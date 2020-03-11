肺炎口罩‧口罩工廠Mask factory下午5時賣$1一個　購買方法有改動

【口罩工廠Mask factory賣口罩】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情令本港口罩供應短缺，早前開放會員登記的Mask factory口罩工廠宣布，於本周三（3月11日）下午5時正式開售口罩，20元一盒（20個，平均1元1個），每人限購一盒，3月開始發貨。

（Mask factory）

購買方法

Mask factory口罩工廠呼籲各會員，留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，周三下午5時用邀請碼登入網站即可購買，數量有限售完即止。

不過口罩工廠今午（3月11日）宣布關閉驗證碼功能，即毋須驗證碼都可以登入網站；口罩工廠會限制同時間能夠進入網站人數，如見到排隊頁面，請耐心等候。

↓↓↓ 購買步驟 ↓↓↓：

+ 8 + 7 + 6

相關報道：【口罩工廠】Mask Factory五時開售攻略 負責人稱每個一元蝕住做

口罩工廠向會員發出有邀請碼的email。

口罩規格及價錢如下：

+ 2

↓↓↓ 會員登記方法 ↓↓↓

登記後沒有收到Email？

Mask factory口罩工廠指出，上次會員登記時有6000多封電郵被打回頭，大部份都是「.com」寫成了「.con」或打錯電郵；另外，如沒有填錯但未能收到電郵，可能因你的電訊供應商或電郵設定過濾了口罩工廠發出的郵件，提醒盡快關閉有關功能。

Mask factory口罩工廠又建議，可試用新的電郵註冊。

《全面保障計劃》（3或6個月方案）

Mask factory口罩工廠也推出「全面保障計劃」，只要把第一盒產品放進購物車後即可參加此計劃，口罩工廠將於訂購的第一盒口罩發貨之後的下一個月開始，每月以會員指定的時間準時送到指定地點取貨，每位會員只有一次購買機會。

如果未肯定自己是否已登記成為會員，可按此查看；而Mask factory口罩工廠預告，很快便會推出第二輪貨品。

可於OK便利店取貨

口罩工廠與OK便利店 Circle K Hong Kong成為取件合作伙伴，購買口罩後可以在OK便利店旗下超過250間店舖取貨，其中50片裝運費12元，20片裝運費8元。

口罩工廠指，取貨前數天會收到由OK便利店發出信息通知實際取貨時間和QR CODE， 到時憑QR CODE到取貨店舖繳付運費便可取貨。