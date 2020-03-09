【肺炎口罩】SASA網店周二賣口罩防疫用品　教你提前註冊及免運費

【口罩消息】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情下口罩需求量大增，SASA莎莎除了早前與「THE GULU」App合作派籌賣口罩，明午（3月10日）將會正式在莎莎網店上發售口罩及防疫產品，多個渠道供市民買口罩。

SASA在Facebook表示，為照顧更多上班族購買防疫用品需求，SASA將於明日（3月10日）下午一時在網站上發售防疫產品和口罩，現時可提前註冊。

SASA購物網提前註冊教學：（點小圖放大看）

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如何免運費？

SASA指出，於購物網消費滿300元，便可免運費；消費滿600元升級做VIP，正價商品九五折，但口罩及口罩套裝沒有九五折優惠。

SASA購物網詳情可瀏覽Facebook。

（資料圖片）

日本城、萬寧、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

日本城用「JFun」App派籌，萬寧、荃灣友信日韓藥粧等店則與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ 「JFun」App口罩攞籌教學：↓↓↓

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更多詳情可看：【肺炎口罩】日本城中午用App派籌 超簡易教學及注意位免DQ

↓↓↓ 萬寧用App取籌方法 ↓↓↓

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↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

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【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

【肺炎口罩】萬寧賣理的口罩用App拎籌 超簡易教學 做錯隨時DQ

兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會