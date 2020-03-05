【肺炎口罩】日本城周五再推用App派籌　超簡易教學增成功機會

【3月6日 日本城買口罩攻略】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情持續，日本城宣布再推出「JFun」App口罩攞籌服務，除了可以先取籌再到店購買，亦可第一時間取得口罩資訊，簡單幾步就可以完成。

（資料圖片）

要使用日本城口罩攞籌服務，首先要下載「JFun」App，有Android及iOS版本，然後按以下方法進行。

「JFun」App口罩攞籌教學：（點小圖放大看）

+ 5 + 4 + 3

4大注意位免作廢

日本城指出，每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌；成功領籌後，代表已預留貨品，須於同日（3月6日下午4時至晚上8時）到領籌時所選之日本城分店購買貨品，逾時無效。

另外，購買前須出示「J Fun」App口罩認購券內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效，且基於衛生理由，口罩不設任何退換；如有爭議，日本城保留最終決定權。

（日本城）

「JFun」App口罩攞籌詳情：

產品：Fitty 三層不織布口罩（7片裝，成人）

售價：24.6元／包，每人憑籌限購2包

派籌時間：3月6日中午12時開始

取貨店舖：佐敦、荃灣、火炭、銅鑼灣日本城分店，其中荃灣、火炭、銅鑼灣分店各有400張籌，佐敦分店有480張籌。

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時

SASA莎莎、萬寧、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

日本城用「JFun」App派籌，SASA莎莎、萬寧、荃灣友信日韓藥粧等店則與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ SASA莎莎示範如何用App取籌 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓ 萬寧用App取籌方法 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

更多詳情可看：

【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

【肺炎口罩】萬寧賣理的口罩用App拎籌 超簡易教學 做錯隨時DQ

兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會