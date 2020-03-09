【曹星如】手機、電腦睇直播見證「神奇小子」衝擊奧運資格

【手機、電腦免費直播（附連結）】「神奇小子」曹星如 Rex Tso 年多前宣告轉戰業餘體壇、以參加奧運為目標之一，如今正是驗收之時！繼 3 月 7 日晚擊敗 22 歲塔吉克拳手 Bakhtovar Sagizov 之後，他將會於今晚深夜（3 月 10 日凌晨）進行奧運資格賽的 8 強賽事。想要緊貼賽程兼睇直播見證 Rex 衝擊奧運資格就要留意啦！

曹星如的參賽組別屬於「男子羽量級（52至57公斤）」，而其 8 強賽將對上來自烏茲別克的米薩夏利諾夫。

該賽事為本日第二節第9場，第二節賽事在香港時間晚上11時展開，預計 Rex 對米薩夏利諾夫一戰，會在香港時間 10 日的凌晨 12 時 30 分至 1 時左右展開。是次直播將會有奧運的官方直播，而觀看途徑除了最多人知道的網站之外，當然也可以選擇更方便、流動的手機途徑。

在奧運官方網頁上已經有24小時的直播頻道，到時侯打開網頁就可以看到，但存取較手機 App 費時（圖 Olympic Channel）

免費直播網站連結：奧運頻道

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比起用電腦或手機瀏覽器打開網站，用手機打開直播頻道似乎就比較更方便一些，大家可以預先安裝及註冊帳號：

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