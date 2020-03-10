Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?

【Apple Watch Series 6或加入血氧量計救命功能】Apple Watch自推出以外一直不斷引入多種智能健康功能，除了心跳率計、ECG心電圖、步數計等數據取向的功能外，還有救人無數的跌倒感應。現有傳Series 6將加入血氧偵測功能，除了幫助用家將掌血氧數據，調整運動量和提升運動表現，相信亦能起到救命作用。

外媒9to5Mac報導，從iOS 14代碼中發現Apple正在開發至少兩個針對健康數據的新Apple Watch功能，其中一個是檢測血氧含量水平的「血氧儀」功能。Fitbit旗下智能手錶等裝置內有血氧偵測硬件，預計Apple Watch的新型號將會加入類似功能。

目前多見於醫院和診所的「指套式」脈搏血氧飽和度分析計（Pulse Oximeter，簡稱：血氧儀）（點擊放大圖片細睇詳情）：

正常人的血氧濃度（飽和度）介乎95至100%之間。如果在此健康水平下，就代表身體可能有毛病；低於80％的話，更可能導致心臟和大腦功能受損。持續處於低血氧含量的狀況下，呼吸驟停或心臟衰竭驟停而死亡的風險頗高。

Apple Watch心臟健康數據功能救急扶危案例不少。重溫近期報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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類似既有的心率異常通知，用家未來將會獲得關於低血氧含量的警報通知。不過可能要等到Apple Watch Series 6推出時方會引入，因為目前市面上的智能裝置（如Fitbit出品之Versa等）血氧偵測功能需要特定的硬件支援，換言之舊款Apple Watch只憑更新watchOS亦不能使用此功能。此外，據指Apple會加強Series 4起引進之ECG心電圖功能，讓手錶可以準確讀出每分鐘100至120心跳的ECG結果，提高判斷準確度。

Apple Watch能識別出心房顫動（AFib）。讓Apple Watch通知隨時救命！即睇Apple Watch接收心律不整通知設定方法（點擊放大圖片細睇詳情）：

注：Apple Watch接收心律不整通知功能於部份地區不適用。

資料來源：9to5Mac、AppleInsider、Engadget