆蓋率不低於無綫電視，若繼續規定播放港台節目是不合時宜，既重複亦減少觀眾選擇。

港台節目惹關注

其實近日港台節目「頭條新聞」亦引起關注，因早前播出的「驚方信息」環節，以諷刺手法點出社會時事，但被警方抨擊，批評令觀眾對警隊產生錯誤看法，誤解警隊等，並向通訊局投訴。而該節目有在無綫電視播放。