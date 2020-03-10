【iPhone教學】經常無電？設定檢查電量百分比、Siri自動慳電

【iPhone 實用教學】手機經常旁身，iPhone更是經常使用，久而久之電池容量會逐漸減少，亦會感覺上很快「冇電」！其實使用iOS 13的iPhone（包括iPhone 6S / SE / 7 / 8 / X / XS / 11系列），設定低電量模式（Low Battery Mode）、控制中心及Siri捷徑等、能有效監察iPhone電量，更提供延長每日續航時間小貼士。

幾步設定，可以全天候監察iPhone用電情況【Pakutaso圖片】

沒有Touch ID改為以Face ID解鎖的iPhone（X / XS / 11），用家會發現蘋果在主屏幕上刪除了舊有的「電池百分比」，用家只能透過螢幕右上角的電池圖示變為紅色，才知道電量已經達至低水平需要充電，但透過使用習慣，或改變設定來顯示現時使用電量。

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▼▼▼ iPhone顯示電量百分比設定、Siri捷徑慳電 ▼▼▼

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▼▼以下介紹6招保養電池延長手機壽命▼▼

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▼▼▼即學iPhone慳電6招延長續航力▼▼▼

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除了以上招數可以檢查iPhone電量、更慳電，充電的不良習慣亦有機會令電池壽命減少，iPhone長此下去續航力會更低，即check你有否這樣的4大習慣？

▼▼▼手機達人勸戒4大充電壞習慣▼▼▼